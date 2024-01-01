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برامج نقاط البيع - التطبيقات الأكثر شعبية - غينيا بيساو
يشير برنامج POS إلى الأنظمة التي تستخدمها الشركات لإدارة معاملات المبيعات. يمكن تثبيت هذه الأنظمة على أجهزة مختلفة مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، وهي جزء لا يتجزأ من صناعات البيع بالتجزئة والضيافة.
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Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Appetize.io
appetize.io
محاكيات iOS ومحاكيات Android المستندة إلى الويب عبر الإنترنت. قم بتشغيل تطبيقات iPhone وiPad وMobile Safari وAPK وتطبيقات الهاتف المحمول في متصفحك باستخدام HTML5 وJavascript.
Yoco
yoco.com
اقبل جميع البطاقات الرئيسية باستخدام ماكينات البطاقات المفضلة لدى SA. المحمول وتمكين النقر. ... بيع الأشياء عبر الإنترنت عن طريق إنشاء وإرسال الفواتير الرقمية باستخدام Yoco Link.
Toast POS
pos.toasttab.com
Toast هو نظام نقاط بيع وإدارة مطاعم يساعد المطاعم على تحسين العمليات وزيادة المبيعات وإنشاء تجربة أفضل للضيوف.
Kyte
kyteapp.com
مع تطبيق ونظام POS من Kyte، يمكنك إدارة المبيعات والمخزون والعملاء من هاتفك أو جهازك اللوحي. احصل عليه مجانا!
Lightspeed
lightspeedhq.com
Lightspeed Restaurant POS هي منصة مطاعم شاملة تساعد شركات الضيافة على تبسيط وتوسيع نطاق وتوفير تجارب استثنائية للعملاء. يمكن لأصحاب المطاعم فهم أعمالهم من خلال تقارير مفصلة في دقائق، وتحديد عناصر القائمة الأكثر مبيعًا واستخدام الطلب والتوصيل عبر الإنترنت للوصول إلى العملاء أينما كانوا. يتيح النظام ا...
Clover
clover.com
يستبدل Clover ماكينة تسجيل النقد ومحطة الدفع وطابعة الإيصالات وماسح الباركود بمجموعة متكاملة من المنتجات. اقبل بطاقات الائتمان وEMV وApple Pay.
MOKA POS
mokapos.com
Moka هي شركة لتكنولوجيا الهاتف المحمول تقدم حلول نقاط البيع والدفع المستندة إلى السحابة والتي تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من البيع والنمو بشكل أفضل. تتواجد Moka حاليًا في أكثر من 100 مدينة في إندونيسيا مع أكثر من 35000 تاجر وقد تلقت حتى الآن أكثر من 30 مليون دولار أمريكي من التمويل من مستثمرين عا...
TouchBistro
touchbistro.com
TouchBistro هو نظام متكامل لإدارة نقاط البيع والمطاعم يجعل إدارة المطعم أسهل. من خلال توفير الحلول الأساسية لواجهة المنزل وخلف المنزل ومشاركة الضيوف على منصة واحدة قوية، تساعد TouchBistro أصحاب المطاعم على تبسيط عملياتهم وتبسيطها - مما يسمح لهم بقضاء وقت أقل في ربط النقاط يدويًا، والمزيد من الوقت في...
Elementary POS
elementarypos.com
نقطة البيع الأولية هي مسجل النقد المحمول الخاص بك أو نظام نقطة بيع معقد، مصمم خصيصًا لتلبية متطلباتك المحددة. مقابل سعر واحد عادل، يمكنك الوصول إلى عدد لا يحصى من الميزات المصممة لتبسيط وتسريع عمليات عملك، وعدد غير محدود من المستخدمين والأجهزة المتصلة. باستخدام Elementary POS، يمكنك الوصول إلى وحدة ...
ERPLY
erply.com
ERPLY LTD هي شركة تقدم برامج نقاط البيع وإدارة المخزون القائمة على السحابة والموجهة نحو iPad لتجار التجزئة، مع التركيز على العمليات متعددة المتاجر. نحن نقدم وظائف متكاملة للواجهة الأمامية والمكتبية الخلفية لمتاجرك ومستودعاتك ومقرك الرئيسي في مجموعة برامج واحدة.
