متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج التحليلات التنبؤية - التطبيقات الأكثر شعبية - غوادلوب
يتعمق برنامج التحليلات التنبؤية في أنماط البيانات التاريخية، ويستخرج الرؤى للتنبؤ بالنتائج المستقبلية. ومن خلال فحص مجموعات البيانات، فإنه يحدد الاتجاهات والأنماط باستخدام التحليل الإحصائي والخوارزميات. يستفيد المحللون من هذا البرنامج لبناء نماذج القرار، ومساعدة مديري الأعمال في التخطيط الاستراتيجي للحصول على أفضل النتائج. بدءًا من فهم العملاء والمنتجات والشركاء وحتى تحديد المخاطر والفرص المحتملة، تخدم برامج التحليلات التنبؤية قاعدة مستخدمين متنوعة بما في ذلك المحللين ومستخدمي الأعمال وعلماء البيانات والمطورين. تعمل هذه البرامج على تمكين المؤسسات من الانتقال من النهج الرجعي إلى النهج التطلعي فيما يتعلق بسلوك العملاء، وذلك باستخدام البيانات الضخمة المخزنة وفي الوقت الفعلي. وهي قابلة للنشر محليًا، عادةً لمستخدمي المؤسسات، وفي السحابة. في حين أن الكثير من برامج التحليلات التنبؤية مملوكة، إلا أن البدائل مفتوحة المصدر موجودة أيضًا. تُظهر التطورات الحديثة التكامل مع منصات ذكاء الأعمال وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وبرامج التحليلات الرقمية الأخرى، مما يعزز فائدتها وإمكانية الوصول إليها عبر مختلف المجالات.
إرسال تطبيق جديد
Shutterstock
shutterstock.com
Shutterstock هو مزود أمريكي لمخزون الصور الفوتوغرافية، ولقطات المخزون، ومخزون الموسيقى، وأدوات التحرير؛ يقع مقرها الرئيسي في نيويورك. تأسست Shutterstock في عام 2003 على يد المبرمج والمصور جون أورينجر، وتحتفظ Shutterstock بمكتبة تضم حوالي 200 مليون صورة مخزنة بدون حقوق ملكية ورسومات متجهة ورسوم توضيح...
Tableau
tableau.com
Tableau عبارة عن منصة تحليلية تعمل على تغيير الطريقة التي نستخدم بها البيانات لحل المشكلات - وتمكين الأشخاص والمؤسسات من تحقيق أقصى استفادة من بياناتهم. Tableau هو النظام الأساسي الأوسع والأعمق للبيانات والتحليلات. تأكد من الاستخدام المسؤول للبيانات وتحقيق نتائج أعمال أفضل من خلال إدارة البيانات الم...
Obviously AI
obviously.ai
من الواضح أن الذكاء الاصطناعي هو أداة بدون تعليمات برمجية مصممة لتبسيط عملية علم البيانات. فهو يشتمل على وظائف بناء نموذج التعلم الآلي، وشرح النتائج، والتنبؤ بالنتائج، كل ذلك ضمن واجهة واحدة. يمكن إنشاء النماذج ونشرها مباشرة من المنصة خلال دقائق، مما يوفر وقتًا كبيرًا مقارنة بطرق البرمجة التقليدية....
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI عبارة عن منصة لإدارة العلامات التجارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي حيث يمكن للمسوقين إنشاء استراتيجية علامتهم التجارية واختبار الأصول الإبداعية ومراقبة أداء العلامة التجارية - كل ذلك في الوقت الفعلي. تتفاعل ProQuo مع المستهلكين يوميًا وتقيس مدى شعورهم تجاه علامتك التجارية والمنافسين والفئة. ي...
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB هي منصة لتخصيص الذكاء الاصطناعي من بيانات المؤسسة. تقوم MindsDB بتدريب واختبار ثم اختيار أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر دقة لتطبيقها على بياناتك، مما يمنحك تنبؤات وتنبؤات فائقة الدقة.
Akkio
akkio.com
Akkio هي عبارة عن منصة بيانات تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة بشكل أساسي للوكالات وعملائها، وتهدف إلى تسهيل اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات في الوقت الفعلي. نطاق وظائفها واسع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إعداد البيانات وتنظيفها، وعمل التنبؤات والتنبؤات، وتقييم الأداء. والجدير بالذكر أن A...
Faraday
faraday.ai
فاراداي هي منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتركز على التنبؤ بسلوك العملاء. فهو يتكامل مع مجموعة الأعمال الحالية لتسهيل اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، مع التركيز بشكل خاص على التنبؤ بمشاركة العملاء وسلوكهم. تتضمن ميزات النظام الأساسي إمكانات بيانات المستهلك المضمنة، وتكامل المكدس، وسلامة الذك...
