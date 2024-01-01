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برامج نقاط البيع - التطبيقات الأكثر شعبية - بنين

يشير برنامج POS إلى الأنظمة التي تستخدمها الشركات لإدارة معاملات المبيعات. يمكن تثبيت هذه الأنظمة على أجهزة مختلفة مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، وهي جزء لا يتجزأ من صناعات البيع بالتجزئة والضيافة.

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Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.

Square

Square

squareup.com

Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...

Appetize.io

Appetize.io

appetize.io

محاكيات iOS ومحاكيات Android المستندة إلى الويب عبر الإنترنت. قم بتشغيل تطبيقات iPhone وiPad وMobile Safari وAPK وتطبيقات الهاتف المحمول في متصفحك باستخدام HTML5 وJavascript.

Yoco

Yoco

yoco.com

اقبل جميع البطاقات الرئيسية باستخدام ماكينات البطاقات المفضلة لدى SA. المحمول وتمكين النقر. ... بيع الأشياء عبر الإنترنت عن طريق إنشاء وإرسال الفواتير الرقمية باستخدام Yoco Link.

Kyte

Kyte

kyteapp.com

مع تطبيق ونظام POS من Kyte، يمكنك إدارة المبيعات والمخزون والعملاء من هاتفك أو جهازك اللوحي. احصل علية بدون مقابل!

Toast POS

Toast POS

pos.toasttab.com

Toast هو نظام نقاط بيع وإدارة مطاعم يساعد المطاعم على تحسين العمليات وزيادة المبيعات وإنشاء تجربة أفضل للضيوف.

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

توفير حلول نقاط البيع سهلة الاستخدام لتجار التجزئة وأصحاب المطاعم منذ عام 2005. انطلق بأعمالك بسرعة كبيرة مع نقطة بيع Lightspeed اليوم.

Clover

Clover

clover.com

تتيح لك أنظمة نقاط البيع ومعالجة بطاقات الائتمان الخاصة بنا قبول المدفوعات وإدارة أعمالك.

MOKA POS

MOKA POS

mokapos.com

تعمل الشاشات الأكبر حجمًا بشكل أكثر سلاسة نقدم لكم موكا الترا و الترا+. أحدث أجهزة الصراف الآلي لتوفير الراحة وسهولة العمليات التجارية.

TouchBistro

TouchBistro

touchbistro.com

TouchBistro هو نظام متكامل لإدارة المطاعم. الخيارات المتقدمة. منصة بديهية. زيادة المبيعات وإسعاد الضيوف وتوفير الوقت والمال. يتعلم أكثر!

RepairShopr

RepairShopr

repairshopr.com

برنامج ورشة الإصلاح ليمنحك الفواتير، وإصدار التذاكر، ونقاط البيع، والفواتير المتكررة، والفواتير وإدارة علاقات العملاء لمحلات إصلاح الكمبيوتر والمزيد.

ERPLY

ERPLY

erply.com

تقدم Erply أنظمة برمجيات نقاط البيع والتجزئة عبر الإنترنت. ابدأ في تقديم تجربة أفضل للعملاء مع حلول نقاط البيع المستندة إلى السحابة من Erply اليوم!

Modisoft

Modisoft

modisoft.com

السيطرة على كافة العمليات التجارية الخاصة بك. إدارة أعمال برامج المكتب الخلفي الآمنة والمستندة إلى السحابة وغير المتصلة بنقاط البيع.

Oliver POS

Oliver POS

oliverpos.com

تعرف على أوليفر POS. نحن نجلب قوة متجرك عبر الإنترنت إلى متجرك الفعلي عن طريق المزامنة مباشرة مع متجر WooCommerce الخاص بك.

PosBytz

PosBytz

posbytz.com

برنامج إدارة المطاعم والتجزئة المعتمد على السحابة الكل في واحد يعد برنامج إدارة المطاعم والتجزئة السحابي الشامل الخاص بنا هو الحل الأمثل لتبسيط عمليات عملك. من خلال واجهتنا سهلة الاستخدام، يمكنك إدارة مطعمك أو أعمال البيع بالتجزئة من أي مكان وفي أي وقت.

Elementary POS

Elementary POS

elementarypos.com

نقطة البيع الأولية هي مسجل النقد المحمول الخاص بك أو نظام نقطة بيع معقد، مصمم خصيصًا لتلبية متطلباتك المحددة. مقابل سعر واحد عادل، يمكنك الوصول إلى عدد لا يحصى من الميزات المصممة لتبسيط وتسريع عمليات عملك، وعدد غير محدود من المستخدمين والأجهزة المتصلة. باستخدام Elementary POS، يمكنك الوصول إلى وحدة ...

Epicor

Epicor

epicor.com

نظام Epicor ERP عبارة عن برنامج معياري خاص بالصناعة يستخدم لإدارة العمليات التجارية على مستوى الشركة. يعمل برنامج Epicor بشكل جيد لإدارة المحاسبة والمالية والموارد البشرية والعملاء وسلسلة التوريد والمخزون والتوزيع وإدارة إنتاج التصنيع. يتوفر برنامج Epicor محليًا وفي شكل SaaS cloud ERP (تخطيط موارد ا...

