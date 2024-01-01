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محركات التخصيص - التطبيقات الأكثر شعبية - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية
تعمل محركات التخصيص الرقمي، والمعروفة أيضًا باسم محركات التخصيص، على التدقيق في بيانات العملاء التي يتم الحصول عليها من برامج خارجية أو تفاعلات العملاء لتخصيص تفاعلات العملاء وتحسينها عبر قنوات مختلفة مثل حملات التسويق الآلية ومواقع الويب واقتراحات المنتجات. تعمل هذه الأدوات المتطورة على تبسيط عملية تجزئة واختبار ونشر مبادرات التسويق الشخصية على أساس فردي، وبالتالي ضمان فعالية الحملات وقابليتها للتذكر. عادةً ما يتم استخدام محركات التخصيص من قبل فرق التسويق، وغالبًا ما يتم دمجها ضمن منصات بيانات العملاء (CDPs) ومنصات التجربة الرقمية (DXPs) أو تكملها. إنها تتآزر مع برامج تجربة المحتوى وأدوات اختبار A/B لتنظيم دورة شاملة لإنشاء المحتوى المخصص وتوزيعه.
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Amplitude
amplitude.com
Amplitude عبارة عن منصة لتحليل المنتجات تساعد الشركات على تتبع الزائرين بمساعدة التحليلات التعاونية. تستخدم المنصة التقارير السلوكية لفهم تفاعلات المستخدمين مع المنتجات وتوفر رؤى لتسريع العمل في الوقت الفعلي.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Emma
myemma.com
تساعد Emma by Marigold المسوقين على إنشاء وتقديم حملات بريد إلكتروني ورسائل نصية قصيرة مخصصة وموجهة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. سواء كنت فريقًا مكونًا من فرد واحد أو فريقًا موزعًا عالميًا، فإن مواردنا تسهل عليك إنشاء حملات بسيطة تعتمد على البيانات وتتصل وتتحول عبر القنوات. كما نقدم أيضًا قوالب قابلة ...
Campaign Monitor
createsend.com
تعتبر Campaign Monitor by Marigold أداة مباشرة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تمكن المسوقين من إرسال رسائل بريد إلكتروني جميلة وشخصية، وإنشاء قناة موثوقة لزيادة التفاعل مع المشتركين وتعزيز القراء المخلصين والتحويلات. تتيح القوالب الجميلة وأداة السحب والإفلات والتجزئة القائمة على المشاركة للمسوقين تقد...
MoEngage
moengage.com
MoEngage عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تعتمد على الرؤى وتحظى بثقة أكثر من 1200 علامة تجارية استهلاكية عالمية مثل Ally Financial وMcAfee و7-Eleven وSamsung وFlipkart وDomino's وNestle وDeutsche Telekom وAirtel والمزيد. تستخدم العلامات التجارية الرقمية الأولى والمؤسساتية من أكثر من 35 دولة MoEngage لت...
Insider
useinsider.com
تتيح Insider - وهي منصة واحدة لبناء تجارب فردية عبر القنوات - لمسوقي المؤسسات ربط بيانات العملاء عبر القنوات والأنظمة، والتنبؤ بسلوكهم المستقبلي باستخدام محرك نوايا الذكاء الاصطناعي، وبناء تجارب عملاء فردية. يستخدم المسوقون منصة Insider لتقديم تجارب متسقة وجذابة عبر الويب والتطبيقات وWeb Push والبري...
UserWise
userwise.io
يعد UserWise هو محرك البث المباشر الأكثر تقدمًا المتاح للألعاب، مما يسمح للاستوديوهات بالاحتفاظ بلاعبيها مدى الحياة. يضع برنامج UserWise القوة بين يديك من خلال أدوات التجزئة المتقدمة، وتقويم Liveops البديهي، ومنشئ الحملات المرئية، والأطر القابلة للتخصيص.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital عبارة عن منصة متكاملة لتجربة العملاء والبيانات (CXDP) تعمل على تمكين فرق التسويق من تجاوز توقعات العملاء من خلال رحلات عبر القنوات مخصصة للغاية. باستخدام Dotdigital، يمكن للمسوقين توحيد بيانات العملاء وإثرائها وتقسيمها بسلاسة. من خلال كسر صوامع البيانات، تعمل Dotdigital على تبسيط عملية صن...