Verint
verint.com
Verint Messaging™ هو حل مصمم خصيصًا لدمج المراسلة في رحلة العميل الرقمية وتسهيل المحادثات مع العملاء عبر قنوات المراسلة والتواصل الاجتماعي على نطاق واسع. من خلال توفير حل مشاركة العملاء الرقمي لقنوات المراسلة، تجمع Verint بين استجابة الوكيل والمساعد الافتراضي جنبًا إلى جنب مع أتمتة القوى العاملة وإد...
Flowtrail AI
flowtrail.ai
تعمل واجهة المحادثة المبنية على الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Flowtrail AI على تبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك. قم بتبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك دون عناء والتخلص من تعقيد التحليل التقليدي. لا حاجة إلى تحليلات أو خبرة في SQL. قم بإنشاء التقارير ولوحات المعلومات على الفور للحصول على رؤى قيمة ف...
Fluidly
fluidly.com
تقوم Fluidly بإعادة التفكير بشكل أساسي في الطريقة التي تخطط بها الشركات وتدير شؤونها المالية، بدءًا من التدفق النقدي وحتى التمويل. لذا، سواء كنت شركة تبحث عن طريقة سهلة للحفاظ على أموالك، أو محاسبًا يرغب في تقديم خدمة أفضل لعملائه - يمكننا مساعدتك.
Vertify
vertify.com
انطلاقًا من الفلسفة القائلة بأن فرق الإيرادات الرئيسية الثلاثة - المبيعات والتسويق ونجاح العملاء - يجب أن تتماشى مع العملية والتكنولوجيا، توفر Vertify برنامج أتمتة الأعمال الذي يقوم بسهولة بمزامنة بيانات العملاء وتنظيفها وتنظيمها ضمن مجموعات تكنولوجيا الإيرادات الحالية. - تحديد الاختناقات بين الفرق ...
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
توفر Arena Calibrate برنامجًا شاملاً لإعداد التقارير عبر الأنظمة الأساسية مقترنًا ببيانات الخبراء ودعم ذكاء الأعمال. نحن نساعد الشركات وفرق التسويق والوكالات على الوصول إلى إمكانات الرؤية الكاملة لبيانات الإعلانات والمبيعات والبريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء والويب والتحليلات. يوفر الحل تكامل ...
Neural Designer
neuraldesigner.com
يعد Neural Designer أداة برمجية قوية لتطوير نماذج التعلم الآلي ونشرها. فهو يوفر واجهة سهلة الاستخدام تسمح للمستخدمين ببناء الشبكات العصبية وتدريبها وتقييمها دون الحاجة إلى معرفة برمجية واسعة. بفضل مجموعة واسعة من الميزات والخوارزميات، يعمل Neural Designer على تبسيط سير عمل التعلم الآلي بالكامل، بدءً...
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA عبارة عن منصة SaaS قائمة على السحابة تساعد الشركات المصنعة العالمية على تقليل المخزون الزائد ومنع النقص الحاد وإنشاء القيادة التشغيلية. تتمحور المنصة حول المصنع، حيث تعمل على سد الفجوة بين سلاسل التوريد المعقدة وعمليات المخزون وأساليبها القديمة كثيفة العمالة لإعداد التقارير والتحليلات واتخاذ...
DataRobot
datarobot.com
يفتح. مرن. مصمم للتكيف مع احتياجات الذكاء الاصطناعي لفريقك. يجمع DataRobot كل مسارات العمل التوليدية والتنبؤية معًا في نظام أساسي واحد قوي. قم بتقديم الذكاء الاصطناعي الذي يحتاجه عملك بسرعة، وتحكم في جميع أصولك، واستفد من خبراء الذكاء الاصطناعي على مستوى عالمي.
QuData
qudata.com
مجالات الكفاءة الأساسية لشركة QuData هي الذكاء الاصطناعي للمحادثة (التعرف على الكلام، وأنظمة الحوار، والمساعدين الصوتيين)؛ فهم اللغة الطبيعية؛ تحليل الصور (تصنيف الصور وتقسيمها، اكتشاف الأشياء/الوجه)؛ تحليل سلوك العملاء. نجح فريق الشركة من المبرمجين وعلماء البيانات في تنفيذ عدد من المشاريع لشركائها ...
Braincube
braincube.com
Braincube عبارة عن مجموعة منصات ذكية لإنترنت الأشياء (IIoT) تحتوي على تطبيقات الأعمال والخبراء المصممة للصناعة. تعمل منصة Braincube والتطبيقات الجاهزة على تمكين الشركات المصنعة من العثور على قيمة فورية وطويلة الأجل من تدفقات البيانات وتحليلات البيانات الضخمة. يوفر برنامج التشغيل الخاص به رؤية فورية ...
