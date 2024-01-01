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محركات التخصيص - التطبيقات الأكثر شعبية - بوليفيا
تعمل محركات التخصيص الرقمي، والمعروفة أيضًا باسم محركات التخصيص، على التدقيق في بيانات العملاء التي يتم الحصول عليها من برامج خارجية أو تفاعلات العملاء لتخصيص تفاعلات العملاء وتحسينها عبر قنوات مختلفة مثل حملات التسويق الآلية ومواقع الويب واقتراحات المنتجات. تعمل هذه الأدوات المتطورة على تبسيط عملية تجزئة واختبار ونشر مبادرات التسويق الشخصية على أساس فردي، وبالتالي ضمان فعالية الحملات وقابليتها للتذكر. عادةً ما يتم استخدام محركات التخصيص من قبل فرق التسويق، وغالبًا ما يتم دمجها ضمن منصات بيانات العملاء (CDPs) ومنصات التجربة الرقمية (DXPs) أو تكملها. إنها تتآزر مع برامج تجربة المحتوى وأدوات اختبار A/B لتنظيم دورة شاملة لإنشاء المحتوى المخصص وتوزيعه.
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Amplitude
amplitude.com
Amplitude عبارة عن منصة لتحليل المنتجات تساعد الشركات على تتبع الزائرين بمساعدة التحليلات التعاونية. يستخدم النظام الأساسي التقارير السلوكية لفهم تفاعلات المستخدمين مع المنتجات ويوفر رؤى لتسريع العمل على أساس الوقت الفعلي.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Emma
myemma.com
من السهل العمل معك، وهو في الأساس التسويق عبر البريد الإلكتروني لصديقك المفضل. أفضل الأصدقاء يجعلون العلاقات سهلة. إنهم يهتفون لك ويظهرون عندما تكون الأوقات صعبة. وهذا ما تفعله إيما — لبريدك الإلكتروني.
Campaign Monitor
createsend.com
تحقيق النتائج من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي لا يُنسى. لم يكن التواصل مع جمهورك أسهل من أي وقت مضى بفضل أدوات التسويق والأتمتة المباشرة عبر البريد الإلكتروني في Campaign Monitor.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.
dotdigital
dotdigital.com
تعرف على كيف يتيح لك النظام الأساسي الشامل لـ dotdigital إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لإشراك جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والصفحات المقصودة.
UserWise
userwise.io
أدوات Liveops سهلة الاستخدام تبهر لاعبيك. قم بتقسيم اللاعبين وجدولة الحملات وعرض النتائج في مكان واحد.
Insider
useinsider.com
منصة واحدة لتجارب العملاء الفردية عبر القنوات. يقوم Insider بربط البيانات عبر القنوات، والتنبؤ بالسلوك المستقبلي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتخصيص التجارب من منصة واحدة مع أسرع وقت للقيمة.
Coveo
coveo.com
Coveo هي شركة برمجيات مؤسسية كخدمة (SaaS) مقرها مدينة كيبيك تقدم منصة قائمة على السحابة لجعل التجارب الرقمية أكثر ذكاءً، وتوفر برامج محددة مبنية على تلك المنصة. تستخدم Coveo License Cloud™ تقنيات البحث والتحليلات والتعلم الآلي لتوحيد المحتوى والبيانات المتباينة، لأتمتة تسليم المعلومات الشخصية ذات ال...
Wrench.ai
wrench.ai
تقوم Wrench.AI ببناء برامج وأدوات قائمة على البيانات الضخمة تسمح للقادة باتخاذ قرارات أفضل وأتمتة المبادرات والحملات لتعظيم الموارد لتحقيق أفضل عائد ممكن.
Iterable
iterable.com
تواصل مع عملائك وكأنك تعرفهم بالفعل. Iterable عبارة عن نظام أساسي للتسويق عبر القنوات يعمل على تعزيز تجارب العملاء الموحدة وتمكينك من إنشاء كل تفاعل وتحسينه وقياسه عبر رحلة العميل بأكملها.
Mutiny
mutinyhq.com
قم بتحويل موقع الويب الخاص بك إلى قناة الإيرادات رقم 1. 95% من زوار الويب الخاص بك لن يقوموا بالتحويل على موقع الويب العام الخاص بك. يعمل Mutiny على تسهيل استهداف المزيد من مشتري B2B وتحويلهم على موقعك دون الحاجة إلى تخصيص الكود على الويب.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore هي تقنية تسويق للبيع بالتجزئة تعيد تصور كيفية تواصل تجار التجزئة مع عملائهم من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني وتخصيص موقع الويب. طلب عرض تجريبي مجاني اليوم!
