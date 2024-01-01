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برامج التخصيص - التطبيقات الأكثر شعبية - سويسرا
لكي يتم النظر في تصنيف المنتج ضمن التخصيص، يجب أن يكون المنتج: -تتبع تفاعلات المستخدم عبر القنوات المختلفة بما في ذلك الهاتف المحمول والويب والبريد الإلكتروني. -عرض وظائف تمكن من إنشاء رسائل شخصية واقتراحات المنتج. -تخصيص رسائل مخصصة للزوار بناءً على سلوكهم السابق وتاريخ التفاعل. -دمج مكون التعلم الآلي القادر على الاستفادة من توصيات المستخدم لتعزيز تحليلات موقع الويب.
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Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تم إنشاؤها للشركات عبر الإنترنت - وتتميز بأتمتة قوية للتسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
AfterShip
aftership.com
AfterShip هي شركة ناشئة في هونغ كونغ تقدم تتبع الشحنات من خلال نموذج SaaS (البرنامج كخدمة). تم تأسيسها بعد فوزها في Startup Weekend Hong Kong 2011 وGlobal Startup Battle 2011. تلقت AfterShip استثمارًا بقيمة مليون دولار من السلسلة A من IDG Capital Partners (IDG-Accel) في مايو 2014.
Duda
duda.co
يمكنك إنشاء مواقع ويب عالية التحويل وبيعها على نطاق واسع باستخدام Duda Professional Website Builder. ابدأ تجربتك المجانية اليوم.
Omnisend
omnisend.com
التسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الآلية - قم بالتبديل إلى Omnisend وزيادة مبيعاتك دون زيادة عبء العمل لديك.
Contlo
contlo.com
قل مرحباً للتسويق التوليدي المستقل. Contlo عبارة عن منصة تسويق من الجيل التالي، تم إنشاؤها لعالم الذكاء الاصطناعي الأول. مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بعلامتك التجارية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.
Luna.ai
luna.ai
ابحث عن عملاء متوقعين مثاليين، وأرسل رسائل بريد إلكتروني مذهلة. هل تطمح إلى التوسع بسرعة أكبر من مجرد اتصالاتك الشخصية، دون متاعب التنقيب الذي يستغرق وقتًا طويلاً؟ يُحدث الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Luna ثورة في الطريقة التي تجد بها العملاء المتوقعين وتتفاعل معهم من خلال اقتراح رسائل بريد إلكتروني مخ...
Emma
myemma.com
من السهل العمل معك، وهو في الأساس التسويق عبر البريد الإلكتروني لصديقك المفضل. أفضل الأصدقاء يجعلون العلاقات سهلة. إنهم يهتفون لك ويظهرون عندما تكون الأوقات صعبة. وهذا ما تفعله إيما — لبريدك الإلكتروني.
Customer.io
customer.io
قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.
SALESmanago
salesmanago.com
CDXP الوحيد بدون تعليمات برمجية والمعتمد على الذكاء الاصطناعي مع قنوات تنفيذ تسويقية مدمجة ومدمجة محليًا.
Lavender
lavender.ai
يساعد Lavender آلاف البائعين حول العالم على كتابة رسائل بريد إلكتروني أفضل بشكل أسرع، مما يمنحهم ردودًا أكثر إيجابية في وقت أقل. حصل على تقييم 4.9/5 على G2.
Campaign Monitor
createsend.com
تحقيق النتائج من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي لا يُنسى. لم يكن التواصل مع جمهورك أسهل من أي وقت مضى بفضل أدوات التسويق والأتمتة المباشرة عبر البريد الإلكتروني في Campaign Monitor.
Regie.ai
regie.ai
وصلت مبيعات المبيعات الشخصية بالكامل. قم بتوصيل رسائل المبيعات ذات الصلة في ثوانٍ باستخدام Regie.ai.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تعتمد على البيانات والتي تمنحك رؤية 360 درجة لعملائك وتمكنك من تسريع مبيعاتك وزيادة الاحتفاظ بالعملاء إلى أقصى حد من خلال البيانات النظيفة والجماهير المقسمة والحملات الآلية المخصصة. لم يكن تحويل بيانات عملائك إلى مبيعات أسهل من أي وقت مضى.
Litmus
litmus.com
يساعد Litmus المسوقين عبر البريد الإلكتروني على العمل بكفاءة أكبر والتعرف على الأخطاء المكلفة وتسريع أداء الحملة.
Instapage
instapage.com
حوّل نقرات إعلانك إلى تحويلات باستخدام النظام الأساسي الوحيد للصفحة المقصودة المصمم لإنشاء الصفحات المقصودة بعد النقرة وتخصيصها وتحسينها على نطاق واسع.
