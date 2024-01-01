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WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

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برامج التخصيص - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر كوكوس (كيلينغ)

لكي يتم النظر في تصنيف المنتج ضمن التخصيص، يجب أن يكون المنتج: -تتبع تفاعلات المستخدم عبر القنوات المختلفة بما في ذلك الهاتف المحمول والويب والبريد الإلكتروني. -عرض وظائف تمكن من إنشاء رسائل شخصية واقتراحات المنتج. -تخصيص رسائل مخصصة للزوار بناءً على سلوكهم السابق وتاريخ التفاعل. -دمج مكون التعلم الآلي القادر على الاستفادة من توصيات المستخدم لتعزيز تحليلات موقع الويب.

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Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تم إنشاؤها للشركات عبر الإنترنت - وتتميز بأتمتة قوية للتسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.

Brevo

Brevo

brevo.com

يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip هي شركة ناشئة في هونغ كونغ تقدم تتبع الشحنات من خلال نموذج SaaS (البرنامج كخدمة). تم تأسيسها بعد فوزها في Startup Weekend Hong Kong 2011 وGlobal Startup Battle 2011. تلقت AfterShip استثمارًا بقيمة مليون دولار من السلسلة A من IDG Capital Partners (IDG-Accel) في مايو 2014.

Duda

Duda

duda.co

يمكنك إنشاء مواقع ويب عالية التحويل وبيعها على نطاق واسع باستخدام Duda Professional Website Builder. ابدأ تجربتك المجانية اليوم.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

التسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الآلية - قم بالتبديل إلى Omnisend وزيادة مبيعاتك دون زيادة عبء العمل لديك.

Contlo

Contlo

contlo.com

قل مرحباً للتسويق التوليدي المستقل. Contlo عبارة عن منصة تسويق من الجيل التالي، تم إنشاؤها لعالم الذكاء الاصطناعي الأول. مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بعلامتك التجارية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.

Luna.ai

Luna.ai

luna.ai

ابحث عن عملاء متوقعين مثاليين، وأرسل رسائل بريد إلكتروني مذهلة. هل تطمح إلى التوسع بسرعة أكبر من مجرد اتصالاتك الشخصية، دون متاعب التنقيب الذي يستغرق وقتًا طويلاً؟ يُحدث الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Luna ثورة في الطريقة التي تجد بها العملاء المتوقعين وتتفاعل معهم من خلال اقتراح رسائل بريد إلكتروني مخ...

Emma

Emma

myemma.com

من السهل العمل معك، وهو في الأساس التسويق عبر البريد الإلكتروني لصديقك المفضل. أفضل الأصدقاء يجعلون العلاقات سهلة. إنهم يهتفون لك ويظهرون عندما تكون الأوقات صعبة. وهذا ما تفعله إيما — لبريدك الإلكتروني.

Customer.io

Customer.io

customer.io

قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

CDXP الوحيد بدون تعليمات برمجية والمعتمد على الذكاء الاصطناعي مع قنوات تنفيذ تسويقية مدمجة ومدمجة محليًا.

Lavender

Lavender

lavender.ai

يساعد Lavender آلاف البائعين حول العالم على كتابة رسائل بريد إلكتروني أفضل بشكل أسرع، مما يمنحهم ردودًا أكثر إيجابية في وقت أقل. حصل على تقييم 4.9/5 على G2.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

تحقيق النتائج من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي لا يُنسى. لم يكن التواصل مع جمهورك أسهل من أي وقت مضى بفضل أدوات التسويق والأتمتة المباشرة عبر البريد الإلكتروني في Campaign Monitor.

Regie.ai

Regie.ai

regie.ai

وصلت مبيعات المبيعات الشخصية بالكامل. قم بتوصيل رسائل المبيعات ذات الصلة في ثوانٍ باستخدام Regie.ai.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360 عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تعتمد على البيانات والتي تمنحك رؤية 360 درجة لعملائك وتمكنك من تسريع مبيعاتك وزيادة الاحتفاظ بالعملاء إلى أقصى حد من خلال البيانات النظيفة والجماهير المقسمة والحملات الآلية المخصصة. لم يكن تحويل بيانات عملائك إلى مبيعات أسهل من أي وقت مضى.

Litmus

Litmus

litmus.com

يساعد Litmus المسوقين عبر البريد الإلكتروني على العمل بكفاءة أكبر والتعرف على الأخطاء المكلفة وتسريع أداء الحملة.

Instapage

Instapage

instapage.com

حوّل نقرات إعلانك إلى تحويلات باستخدام النظام الأساسي الوحيد للصفحة المقصودة المصمم لإنشاء الصفحات المقصودة بعد النقرة وتخصيصها وتحسينها على نطاق واسع.