Braze
braze.com
تعزيز تجارب العملاء ذات الصلة والشخصية في الوقت الفعلي.
Yext
yext.com
Yext هي شركة تكنولوجيا في مدينة نيويورك تعمل في مجال إدارة العلامات التجارية عبر الإنترنت. ويقدم تحديثات للعلامة التجارية باستخدام شبكته السحابية من التطبيقات ومحركات البحث والمرافق الأخرى. تأسست الشركة في عام 2006 على يد هوارد ليرمان وبريان ديستيلبرجر وبرنت ميتز. أظهرت الأرقام الأخيرة أن القيمة الس...
CleverTap
clevertap.com
CleverTap هي شركة لإدارة دورة حياة العملاء والتسويق عبر الهاتف المحمول قائمة على SaaS ومقرها في ماونتن فيو، كاليفورنيا. تأسست في مايو 2013، وتوفر تحليلات تطبيقات الهاتف المحمول ومنتجات مشاركة المستخدم لأكثر من 8000 شركة بما في ذلك Sony وVodafone وCarousell وDC Comics وGo-Jek وBookMyShow وDealsPlus. ...
Emarsys
emarsys.com
تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم...
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty هي شركة سريعة النمو تقدم حلول التجريب والتخصيص وإدارة الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات على زيادة الإيرادات بسرعة.
Apxor
apxor.com
Apxor عبارة عن منصة دفع رقمية رائدة بدون تعليمات برمجية، وهي مصممة لفرق المنتجات والنمو لتطبيقات المستهلكين ومواقع الويب للمساعدة في زيادة الاحتفاظ والإيرادات. يساعد Apxor في تعزيز تجربة المستخدم والمشاركة من خلال اكتشاف الميزات السياقية والتعليم. يتيح ذلك للمنتجات إمكانية تأهيل المستخدمين وتنشيطهم ...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب والتنسيق على أساس الحساب - منصة تنسيق الرحلة القائمة على الهدف هي المحور الرئيسي المستخدم لفهم رحلة العميل وتقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع، مما يشجع الزائرين على مواصلة التفاعل مع موقع الويب الخاص بك - مما يؤدي إلى زيادة أداء الأعمال . قم بتسريع مسار التدفق والإيرادات ا...
Bloomreach
bloomreach.com
منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.
Acquia
acquia.com
Acquia هي شركة برمجيات كخدمة شارك في تأسيسها Dries Buytaert وJay Batson لتوفير منتجات وخدمات المؤسسات والدعم الفني لمنصة إدارة محتوى الويب مفتوحة المصدر Drupal.
AskHandle
askhandle.com
قم بتحويل تجربة عملائك باستخدام AskHandle. عزز سير عمل دعم العملاء لديك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأسعد عملائك. ابدأ مجانًا!
Recombee
recombee.com
نحن نقدم توصيات مخصصة للمحتوى والمنتجات والبحث كخدمة لزيادة إيرادات عملائنا وزيادة رضا المستخدمين ومساعدة أعمالهم على النمو. باستخدام تكاملنا سهل الاستخدام، يمكن لمستخدمينا الاستمتاع بتجربة عملية مع خدماتنا من خلال الانضمام إلى نسخة تجريبية مجانية غير محدودة مدتها 30 يومًا. يقع مقرنا في براغ، ونحن ن...
Hushly
hushly.com
Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة...
Raffle
raffle.ai
أصبح البحث إنسانيًا وسهل الاستخدام تستخدم الشركات المبتكرة برنامج Raffle وواجهة برمجة التطبيقات (API) لتعزيز قدرات البحث الخاصة بها، وتسهيل مشاركة المعرفة، واكتساب رؤى عميقة حول سلوك واحتياجات العملاء والموظفين. حلول البحث لدينا - بما في ذلك البحث في مواقع الويب، والبحث في أماكن العمل، والبحث داخل ا...
