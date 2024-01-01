برنامج إدارة علاقات العملاء للعلاقات العامة - التطبيقات الأكثر شعبية - قبرص الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يسهل برنامج CRM للعلاقات العامة (PR) تخزين تفاصيل الاتصال وإدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة والشخصيات المؤثرة مثل الصحفيين والمدونين. تم تخصيص هذا البرنامج لتلبية الاحتياجات المحددة لوكالات وإدارات العلاقات العامة، وهو يزود فرق العلاقات العامة بالأدوات الأساسية للتواصل الفعال مع أعضاء وسائل الإعلام، ومراقبة تاريخ تفاعلات الشركة مع المؤثرين الأفراد، وتقييم مستويات المشاركة مع حملات العلاقات العامة. عادةً ما يتم دمج برنامج PR CRM مع حلول العلاقات العامة الأخرى مثل برامج توزيع البيانات الصحفية والتحليلات. على الرغم من وجود بعض التداخل مع أدوات استهداف الوسائط والمؤثرين، فإن نظام PR CRM يساعد بشكل أساسي في تتبع وتنظيم وتقييم العلاقات الإعلامية الحالية، بينما يركز الأخير في الغالب على اكتشاف العملاء المحتملين وجهود التوعية.