Coveo
coveo.com
Coveo هي شركة برمجيات مؤسسية كخدمة (SaaS) مقرها مدينة كيبيك تقدم منصة قائمة على السحابة لجعل التجارب الرقمية أكثر ذكاءً، وتوفر برامج محددة مبنية على تلك المنصة. تستخدم Coveo License Cloud™ تقنيات البحث والتحليلات والتعلم الآلي لتوحيد المحتوى والبيانات المتباينة، لأتمتة تسليم المعلومات الشخصية ذات ال...
Wrench.ai
wrench.ai
تقوم Wrench.AI ببناء برامج وأدوات قائمة على البيانات الضخمة تسمح للقادة باتخاذ قرارات أفضل وأتمتة المبادرات والحملات لتعظيم الموارد لتحقيق أفضل عائد ممكن.
Iterable
iterable.com
Iterable عبارة عن منصة تواصل مع العملاء تجمع بين بيانات العملاء في الوقت الفعلي والقدرة على إنشاء تجارب لتنشيط العملاء عبر القنوات في وقت قياسي - نحن نساعد العلامات التجارية على تقديم تجارب مبهجة من خلال اتصالات منسقة وفردية وديناميكية على نطاق واسع. بفضل حلول التخصيص الذكية المدعومة بـ Iterable AI،...
Mutiny
mutinyhq.com
لا تستطيع معظم فرق التسويق لعب دور مفيد في الوصول إلى الحسابات المستهدفة لأن استراتيجيات التسويق 1:1 التي تنجح لا يمكن التوسع فيها، وما هي المقاييس التي لا تنجح. تساعد Mutiny شركات B2B على توليد خطوط الأنابيب والإيرادات من حساباتها المستهدفة من خلال تجارب شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومواقع صغيرة ...
Yext
yext.com
تعد Yext (رمزها في بورصة نيويورك: YEXT) منصة الحضور الرقمي الرائدة للعلامات التجارية متعددة المواقع، ولديها آلاف العملاء حول العالم. ومن خلال منصة مركزية واحدة، يمكن للعلامات التجارية تقديم تجارب متسقة ودقيقة وجذابة بسلاسة والتواصل بشكل هادف مع العملاء في أي مكان في العالم الرقمي. تعمل تقنية الذكاء ...
Bluecore
bluecore.com
Bluecore عبارة عن منصة لتسويق التجزئة تساعد المسوقين على تحويل البيانات إلى حملات مدرة للدخل في دقائق. من خلال البيانات المضمنة مباشرة في سير عمل الحملة إلى جانب النماذج التنبؤية التي تعتمد على الإشارة والنقر، يمكن لمسوقي التجزئة ترك العمليات اليدوية في الرؤية الخلفية وتشغيل أي اتصال وأتمتة تحديد من...
Braze
braze.com
Braze هي منصة رائدة لمشاركة العملاء تعمل على تعزيز الاتصالات الدائمة بين المستهلكين والعلامات التجارية التي يحبونها. يسمح Braze لأي جهة تسويق بجمع أي كمية من البيانات واتخاذ الإجراءات بشأنها من أي مصدر، حتى يتمكنوا من التفاعل بشكل إبداعي مع العملاء في الوقت الفعلي، عبر القنوات من منصة واحدة. بدءًا م...
CleverTap
clevertap.com
CleverTap هي شركة لإدارة دورة حياة العملاء والتسويق عبر الهاتف المحمول قائمة على SaaS ومقرها في ماونتن فيو، كاليفورنيا. تأسست في مايو 2013، وتوفر تحليلات تطبيقات الهاتف المحمول ومنتجات مشاركة المستخدم لأكثر من 8000 شركة بما في ذلك Sony وVodafone وCarousell وDC Comics وGo-Jek وBookMyShow وDealsPlus. ...
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty هي شركة سريعة النمو تقدم حلول التجريب والتخصيص وإدارة الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات على زيادة الإيرادات بسرعة.
