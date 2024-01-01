متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج تحليلات العلاقات العامة - التطبيقات الأكثر شعبية - ألبانيا
تعمل برامج تحليلات العلاقات العامة (PR) على تمكين الشركات من قياس مدى فعالية مبادرات العلاقات العامة الخاصة بها. فهو يوفر رؤى قيمة حول أنشطة العلاقات العامة التي تقود حركة المرور والمشاركة، مما يميز الاستراتيجيات الفعالة عن الاستراتيجيات الأقل تأثيرًا. تمكن هذه الأفكار فرق العلاقات العامة من تقييم مدى وصول أفعالهم واتخاذ قرارات مستنيرة للحملات المستقبلية. تعمل هذه الأدوات كوسيلة لشركات العلاقات العامة لإثبات قيمتها للعملاء وتمكين متخصصي الاتصالات الداخليين من تحليل حملاتهم. عادةً ما يتم دمج برامج تحليلات العلاقات العامة مع برامج العلاقات العامة الأخرى مثل توزيع البيانات الصحفية واستهداف الوسائط وأدوات المراقبة، مما يعزز فعالية جهود العلاقات العامة.
إرسال تطبيق جديد
Meltwater
meltwater.com
اكتشف كيف تساعد شركة Meltwater فرق العلاقات العامة والتسويق على مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز إدارة العلامات التجارية.
Critical Mention
criticalmention.com
خدمة مراقبة الوسائط الأفضل في فئتها للتلفزيون والراديو والأخبار والبودكاست ووسائل التواصل الاجتماعي، وقاعدة بيانات الاتصال بالوسائط الأكثر دقة في الصناعة.
MediaHQ
mediahq.com
سوف يقوم MediaHQ بتحويل علاقاتك الإعلامية. في مكان واحد، يمكنك إنشاء قوائم إعلامية، وتوزيع البيانات الصحفية، وعرض قصتك، وقراءة تقارير البيانات الصحفية. يجعل مشاركة الأخبار الخاصة بك فورية وخالية من المتاعب.
Business Wire
businesswire.com
الشركة الرائدة عالميًا في توزيع البيانات الصحفية والإفصاح التنظيمي. يعتمد متخصصو العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على Business Wire للوصول إلى الأسواق على نطاق واسع ومستهدف.
Agility PR Solutions
agilitypr.com
تعد شركة Agility PR Solutions (المعروفة سابقًا باسم MediaMiser) مزودًا لبرامج مراقبة وتحليل الوسائط والخدمات المهنية لمحترفي العلاقات العامة والتسويق. تستخدم Agility PR Solutions تكنولوجيا خاصة لرصد وتجميع وتحليل ومشاركة المحتوى من أكثر من 200000 مصدر عبر الوسائط الاجتماعية والتقليدية والرقمية لتقدي...
Prezly
prezly.com
Prezly هي منصة لسرد القصص تساعد المؤسسات على نشر قصصها وتوزيعها وامتلاكها بهدف جذب المعجبين.
Muck Rack
muckrack.com
استخدم Muck Rack للعثور على الصحفيين، والضغط من أجل قصتك، ومراقبة الأخبار والإبلاغ عن تأثير العلاقات العامة الخاصة بك. يمكن للصحفيين بناء ملفاتهم وتسريع حياتهم المهنية.
News Exposure
newsexposure.com
يوفر News Exposure مراقبة قوية وشاملة للبث التلفزيوني والإذاعي، ومراقبة الإنترنت، ومراقبة LexisNexis/Print، وذكاء الوسائط، وتحليل العلاقات العامة. نحن نقدم أيضًا حل قاعدة بيانات جهات اتصال الوسائط. أنشأت News Exposure مكانة حصرية في الصناعة من خلال الاحتفاظ بأرشيف دائم عالي الدقة يعود تاريخه إلى عام...
Mediaboard
mediaboard.com
تأسست Mediaboard في عام 2015 بهدف تزويد عالم العلاقات العامة بأداة حديثة لتحليل البيانات والاستخبارات الإعلامية. يوفر التطبيق مراقبة الوسائط والتحليل التفصيلي ولوحات المعلومات والتقارير، بالإضافة إلى أرشيف الوسائط الغنية الذي يسهل العثور على المقالات القديمة. بالإضافة إلى هذه الميزات الكلاسيكية، يمك...