Metrilo

Metrilo

metrilo.com

تساعد Metrilo العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية على النمو من خلال جعل بيانات التسويق والعملاء قابلة للتنفيذ، والتركيز على الاحتفاظ وCLTV الأعلى. وتشمل الأدوات إعداد التقارير في الوقت الفعلي، وقاعدة بيانات العملاء، والتجزئة، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والأتمتة. التكامل مع منصات التجارة الإلك...

Sender

Sender

sender.net

قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.

UserWise

UserWise

userwise.io

أدوات Liveops سهلة الاستخدام تبهر لاعبيك. قم بتقسيم اللاعبين وجدولة الحملات وعرض النتائج في مكان واحد.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

تعرف على كيف يتيح لك النظام الأساسي الشامل لـ dotdigital إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لإشراك جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والصفحات المقصودة.

Lexer

Lexer

lexer.io

تعمل منصة Lexer لبيانات وتجربة العملاء (CDXP) كمركز متكامل للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء المستندة إلى المعرفة. من خلال وجهة نظر غنية للعميل الواحد، والتي يتم الحفاظ عليها في الوقت الفعلي ويمكن الوصول إليها عبر جميع الأنظمة الأساسية، يمكنك فهم العملاء وإشراكهم حقًا لتحقيق النمو المربح. ستساعد خدمات...

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics عبارة عن منصة مبتكرة لمشاركة العملاء متخصصة في تنشيط الزوار وإشراك العملاء ومجموعة التحليلات الحديثة. تتيح المنصة للعلامات التجارية B2C أتمتة دورة حياة عملائها وتخصيصها وإدارتها بالكامل، وتنفيذ الرؤية الأكثر طموحًا ودفع النمو. مع الالتزام بالتنفيذ السريع (يعيش خلال 45 يومًا!) والابتكار المس...

Insider

Insider

useinsider.com

منصة واحدة لتجارب العملاء الفردية عبر القنوات. يقوم Insider بربط البيانات عبر القنوات، والتنبؤ بالسلوك المستقبلي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتخصيص التجارب من منصة واحدة مع أسرع وقت للقيمة.

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo هي شركة برمجيات مؤسسية كخدمة (SaaS) مقرها مدينة كيبيك تقدم منصة قائمة على السحابة لجعل التجارب الرقمية أكثر ذكاءً، وتوفر برامج محددة مبنية على تلك المنصة. تستخدم Coveo License Cloud™ تقنيات البحث والتحليلات والتعلم الآلي لتوحيد المحتوى والبيانات المتباينة، لأتمتة تسليم المعلومات الشخصية ذات ال...

Geo Targetly

Geo Targetly

geotargetly.com

استهدف جغرافيًا زوار موقع الويب الخاص بك باستخدام أدوات الاستهداف الجغرافي الخاصة بنا. إعادة توجيه الزوار أو عرض المحتوى حسب البلد والولاية والمدينة باستخدام الموقع الجغرافي IP الخاص بهم.

Didomi

Didomi

didomi.io

تساعد Didomi المؤسسات على تنفيذ تجارب مستخدم خصوصية رائعة تحترم الاختيارات وتمنح الأشخاص التحكم في بياناتهم. تم تصميم حلول تجربة المستخدم للخصوصية العالمية الخاصة بنا لحل تحديات خصوصية البيانات الحالية، وتشمل: - إدارة موافقة اللوائح المتعددة - حوكمة الخصوصية - رحلات خصوصية المستخدم. نحن نقدم أيضًا إ...

Iterable

Iterable

iterable.com

تواصل مع عملائك وكأنك تعرفهم بالفعل. Iterable عبارة عن نظام أساسي للتسويق عبر القنوات يعمل على تعزيز تجارب العملاء الموحدة وتمكينك من إنشاء كل تفاعل وتحسينه وقياسه عبر رحلة العميل بأكملها.

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

قم بتحويل موقع الويب الخاص بك إلى قناة الإيرادات رقم 1. 95% من زوار الويب الخاص بك لن يقوموا بالتحويل على موقع الويب العام الخاص بك. يعمل Mutiny على تسهيل استهداف المزيد من مشتري B2B وتحويلهم على موقعك دون الحاجة إلى تخصيص الكود على الويب.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore هي تقنية تسويق للبيع بالتجزئة تعيد تصور كيفية تواصل تجار التجزئة مع عملائهم من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني وتخصيص موقع الويب. طلب عرض تجريبي مجاني اليوم!