Metrilo
metrilo.com
تساعد Metrilo العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية على النمو من خلال جعل بيانات التسويق والعملاء قابلة للتنفيذ، والتركيز على الاحتفاظ وCLTV الأعلى. وتشمل الأدوات إعداد التقارير في الوقت الفعلي، وقاعدة بيانات العملاء، والتجزئة، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والأتمتة. التكامل مع منصات التجارة الإلك...
Sender
sender.net
قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.
UserWise
userwise.io
أدوات Liveops سهلة الاستخدام تبهر لاعبيك. قم بتقسيم اللاعبين وجدولة الحملات وعرض النتائج في مكان واحد.
dotdigital
dotdigital.com
تعرف على كيف يتيح لك النظام الأساسي الشامل لـ dotdigital إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لإشراك جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والصفحات المقصودة.
Lexer
lexer.io
تعمل منصة Lexer لبيانات وتجربة العملاء (CDXP) كمركز متكامل للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء المستندة إلى المعرفة. من خلال وجهة نظر غنية للعميل الواحد، والتي يتم الحفاظ عليها في الوقت الفعلي ويمكن الوصول إليها عبر جميع الأنظمة الأساسية، يمكنك فهم العملاء وإشراكهم حقًا لتحقيق النمو المربح. ستساعد خدمات...
Solitics
solitics.com
Solitics عبارة عن منصة مبتكرة لمشاركة العملاء متخصصة في تنشيط الزوار وإشراك العملاء ومجموعة التحليلات الحديثة. تتيح المنصة للعلامات التجارية B2C أتمتة دورة حياة عملائها وتخصيصها وإدارتها بالكامل، وتنفيذ الرؤية الأكثر طموحًا ودفع النمو. مع الالتزام بالتنفيذ السريع (يعيش خلال 45 يومًا!) والابتكار المس...
Insider
useinsider.com
منصة واحدة لتجارب العملاء الفردية عبر القنوات. يقوم Insider بربط البيانات عبر القنوات، والتنبؤ بالسلوك المستقبلي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتخصيص التجارب من منصة واحدة مع أسرع وقت للقيمة.
Coveo
coveo.com
Coveo هي شركة برمجيات مؤسسية كخدمة (SaaS) مقرها مدينة كيبيك تقدم منصة قائمة على السحابة لجعل التجارب الرقمية أكثر ذكاءً، وتوفر برامج محددة مبنية على تلك المنصة. تستخدم Coveo License Cloud™ تقنيات البحث والتحليلات والتعلم الآلي لتوحيد المحتوى والبيانات المتباينة، لأتمتة تسليم المعلومات الشخصية ذات ال...
Geo Targetly
geotargetly.com
استهدف جغرافيًا زوار موقع الويب الخاص بك باستخدام أدوات الاستهداف الجغرافي الخاصة بنا. إعادة توجيه الزوار أو عرض المحتوى حسب البلد والولاية والمدينة باستخدام الموقع الجغرافي IP الخاص بهم.
Didomi
didomi.io
تساعد Didomi المؤسسات على تنفيذ تجارب مستخدم خصوصية رائعة تحترم الاختيارات وتمنح الأشخاص التحكم في بياناتهم. تم تصميم حلول تجربة المستخدم للخصوصية العالمية الخاصة بنا لحل تحديات خصوصية البيانات الحالية، وتشمل: - إدارة موافقة اللوائح المتعددة - حوكمة الخصوصية - رحلات خصوصية المستخدم. نحن نقدم أيضًا إ...
Iterable
iterable.com
تواصل مع عملائك وكأنك تعرفهم بالفعل. Iterable عبارة عن نظام أساسي للتسويق عبر القنوات يعمل على تعزيز تجارب العملاء الموحدة وتمكينك من إنشاء كل تفاعل وتحسينه وقياسه عبر رحلة العميل بأكملها.
Mutiny
mutinyhq.com
قم بتحويل موقع الويب الخاص بك إلى قناة الإيرادات رقم 1. 95% من زوار الويب الخاص بك لن يقوموا بالتحويل على موقع الويب العام الخاص بك. يعمل Mutiny على تسهيل استهداف المزيد من مشتري B2B وتحويلهم على موقعك دون الحاجة إلى تخصيص الكود على الويب.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore هي تقنية تسويق للبيع بالتجزئة تعيد تصور كيفية تواصل تجار التجزئة مع عملائهم من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني وتخصيص موقع الويب. طلب عرض تجريبي مجاني اليوم!