Session AI
sessionai.com
تعتبر Session AI رائدة في التسويق أثناء الجلسة، وهي القدرة الحاسمة التي يحتاجها تجار التجزئة الرائدون عبر الإنترنت لتحويل زوار الموقع في عالم الخصوصية أولاً. باستخدام التعلم الآلي الحاصل على براءة اختراع، تتنبأ Session AI بنية الشراء بخمس نقرات، مما يمكّن تجار التجزئة عبر الإنترنت من تزويد كل زائر ب...
Monetate
monetate.com
تعمل Monetate على تمكين المسوقين من جعل العملاء يشعرون بالفهم والتقدير على المستوى الإنساني الفردي. تعمل Monetate على تمكين العلامات التجارية من تقديم إستراتيجية تخصيص متكاملة تمامًا. توفر البنية التي تركز على الأداء واجهة مشهورة سهلة الاستخدام تتميز بمجموعة مختارة من الأدوات القوية التي تغطي التفكي...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تعد منصة مشاركة وتجربة العملاء من Netcore Cloud (المعروفة سابقًا باسم Netcore Smartech) بمثابة منصة نمو شاملة تمكن المسوقين والنمو ومديري المنتجات من إجراء محادثات قوية مع العملاء عبر نقاط اتصال متعددة. بدعم من قوة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تمكن Netcore Cloud العلامات التجارية لمواقع الويب وتطب...
Triggerbee
triggerbee.com
Triggerbee عبارة عن منصة للتخصيص تساعدك على إنشاء تجارب مخصصة عبر الإنترنت باستخدام بيانات الطرف الأول من موقع الويب الخاص بك وإدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك.
Relewise
relewise.com
دعنا نصل إلى إمكانات التخصيص الخاصة بك في Relewise، نحن نقدم لعملائنا الميزة التنافسية للتخصيص الحقيقي، حتى يتمكنوا من تقديم تجارب مستخدم فريدة من نوعها. نريد أن يصل عملك إلى إمكانات التخصيص، ونريد مساعدتك على طول الطريق. نتائج مخصصة بسرعة فائقة نحن نقدم منصة تخصيص تتمتع بقدرة متميزة على تقديم نتائج...
Zeta Global
zetaglobal.com
توفر منصة Zeta للتسويق (ZMP) ما هو أكثر أهمية لمؤسستك، ألا وهو النمو الحقيقي. مدعومًا بمزيج رائد في الصناعة من بيانات الملكية والذكاء الاصطناعي، يمكّن ZMP المسوقين من إنشاء تجارب فردية متعددة القنوات تدفع عملية الاستحواذ ونمو الإيرادات والاحتفاظ إلى جانب زيادة كفاءة التسويق. تعرف على أفضل العملاء وا...
Cordial
cordial.com
تعد Cordial منصة تسويق حقيقية تعمل على تمكين العلامات التجارية من أتمتة استراتيجياتها التسويقية بالكامل وتغيير طريقة عملها. تم تصميم Cordial باتباع نهج يركز على العملاء، ويجمع بين مرونة البيانات المتقدمة والأتمتة التكيفية المتطورة والذكاء الاصطناعي المتطور لوضع استراتيجيات تسويقية جديدة واختبارها وت...
Experience.com
experience.com
منذ عام 2015، تلتزم Experience.com بتوفير السمعة والمراجعات وحلول إدارة التواجد عبر الإنترنت ذات المستوى العالمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات والمهنيين على تعزيز تواجدهم عبر الإنترنت ومشاركة العملاء والموظفين. من خلال مهمة مشتركة لمساعدة الملايين من المؤسسات على التطور والتحسين، توا...
Lytics
lytics.com
Lytics هي منصة رائدة لبيانات العملاء لعملاء Google Cloud و100% من Google Cloud Native CDP. يقدم Lytics CDP بنية حديثة وقابلة للتركيب تتناسب مع إستراتيجية البيانات السحابية الخاصة بك وتسرعها. من خلال التكامل مع مستودعات البيانات السحابية الحالية، تساعد Lytics الشركات على بناء أساس موحد لبيانات الطرف ...
Wyng
wyng.com
تساعد Wyng العلامات التجارية على النمو وفهم جمهورها، لتقديم تجارب أكثر صلة. باستخدام Wyng، يمكن للمسوقين بسهولة إنشاء تجارب رقمية تفاعلية تجذب العملاء في اللحظات المناسبة، وتكسب التفضيلات والبيانات الأخرى، وتضفي طابعًا شخصيًا في الوقت الفعلي. سواء كانت التجربة عبارة عن اختبار للبحث عن منتج أو ترويج ...
