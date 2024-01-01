برنامج إدارة علاقات العملاء للعلاقات العامة - التطبيقات الأكثر شعبية - ساحل العاج الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يسهل برنامج CRM للعلاقات العامة (PR) تخزين تفاصيل الاتصال وإدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة والشخصيات المؤثرة مثل الصحفيين والمدونين. تم تخصيص هذا البرنامج لتلبية الاحتياجات المحددة لوكالات وإدارات العلاقات العامة، وهو يزود فرق العلاقات العامة بالأدوات الأساسية للتواصل الفعال مع أعضاء وسائل الإعلام، ومراقبة تاريخ تفاعلات الشركة مع المؤثرين الأفراد، وتقييم مستويات المشاركة مع حملات العلاقات العامة. يتم دمج برنامج PR CRM بشكل شائع مع حلول العلاقات العامة الأخرى مثل برامج توزيع البيانات الصحفية والتحليلات. على الرغم من وجود بعض التداخل مع أدوات استهداف الوسائط والمؤثرين، فإن نظام PR CRM يساعد في المقام الأول في تتبع وتنظيم وتقييم العلاقات الإعلامية الحالية، في حين يركز الأخير في الغالب على اكتشاف العملاء المحتملين وجهود التوعية.