Appcues
appcues.com
إن تأهيل المستخدم هو مجرد البداية. تعمل Appcues على تمكين الفرق التي يقودها المنتج من قياس اعتماد المنتج وتحسينه - بدون مطور. قم بإنشاء حساب مجاني للبدء.
Keyspider
keyspider.io
يوفر Keyspider نتائج بحث دقيقة باستخدام محرك بحث مؤسسي قائم على السحابة. باستخدام Keyspider، يمكنك إنشاء بحث مخصص لموقع الويب الخاص بك دون أي وقت أو تكلفة إضافية. يتفهم Keyspider متطلبات العميل ويقدم النتائج الصحيحة لاستعلامات البحث الخاصة به. الحل لمواقع الويب لتمهيد الطريق لتجارب بحث أفضل وتحسين ا...
Folloze
folloze.com
تتمثل مهمة Folloze في تمكين فرق التسويق B2B التي تتطلع إلى الاستجابة لجيل جديد من المشترين B2B من خلال إنشاء منصة تجربة المشتري الرائدة في الصناعة. تستفيد فرق الإيرادات، بقيادة المسوقين في الخطوط الأمامية، من Folloze لتقديم تجارب جذابة تعتمد على البيانات بسرعة وسهولة والتي تلبي المشترين أينما كانوا ...
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty هي شركة سريعة النمو تقدم حلول التجريب والتخصيص وإدارة الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات على زيادة الإيرادات بسرعة.
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء و...
Moosend
moosend.com
أسهل برامج التسويق والأتمتة عبر البريد الإلكتروني. Moosend هو الحل الأبسط والأكثر حداثة لتقديم تجارب التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة التي تدفع نمو الإيرادات الحقيقية.
EQUP
equp.com
مريحة وبأسعار معقولة وفعالة برنامج CRM متميز يقدم أداءً حقيقيًا! قم بتمكين أعمالك باستخدام EQUP الذي يتجاوز مجرد إدارة علاقات العملاء الذكية من خلال أتمتة عمليات التسويق والمبيعات والفوترة في برنامج الكل في واحد.
Persado
persado.com
توفر منصة اللغة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمؤسسة من Persado محتوى عالي الأداء، أكثر من 9 مرات من أصل 10.
Bloomreach
bloomreach.com
منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.
Xeno
getxeno.com
Xeno عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية D2C من زيادة المبيعات المتكررة بنسبة 11% من خلال بناء فهم لكل عميل على حدة وإنشاء حملات تسويقية أكثر صلة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp وFacebook وInstagram. يستخد...
Kasplo
kasplo.com
تم تصميم برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني Kasplo لتحقيق الأداء الأمثل وقابلية التوسع. استمتع بتجربة قوية للاحتفاظ بالعملاء ودورة الحياة والتحويلات.
Listrak
listrak.com
Listrak يسلم النتائج. منصة التسويق الرقمي المتكاملة الوحيدة التي يثق بها أكثر من 1000 من تجار التجزئة والعلامات التجارية الرائدة للبريد الإلكتروني وتسويق الرسائل النصية وحل الهوية والمحفزات السلوكية والتنسيق عبر القنوات.
Recombee
recombee.com
نحن نقدم توصيات مخصصة للمحتوى والمنتجات والبحث كخدمة لزيادة إيرادات عملائنا وزيادة رضا المستخدمين ومساعدة أعمالهم على النمو. باستخدام تكاملنا سهل الاستخدام، يمكن لمستخدمينا الاستمتاع بتجربة عملية مع خدماتنا من خلال الانضمام إلى نسخة تجريبية مجانية غير محدودة مدتها 30 يومًا. يقع مقرنا في براغ، ونحن ن...
FocusGroupIt
focusgroupit.com
FocusGroup إنها طريقة سهلة وسريعة ومنخفضة التكلفة (مجانية) لجمع التعليقات النوعية عبر الإنترنت. من أجل اتخاذ أفضل القرارات الممكنة، يجب على المنظمات استخدام الأساليب الكمية (الدراسات الاستقصائية) والنوعية (مجموعة التركيز). هناك العديد من الخيارات الرائعة المتاحة لالتقاط البيانات الكمية باستخدام منصا...
Magnews
magnews.it
Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة ...
PowerTextor
powertextor.com
خدمة الرسائل النصية للشركات. PowerTextor هو رابط SMS لـ Microsoft Dynamics 365 وPower Platform. نحن نساعد الشركات على تطوير علاقات أفضل مع عملائها من خلال قوة تسويق الرسائل النصية وMicrosoft Power Automate.
