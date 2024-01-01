محركات التخصيص - التطبيقات الأكثر شعبية - فرنسا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تعمل محركات التخصيص الرقمي، والمعروفة أيضًا باسم محركات التخصيص، على التدقيق في بيانات العملاء التي يتم الحصول عليها من برامج خارجية أو تفاعلات العملاء لتخصيص تفاعلات العملاء وتحسينها عبر قنوات مختلفة مثل حملات التسويق الآلية ومواقع الويب واقتراحات المنتجات. تعمل هذه الأدوات المتطورة على تبسيط عملية تجزئة واختبار ونشر مبادرات التسويق الشخصية على أساس فردي، وبالتالي ضمان فعالية الحملات وقابليتها للتذكر. عادةً ما يتم استخدام محركات التخصيص من قبل فرق التسويق، وغالبًا ما يتم دمجها ضمن منصات بيانات العملاء (CDPs) ومنصات التجربة الرقمية (DXPs) أو تكملها. إنها تتآزر مع برامج تجربة المحتوى وأدوات اختبار A/B لتنظيم دورة شاملة لإنشاء المحتوى المخصص وتوزيعه.