Appcues

Appcues

appcues.com

إن تأهيل المستخدم هو مجرد البداية. تعمل Appcues على تمكين الفرق التي يقودها المنتج من قياس اعتماد المنتج وتحسينه - بدون مطور. قم بإنشاء حساب مجاني للبدء.

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

يوفر Keyspider نتائج بحث دقيقة باستخدام محرك بحث مؤسسي قائم على السحابة. باستخدام Keyspider، يمكنك إنشاء بحث مخصص لموقع الويب الخاص بك دون أي وقت أو تكلفة إضافية. يتفهم Keyspider متطلبات العميل ويقدم النتائج الصحيحة لاستعلامات البحث الخاصة به. الحل لمواقع الويب لتمهيد الطريق لتجارب بحث أفضل وتحسين ا...

Folloze

Folloze

folloze.com

تتمثل مهمة Folloze في تمكين فرق التسويق B2B التي تتطلع إلى الاستجابة لجيل جديد من المشترين B2B من خلال إنشاء منصة تجربة المشتري الرائدة في الصناعة. تستفيد فرق الإيرادات، بقيادة المسوقين في الخطوط الأمامية، من Folloze لتقديم تجارب جذابة تعتمد على البيانات بسرعة وسهولة والتي تلبي المشترين أينما كانوا ...

AB Tasty

AB Tasty

abtasty.com

AB Tasty هي شركة سريعة النمو تقدم حلول التجريب والتخصيص وإدارة الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات على زيادة الإيرادات بسرعة.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء و...

Moosend

Moosend

moosend.com

أسهل برامج التسويق والأتمتة عبر البريد الإلكتروني. Moosend هو الحل الأبسط والأكثر حداثة لتقديم تجارب التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة التي تدفع نمو الإيرادات الحقيقية.

Persado

Persado

persado.com

توفر منصة اللغة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمؤسسة من Persado محتوى عالي الأداء، أكثر من 9 مرات من أصل 10.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية D2C من زيادة المبيعات المتكررة بنسبة 11% من خلال بناء فهم لكل عميل على حدة وإنشاء حملات تسويقية أكثر صلة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp وFacebook وInstagram. يستخد...

EQUP

EQUP

equp.com

مريحة وبأسعار معقولة وفعالة برنامج CRM متميز يقدم أداءً حقيقيًا! قم بتمكين أعمالك باستخدام EQUP الذي يتجاوز مجرد إدارة علاقات العملاء الذكية من خلال أتمتة عمليات التسويق والمبيعات والفوترة في برنامج الكل في واحد.

Listrak

Listrak

listrak.com

Listrak يسلم النتائج. منصة التسويق الرقمي المتكاملة الوحيدة التي يثق بها أكثر من 1000 من تجار التجزئة والعلامات التجارية الرائدة للبريد الإلكتروني وتسويق الرسائل النصية وحل الهوية والمحفزات السلوكية والتنسيق عبر القنوات.

Recombee

Recombee

recombee.com

نحن نقدم توصيات مخصصة للمحتوى والمنتجات والبحث كخدمة لزيادة إيرادات عملائنا وزيادة رضا المستخدمين ومساعدة أعمالهم على النمو. باستخدام تكاملنا سهل الاستخدام، يمكن لمستخدمينا الاستمتاع بتجربة عملية مع خدماتنا من خلال الانضمام إلى نسخة تجريبية مجانية غير محدودة مدتها 30 يومًا. يقع مقرنا في براغ، ونحن ن...

FocusGroupIt

FocusGroupIt

focusgroupit.com

FocusGroup إنها طريقة سهلة وسريعة ومنخفضة التكلفة (مجانية) لجمع التعليقات النوعية عبر الإنترنت. من أجل اتخاذ أفضل القرارات الممكنة، يجب على المنظمات استخدام الأساليب الكمية (الدراسات الاستقصائية) والنوعية (مجموعة التركيز). هناك العديد من الخيارات الرائعة المتاحة لالتقاط البيانات الكمية باستخدام منصا...

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة ...

PowerTextor

PowerTextor

powertextor.com

خدمة الرسائل النصية للشركات. PowerTextor هو رابط SMS لـ Microsoft Dynamics 365 وPower Platform. نحن نساعد الشركات على تطوير علاقات أفضل مع عملائها من خلال قوة تسويق الرسائل النصية وMicrosoft Power Automate.

Routee

Routee

routee.net

Routee هي شركة رائدة في مجال توفير الاتصالات السحابية التي تقوم بتصميم وتطوير وتوزيع حلول أتمتة الويب وواجهة برمجة التطبيقات المتقدمة. ومن خلال منصتها القوية وواجهة برمجة التطبيقات (API) القابلة للتطوير، فإنها تساعد الشركات وشركات البيع بالتجزئة ومقدمي الخدمات حول العالم على التواصل بشكل فعال مع جمه...

