برامج البوابات - التطبيقات الأكثر شعبية - ألبانيا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يعد برنامج البوابة الإلكترونية أداة تطوير مصممة لمساعدة المستخدمين على إنشاء نقطة وصول مركزية للتنقل عبر شبكات الإنترانت. تستخدم الشركات البوابات لإنشاء منصات يمكن الوصول إليها والتي يمكن أن تتراوح من لوحات المعلومات الرقمية إلى نقاط الوصول إلى التطبيقات، على غرار برنامج الدخول الموحد (SSO). توفر هذه المنصات أدوات لإنشاء نقاط الوصول، وتنظيم البيانات، ودمج التطبيقات، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص للشركات ذات حجم المؤسسات التي تهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول لقاعدة كبيرة من المستخدمين. نوع آخر شائع من البوابة هو بوابة البنية التحتية، والتي توفر للمطورين إمكانية الوصول إلى التطبيقات الداخلية والتعليمات البرمجية والبيانات.