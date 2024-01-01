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برامج البوابات - التطبيقات الأكثر شعبية - هنغاريا
يعد برنامج البوابة الإلكترونية أداة تطوير مصممة لمساعدة المستخدمين على إنشاء نقطة وصول مركزية للتنقل عبر شبكات الإنترانت. تستخدم الشركات البوابات لإنشاء منصات يمكن الوصول إليها والتي يمكن أن تتراوح من لوحات المعلومات الرقمية إلى نقاط الوصول إلى التطبيقات، على غرار برنامج الدخول الموحد (SSO). توفر هذه المنصات أدوات لإنشاء نقاط الوصول، وتنظيم البيانات، ودمج التطبيقات، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص للشركات ذات حجم المؤسسات التي تهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول لقاعدة كبيرة من المستخدمين. نوع آخر شائع من البوابة هو بوابة البنية التحتية، والتي توفر للمطورين إمكانية الوصول إلى التطبيقات الداخلية والتعليمات البرمجية والبيانات.
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Budibase
budibase.com
Budibase عبارة عن منصة سهلة الاستخدام ومنخفضة التعليمات البرمجية، وهي مثالية للشركات التي تتطلع إلى إنشاء تطبيقات داخلية مخصصة بسرعة وبأقل قدر من الترميز. تعمل واجهة السحب والإفلات البديهية والمكونات المعدة مسبقًا على جعل تطوير التطبيقات متاحًا حتى لغير المبرمجين. قم بتخصيص التطبيقات لتتناسب مع احتي...
Forest Admin
forestadmin.com
يعد Forest Admin أحد حلول الأدوات الداخلية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة التي تساعد المطورين على تجهيز فرق العمل الخاصة بهم بسرعة بأدوات داخلية مثل لوحات الإدارة كاملة الميزات ولوحات المعلومات وأدوات معالجة قواعد البيانات المصممة خصيصًا لعملياتهم وجاهزة للتوسع. كل ما تحتاجه هو توصيل مصدر بيانات وس...
Smint.io
smint.io
بوابة علامتك التجارية، المركز الإعلامي، البوابة الصحفية، بوابة شراء المحتوى لـ Aprimo، Box، Bynder، CELUM، Cloudinary، Google Drive، Picturepark، SharePoint / OneDrive، Tenovos، Thron، DAM / إدارة الأصول الرقمية، ومصادر متعددة. تزدهر الأعمال عندما يكون محتواها حيًا. قم بتنشيط المحتوى الخاص بك الآن!
MangoApps
mangoapps.com
قم بإشراك وإثارة وربط شركتك بأكملها! MangoApps عبارة عن منصة موحدة لتجربة الموظفين تجمع بين الشبكة الداخلية والتدريب والعمل الجماعي وإدارة المحتوى في لوحة معلومات ومساحة عمل. يتناسب نهجنا سهل الاستخدام والقابل للتخصيص بشكل لا نهائي مع الطريقة التي تمارس بها شركتك أعمالها بالفعل، مما يؤدي إلى إنشاء م...
Clinked
clinked.com
Clinked عبارة عن بوابة عملاء وأداة تعاون قائمة على السحابة. فهو يمكّن الفرق ومجموعات المشاريع وعملاء الأعمال من التعاون بكفاءة في المستندات والملفات من داخل بيئة سحابية آمنة. نحن نقدم 3 خيارات رئيسية للبوابة: 1. سهلة (بوابة جاهزة للتخصيص بسهولة). 2. مفصل (بوابة مخصصة مبنية على البنية التحتية لـ Clin...