Emarsys
emarsys.com
تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach هي سحابة التجارب التجارية رقم 1 في العالم، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية من تقديم رحلات للعملاء مخصصة للغاية، بحيث تبدو وكأنها سحرية. وهي تقدم مجموعة من المنتجات التي تدفع التخصيص الحقيقي ونمو التجارة الرقمية، بما في ذلك: Discovery، الذي يقدم بحثًا وتسويقًا قائمًا على الذكاء الاصطن...
Apxor
apxor.com
Apxor عبارة عن منصة دفع رقمية رائدة بدون تعليمات برمجية، وهي مصممة لفرق المنتجات والنمو لتطبيقات المستهلكين ومواقع الويب للمساعدة في زيادة الاحتفاظ والإيرادات. يساعد Apxor في تعزيز تجربة المستخدم والمشاركة من خلال اكتشاف الميزات السياقية والتعليم. يتيح ذلك للمنتجات إمكانية تأهيل المستخدمين وتنشيطهم ...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب والتنسيق على أساس الحساب - منصة تنسيق الرحلة القائمة على الهدف هي المحور الرئيسي المستخدم لفهم رحلة العميل وتقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع، مما يشجع الزائرين على مواصلة التفاعل مع موقع الويب الخاص بك - مما يؤدي إلى زيادة أداء الأعمال . قم بتسريع مسار التدفق والإيرادات ا...
Hushly
hushly.com
Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة...
Acquia
acquia.com
تتكامل Acquia Marketing Cloud بسلاسة مع أي نظام تابع لجهة خارجية وتتيح التكوين السهل لأي معايير عمل مباشرة في النظام الأساسي. تم تصميم Acquia Marketing Cloud للاستفادة منه من قبل جميع الفرق التي تحتاج إلى الوصول إلى بيانات العملاء، وهي تدعم الأعمال عبر المجالات والعلامات التجارية والمناطق الجغرافية ...
AskHandle
askhandle.com
AskHandle هو نظام دعم مخصص للذكاء الاصطناعي يستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدم ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP). فهو يوفر طريقة سهلة الاستخدام ومباشرة بشكل استثنائي لإنشاء وإدارة روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مما يمكّن الشركات من تبسيط وتخصيص دعم العملاء الداخلي والخارجي.
Recombee
recombee.com
نحن نقدم توصيات مخصصة للمحتوى والمنتجات والبحث كخدمة لزيادة إيرادات عملائنا وزيادة رضا المستخدمين ومساعدة أعمالهم على النمو. باستخدام تكاملنا سهل الاستخدام، يمكن لمستخدمينا الاستمتاع بتجربة عملية مع خدماتنا من خلال الانضمام إلى نسخة تجريبية مجانية غير محدودة مدتها 30 يومًا. يقع مقرنا في براغ، ونحن ن...
VWO
vwo.com
يعد تشغيل برنامج تجريبي أمرًا صعبًا. سواء كان هدفك هو تعزيز تحويل موقع الويب أو تحسين تجربة المستخدم، فهناك الكثير الذي يتعين عليك القيام به لتصحيح الأمور. ولهذا السبب تتطلع الآلاف من العلامات التجارية الرائدة عالميًا مثل WMG وeBay وUbisoft وQualicorp وغيرها إلى VWO لتشغيل وتوسيع نطاق تجاربها الرقمي...
Raffle
raffle.ai
أصبح البحث إنسانيًا وسهل الاستخدام تستخدم الشركات المبتكرة برنامج Raffle وواجهة برمجة التطبيقات (API) لتعزيز قدرات البحث الخاصة بها، وتسهيل مشاركة المعرفة، واكتساب رؤى عميقة حول سلوك واحتياجات العملاء والموظفين. حلول البحث لدينا - بما في ذلك البحث في مواقع الويب، والبحث في أماكن العمل، والبحث داخل ا...
Experience.com
experience.com
منذ عام 2015، تلتزم Experience.com بتوفير السمعة والمراجعات وحلول إدارة التواجد عبر الإنترنت ذات المستوى العالمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات والمهنيين على تعزيز تواجدهم عبر الإنترنت ومشاركة العملاء والموظفين. من خلال مهمة مشتركة لمساعدة الملايين من المؤسسات على التطور والتحسين، توا...