Oliver POS
oliverpos.com
Oliver POS هو نظام نقاط بيع ثوري لـ WooCommerce. تم تصميم Oliver خصيصًا للمحلات التجارية الفعلية، وهو يسمح بالتكامل الكامل بين متاجر WooCommerce ومتاجر الطوب والملاط الفعلية. باستخدام قاعدة بيانات ومنصة واحدة، لم يكن بيع المنتجات من متجرك الفعلي أو متجرك عبر الإنترنت أسهل من أي وقت مضى. مع Oliver PO...
RepairShopr
repairshopr.com
برنامج ورشة الإصلاح ليمنحك الفواتير، وإصدار التذاكر، ونقاط البيع، والفواتير المتكررة، والفواتير وإدارة علاقات العملاء لمحلات إصلاح الكمبيوتر والمزيد.
EasyStore
easystore.co
منصة تجارية موحدة تساعدك على البيع عبر الإنترنت وشخصيًا (التجزئة). نقوم بتبسيط عملية المبيعات الخاصة بك عبر جميع القنوات، بما في ذلك المتجر عبر الإنترنت وShopee وLazada وTikTok وFacebook وInstagram وبرنامج الإحالة والمزيد. يمكنك إدارة جميع المنتجات والأوامر والمخزون والعملاء من واجهة خلفية واحدة، مم...
Modisoft
modisoft.com
يعمل Modisoft على تبسيط إدارة البيع بالتجزئة والمطاعم، ودمج الوظائف الأساسية مثل الخدمات المصرفية والمخزون والمبيعات وإدارة الموظفين في منصة واحدة سهلة الاستخدام. استفد من تتبع المبيعات في الوقت الفعلي، والتحكم الشامل في المخزون، والتقارير التفصيلية، والتي يمكن الوصول إليها جميعًا عبر مواقع متعددة. ...
Epicor
epicor.com
نظام Epicor ERP عبارة عن برنامج معياري خاص بالصناعة يستخدم لإدارة العمليات التجارية على مستوى الشركة. يعمل برنامج Epicor بشكل جيد لإدارة المحاسبة والمالية والموارد البشرية والعملاء وسلسلة التوريد والمخزون والتوزيع وإدارة إنتاج التصنيع. يتوفر برنامج Epicor محليًا وفي شكل SaaS cloud ERP (تخطيط موارد ا...
Lithos POS
lithospos.com
Lithos POS هو برنامج بيع بالتجزئة/مطاعم سهل وقوي. يوفر برنامج نقاط البيع بالتجزئة/المطعم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك إدارة المخزون وولاء العملاء والمحاسبة.
PosBytz
posbytz.com
برنامج إدارة المطاعم والتجزئة المعتمد على السحابة الكل في واحد يعد برنامج إدارة المطاعم والتجزئة السحابي الشامل الخاص بنا هو الحل الأمثل لتبسيط عمليات عملك. من خلال واجهتنا سهلة الاستخدام، يمكنك إدارة مطعمك أو أعمال البيع بالتجزئة من أي مكان وفي أي وقت.
Paymash
paymash.com
إدارة عملك من منصة مركزية واحدة. ابدأ البيع في متجرك أو عبر الإنترنت أو قم بإنشاء الفواتير وإرسالها.
Olsera.com
olsera.com
Olsera هي أكثر من مجرد نقطة مبيعات (POS). من خلال تطبيق أمين الصندوق الشامل والملائم للشركات الصغيرة والمتوسطة، نحن هنا لتقديم حل كامل من البداية إلى النهاية لدعم كل خطوة من خطوات عملك. هيا، استعد للمضي قدمًا مع Olsera!
SpotOn
spoton.com
SpotOn هي واحدة من أسرع شركات البرمجيات والدفع نموًا، حيث توفر التكنولوجيا والدعم الذي يساعد الشركات المحلية - والأشخاص الذين يديرونها - على تحقيق النجاح وفقًا لشروطهم الخاصة. تشتهر SpotOn بتقنيتها المرنة المستندة إلى السحابة والدعم الشخصي، وتوفر منصة شاملة لقبول المدفوعات وزيادة الإيرادات وتبسيط ال...