Plotline
plotline.so
Plotline عبارة عن منصة مشاركة داخل التطبيق لشركات الإنترنت الاستهلاكية. يمكن لفرق المنتجات والتسويق تكوين رسائل أو دفعات داخل التطبيق قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتحسين اعتماد الميزات وزيادة التحويلات. بدون كود بالكامل
Personizely
personizely.net
Personalizely عبارة عن مجموعة أدوات لتسويق التحويل تُستخدم لتحقيق أقصى استفادة من كل زائر لموقع الويب من خلال جمع معلومات الاتصال الخاصة بهم، وزيادة متوسط قيمة الطلب، وتعزيز المبيعات من خلال النوافذ المنبثقة المستهدفة. إنه يجعل من السهل إنشاء نافذة منبثقة عالية التحويل باستخدام أداة البناء سهلة ال...
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk عبارة عن مجموعة أدوات لتحسين التحويل تم إنشاؤها للمسوقين المشغولين. إنه يقدم حلولاً سريعة وسهلة الاستخدام يمكن أن تساعدك على زيادة المبيعات بثلاث طرق: 1. تساعدك النوافذ المنبثقة الذكية للتجارة الإلكترونية على إنشاء قوائمك بشكل أسرع وتقليل التخلي عن عربة التسوق وزيادة مبيعات التجارة الإلكترو...
Autobound
autobound.ai
لا ينبغي أن يستغرق البحث عن عميل محتمل وكتابة بريد إلكتروني شخصي ومدروس 20 دقيقة. يعمل Autobound على زيادة معدل الرد على البريد الإلكتروني من خلال إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة للمبيعات ذات صلة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect هو حل اختبار أ/ب وتحسينه حيث يمكنك اختبار أ/ب لأفكارك واكتشاف الرؤى وتخصيص رحلة العميل بأكملها.
VWO
vwo.com
VWO هي أداة اختبار A/B الرائدة في السوق والتي تستخدمها الشركات سريعة النمو للتجريب وتحسين معدل التحويل.
Zembula
zembula.com
يمكّن Zembula المسوقين من إنشاء وتضمين تجارب تفاعلية مُحسّنة للتحويل.
Sureshot
sureshot.io
يمكّن التنشيط المسوقين من تحسين التخصيص على نطاق واسع من خلال الاتصال بسلاسة بمكدسك وسحب البيانات ذات الصلة للحملات ديناميكيًا من المصادر عبر مؤسستك. - استخدام البيانات من مصادر متعددة لتخصيص الحملات - تشغيل الرسائل ذات الصلة وفي الوقت المناسب بناءً على تحديثات البيانات - الاتصال بمصادر مثل إدارة عل...
RAEK
raekdata.com
RAEK هي أداة لأتمتة التسويق تتيح لك جمع بيانات عميل الطرف الأول وتنظيمها واستخدامها في قنواتك التسويقية. مصمم خصيصًا للتجارة الإلكترونية الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات القائمة على الويب.
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تخصيص التجربة، مما يدفع النمو الرقمي والولاء للعلامة التجارية لأكثر من 200 من أكبر العلامات التجارية وتجار التجزئة في مجال B2C وB2B في العالم. تستفيد الشركة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لسد فجوة الخبرة بين التسويق والتجارة لمساعدة قادة التسويق ا...
Movable Ink
movableink.com
يعمل Movable Ink على توسيع نطاق التخصيص عن طريق تحويل البيانات لإنشاء المحتوى الإبداعي المخصص الأكثر صلة وحداثة تلقائيًا لكل عميل في كل نقطة اتصال. تعمل المنصة مع تقنيات التسليم التي يستخدمها المسوقون اليوم لإرسال اتصالات عملائهم والتخلص من عمليات العمل اليدوية المرهقة. يمكن للمسوقين تخصيص الصور في ...
Crossing Minds
crossingminds.com
تعد Crossing Minds أذكى منصة تدعم التوصيات الإدراكية التي تدفع الاكتشاف والمشاركة عبر الإنترنت. تم تأسيس Crossing Minds وقيادتها من قبل رواد مشهورين عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي ومدعومة بأحدث التطورات في التعلم العميق، وتقدم على الفور توصيات دقيقة قائمة على الجلسة لا تنتهك خصوصية العميل أو تعرضه...