Session AI
sessionai.com
تعتبر Session AI رائدة في مجال التسويق أثناء الجلسة، وهي القدرة الحاسمة التي يحتاجها كبار تجار التجزئة عبر الإنترنت لتحويل زوار الموقع في عالم الخصوصية أولاً. باستخدام التعلم الآلي الحاصل على براءة اختراع، تتنبأ Session AI بنية الشراء بخمس نقرات، مما يمكّن تجار التجزئة عبر الإنترنت من تزويد كل زائر ...
Wyng
wyng.com
تساعد Wyng العلامات التجارية على النمو وفهم جمهورها، لتقديم تجارب أكثر صلة. باستخدام Wyng، يمكن للمسوقين بسهولة إنشاء تجارب رقمية تفاعلية تجذب العملاء في اللحظات المناسبة، وتكسب التفضيلات والبيانات الأخرى، وتضفي طابعًا شخصيًا في الوقت الفعلي. سواء كانت التجربة عبارة عن اختبار للبحث عن منتج أو ترويج ...
Monetate
monetate.com
تعمل Monetate على تمكين المسوقين من جعل العملاء يشعرون بالفهم والتقدير على المستوى الإنساني الفردي. تعمل Monetate على تمكين العلامات التجارية من تقديم إستراتيجية تخصيص متكاملة تمامًا. توفر البنية التي تركز على الأداء واجهة مشهورة سهلة الاستخدام تتميز بمجموعة مختارة من الأدوات القوية التي تغطي التفكي...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تعد منصة مشاركة وتجربة العملاء من Netcore Cloud (المعروفة سابقًا باسم Netcore Smartech) عبارة عن منصة نمو شاملة تمكن المسوقين والنمو ومديري المنتجات من إجراء محادثات قوية مع العملاء عبر نقاط اتصال متعددة. بدعم من قوة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تمكن Netcore Cloud العلامات التجارية لمواقع الويب وت...
Triggerbee
triggerbee.com
Triggerbee عبارة عن منصة للتخصيص تساعدك على إنشاء تجارب مخصصة عبر الإنترنت باستخدام بيانات الطرف الأول من موقع الويب الخاص بك وإدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك.
Relewise
relewise.com
دعنا نصل إلى إمكانات التخصيص الخاصة بك في Relewise، نحن نقدم لعملائنا الميزة التنافسية للتخصيص الحقيقي، حتى يتمكنوا من تقديم تجارب مستخدم فريدة من نوعها. نريد أن يصل عملك إلى إمكانات التخصيص، ونريد مساعدتك على طول الطريق. نتائج مخصصة بسرعة فائقة نحن نقدم منصة تخصيص تتمتع بقدرة متميزة على تقديم نتائج...
Zeta Global
zetaglobal.com
توفر منصة Zeta للتسويق (ZMP) ما هو أكثر أهمية لمؤسستك، ألا وهو النمو الحقيقي. مدعومًا بمزيج رائد في الصناعة من بيانات الملكية والذكاء الاصطناعي، يمكّن ZMP المسوقين من إنشاء تجارب فردية متعددة القنوات تدفع عملية الاستحواذ ونمو الإيرادات والاحتفاظ إلى جانب زيادة كفاءة التسويق. تعرف على أفضل العملاء وا...
Cordial
cordial.com
تعد Cordial منصة تسويق حقيقية تعمل على تمكين العلامات التجارية من أتمتة استراتيجياتها التسويقية بالكامل وتغيير طريقة عملها. تم تصميم Cordial باتباع نهج يركز على العملاء، ويجمع بين مرونة البيانات المتقدمة والأتمتة التكيفية المتطورة والذكاء الاصطناعي المتطور لوضع استراتيجيات تسويقية جديدة واختبارها وت...
Lytics
lytics.com
Lytics هي منصة رائدة لبيانات العملاء لعملاء Google Cloud و100% من Google Cloud Native CDP. يقدم Lytics CDP بنية حديثة وقابلة للتركيب تتناسب مع إستراتيجية البيانات السحابية الخاصة بك وتسرعها. من خلال التكامل مع مستودعات البيانات السحابية الحالية، تساعد Lytics الشركات على بناء أساس موحد لبيانات الطرف ...