Simply POS
simplypos.com
منصة أتمتة لنقاط البيع والتجارة الإلكترونية ومتاجر البيع بالتجزئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للأعمال التجارية التي تضم من 1 إلى 101 موقعًا للمتجر
Epos Now
eposnow.com
يعمل Epos Now مع جميع أجهزة نقاط البيع تقريبًا. يعد برنامج Epos Now مثاليًا لكل من شركات البيع بالتجزئة والضيافة، وهو قابل للتطوير من جهاز واحد إلى العديد من الأجهزة.
Restora POS
restorapos.com
Restora POS هو حل الأتمتة من الجيل التالي لأصحاب المشاريع التجارية في المطاعم. حل برمجي رائع لفواتير POS للمطاعم، والذي يمكنه التعامل مع كل عملية في مطعمك فقط. لقد توصلت Restora POS إلى حل رقمي إداري متقدم، وتكنولوجيا خالية من المتاعب، ونظام سريع الاستجابة عبر الإنترنت/غير متصل بالإنترنت وفريق دعم م...
Foodics
foodics.com
فودكس هو حل متكامل لإدارة المطاعم ونقاط البيع يساعد أصحاب الأعمال من جميع الأحجام والأنواع على إدارة عملياتهم بسلاسة ودقة. نحن باب أصحاب المطاعم للوصول إلى النظام البيئي الذي يسمح لهم بالاستفادة من العديد من عمليات تكامل خدمات الطرف الثالث، مثل مجمعي التوصيل، والمحاسبة، والتمويل، والولاء، وذكاء الأع...
Selldone
selldone.com
يقع المقر الرئيسي لشركة Selldone، وهي قوة رائدة في مجال منصات التجارة الإلكترونية، في مركز تكنولوجي نابض بالحياة، مما يعكس روحها المبتكرة. تأسست شركة Selldone بهدف تبسيط العمليات التجارية عبر الإنترنت، وقد قامت بتوسيع نطاق انتشارها وتأثيرها بسرعة. تتميز الشركة بفريق متخصص من الخبراء وتاريخ غني في اب...
POSApt
posapt.au
POSApt هو حل برمجي لنقاط البيع (POS) لصناعات الضيافة والتجزئة. متوفر في جميع أنحاء أستراليا، POSApt هو أحد أفضل مزودي أنظمة نقاط البيع في أستراليا.
IVEPOS
ivepos.com
IVEPOS هو برنامج نقاط البيع (نقطة البيع) المجاني المصمم لمطعمك ومتاجر البيع بالتجزئة والمقهى والبار والمخبز والمقهى والبقالة والصالون والمنتجع الصحي وغسيل السيارات وشاحنات الطعام ومطعم البيتزا بواسطة Intuition Systems. استخدم نظام نقاط البيع IVEPOS بدلاً من ماكينة تسجيل النقد، وتتبع المبيعات والمخزو...
uniCenta
unicenta.com
يستخدم من قبل الآلاف من تجار التجزئة والحانات والمقاهي والمطاعم والمتاجر في جميع أنحاء العالم. تتوفر خدمات الدعم المجانية ومنخفضة التكلفة. احصل على أحدث التنزيلات والمعلومات"
Imonggo
imonggo.com
تعتبر Imongo مكانًا رائعًا لشركات البيع بالتجزئة الصغيرة والمتوسطة.
Rezku POS
rezku.com
Rezku هو أقوى نظام نقاط بيع للمطاعم اليوم وأكثر من ذلك. يأتي Rezku مزودًا بكل ما تحتاجه مفاهيم خدمات الأغذية والمشروبات لتطوير أعمالها بما في ذلك الطلب عبر الإنترنت ذي العلامة البيضاء، والتقارير المتقدمة، وإدارة المخزون، وعمليات التكامل عبر الإنترنت مع الجهات الخارجية وإدارة الطلبات المركزية. Rezku ...
Lavu
lavu.com
Lavu هو أحد حلول نقاط البيع المصممة للاستخدام من قبل مطاعم الخدمة الكاملة، والخدمة السريعة، والامتياز، من الحانات والنوادي الليلية والصالات إلى شاحنات الطعام والمقاهي. يتجاوز نظام إدارة مطاعم Lavu مجرد تقديم الطلبات وقبول المدفوعات. من خلال وظائف إدارة الموظفين بما في ذلك الجدولة، وتداول الورديات، و...