Signal AI
signal-ai.com
في بحر من البيانات التي لا نهاية لها، يوفر Signal AI الوضوح لاتخاذ قرارات واثقة ومستنيرة. يتم استيعاب أكثر من 5 ملايين مقالة في منصة Signal AI يوميًا، عبر 226 سوقًا بـ 75 لغة لتوليد رؤى لاتخاذ القرار. • تمكين استراتيجية العلاقات العامة الخاصة بك - ارفع مستوى اتصالاتك، وابق في صدارة منحنى وسائل الإعل...
CoverageBook
coveragebook.com
إعداد تقارير التغطية بشكل أسرع. تقارير مصممة بشكل جميل مع مقاييس علاقات عامة موثوقة يمكنك أن تفخر بها.
PeakMetrics
peakmetrics.com
جمع التغطية الإعلامية والإبلاغ عنها تلقائيًا. تقوم PeakMetrics باستخراج الرؤى وإنشاء بيانات قابلة للتنفيذ من ملايين مجموعات بيانات الوسائط غير المنظمة ومتعددة القنوات في الوقت الفعلي.
Prowly
prowly.com
Prowly هو حل متكامل لأتمتة سير العمل لمحترفي العلاقات العامة حيث يمكن للشركات من جميع الأحجام إدارة العلاقات الإعلامية بشكل أكثر فعالية من خلال توفير الوقت في المهام الروتينية. يدعم Prowly المستخدمين في سرد القصص، والعثور على جهات الاتصال الإعلامية المناسبة وتنظيمها في نظام إدارة علاقات العملاء لل...
Arkreach
arkreach.com
قم بإعداد قوائم الوسائط، وقياس الأداء، وتحسين المحتوى، والتنقل في الأزمات. Arkreach عبارة عن مجموعة منتجات تلبي احتياجات الاتصالات الخاصة بك باستخدام بيانات الوسائط الإخبارية التي تركز على القارئ للتخطيط والتحسين والتقييم. من خلال هذا المنتج، يمكنك إنشاء قوائم الوسائط وقياس أداء المقالة وتحسين المحت...
MVPR
mvpr.io
تجمع MVPR بين نظام تشغيل العلاقات العامة المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع كبار استشارات العلاقات العامة. لمساعدة الشركات على بناء علاقات قوية مع الصحفيين والحصول على تغطية إعلامية مع الحفاظ على الملكية الكاملة للرسائل والعملية.
Commetric
commetric.com
ميزات منتج Commetric Media Analytics: - الجمع بين قياس الوسائط الكمي عالي المستوى والتحليل النوعي المتعمق الذي يقوده الإنسان لتوفير رؤية شاملة لأداء الوسائط. - تساعد المقاييس الكمية مثل النشاط بمرور الوقت ومشاركة الصوت والحجم حسب التنسيق على توفير بيانات مرجعية تنافسية، يتم تصورها من خلال لوحات المع...
Releasd
releasd.com
الإصدار: تقارير تغطية الجيل القادم. يعرض Releasd النطاق الكامل للأنشطة التي يقوم بها العلاقات العامة الحديثة في شكل مرئي يحبه العملاء والمديرون التنفيذيون المشغولون. مزيد من التحكم: قم بتصميم التخطيطات بسرعة لعرض عملك بطريقتك. فقط قم بالسحب والإسقاط، لا يمكن أن يكون الأمر أسهل. المزيد من النطاق: قم ...
Wiztrust
wiztrust.com
منصة تمكين الاتصالات. Wiztrust عبارة عن منصة توزيع متعددة القنوات، تم تصميمها لتبسيط الاتصالات الداخلية والخارجية. أداة واحدة لنشر المحتوى الخاص بك عبر أي قناة لأي صاحب مصلحة. أصبح الحل القائم على السحابة من Wiztrust لا يقدر بثمن بالنسبة للشركات في جميع الصناعات مثل Disney وAllianz وKPMG وAmundi وL'...