Plotline
plotline.so
Plotline عبارة عن منصة مشاركة داخل التطبيق لشركات الإنترنت الاستهلاكية. يمكن لفرق المنتجات والتسويق تكوين رسائل أو دفعات داخل التطبيق قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتحسين اعتماد الميزات وزيادة التحويلات. بدون كود بالكامل
Personizely
personizely.net
Personalizely عبارة عن مجموعة أدوات لتسويق التحويل تُستخدم لتحقيق أقصى استفادة من كل زائر لموقع الويب من خلال جمع معلومات الاتصال الخاصة بهم، وزيادة متوسط قيمة الطلب، وتعزيز المبيعات من خلال النوافذ المنبثقة المستهدفة. إنه يجعل من السهل إنشاء نافذة منبثقة عالية التحويل باستخدام أداة البناء سهلة ال...
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk عبارة عن مجموعة أدوات لتحسين التحويل تم إنشاؤها للمسوقين المشغولين. إنه يقدم حلولاً سريعة وسهلة الاستخدام يمكن أن تساعدك على زيادة المبيعات بثلاث طرق: 1. تساعدك النوافذ المنبثقة الذكية للتجارة الإلكترونية على إنشاء قوائمك بشكل أسرع وتقليل التخلي عن عربة التسوق وزيادة مبيعات التجارة الإلكترو...
Autobound
autobound.ai
مع إرسال 320 مليار رسالة بريد إلكتروني يوميًا، يمتلئ البريد الوارد لكل مشتري. إن كونك شخصيًا وملائمًا للغاية لم يعد خيارًا، بل ضرورة. يُنشئ Autobound رسائل بريد إلكتروني شديدة التخصيص على الفور استنادًا إلى الأخبار واتجاهات المنافسين والبودكاست ووسائل التواصل الاجتماعي والتقارير المالية والتجارب الم...
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect هو حل اختبار أ/ب وتحسينه حيث يمكنك اختبار أ/ب لأفكارك واكتشاف الرؤى وتخصيص رحلة العميل بأكملها.
Zembula
zembula.com
يمكّن Zembula المسوقين من إنشاء وتضمين تجارب تفاعلية مُحسّنة للتحويل.
Sureshot
sureshot.io
يمكّن التنشيط المسوقين من تحسين التخصيص على نطاق واسع من خلال الاتصال بسلاسة بمكدسك وسحب البيانات ذات الصلة للحملات ديناميكيًا من المصادر عبر مؤسستك. - استخدام البيانات من مصادر متعددة لتخصيص الحملات - تشغيل الرسائل ذات الصلة وفي الوقت المناسب بناءً على تحديثات البيانات - الاتصال بمصادر مثل إدارة عل...
RAEK
raekdata.com
RAEK هي أداة لأتمتة التسويق تتيح لك جمع بيانات عميل الطرف الأول وتنظيمها واستخدامها في قنواتك التسويقية. مصمم خصيصًا للتجارة الإلكترونية الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات القائمة على الويب.
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تخصيص التجربة، مما يدفع النمو الرقمي والولاء للعلامة التجارية لأكثر من 200 من أكبر العلامات التجارية وتجار التجزئة في مجال B2C وB2B في العالم. تستفيد الشركة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لسد فجوة الخبرة بين التسويق والتجارة لمساعدة قادة التسويق ا...
Movable Ink
movableink.com
يعمل Movable Ink على توسيع نطاق التخصيص عن طريق تحويل البيانات لإنشاء المحتوى الإبداعي المخصص الأكثر صلة وحداثة تلقائيًا لكل عميل في كل نقطة اتصال. تعمل المنصة مع تقنيات التوصيل التي يستخدمها المسوقون اليوم لإرسال اتصالات عملائهم والتخلص من عمليات العمل اليدوية المرهقة. يمكن للمسوقين تخصيص الصور في ...
Crossing Minds
crossingminds.com
تعد Crossing Minds أذكى منصة تدعم التوصيات الإدراكية التي تدفع الاكتشاف والمشاركة عبر الإنترنت. تم تأسيس Crossing Minds وقيادتها من قبل رواد مشهورين عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي ومدعومة بأحدث التطورات في التعلم العميق، وتقدم على الفور توصيات دقيقة قائمة على الجلسة لا تنتهك خصوصية العميل أو تعرضه...