HitPay
hitpayapp.com
منصة الدفع الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد HitPay أكثر من 15000 شركة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وحول العالم في معالجة المدفوعات بكفاءة وأمان. نقوم بتوحيد المدفوعات عبر الإنترنت ونقاط البيع والمدفوعات بين الشركات في نظام معالجة دفع واحد متكامل.
Grubtech
grubtech.com
تعمل Grubtech على تمكين المطاعم وشركات الأغذية والمشروبات من خلال حلول متكاملة، وتبسيط ومركزية كل شيء بدءًا من التعامل مع الطلبات وإعداد الطعام وحتى التسليم. يقوم منتجهم الرئيسي، gOnline، بدمج الأنظمة المجزأة وتطبيقات الطرف الثالث بسلاسة في نظام بيئي موحد لإدارة المطاعم. من خلال التعاون مع قادة التس...
BeyondMenu
beyondmenu.com
التعامل بسلاسة مع أي نوع من الطلبات، حتى خلال ساعات الذروة. تعرف على أهم ضيوفك وخطط للحملات التسويقية بحكمة. يوفر BeyondMenu POS بيانات ثاقبة حول عملك. لقد حان دورك لاتخاذ إجراءات تعتمد على البيانات.
Tactill
tactill.com
TacTill هي شركة ناشئة مبتكرة متخصصة في صرف النقود في المتجر. لقد تم تصميم Tactill لتسهيل حياتك والسماح لك ببيع المزيد وببساطة أكبر.
ECRS POS
ecrs.com
تتيح لك ECRS POS الاستفادة من التكنولوجيا المتاحة مع استيعاب تفضيلات العملاء وتلبية متطلبات مساحة المتجر.
PosEase
posease.com
PosEase هو برنامج Billing POS (Point of Sale) قائم على السحابة لصناعات الضيافة مثل المطاعم والمطابخ السحابية والمخابز وما إلى ذلك.
SALIDO
salido.com
SALIDO هو نظام تشغيل المطاعم، وهو عبارة عن منصة واحدة توحد عمليات مطعمك تحت تسجيل دخول واحد. سواء كنت مشغلًا واحدًا أو مشغلًا متعدد الوحدات، فإننا نتبع منهجًا على مستوى المؤسسة لتبسيط جميع عملياتك. تم إنشاء ساليدو مع الأخذ في الاعتبار مصلحة مشغلي المطاعم. نريد منك التركيز على ما يهمك أكثر، أي عملائك...
orderbird
orderbird.com
دع ضيافتك ترتفع! مع نظام نقاط البيع الخاص بنا، ستكون أكثر نجاحًا، وستوفر الوقت والمال وتقلل من التوتر. استمتع بتجربة Orderbird في ألمانيا والنمسا وسويسرا وبريطانيا العظمى وأيرلندا وفرنسا.
Faturah POS
faturah.com
نقاط البيع السحابية عزز عمليات مطعمك مع حلول فاتورة! متجرك الشامل لأعمال المطاعم الخالية من التوتر وذات الكفاءة العالية.
LOU
evosus.com
LOU - المدعوم من Evosus - هو برنامج أعمال سحابي لشركات البيع بالتجزئة والخدمة الميدانية وشركات إدارة المستودعات/المخزون. يساعد برنامج ERP للأعمال القوي والمتكامل هذا الشركات على توفير الوقت عن طريق إبعادهم عن الورق أو جداول البيانات أو التطبيقات المتعددة. ساعد فريق Evosus أكثر من 500 شركة في تبسيطه...
Heartland
heartland.us
IntechOpen هو ناشر عالمي رائد للمجلات والكتب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطب. نحن الاختيار المفضل لأكثر من 60.000 مؤلف حول العالم.
Easyops
easyops.in
تقدم Easyops برنامجًا سحابيًا متعدد القنوات لتجارة التجزئة لإدارة الطلبات والمخزون وإدارة المرتجعات والمدفوعات وإدارة فواتير ضريبة السلع والخدمات في الهند. تمكّنك منتجاتنا EasyOps وEasyGST من أتمتة وتبسيط عمليات البيع بالتجزئة الخاصة بك من اليوم الأول نظرًا لأن برنامجنا بسيط للإعداد والإدارة