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برنامج إنشاء النوافذ المنبثقة - التطبيقات الأكثر شعبية - الصين
يعمل برنامج إنشاء النوافذ المنبثقة، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج المراسلة في الموقع، على تمكين الأفراد الذين ليس لديهم خبرة فنية من صياغة ونشر الرسائل المنبثقة مباشرة على موقع الويب. هذه النوافذ المنبثقة عبارة عن رسائل تم تصميمها بشكل استراتيجي تهدف إلى جذب زوار موقع الويب وتوجيههم نحو إجراءات محددة، مثل الاشتراك في النشرات الإخبارية أو إكمال عمليات الشراء. من خلال تقديم حل سهل الاستخدام بدون تعليمات برمجية، يسهل برنامج إنشاء النوافذ المنبثقة إنشاء هذه الرسائل وتخصيصها بسلاسة من خلال واجهات السحب والإفلات أو واجهات WYSIWYG البديهية. تظهر هذه النوافذ المنبثقة على شكل نوافذ مشروطة أو تراكبات، تظهر أعلى صفحات الويب الموجودة. علاوة على ذلك، يمكّن البرنامج المستخدمين من تخصيص النوافذ المنبثقة لجماهير معينة أو تشغيلها بناءً على تفاعلات المستخدم. لقد تطورت النوافذ المنبثقة، التي ارتبطت تقليديًا بإعلانات الطرف الثالث، لتصبح أدوات حيوية للمسوقين ومشاريع التجارة الإلكترونية في جذب العملاء المحتملين، والحد من التخلي عن الصفحات، وتعزيز معدلات التحويل على موقع الويب. وبالتالي، يعد برنامج إنشاء النوافذ المنبثقة بمثابة مكمل قيم لحلول تحسين معدل التحويل وإنشاء العملاء المحتملين. يعمل التكامل مع إدارة علاقات العملاء (CRM) وبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني على تسهيل إدارة العملاء المحتملين بكفاءة، بينما تعمل الاتصالات مع أنظمة إدارة محتوى الويب ومنصات التجارة الإلكترونية على تبسيط عمليات التثبيت.
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Elementor
elementor.com
Elementor عبارة عن منصة ديناميكية لبناء مواقع الويب بالسحب والإسقاط. يستخدم Elementor لإنشاء 4.6% من جميع مواقع الويب في العالم، ويساعد منشئي الويب على إنشاء مواقع WordPress مذهلة وشاملة، دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية. من خلال المئات من عناصر واجهة المستخدم وعمليات التكامل وقوالب مواقع الويب وأدو...
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما ي...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse عبارة عن منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني توفر للشركات الصغيرة ورجال الأعمال المنفردين والمدربين والمسوقين أدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم والتفاعل مع المشتركين لديهم وتحويل المشتركين إلى عملاء يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة، يختار عملاؤنا GetResponse لحلنا سهل ال...
Unbounce
unbounce.com
سواء كنت محترفًا في التسويق أو بدأت للتو، فإن صفحات Unbounce المقصودة تحول المزيد من زوار موقعك إلى عملاء محتملين ومبيعات واشتراكات. مع أدوات إنشاء سهلة الاستخدام لأي مستوى من المهارات - بالإضافة إلى ميزات التحسين المدعومة بالذكاء الاصطناعي - تساعدك Unbounce على إنشاء صفحات جميلة وعالية الأداء ونشره...
involve.me
involve.me
أداة حديثة لتجربة العملاء تساعد الشركات على إنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل، وزيادة مشاركة الجمهور، وجمع بيانات أفضل. من خلال موقع include.me، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء ونشر صفحات الهبوط الذكية والعروض الترويجية لاكتساب العملاء المحتملين، والاختبارات، والنماذج، واختبارات الشخصية لتأ...