Dynamic Yield
dynamicyield.com
تساعد شركة Dynamic Yield، إحدى شركات Mastercard، الشركات عبر الصناعات على تقديم تجارب عملاء رقمية مخصصة ومحسنة ومتزامنة. باستخدام Dynamic Yield، يمكن للمسوقين ومديري المنتجات والمطورين والفرق الرقمية مطابقة المحتوى والمنتجات والعروض لكل عميل على حدة خوارزميًا لتسريع الإيرادات وولاء العملاء. من خلال ...
Atomic.io
atomic.io
قم بتقديم الجيل التالي من تجربة العملاء، مباشرة من داخل تطبيقك. Atomic.io هي أداة مشاركة العملاء داخل التطبيق، مما يسمح لك بإرسال رسائل مخصصة للغاية وقابلة للتنفيذ بسرعة إلى عملائك داخل قناتك الأكثر أمانًا - تطبيقك. بفضل معدل قراءة يبلغ 94% ومعدلات تحويل أعلى بـ 14 مرة من البريد الإلكتروني، ثبت أن A...
emBlue
embluemail.com
جميع قنواتك في مكان واحد قم بإدارة المحادثات مع عملائك من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية واللافتات المنبثقة وصافي نقاط المروج. التصميم والتنفيذ والقياس دون مغادرة المنصة
Xtremepush US
xtremepush.com
يعد Xtremepush حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل ...
Xtremepush EU
xtremepush.com
يعد Xtremepush حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل ...
Actito
actito.com
Actito هي شركة أتمتة تسويق SaaS تأسست في عام 2000. في ذلك الوقت، أراد المؤسسون الثلاثة سد الفجوة بين العلامات التجارية والمستهلكين. لذلك بدأوا في بناء البرامج التي يحبها المسوقون الآن. مع Actito، يمكنك تخصيص تفاعلاتك في الثانية، مع مئات وآلاف وحتى ملايين العملاء في جميع أنحاء العالم. تستهدف Actito ا...
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
تعتبر شركة Raptor Services إحدى الشركات الرائدة في السوق في مجال توفير منصة التخصيص وبيانات العملاء. تتيح حلولنا للعلامات التجارية التعرف على سلوك المستخدمين عبر القنوات، وتقديم توصيات مخصصة، وتنشيط البيانات في جميع القنوات من منصة بيانات العملاء الخاصة بنا. تستخدم المئات من العلامات التجارية الطموح...
Personyze
personyze.com
Personyze عبارة عن مجموعة أدوات تخصيص شاملة توفر كل ما تحتاجه لإنشاء تجارب جذابة على موقع الويب الخاص بك وعبر القنوات، باستخدام مزيج قوي من الاستهداف السلوكي والتوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والبث المخصص عبر البريد الإلكتروني. يعمل Personyze على أي موقع ويب بغض النظر عن النظام الأساسي ويمكنه ...
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
نحن نساعد الشركات على زيادة تحويلاتها عبر الإنترنت، مما يسمح بالتجريب دون قيود. ومن خلال نهجنا البسيط وتقنياتنا الرائدة في السوق، نقوم بتعزيز التجارب الرقمية مع التركيز المطلق على العميل في جميع الأوقات. تم إنشاء تقنيتنا في عام 2000، وهي أول حل للاختبار والاستهداف في السوق. نمت المنصة بشكل كبير منذ ...
Kameleoon
kameleoon.com
تتيح Kameleoon للعلامات التجارية تحسين منتجاتها وتفاعلاتها الرقمية، مما يوفر حلاً فريدًا للتحسين يجمع بين تجربة الويب وتجربة الميزات وميزات التخصيص المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ضمن منصة واحدة متماسكة، تلبي احتياجات الاختبار لجميع الفرق. تم تصميم Kameleoon لدعم مديري المنتجات والمسوقين والمطورين باح...
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr هي شركة عالمية رائدة في مجال التخصيص السلوكي عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي وخصوصية المستخدم لتمكين الشركات من زيادة معدلات التحويل والإيرادات، وجمع المزيد من العملاء المحتملين، وإعادة استهداف الزائرين بتوصيات مخصصة أثناء تجربة التسوق وبعدها.