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برنامج إدارة علاقات العملاء للعلاقات العامة - التطبيقات الأكثر شعبية - غرينلاند
يسهل برنامج CRM للعلاقات العامة (PR) تخزين تفاصيل الاتصال وإدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة والشخصيات المؤثرة مثل الصحفيين والمدونين. تم تخصيص هذا البرنامج لتلبية الاحتياجات المحددة لوكالات وإدارات العلاقات العامة، وهو يزود فرق العلاقات العامة بالأدوات الأساسية للتواصل الفعال مع أعضاء وسائل الإعلام، ومراقبة تاريخ تفاعلات الشركة مع المؤثرين الأفراد، وتقييم مستويات المشاركة مع حملات العلاقات العامة. عادةً ما يتم دمج برنامج PR CRM مع حلول العلاقات العامة الأخرى مثل برامج توزيع البيانات الصحفية والتحليلات. على الرغم من وجود بعض التداخل مع أدوات استهداف الوسائط والمؤثرين، فإن نظام PR CRM يساعد بشكل أساسي في تتبع وتنظيم وتقييم العلاقات الإعلامية الحالية، بينما يركز الأخير في الغالب على اكتشاف العملاء المحتملين وجهود التوعية.
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Prezly
prezly.com
Prezly هي أداة شاملة لسرد القصص لفرق ووكالات العلاقات العامة الداخلية الحديثة. مع Prezly، يمكنك توفير الوقت في التعامل مع العديد من الأدوات القديمة مثل مستندات Word، والبريد الإلكتروني ذي النص العادي مع المرفقات الثقيلة، وجداول بيانات Excel التي تزداد طولًا. انشر البيانات الصحفية في غرف الأخبار ذات ...
Muck Rack
muckrack.com
يساعد Muck Rack المؤسسات على بناء الثقة وسرد القصص وإظهار قيمة الوسائط المكتسبة. نقوم بذلك من خلال برنامج إدارة العلاقات العامة الذي يجمع بين قاعدة بيانات الوسائط والترويج والمراقبة وإعداد التقارير لإنشاء تغطية صحفية وحماية سمعة العلامة التجارية وتعزيز أداء العلاقات العامة والتعاون. نحن نعمل مع أكثر...
Propel PRM
propelmypr.com
تقوم Propel PRM بإعادة تصور الوسائط المكتسبة باستخدام تقنية إدارة العلاقات العامة الخاصة بها. تتيح منصة PRM لمحترفي التسويق والاتصالات اكتشاف الوسائط المناسبة لعرض قصصهم، وإدارة العلاقات والحملات الإعلامية، ومراقبة التغطية ومشاركة صوت علامتهم التجارية، وقياس تأثير الأعمال بسهولة من الجهود الإعلامية ...
Prowly
prowly.com
Prowly هو حل متكامل لأتمتة سير العمل لمحترفي العلاقات العامة حيث يمكن للشركات من جميع الأحجام إدارة العلاقات الإعلامية بشكل أكثر فعالية من خلال توفير الوقت في المهام الروتينية. يدعم Prowly المستخدمين في سرد القصص، والعثور على جهات الاتصال الإعلامية المناسبة وتنظيمها في نظام إدارة علاقات العملاء لل...
PR.co
pr.co
تقوم pr.co ببناء غرف أخبار وبرامج مصممة بشكل جميل عبر الإنترنت لمساعدة فرق العلاقات العامة على زيادة التعرض لوسائل الإعلام والوعي بالعلامة التجارية وبناء سمعة إيجابية. تعمل غرف الأخبار لدينا على إبراز معالم شركتك وتسهل على أي صاحب مصلحة، من الصحفيين إلى المستثمرين، التواصل مع علامتك التجارية. يساعد ...
Wiztrust
wiztrust.com
منصة تمكين الاتصالات. Wiztrust عبارة عن منصة توزيع متعددة القنوات، تم تصميمها لتبسيط الاتصالات الداخلية والخارجية. أداة واحدة لنشر المحتوى الخاص بك عبر أي قناة إلى أي صاحب مصلحة. أصبح الحل القائم على السحابة من Wiztrust ذا قيمة كبيرة بالنسبة للشركات في جميع الصناعات مثل Disney وAllianz وKPMG وAmundi...
Collaborator.pro
collaborator.pro
Collaborator.pro — تبادل إعلاني مباشر يربط بين المعلن وناشر الموقع (مواقع المعلومات، وسائل الإعلام، المدونات، دور النشر، البوابات). الهدف - وضع الإعلانات في شكل منشورات ضيف في سوق رابطة الدول المستقلة وفي جميع أنحاء العالم.
Wizikey
wizikey.com
ما هو ويزيكي؟ Wizikey هو برنامج لمراقبة الوسائط والعلاقات العامة. فهو يساعد الشركات في مراقبة الوسائط عبر الوسائط المختلفة جنبًا إلى جنب مع الاتجاهات والرؤى حول الذكاء التنافسي وتوزيع البيانات الصحفية في جميع أنحاء العالم. كما أنه يساعد محترفي العلاقات العامة في العثور على المجموعة المناسبة من المرا...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive هي شريك عالمي لنجاح العلاقات العامة والاتصالات. من خلال العمل مع الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، فإننا نتفهم الضغوط التي تواجهها. مثل بناء علامة تجارية وسمعة قوية. أن نكون عيون مؤسستك وآذانها وضميرها. دعم C-suite والأعمال الأوسع ونجاحها. نحن نجمع بين علوم البيانات الرائدة في الصناعة م...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
تأسست Mynewsdesk في عام 2003، وتقدم حلاً رقميًا حديثًا للعلاقات العامة للشركات للتعامل مع الصحفيين والمؤثرين والعملاء وأصحاب المصلحة المهمين الآخرين. تعمل منصة العلاقات العامة الشاملة على تسهيل إنشاء وتوزيع الأخبار والمحتوى ومراقبة ما يقال في الصناعة ووسائل الإعلام بالإضافة إلى تتبع النتائج وقياسها....