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو نظام متكامل تمامًا لإدارة علاقات العملاء مع تتبع المبيعات، وإدارة جهات الاتصال، وأتمتة التسويق، وتحليلات الويب، ورسائل البريد الإلكتروني ثنائية الاتجاه، والاتصال الهاتفي، ومكتب المساعدة مع واجهة حديثة نظيفة. باستخدام Agile CRM، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن: - أتمتة عملية التسويق ...
Sniply
sniply.io
Sniply هو أداة اختصار الروابط الوحيدة التي تؤدي إلى التحويل. اعرض رسالتك في أي مكان عن طريق تضمين العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في كل صفحة تشاركها بسهولة. قم بتحويل متابعيك إلى مستخدمين وعملاء مجانًا.
Sender
sender.net
تتمثل نقاط القوة الرئيسية لـ Sender في إمكانية تسليم البريد الإلكتروني العالية وسهولة الاستخدام الحائزة على جوائز والقدرة على تحمل التكاليف التي لا مثيل لها. تم تصميم Sender خصيصًا للتجارة الإلكترونية والمدونين مع الكثير من الميزات الإضافية، ولكنه يناسب تمامًا جميع أنواع الأعمال - بدءًا من الشركات ا...
Plerdy
plerdy.com
أدوات اختبار Plerdy CRO وSEO وA/B - مجموعة شاملة لتعزيز التحويل وتحسين تجربة المستخدم وتحسين أداء متجرك عبر الإنترنت. 🚀 أداة اختبار A/B نقدم لك أداة اختبار A/B المجانية من Plerdy - المصممة بدقة للتجارة الإلكترونية والشركات عبر الإنترنت التي تهدف إلى تضخيم تجربة المستخدم والتحويلات. يمكنك إعداد اختب...
Brave
getbrave.io
Brave هو محرك تحويل زائر يوفر لأي شخص موقع ويب WordPress مع أكثر من 200 أداة تحويل يمكنك توصيلها والبدء في تحويل الزوار. يمكنك أيضًا دمج EMS أو CRM الشهير في مواقع الويب الخاصة بك لجمع العملاء المحتملين وتتبع التحويلات في الوقت الفعلي باستخدام التحليلات المتقدمة. قم بتحويل الزائرين بسهولة إلى عميل و...
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تحتوي على أداة إنشاء النوافذ المنبثقة متعددة الاستخدامات. فهو يساعد العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية على جذب العملاء المتكررين. يوفر التطبيق للتجار الأدوات التي يحتاجونها لتقديم العروض الخاصة، ومنع التخلي عن عربة التسوق، وإجراء الاستطلا...
Kartra
home.kartra.com
Kartra هي منصة أعمال شاملة للمبدعين والمدربين والخبراء ذوي الخبرة لاستثمار معارفهم وخدماتهم عبر الإنترنت. تتضمن المنصة كل ما تحتاجه لتسويق وبيع المنتجات الرقمية، مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني ومواقع العضوية والصفحات وعمليات الدفع. يمكنك التنبؤ بمبيعاتك وأتمتتها وتحسينها من خلال اختبارات A/B وFun...
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch هي خدمة كاملة للنمو والتسويق عبر البريد الإلكتروني للمدونين ورواد الأعمال المنفردين والشركات الناشئة والمؤسسات. من B2B إلى B2C، يعتمد أكثر من 500000 شركة على Mailmunch لتوليد آلاف العملاء المحتملين يوميًا وزيادة إيراداتها من التسويق عبر البريد الإلكتروني. إليك كل ما يمكنك فعله باستخدام Mai...
Jebbit
jebbit.com
استمتع بتجربة الطريقة الأكثر إبداعًا وامتثالًا لجمع البيانات مباشرة من المستهلكين. قم بإنشاء تجارب ممتعة وجذابة وتفاعلية تعمل على زيادة المبيعات وتعزيز المشاركة والتقاط بيانات الطرف الأول القيمة.