Dynamic Yield
dynamicyield.com
تساعد شركة Dynamic Yield، إحدى شركات Mastercard، الشركات عبر الصناعات على تقديم تجارب عملاء رقمية مخصصة ومحسنة ومتزامنة. باستخدام Dynamic Yield، يمكن للمسوقين ومديري المنتجات والمطورين والفرق الرقمية مطابقة المحتوى والمنتجات والعروض لكل عميل على حدة خوارزميًا لتسريع الإيرادات وولاء العملاء. من خلال ...
Atomic.io
atomic.io
قم بتقديم الجيل التالي من تجربة العملاء، مباشرة من داخل تطبيقك. Atomic.io هي أداة مشاركة العملاء داخل التطبيق، مما يسمح لك بإرسال رسائل مخصصة للغاية وقابلة للتنفيذ بسرعة إلى عملائك داخل قناتك الأكثر أمانًا - تطبيقك. بفضل معدل قراءة يبلغ 94% ومعدلات تحويل أعلى بـ 14 مرة من البريد الإلكتروني، ثبت أن A...
emBlue
embluemail.com
جميع قنواتك في مكان واحد قم بإدارة المحادثات مع عملائك من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية واللافتات المنبثقة وصافي نقاط المروج. التصميم والتنفيذ والقياس دون مغادرة المنصة
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush هو حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل ف...
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush هو حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل ف...
Actito
actito.com
Actito هي شركة أتمتة تسويق SaaS تأسست عام 2000. في ذلك الوقت، أراد المؤسسون الثلاثة سد الفجوة بين العلامات التجارية والمستهلكين. لذلك بدأوا في بناء البرامج التي يحبها المسوقون الآن. مع Actito، يمكنك تخصيص تفاعلاتك في الثانية، مع المئات والآلاف وحتى الملايين من العملاء في جميع أنحاء العالم. تستهدف Ac...
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
تعتبر شركة Raptor Services إحدى الشركات الرائدة في السوق في مجال توفير منصة التخصيص وبيانات العملاء. تتيح حلولنا للعلامات التجارية التعرف على سلوك المستخدمين عبر القنوات، وتقديم توصيات مخصصة، وتنشيط البيانات في جميع القنوات من منصة بيانات العملاء الخاصة بنا. تستخدم المئات من العلامات التجارية الطموح...
Personyze
personyze.com
Personyze عبارة عن مجموعة أدوات تخصيص شاملة توفر كل ما تحتاجه لإنشاء تجارب جذابة على موقع الويب الخاص بك وعبر القنوات، باستخدام مزيج قوي من الاستهداف السلوكي والتوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والبث المخصص عبر البريد الإلكتروني. يعمل Personyze على أي موقع ويب بغض النظر عن النظام الأساسي ويمكنه ...
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
نحن نساعد الشركات على زيادة تحويلاتها عبر الإنترنت، مما يسمح بالتجريب دون قيود. ومن خلال نهجنا البسيط وتقنياتنا الرائدة في السوق، نقوم بتعزيز التجارب الرقمية مع التركيز المطلق على العميل في جميع الأوقات. تم إنشاء تقنيتنا في عام 2000، وهي أول حل للاختبار والاستهداف في السوق. نمت المنصة بشكل كبير منذ ...
Kameleoon
kameleoon.com
تتيح Kameleoon للعلامات التجارية تحسين منتجاتها وتفاعلاتها الرقمية، مما يوفر حلاً فريدًا للتحسين يجمع بين تجربة الويب وتجربة الميزات وميزات التخصيص المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ضمن منصة واحدة متماسكة، تلبي احتياجات الاختبار لجميع الفرق. تم تصميم Kameleoon لدعم مديري المنتجات والمسوقين والمطورين باح...
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr هي شركة رائدة عالميًا في مجال التخصيص السلوكي عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي وخصوصية المستخدم لتمكين الشركات من زيادة معدلات التحويل والإيرادات، وجمع المزيد من العملاء المحتملين، وإعادة استهداف الزائرين بتوصيات مخصصة أثناء تجربة التسوق وبعدها.