Routee
routee.net
Routee هي شركة رائدة في مجال توفير الاتصالات السحابية التي تقوم بتصميم وتطوير وتوزيع حلول أتمتة الويب وواجهة برمجة التطبيقات المتقدمة. ومن خلال منصتها القوية وواجهة برمجة التطبيقات (API) القابلة للتطوير، فإنها تساعد الشركات وشركات البيع بالتجزئة ومقدمي الخدمات حول العالم على التواصل بشكل فعال مع جمه...
Outgrow
outgrow.co
يتيح لك Outgrow اكتساب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم بشكل أفضل من خلال تسهيل إنشاء اختبارات مخصصة وآلات حاسبة وتقييمات ومسابقات ونماذج/استطلاعات وتوصيات واستطلاعات رأي وروبوتات دردشة. لا حاجة للمطورين أو المصممين! لدى Outgrow مجموعة من قوالب التصميم التي تم تحسينها بالكامل للجوال وسطح المكتب و...
Hushly
hushly.com
Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة...
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker هو مساعد مبيعات متطور يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد فرق توليد الإيرادات على تجاوز الحصص من خلال التنقيب الشخصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وكفاءة المبيعات عبر دورة المبيعات بأكملها. بفضل ملحق Chrome المتوفر على Linkedin وSalesnavigator والنظام الأساسي الذي يتكامل مع Hubspot وSalesforce وOut...
Ortto
ortto.com
افهم عملائك وأطلق إستراتيجية كاملة النطاق تعتمد على البيانات من خلال منصة Ortto المتكاملة لإدارة علاقات العملاء والبريد الإلكتروني والتسويق.
Maropost
maropost.com
التسويق عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والهواتف المحمولة، والرحلات، والتجارة الإلكترونية - جميع الأدوات لتوسيع نطاق وتبسيط طريقة الاتصال والتسويق والبيع لعملائك!
Raffle
raffle.ai
أصبح البحث إنسانيًا وسهل الاستخدام تستخدم الشركات المبتكرة برنامج Raffle وواجهة برمجة التطبيقات (API) لتعزيز قدرات البحث الخاصة بها، وتسهيل مشاركة المعرفة، واكتساب رؤى عميقة حول سلوك واحتياجات العملاء والموظفين. حلول البحث لدينا - بما في ذلك البحث في مواقع الويب، والبحث في أماكن العمل، والبحث داخل ا...
ChatDaddy
chatdaddy.tech
تعزيز الأداء التسويقي وبناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال توفير تجربة شخصية أكثر لك ولعملائك.
OneShot
oneshot.ai
OneShot هي أول منصة حقيقية للتنقيب المستقل من البداية إلى النهاية. تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتقدمة لدينا على أتمتة جميع أعمال التنقيب اليدوية، مما يسمح لفريق المبيعات لديك بالتركيز على الحسابات والأنشطة ذات القيمة العالية. يعمل OneShot في الخلفية لتحديد العملاء المحتملين وتحديد مو...
Horizon
gethorizon.net
Horizon هو برنامج للتحقق من صحة السوق يساعد الشركات على اختبار أفكار منتجاتها قبل البدء في التطوير. تدمج Horizon الصفحات المقصودة والحملات الإعلانية بشكل كامل، وتحلل جميع البيانات لتقييم طلب العملاء الفعلي وسلوك منتجك. تقدم Horizon أيضًا دعمًا للاستراتيجية والتصميم لتحسين نتائج الاختبار. تأسست Horiz...
Maestra
maestra.ai
الترجمات والتعليقات الصوتية والنصوص. تم إنشاؤها تلقائيًا في دقائق معدودة فقط. تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرائدة مع التحرير المتقدم. ترجمة إلى أكثر من 100 لغة.
Monetate
monetate.com
تعمل Monetate على تمكين المسوقين من جعل العملاء يشعرون بالفهم والتقدير على المستوى الإنساني الفردي. تعمل Monetate على تمكين العلامات التجارية من تقديم إستراتيجية تخصيص متكاملة تمامًا. توفر البنية التي تركز على الأداء واجهة مشهورة سهلة الاستخدام تتميز بمجموعة مختارة من الأدوات القوية التي تغطي التفكي...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تعد منصة مشاركة وتجربة العملاء من Netcore Cloud (المعروفة سابقًا باسم Netcore Smartech) بمثابة منصة نمو شاملة تمكن المسوقين والنمو ومديري المنتجات من إجراء محادثات قوية مع العملاء عبر نقاط اتصال متعددة. بدعم من قوة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تمكن Netcore Cloud العلامات التجارية لمواقع الويب وتطب...