Poptin
poptin.com
يساعد Poptin أصحاب مواقع الويب على تحويل المزيد من الزوار إلى عملاء محتملين ومشتركين ومبيعات باستخدام النوافذ المنبثقة والنماذج الجميلة. يمكنك بسهولة إنشاء النوافذ المنبثقة والنماذج المضمنة لموقع الويب باستخدام القوالب ومحرر السحب والإفلات الخاص بنا، وتشغيلها واستهدافها بالطريقة التي تريدها (بما في ...
POWR
powr.io
POWR هي الطريقة السهلة لتنمية أعمالك عبر الإنترنت دون الحاجة إلى مطور ويب. وصول مركزي إلى أكثر من 60 تطبيق موقع ويب، كل ذلك بدون رمز. زيادة جودة العملاء المحتملين لكل من التسويق والمبيعات. تحسين التحويلات في وقت قياسي. ادعم عملائك بشكل كامل سواء بشكل عضوي أو من خلال القنوات الاجتماعية. ستتكامل تطبيق...
Wishpond
wishpond.com
Wishpond عبارة عن منصة من الأدوات البسيطة لتوليد العملاء المحتملين وأتمتة التسويق التي تستخدمها أكثر من 5000 شركة: الصفحات المقصودة: إنشاء ونشر واختبار تقسيم A/B للصفحات المقصودة المستجيبة للجوال في دقائق. النوافذ المنبثقة لموقع الويب: قم بتحويل المزيد من زوار موقع الويب إلى عملاء محتملين باستخدام ن...
Privy
privy.com
قم بتنمية قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك قم بإنشاء عروض جميلة مع استهداف جمهور سهل الاستخدام ومشغلات مصممة لحث الأشخاص على الانضمام إلى قائمتك والشراء من متجرك. تقليل التخلي عن عربة التسوق من خلال شاشات العرض المستهدفة، قم بإطلاق النوافذ المنبثقة والمنشورات المستهدفة بهدف الخروج وخصومات خاصة لإغل...
Landingi
landingi.com
توفر المنصة حلولاً متعددة لدعم المسوقين في كل خطوة من خطوات إنشاء الحملة التسويقية باستخدام الصفحات المقصودة: بدءًا من التصميم ومرورًا بإطلاق الحملة والتكامل والتحسين وحتى التحويل. تحتوي منصة Landingi على محرر سحب وإسقاط بديهي بشكل لا يصدق ومثالي للبكسل حيث يمكنك تصميم صفحات مقصودة جميلة وصفحات جوال...
Digioh
digioh.com
حقق زيادة بنسبة 3%+ في التحويلات باستخدام Digioh! استمتع بجمع جهات الاتصال والاختبارات والاستطلاعات والصفحات المقصودة ومراكز التفضيلات بسهولة - جميعها مصممة لالتقاط المزيد من البيانات الصفرية ودمجها وتحويلها... عرض المزيد! قم بتنمية قائمة تسويق البريد الإلكتروني + الرسائل النصية القصيرة الخاصة بك، و...
Hello Bar
hellobar.com
استخدم أدوات جذب العملاء المحتملين في Hello Bar (انظر: النوافذ المنبثقة) لجذب عملاء محتملين وتنمية قائمة بريدك الإلكتروني وزيادة متابعتك على وسائل التواصل الاجتماعي وتقليل التخلي عن عربة التسوق لتعزيز إيراداتك. مع وجود أكثر من 500000 من المسوقين الرقميين ورواد الأعمال والمدونين الذين يستخدمون Hello ...
Magnews
magnews.it
Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة ...
Outgrow
outgrow.co
يتيح لك Outgrow اكتساب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم بشكل أفضل من خلال تسهيل إنشاء اختبارات مخصصة وآلات حاسبة وتقييمات ومسابقات ونماذج/استطلاعات وتوصيات واستطلاعات رأي وروبوتات دردشة. لا حاجة للمطورين أو المصممين! لدى Outgrow مجموعة من قوالب التصميم التي تم تحسينها بالكامل للجوال وسطح المكتب و...