Outgrow

Outgrow

outgrow.co

يتيح لك Outgrow اكتساب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم بشكل أفضل من خلال تسهيل إنشاء اختبارات مخصصة وآلات حاسبة وتقييمات ومسابقات ونماذج/استطلاعات وتوصيات واستطلاعات رأي وروبوتات دردشة. لا حاجة للمطورين أو المصممين! لدى Outgrow مجموعة من قوالب التصميم التي تم تحسينها بالكامل للجوال وسطح المكتب و...

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة...

Humanlinker

Humanlinker

humanlinker.com

Humanlinker هو مساعد مبيعات متطور يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد فرق توليد الإيرادات على تجاوز الحصص من خلال التنقيب الشخصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وكفاءة المبيعات عبر دورة المبيعات بأكملها. بفضل ملحق Chrome المتوفر على Linkedin وSalesnavigator والنظام الأساسي الذي يتكامل مع Hubspot وSalesforce وOut...

Ortto

Ortto

ortto.com

افهم عملائك وأطلق إستراتيجية كاملة النطاق تعتمد على البيانات من خلال منصة Ortto المتكاملة لإدارة علاقات العملاء والبريد الإلكتروني والتسويق.

Maropost

Maropost

maropost.com

التسويق عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والهواتف المحمولة، والرحلات، والتجارة الإلكترونية - جميع الأدوات لتوسيع نطاق وتبسيط طريقة الاتصال والتسويق والبيع لعملائك!

Raffle

Raffle

raffle.ai

أصبح البحث إنسانيًا وسهل الاستخدام تستخدم الشركات المبتكرة برنامج Raffle وواجهة برمجة التطبيقات (API) لتعزيز قدرات البحث الخاصة بها، وتسهيل مشاركة المعرفة، واكتساب رؤى عميقة حول سلوك واحتياجات العملاء والموظفين. حلول البحث لدينا - بما في ذلك البحث في مواقع الويب، والبحث في أماكن العمل، والبحث داخل ا...

ChatDaddy

ChatDaddy

chatdaddy.tech

تعزيز الأداء التسويقي وبناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال توفير تجربة شخصية أكثر لك ولعملائك.

OneShot

OneShot

oneshot.ai

OneShot هي أول منصة حقيقية للتنقيب المستقل من البداية إلى النهاية. تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتقدمة لدينا على أتمتة جميع أعمال التنقيب اليدوية، مما يسمح لفريق المبيعات لديك بالتركيز على الحسابات والأنشطة ذات القيمة العالية. يعمل OneShot في الخلفية لتحديد العملاء المحتملين وتحديد مو...

Horizon

Horizon

gethorizon.net

Horizon هو برنامج للتحقق من صحة السوق يساعد الشركات على اختبار أفكار منتجاتها قبل البدء في التطوير. تدمج Horizon الصفحات المقصودة والحملات الإعلانية بشكل كامل، وتحلل جميع البيانات لتقييم طلب العملاء الفعلي وسلوك منتجك. تقدم Horizon أيضًا دعمًا للاستراتيجية والتصميم لتحسين نتائج الاختبار. تأسست Horiz...

Maestra

Maestra

maestra.ai

الترجمات والتعليقات الصوتية والنصوص. تم إنشاؤها تلقائيًا في دقائق معدودة فقط. تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرائدة مع التحرير المتقدم. ترجمة إلى أكثر من 100 لغة.

Kasplo

Kasplo

kasplo.com

تم تصميم برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني Kasplo لتحقيق الأداء الأمثل وقابلية التوسع. استمتع بتجربة قوية للاحتفاظ بالعملاء ودورة الحياة والتحويلات.

Monetate

Monetate

monetate.com

تعمل Monetate على تمكين المسوقين من جعل العملاء يشعرون بالفهم والتقدير على المستوى الإنساني الفردي. تعمل Monetate على تمكين العلامات التجارية من تقديم إستراتيجية تخصيص متكاملة تمامًا. توفر البنية التي تركز على الأداء واجهة مشهورة سهلة الاستخدام تتميز بمجموعة مختارة من الأدوات القوية التي تغطي التفكي...

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

تعد منصة مشاركة وتجربة العملاء من Netcore Cloud (المعروفة سابقًا باسم Netcore Smartech) بمثابة منصة نمو شاملة تمكن المسوقين والنمو ومديري المنتجات من إجراء محادثات قوية مع العملاء عبر نقاط اتصال متعددة. بدعم من قوة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تمكن Netcore Cloud العلامات التجارية لمواقع الويب وتطب...

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