ACCESSWIRE
accesswire.com
توفر منصة التوزيع عبر الإنترنت ACCESSWIRE® لمحترفي الاتصالات سير عمل أبسط وأكثر كفاءة لأنشطتهم اليومية. أصبح لدى متخصصي الاتصالات الآن مصدر واحد يمكنهم اللجوء إليه حيث يمكنهم توزيع البيانات الصحفية وإنشاء غرفة الأخبار والتخطيط لأحداثهم بضغطة زر واحدة فقط.
Fullintel
fullintel.com
تقدم Fullintel مزيجًا فريدًا من المواهب والأدوات والتكنولوجيا لمحترفي العلاقات العامة والاتصالات الذين يبحثون عن برامج وخدمات مراقبة وتحليل الوسائط المنسقة بخبرة. العلامات التجارية رفيعة المستوى مثل Johnson & Johnson، وIntuit، وBell Textron، وRoyal Caribbean International، وShell تثق في شركة Fullint...
Truescope
truescope.com
Truescope هي خدمة مراقبة وقياس الوسائط الأسرع نموًا. يعرض Truescope رؤى الوسائط وذكاء الأعمال في الوقت الفعلي للمؤسسات حول العالم. وتتمثل مهمتها في الاستفادة من محتوى أفضل وبيانات أنظف وأحدث التقنيات لإعلام المشتركين بشكل أفضل من خلال تبسيط عملية مراقبة وتحليل الوسائط التي يحتاجها المتصلون المحترفون...
Wizikey
wizikey.com
ما هو ويزيكي؟ Wizikey هو برنامج لمراقبة الوسائط والعلاقات العامة. فهو يساعد الشركات في مراقبة الوسائط عبر الوسائط المختلفة جنبًا إلى جنب مع الاتجاهات والرؤى حول الذكاء التنافسي وتوزيع البيانات الصحفية في جميع أنحاء العالم. كما أنه يساعد محترفي العلاقات العامة في العثور على المجموعة المناسبة من المرا...
Propel PRM
propelmypr.com
تعمل Propel PRM على إعادة تصور الوسائط المكتسبة باستخدام تقنية إدارة العلاقات العامة الخاصة بها. تتيح منصة PRM لمحترفي التسويق والاتصالات اكتشاف الوسائط المناسبة لعرض قصصهم، وإدارة العلاقات والحملات الإعلامية، ومراقبة التغطية ومشاركة صوت علامتهم التجارية، وقياس تأثير الأعمال بسهولة من الجهود الإعلام...
Newswire
newswire.com
Newswire هي شركة تكنولوجيا إعلامية توفر لعملائها خدمات توزيع البيانات الصحفية التي تساعد في بناء الوعي بالعلامة التجارية، وكسب الإشارات الإعلامية، وزيادة الظهور عبر الإنترنت، وتحسين أداء تحسين محركات البحث، وتحقيق المبيعات، والمزيد. بالإضافة إلى توزيع البيانات الصحفية ومُحسِّن البيانات الصحفية، تقدم...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive هي شريك عالمي لنجاح العلاقات العامة والاتصالات. من خلال العمل مع الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، فإننا نتفهم الضغوط التي تواجهها. مثل بناء علامة تجارية وسمعة قوية. أن نكون عيون مؤسستك وآذانها وضميرها. دعم C-suite والأعمال الأوسع ونجاحها. نحن نجمع بين علوم البيانات الرائدة في الصناعة م...
Notified
notified.com
توفر Notified Event Cloud تقنية الأحداث الشاملة الأكثر شمولاً في العالم والخدمات ذات الصلة لدعم إنشاء الأحداث وإدارتها. قم بإدارة دورة الحياة الكاملة للأحداث الخاصة بك، بغض النظر عن الموقع أو التنسيق أو الحجم أو المدة - بدءًا من الجلسات الفردية وحتى التجارب المستمرة. يسمح Notified لمخططي الأحداث وال...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
اكتشف تأثير العلاقات العامة عبر الإنترنت! راقب ما يقال عن علامتك التجارية، وأنشئ قصتك، وحدد جمهورك وأشركه وقم بتحليل النتائج.