Ortto
ortto.com
Ortto هو برنامج أتمتة تسويق مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتبسيط عملية التسويق وتحسين النتائج. إنها مليئة بالميزات التي تهدف إلى زيادة جوانب التسويق المختلفة بما في ذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية والمحادثات المباشرة وتسجيل العملاء المحتملين والمزيد. تفتخ...
Social Proofy
socialproofy.io
قم بإنشاء إشعارات إثبات اجتماعي بسهولة. يمكن أن تساعد الأدوات في زيادة مبيعات المنتجات والعملاء المتوقعين. باستخدام Social Proofy، يمكنك بسهولة إضافة إشعارات إثبات اجتماعي إلى متجرك، أو استهداف مستخدمين مختلفين، أو جمع رسائل البريد الإلكتروني، أو استخدام أدوات الدردشة. يمكنك حل مشكلات متعددة باستخدا...
Socital
socital.com
Socital عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تساعد المسوقين على جذب العملاء المحتملين وتحويل الزوار المجهولين والمتخلى عنهم إلى عملاء وزيادة المبيعات. توفر Socital مجموعة فريدة من الأدوات لجمع البيانات وتجزئة قاعدة بيانات البريد الإلكتروني وتحسين التحويل والاستهداف والتخصيص.
GrooveJar
groovejar.com
يساعد Groovejar رواد الأعمال على زيادة الإيرادات والاشتراكات عبر البريد الإلكتروني والمبيعات عبر الإنترنت. سيكون لديك إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من عناصر واجهة المستخدم والنوافذ المنبثقة لتحسين موقع الويب والتي ستساعد في تحويل الزوار إلى عملاء.
Serviceform
serviceform.com
نموذج الخدمة - البرنامج الوحيد الذي يحتاجه عملك للمبيعات والدعم والتسويق هل لديك زوار للموقع الإلكتروني ولكن لا تحولهم إلى عملاء؟ دعونا نغير ذلك! يساعد Serviceform الشركات في جميع أنحاء العالم على تحويل زوار موقع الويب إلى إيرادات. ويتم ذلك من خلال الجمع بين أدوات جذب العملاء المحتملين والتحليلات لت...
Sleeknote
sleeknote.com
يحتوي Sleeknote على كل ما تحتاجه - النوافذ المنبثقة، والنماذج، والأشرطة الجانبية، والشرائح الإضافية، والألعاب - لتحويل حركة المرور الخاصة بك إلى إيرادات (بضع نقرات فقط). نحن نؤمن بأن كل زائر لموقع الويب يستحق أن يُعامل كفرد وانظر الرسائل الصحيحة بناءً على مكانهم في رحلة الشراء، والمنتج يعكس ذلك. باس...
Optinly
optinly.com
Optinly عبارة عن مكون إضافي منبثق قائم على الهدف تم إنشاؤه بهدف جعل عملية الحصول على العميل المحتمل سلسة. يمكن أيضًا استخدام Optinly لتقليل التخلي عن عربة التسوق، والحصول على تعليقات العملاء، وزيادة قيمة عربة التسوق، وهناك الكثير من الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها باستخدام هذا البرنامج الإضافي....
Evidence.io
evidence.io
يوفر Evidence.io نفس الدليل الاجتماعي القوي في الوقت الفعلي لمواقع الويب. بعد إعداد سهل مدته 4 دقائق، يمكن لزوار الموقع رؤية إشعارات في الوقت الفعلي لزوار الموقع الحاليين، أو عمليات الشراء الأخيرة، أو المواعيد المحجوزة، أو أي مشاركة إيجابية أخرى يمكن أن تساعد في زيادة ثقة المشتري وبناء شعور أكبر بال...
Popup Maker
popupmaker.com
Popup Maker هي أداة التسويق المثالية التي ستجلب دخلاً مضمونًا لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك. قم بتنفيذ عناصر منبثقة مختلفة في Popup Maker للحصول على أفضل أدوات الاستهداف لتحقيق تحويل أفضل على موقعك.