Kleene
kleene.ai
قم بتمكين صناع القرار في شركتك من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع من خلال توصيات الذكاء الاصطناعي المبنية على بيانات موثوقة ومتعددة الأقسام. Kleene هي المنصة الوحيدة الشاملة التي تنظم جميع بياناتك. احصل على ميزة تنافسية ونمو الأعمال المعتمد على البيانات بسرعة، مع منصة ذكاء القرار من Kleene.
Epsilon3
epsilon3.io
تدير منصة برمجيات Epsilon3 الإجراءات التشغيلية المعقدة، مما يوفر وقت المشغلين ويقلل الأخطاء. وهو يدعم دورة حياة المشروع بأكملها بدءًا من التكامل والاختبار وحتى العمليات الحية. - إجراءات متزامنة تفاعلية في الوقت الحقيقي لبرامج / مهام متعددة - عملية إصدار مضمنة بما في ذلك الموافقات والتحريرات والتعليق...
Knowi
knowi.com
Knowi عبارة عن منصة حديثة لذكاء الأعمال تم تصميمها خصيصًا للبيانات الحديثة الحالية، مما يمكّن المؤسسات من جميع الأحجام من تقصير المسافة بشكل كبير من البيانات الأولية إلى الاستبصار إلى العمل. من خلال التكامل الأصلي مع أي مصدر بيانات تقريبًا، بما في ذلك NoSQL وSQL وRDBMS والقائمة على الملفات وواجهة بر...
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow عبارة عن منصة لتسويق الإيرادات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتوفر حلاً موحدًا للإسناد والتنبؤ والتخطيط لمساعدة المسوقين في مجال B2B على أن يصبحوا روادًا في الإيرادات. تساعد منصة InfiniGrow فرق التسويق SaaS في B2B على الكشف عن التأثير التجاري لأي نشاط تسويقي، والتنبؤ بنتائج أي سيناريو للميزا...
ChannelMix
channelmix.com
من خلال منصة شاملة ومجموعة شاملة من منتجات التحليلات، توفر ChannelMix للعلامات التجارية والوكالات الرائدة مسارًا واضحًا لقياس عائد الاستثمار التسويقي وتنميته. تعد ChannelMix رائدة في قياس التسويق الجاهز للمستقبل من خلال تتبع تحليلات الطرف الأول ونماذج البيانات التي تقدم رؤى أكثر دقة واستدامة وتأثيرً...
Pecan
pecan.ai
تأسست Pecan في عام 2018، وهي عبارة عن منصة تحليلات تنبؤية تستفيد من تقنية Predictive GenAI الرائدة لإزالة العوائق التي تحول دون اعتماد الذكاء الاصطناعي، مما يجعل النمذجة التنبؤية في متناول جميع فرق البيانات والأعمال. وباسترشادها بالذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن للشركات الحصول على تنبؤات دقيقة عبر مج...
Vortexa
vortexa.com
أحدث تحليلات الطاقة التي ترسم صورة عالمية لتدفقات البضائع. تحديد فرص سوق الطاقة قبل المنافسة مع Vortexa.
NWO.ai
nwo.ai
NWO.ai هي منصة رائدة لذكاء المستهلك تُحدث ثورة في مستقبل البيانات الخارجية للمؤسسات. باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، تستطيع NWO.ai توقع التغييرات الرئيسية في الاتجاهات الدقيقة، قبل حدوثها، مما يوفر للشركات الرؤى الحاسمة اللازمة للمنافسة في النظام البيئي المتغير باستمرار في يومنا هذا. مع ...
Enveyo
enveyo.com
حوّل عمليات الشحن الخاصة بك إلى ميزة تنافسية وحقق أقصى قدر من الأرباح باستخدام برنامج تحسين الخدمات اللوجستية من Enveyo.
Prevedere
prevedere.com
توفر حلول ذكاء الأعمال المستندة إلى السحابة من Prevedere دقة تنبؤات غير مسبوقة من خلال تسخير القوة التنبؤية للبيانات الاقتصادية العالمية.
Predelo
predelo.com
احصل على تنبؤات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقرارات محسنة لشركتك على الطيار الآلي، ومتكاملة مباشرة مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل.
Verteego
verteego.com
يقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة Verteego بتحليل بياناتك في الوقت الفعلي ويصدر توصيات لتحسين سلسلة التوريد لديك وتعزيز حملتك التسويقية.
Discern
discern.io
تستفيد شركات B2B من العديد من منصات التكنولوجيا نفسها وترغب في تتبع نفس المقاييس... فلماذا يتم تخصيص تصميمات ذكاء الأعمال بالكامل؟ وهذا يُترجم إلى إهدار ملايين الدولارات على الأدوات الإضافية وعدد الموظفين وعدة أشهر أو سنوات من تصميم النظام الأساسي. Discern هو ذكاء الأعمال الذي أصبح سهلاً. يمكّن التك...
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate هو أحد حلول تسويق الموقع الذي يمكّن المسوقين من إشراك المستخدمين بناءً على موقعهم الدقيق.