SpotOn

SpotOn

spoton.com

تم تصميم أنظمة نقاط البيع وبرامج معالجة الدفع الخاصة بـ SpotOn للعمل بالطريقة التي تعمل بها. ويتم دعمك على مدار 24/7/365 من قبل الأشخاص الذين يهتمون حقًا.

Lithos POS

Lithos POS

lithospos.com

Lithos POS هو برنامج بيع بالتجزئة/مطاعم سهل وقوي. يوفر برنامج نقاط البيع بالتجزئة/المطعم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك إدارة المخزون وولاء العملاء والمحاسبة.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

تعمل العلامات التجارية بجميع أحجامها على تنمية أعمالها داخل المتجر وعلى الإنترنت من خلال EasyStore.

Simply POS

Simply POS

simplypos.com

منصة أتمتة لنقاط البيع والتجارة الإلكترونية ومتاجر البيع بالتجزئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للأعمال التجارية التي تضم من 1 إلى 101 موقعًا للمتجر

Paymash

Paymash

paymash.com

إدارة عملك من منصة مركزية واحدة. ابدأ البيع في متجرك أو عبر الإنترنت أو قم بإنشاء الفواتير وإرسالها.

Olsera.com

Olsera.com

olsera.com

Olsera هي أكثر من مجرد نقطة مبيعات (POS). من خلال تطبيق أمين الصندوق الشامل والملائم للشركات الصغيرة والمتوسطة، نحن هنا لتقديم حل كامل من البداية إلى النهاية لدعم كل خطوة من خطوات عملك. هيا، استعد للمضي قدمًا مع Olsera!

POSApt

POSApt

posapt.au

POSApt هو حل برمجي لنقاط البيع (POS) لصناعات الضيافة والتجزئة. متوفر في جميع أنحاء أستراليا، POSApt هو أحد أفضل مزودي أنظمة نقاط البيع في أستراليا.

Foodics

Foodics

foodics.com

فودكس هو حل متكامل لإدارة المطاعم ونقاط البيع يساعد أصحاب الأعمال من جميع الأحجام والأنواع على إدارة عملياتهم بسلاسة ودقة. نحن باب أصحاب المطاعم للوصول إلى النظام البيئي الذي يسمح لهم بالاستفادة من العديد من عمليات تكامل خدمات الطرف الثالث، مثل مجمعي التوصيل، والمحاسبة، والتمويل، والولاء، وذكاء الأع...

Selldone

Selldone

selldone.com

يقع المقر الرئيسي لشركة Selldone، وهي قوة رائدة في مجال منصات التجارة الإلكترونية، في مركز تكنولوجي نابض بالحياة، مما يعكس روحها المبتكرة. تأسست شركة Selldone بهدف تبسيط العمليات التجارية عبر الإنترنت، وقد قامت بتوسيع نطاق انتشارها وتأثيرها بسرعة. تتميز الشركة بفريق متخصص من الخبراء وتاريخ غني في اب...

Rezku POS

Rezku POS

rezku.com

يعد Rezku أقوى نظام نقاط بيع للمطاعم اليوم وأكثر من ذلك. يأتي Rezku مزودًا بكل ما تحتاجه مفاهيم خدمات الأغذية والمشروبات لتطوير أعمالها بما في ذلك الطلب عبر الإنترنت ذي العلامة البيضاء، والتقارير المتقدمة، وإدارة المخزون، وعمليات التكامل عبر الإنترنت مع الجهات الخارجية وإدارة الطلبات المركزية. Rezku...

Restora POS

Restora POS

restorapos.com

Restora POS هو حل الأتمتة من الجيل التالي لأصحاب المشاريع التجارية في المطاعم. حل برمجي رائع لفواتير POS للمطاعم، والذي يمكنه التعامل مع كل عملية في مطعمك فقط. لقد توصلت Restora POS إلى حل رقمي إداري متقدم، وتكنولوجيا خالية من المتاعب، ونظام سريع الاستجابة عبر الإنترنت/غير متصل بالإنترنت وفريق دعم م...

HitPay

HitPay

hitpayapp.com

منصة الدفع الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد HitPay أكثر من 15000 شركة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وحول العالم في معالجة المدفوعات بكفاءة وأمان. نقوم بتوحيد المدفوعات عبر الإنترنت ونقاط البيع والمدفوعات بين الشركات في نظام معالجة دفع واحد متكامل.

Grubtech

Grubtech

grubtech.com

تعمل Grubtech على تمكين المطاعم وشركات الأغذية والمشروبات من خلال حلول متكاملة، وتبسيط ومركزية كل شيء بدءًا من التعامل مع الطلبات وإعداد الطعام وحتى التسليم. يقوم منتجهم الرئيسي، gOnline، بدمج الأنظمة المجزأة وتطبيقات الطرف الثالث بسلاسة في نظام بيئي موحد لإدارة المطاعم. من خلال التعاون مع قادة التس...