AiTrillion
aitrillion.com
استمتع بتجربة أتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي القابل للتنفيذ - احصل على AiTrillion! AiTrillion هو أول نظام ذكاء اصطناعي قائم على SaaS - منصة تسويق شاملة لبائعي التجارة الإلكترونية. إنها أكثر من 11 قناة لمشاركة العملاء مدمجة مع التحليلات المصممة لصناعة التجارة الإلكترونية، ونحن في AiTrillion...
Banatic
banatic.com
Banatic هو منشئ النوافذ المنبثقة الذي يجعل من السهل تصميم النوافذ المنبثقة الجميلة وتنمية قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بك بشكل أسرع. نحن نقدم خدمة البرمجيات لإنشاء النوافذ المنبثقة الخاصة بك ومزامنة البريد الإلكتروني مع مزود البريد الإلكتروني المفضل لديك. لتلخيص ذلك، يمكنك تحويل اشتراكك إلى إيرادا...
Ampry
ampry.com
توليد المزيد من العملاء المحتملين والمبيعات والإيرادات من حركة المرور الحالية. اجذب زوار موقعك على الويب من خلال النوافذ المنبثقة سهلة الاستخدام، والأشرطة العلوية والسفلية المستمرة، والإشعارات الدقيقة، والوحدات الإعلانية الأصلية في نظام أساسي واحد، كل ذلك بدون الحاجة إلى ترميز. تم تصميم Ampry لإشراك...
ConvertFlow
convertflow.com
برنامج ConvertFlow هو أداة إنشاء مسار التحويل الشاملة للتجارة الإلكترونية. قم بإنشاء واختبار وتخصيص النوافذ المنبثقة والنماذج والاختبارات وتوصيات المنتجات والصفحات المقصودة والمزيد - لا حاجة إلى أي تعليمات برمجية أو مطورين. قبل التحويل: مسار التحويل الخاص بك عبارة عن فوضى فوضوية من التطبيقات والمكون...
Personizely
personizely.net
Personalizely عبارة عن مجموعة أدوات لتسويق التحويل تُستخدم لتحقيق أقصى استفادة من كل زائر لموقع الويب من خلال جمع معلومات الاتصال الخاصة بهم، وزيادة متوسط قيمة الطلب، وتعزيز المبيعات من خلال النوافذ المنبثقة المستهدفة. إنه يجعل من السهل إنشاء نافذة منبثقة عالية التحويل باستخدام أداة البناء سهلة ال...
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk عبارة عن مجموعة أدوات لتحسين التحويل تم إنشاؤها للمسوقين المشغولين. إنه يقدم حلولاً سريعة وسهلة الاستخدام يمكن أن تساعدك على زيادة المبيعات بثلاث طرق: 1. تساعدك النوافذ المنبثقة الذكية للتجارة الإلكترونية على إنشاء قوائمك بشكل أسرع وتقليل التخلي عن عربة التسوق وزيادة مبيعات التجارة الإلكترو...
Fomo
fomo.com
Fomo هي أداة تسويقية إثباتية اجتماعية تساعد رواد الأعمال على اكتساب المصداقية عبر الإنترنت. نحن نقدم لك عائدات عالية القيمة من خلال حاجز منخفض للدخول، مما يعني انخفاض التكلفة والموارد بالنسبة لك من أجل رؤية عائد فوري. نحن نعمل مع العملاء عبر مختلف القطاعات لمساعدتهم على تحويل الزوار إلى مشترين/مستخد...
OptinMonster
optinmonster.com
تحويل واستثمار حركة المرور على موقع الويب الخاص بك وقف فقدان الزوار! قم بتنمية قائمة بريدك الإلكتروني على الفور، واحصل على المزيد من العملاء المحتملين وزيادة المبيعات باستخدام أقوى مجموعة أدوات تحسين التحويل رقم 1 في العالم.
