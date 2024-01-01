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برنامج إدارة علاقات العملاء للعلاقات العامة - التطبيقات الأكثر شعبية - كندا
يسهل برنامج CRM للعلاقات العامة (PR) تخزين تفاصيل الاتصال وإدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة والشخصيات المؤثرة مثل الصحفيين والمدونين. تم تخصيص هذا البرنامج لتلبية الاحتياجات المحددة لوكالات وإدارات العلاقات العامة، وهو يزود فرق العلاقات العامة بالأدوات الأساسية للتواصل الفعال مع أعضاء وسائل الإعلام، ومراقبة تاريخ تفاعلات الشركة مع المؤثرين الأفراد، وتقييم مستويات المشاركة مع حملات العلاقات العامة. يتم دمج برنامج PR CRM بشكل شائع مع حلول العلاقات العامة الأخرى مثل برامج توزيع البيانات الصحفية والتحليلات. على الرغم من وجود بعض التداخل مع أدوات استهداف الوسائط والمؤثرين، فإن نظام PR CRM يساعد في المقام الأول في تتبع وتنظيم وتقييم العلاقات الإعلامية الحالية، في حين يركز الأخير في الغالب على اكتشاف العملاء المحتملين وجهود التوعية.
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Prezly
prezly.com
Prezly هي منصة لسرد القصص تساعد المؤسسات على نشر قصصها وتوزيعها وامتلاكها بهدف جذب المعجبين.
Muck Rack
muckrack.com
استخدم Muck Rack للعثور على الصحفيين، والضغط من أجل قصتك، ومراقبة الأخبار والإبلاغ عن تأثير العلاقات العامة الخاصة بك. يمكن للصحفيين بناء ملفاتهم وتسريع حياتهم المهنية.
Propel PRM
propelmypr.com
تعمل Propel PRM على إعادة تصور الوسائط المكتسبة باستخدام تقنية إدارة العلاقات العامة الخاصة بها. تتيح منصة PRM لمحترفي التسويق والاتصالات اكتشاف الوسائط المناسبة لعرض قصصهم، وإدارة العلاقات والحملات الإعلامية، ومراقبة التغطية ومشاركة صوت علامتهم التجارية، وقياس تأثير الأعمال بسهولة من الجهود الإعلام...
Prowly
prowly.com
Prowly هو حل متكامل لأتمتة سير العمل لمحترفي العلاقات العامة حيث يمكن للشركات من جميع الأحجام إدارة العلاقات الإعلامية بشكل أكثر فعالية من خلال توفير الوقت في المهام الروتينية. يدعم Prowly المستخدمين في سرد القصص، والعثور على جهات الاتصال الإعلامية المناسبة وتنظيمها في نظام إدارة علاقات العملاء لل...
Collaborator.pro
collaborator.pro
سوق تسويق المحتوى. وضع وتوزيع المحتوى. عقد الصفقات بسهولة، وبسرعة، مع ضمان.
Wiztrust
wiztrust.com
منصة تمكين الاتصالات. Wiztrust عبارة عن منصة توزيع متعددة القنوات، تم تصميمها لتبسيط الاتصالات الداخلية والخارجية. أداة واحدة لنشر المحتوى الخاص بك عبر أي قناة لأي صاحب مصلحة. أصبح الحل القائم على السحابة من Wiztrust لا يقدر بثمن بالنسبة للشركات في جميع الصناعات مثل Disney وAllianz وKPMG وAmundi وL'...
PR.co
pr.co
تقوم pr.co ببناء غرف أخبار وبرامج مصممة بشكل جميل عبر الإنترنت لمساعدة فرق العلاقات العامة على زيادة التعرض لوسائل الإعلام والوعي بالعلامة التجارية وبناء سمعة إيجابية. تعمل غرف الأخبار لدينا على إبراز معالم شركتك وتسهل على أي صاحب مصلحة، من الصحفيين إلى المستثمرين، التواصل مع علامتك التجارية. يساعد ...
Wizikey
wizikey.com
ما هو ويزيكي؟ Wizikey هو برنامج لمراقبة الوسائط والعلاقات العامة. فهو يساعد الشركات في مراقبة الوسائط عبر الوسائط المختلفة جنبًا إلى جنب مع الاتجاهات والرؤى حول الذكاء التنافسي وتوزيع البيانات الصحفية في جميع أنحاء العالم. كما أنه يساعد محترفي العلاقات العامة في العثور على المجموعة المناسبة من المرا...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive هي شريك عالمي لنجاح العلاقات العامة والاتصالات. من خلال العمل مع الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، فإننا نتفهم الضغوط التي تواجهها. مثل بناء علامة تجارية وسمعة قوية. أن نكون عيون مؤسستك وآذانها وضميرها. دعم C-suite والأعمال الأوسع ونجاحها. نحن نجمع بين علوم البيانات الرائدة في الصناعة م...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
اكتشف تأثير العلاقات العامة عبر الإنترنت! راقب ما يقال عن علامتك التجارية، وأنشئ قصتك، وحدد جمهورك وأشركه وقم بتحليل النتائج.