أنظمة إدارة الأداء - التطبيقات الأكثر شعبية - هنغاريا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يساعد برنامج إدارة الأداء المديرين في وضع معايير أداء الموظفين وتقييم الأداء الوظيفي الفردي. تعتبر هذه الأنظمة ضرورية للإشراف على تقدم الموظفين وأدائهم وتطويرهم بما يتماشى مع الأهداف التنظيمية. أنها تسهل المناقشات المستمرة بين المديرين وفرقهم. تدعم برامج إدارة الأداء، التي يتم نشرها عادةً بواسطة أقسام الموارد البشرية، المديرين عبر الأقسام. فهي تمكنهم من إجراء مراجعات الأداء، وتوثيق نقاط المناقشة، وتحديد أهداف الموظفين، وجمع ردود الفعل على نطاق 360 درجة. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه الأدوات ميزات التخطيط التنظيمي التي تساعد أقسام الموارد البشرية على ضمان توفر المهارات اللازمة والاستعداد لتخطيط التعاقب في حالة دوران الموظفين. يمكن أن يعمل برنامج إدارة الأداء بشكل مستقل أو كجزء من مجموعة متكاملة لإدارة الموارد البشرية. وغالبًا ما يتكامل مع برامج إدارة التعويضات، مما يضمن أن تقييمات الأداء تؤثر بشكل مباشر على قرارات التعويضات.