Recart
recart.com
باستخدام Recart، يمكن لشركات التجارة الإلكترونية تنمية قوائم الرسائل النصية القصيرة وقوائم Messenger الخاصة بها بشكل أسرع وأرخص بـ 20 مرة. أرسل رسائل محادثة مخصصة في كل مرحلة من رحلة العميل: عربة التسوق المهجورة، والإيصالات، وإشعارات الشحن، وتوصيات المنتجات، والعروض الترويجية لمرة واحدة مع معدلات مش...
Delivra
delivra.com
Delivra عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تساعد المسوقين من أي خبرة على جذب جمهورهم وتنميته. مع أكثر من 20 عامًا من النجاح الذي لا مثيل له مع العملاء، تساعد Delivra الشركات على الانخراط في محادثات هادفة تؤدي إلى نتائج ملموسة. وقد ساعد تركيزهم على الحلول السهلة في تمكين الآلاف من المؤسسات ع...
SeizeLead
seizelead.com
يساعدك SeizeLead على تحويل زوار موقع الويب الخاص بك إلى عملاء محتملين. يأتي Seizelead مزودًا بأكثر من 100 أداة سهلة التخصيص يمكنك تشغيلها خلال 3 دقائق فقط. باستخدام خيارات الاستهداف المختلفة، يمكنك عرض النوافذ المنبثقة في الوقت المناسب وتحويل حركة المرور الخاصة بك إلى إيرادات. يتيح لك التكامل الواسع...
Promolayer
promolayer.io
Promolayer هو منشئ النوافذ المنبثقة خفيف الوزن وصديق لكبار المسئولين الاقتصاديين ويركز على منع التخلي عن العملاء المحتملين وتحسين معدل التحويل باستخدام أدوات اختبار أ/ب المتعمقة. بحجم 1/10 من حجم الأدوات المنبثقة الأخرى، لن نبطئك. تعد النوافذ المنبثقة لـ Promolayers محمولة أولاً وسريعة الاستجابة. يش...
MiloTree
milotree.com
استخدم هذه النوافذ المنبثقة الجميلة والسهلة على مدونتك للحصول على المزيد من المشتركين في البريد الإلكتروني ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي على Instagram وTikTok وPinterest وYouTube وFacebook. بالإضافة إلى أننا نقدم نوافذ منبثقة مخصصة لإرسال زوار موقعك أينما تريد... إلى منشور مدونة، أو صفحة مبيعات، أ...
Listagram
listagram.com
Listagram عبارة عن أداة لبناء قائمة البريد الإلكتروني تعمل على زيادة معدلات تحويل الاشتراك عن طريق تحويل نماذج الاشتراك إلى لعبة تفاعلية
Bouncezap
bouncezap.com
Bouncezap هي أداة تسويقية سهلة الاستخدام وتوليد العملاء المحتملين تقوم بالمهمة الثقيلة نيابةً عنك. ترشدك واجهة المستخدم البديهية خلال العملية، لذلك لا تحتاج إلى أن تكون مسوقًا خبيرًا أو حتى أن يكون لديك مطور.
Popupsland
popupsland.com
Popupsland هو أول تطبيق على شبكة الإنترنت يمكّن الشركات من إنشاء وتخصيص ووضع النوافذ المنبثقة للحد من الكربون على مواقعها الإلكترونية. من خلال الاستفادة من قوة Popupsland، يمكن للشركات إنشاء نوافذ منبثقة جذابة وتفاعلية للغاية لتعويض الكربون والتي تجذب انتباه زوار موقعها على الويب وتشجعهم على اتخاذ ا...
Nextsale
nextsale.io
Nextsale عبارة عن منصة تحويل توفر مجموعة من الأدوات لأصحاب التجارة الإلكترونية لإنشاء دليل اجتماعي، وتنمية قوائم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والترويج للعروض الخاصة، وتقليل التخلي عن الموقع باستخدام أدوات مستهدفة في الموقع.
Claspo
claspo.io
Claspo عبارة عن منصة إنشاء منبثقة تم إطلاقها لتعيين معايير الصناعة الجديدة. تقودك واجهة السحب والإفلات الشاملة الخاصة بها خلال عملية إنشاء الأدوات وتخصيصها وتسمح لك بتحقيق أي أفكار في تصميماتك الإبداعية. هناك طرق أكثر فعالية لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم من النماذج واللافتات. باستخدام Claspo، يمكنك ...
