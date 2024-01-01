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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج البوابات - التطبيقات الأكثر شعبية - بلجيكا
يعد برنامج البوابة الإلكترونية أداة تطوير مصممة لمساعدة المستخدمين على إنشاء نقطة وصول مركزية للتنقل عبر شبكات الإنترانت. تستخدم الشركات البوابات لإنشاء منصات يمكن الوصول إليها والتي يمكن أن تتراوح من لوحات المعلومات الرقمية إلى نقاط الوصول إلى التطبيقات، على غرار برنامج الدخول الموحد (SSO). توفر هذه المنصات أدوات لإنشاء نقاط الوصول، وتنظيم البيانات، ودمج التطبيقات، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص للشركات ذات حجم المؤسسات التي تهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول لقاعدة كبيرة من المستخدمين. نوع آخر شائع من البوابة هو بوابة البنية التحتية، والتي توفر للمطورين إمكانية الوصول إلى التطبيقات الداخلية والتعليمات البرمجية والبيانات.
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Budibase
budibase.com
أنشئ تطبيقات الأعمال في دقائق. Budibase عبارة عن نظام أساسي مفتوح المصدر منخفض التعليمات البرمجية، وطريقة أسرع لإنشاء تطبيقات الأعمال التي تعمل على تمكين الفرق وتحسين الإنتاجية.
Forest Admin
forestadmin.com
توقف عن إنشاء لوحة الإدارة الخاصة بك، فلدينا واحدة لك لا يجب أن يستغرق الحصول على لوحة الإدارة وقتًا طويلاً. بدلاً من إنشائه، يقوم Forest Admin بإنشاء لوحة إدارة أعلى بياناتك في غضون ثوانٍ.
Smint.io
smint.io
بوابة علامتك التجارية، المركز الإعلامي، البوابة الصحفية، بوابة شراء المحتوى لـ Aprimo، Box، Bynder، CELUM، Cloudinary، Google Drive، Picturepark، SharePoint / OneDrive، Tenovos، Thron، DAM / إدارة الأصول الرقمية، ومصادر متعددة. تزدهر الأعمال عندما يكون محتواها حيًا. قم بتنشيط المحتوى الخاص بك الآن!
MangoApps
mangoapps.com
تقوم MangoApps بدمج الإنترانت والاتصالات والتدريب في منصة موحدة، مما يؤدي إلى سد الفجوة بين العاملين المكتبيين والعاملين بدون مكاتب.
Clinked
clinked.com
تعد بوابة العميل Clinked أحد برامج التعاون الرائدة عبر الإنترنت. آمنة ومتنقلة وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. مشاركة الملفات والتواصل وإدارة المشاريع بسهولة.