BeyondMenu

BeyondMenu

beyondmenu.com

قم بالترويج لمطعمك على موقع ويب مخصص

Tactill

Tactill

tactill.com

TacTill هي شركة ناشئة مبتكرة متخصصة في صرف النقود في المتجر. لقد تم تصميم Tactill لتسهيل حياتك والسماح لك ببيع المزيد وببساطة أكبر.

uniCenta

uniCenta

unicenta.com

يستخدم من قبل الآلاف من تجار التجزئة والحانات والمقاهي والمطاعم والمتاجر في جميع أنحاء العالم. تتوفر خدمات الدعم المجانية ومنخفضة التكلفة. احصل على أحدث التنزيلات والمعلومات"

Imonggo

Imonggo

imonggo.com

تعتبر Imongo رائعة لشركات البيع بالتجزئة الصغيرة والمتوسطة.

ECRS POS

ECRS POS

ecrs.com

تتيح لك ECRS POS الاستفادة من التكنولوجيا المتاحة مع استيعاب تفضيلات العملاء وتلبية متطلبات مساحة المتجر.

Epos Now

Epos Now

eposnow.com

يعمل Epos Now مع جميع أجهزة نقاط البيع تقريبًا. يعد برنامج Epos Now مثاليًا لكل من شركات البيع بالتجزئة والضيافة، وهو قابل للتطوير من جهاز واحد إلى العديد من الأجهزة.

PosEase

PosEase

posease.com

PosEase هو برنامج Billing POS (Point of Sale) قائم على السحابة لصناعات الضيافة مثل المطاعم والمطابخ السحابية والمخابز وما إلى ذلك.

IVEPOS

IVEPOS

ivepos.com

IVEPOS هو برنامج نقاط البيع (نقطة البيع) المجاني المصمم لمطعمك ومتاجر البيع بالتجزئة والمقهى والبار والمخبز والمقهى والبقالة والصالون والمنتجع الصحي وغسيل السيارات وشاحنات الطعام ومطعم البيتزا بواسطة Intuition Systems. استخدم نظام نقاط البيع IVEPOS بدلاً من ماكينة تسجيل النقد، وتتبع المبيعات والمخزو...

SALIDO

SALIDO

salido.com

SALIDO هو نظام تشغيل المطاعم، وهو عبارة عن منصة واحدة توحد عمليات مطعمك تحت تسجيل دخول واحد. سواء كنت مشغلًا واحدًا أو مشغلًا متعدد الوحدات، فإننا نتبع منهجًا على مستوى المؤسسة لتبسيط جميع عملياتك. تم إنشاء ساليدو مع الأخذ في الاعتبار مصلحة مشغلي المطاعم. نريد منك التركيز على ما يهمك أكثر، أي عملائك...

orderbird

orderbird

orderbird.com

دع ضيافتك ترتفع! مع نظام نقاط البيع الخاص بنا، ستكون أكثر نجاحًا، وستوفر الوقت والمال وتقلل من التوتر. استمتع بتجربة Orderbird في ألمانيا والنمسا وسويسرا وبريطانيا العظمى وأيرلندا وفرنسا.

Faturah POS

Faturah POS

faturah.com

نقاط البيع السحابية عزز عمليات مطعمك مع حلول فاتورة! متجرك الشامل لأعمال المطاعم الخالية من التوتر وذات الكفاءة العالية.

Lavu

Lavu

lavu.com

Lavu هو أحد حلول نقاط البيع المصممة للاستخدام من قبل مطاعم الخدمة الكاملة، والخدمة السريعة، والامتياز، من الحانات والنوادي الليلية والصالات إلى شاحنات الطعام والمقاهي. يتجاوز نظام إدارة مطاعم Lavu مجرد تقديم الطلبات وقبول المدفوعات. من خلال وظائف إدارة الموظفين بما في ذلك الجدولة، وتداول الورديات، و...

LOU

LOU

evosus.com

LOU - المدعوم من Evosus - هو برنامج أعمال سحابي لشركات البيع بالتجزئة والخدمة الميدانية وشركات إدارة المستودعات/المخزون. يساعد برنامج ERP للأعمال القوي والمتكامل هذا الشركات على توفير الوقت عن طريق إبعادهم عن الورق أو جداول البيانات أو التطبيقات المتعددة. لقد ساعد فريق Evosus أكثر من 500 شركة على ا...

Heartland

Heartland

heartland.us

IntechOpen هو ناشر عالمي رائد للمجلات والكتب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطب. نحن الاختيار المفضل لأكثر من 60.000 مؤلف حول العالم.

Easyops

Easyops

easyops.in

يعد Easyops أحد حلول التجارة الإلكترونية المستندة إلى السحابة لإدارة الطلبات والمخزون والمستودعات للتعامل مع المبيعات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت.

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