Qualzz
qualzz.com
ما هو كوالز؟ Qualzz هي أداة لتحسين التحويل تعمل على تحويل حركة المرور عبر الإنترنت إلى مبيعات. إنها أداة فعالة لزيادة الإيرادات عبر الإنترنت، وجمع الاشتراكات في البريد الإلكتروني، وتوليد العملاء المحتملين وزيادة معدلات التحويل. يتيح لك Qualzz تصميم النوافذ المنبثقة الجميلة بنقرات قليلة من خلال محرر ...
Picreel
picreel.com
Picreel هو منشئ النوافذ المنبثقة المتقدم وسهل الاستخدام الذي يساعد الشركات على تحويل زوار موقع الويب إلى عملاء. تتيح إمكانات الاستهداف والتجزئة المتقدمة للمستخدمين إنشاء نوافذ منبثقة مخصصة، بما في ذلك نوافذ الخروج والنوافذ المنبثقة للجوال، باستخدام أداة إنشاء النوافذ المنبثقة التي تعمل بالسحب والإفل...
Wisepops
wisepops.com
Wisepops هي أول منصة تسويق في الموقع لإشراك زوار موقع الويب الخاص بك وتحويلهم والاحتفاظ بهم. تساعدك منصة التسويق في الموقع الخاصة بـ Wisepops على التفاعل مع الأشخاص الأكثر أهمية: زوار موقع الويب الخاص بك. تقدم Wisepops منصة شاملة لمساعدة جميع أنواع العلامات التجارية عبر الإنترنت على تقديم تجربة مخصص...
Popupsmart
popupsmart.com
Popupsmart هي أداة بدون تعليمات برمجية لزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية وإنشاء قوائم البريد الإلكتروني والتفاعل مع زوار موقعك في 5 دقائق فقط.
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo عبارة عن منصة منبثقة للألعاب تتيح لك إنشاء حملات بطاقات خدش مخصصة لموقعك على الويب. لتبسيط خدمتنا، نحن نقدم فقط "بطاقات الخدش". فلماذا تستخدم بطاقة الصفر على موقع الويب الخاص بك؟ الأمر سهل أيضًا: - تعزيز التزام الزوار - زيادة المبيعات والعملاء المحتملين من الزوار المحتملين - زيادة المعرفة ...
Convertful
convertful.com
Convertful هو برنامج التقاط العملاء المحتملين الأعلى تقييمًا لتحويل المستخدمين إلى مشتركين أو مبيعات بريد إلكتروني جديدة.
Growmatik
growmatik.ai
Growmatik هي أداة تسويق عبر القنوات يمكنها مساعدتك في أتمتة وتخصيص عملية التسويق بالكامل من لوحة تحكم واحدة. باستخدام هذه الأداة، يمكنك الكشف عن رحلة العميل الخاصة بك، وتقسيم المستخدمين لديك باستخدام نظام التصفية الرائد في الصناعة، وإنشاء عمليات التشغيل الآلي وإدارتها بشكل مرئي دون أي تعليمات برمجية...
Justuno
justuno.com
تتضمن مجموعة أدوات التحويل من Justuno التقاط العملاء المحتملين (الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني)، وعروض الخروج، والتخلي عن عربة التسوق، واللافتات، وتوصيات المنتجات، والمزيد لإنشاء رحلة تحويل نهائية تقدم الرسالة الصحيحة إلى المتسوق المناسب في الوقت المناسب. - جمع المزيد من البيانات الصفرية ...
Proof
useproof.com
لقد ثبت أن إضافة إثبات إلى مسار التسويق الخاص بك يؤدي إلى بناء ثقة الزائر، وخلق حالة من الإلحاح، وزيادة التحويلات بنسبة 10-15% لكل صفحة.