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أنظمة إدارة الأداء - التطبيقات الأكثر شعبية - هنغاريا
يساعد برنامج إدارة الأداء المديرين في وضع معايير أداء الموظفين وتقييم الأداء الوظيفي الفردي. تعتبر هذه الأنظمة ضرورية للإشراف على تقدم الموظفين وأدائهم وتطويرهم بما يتماشى مع الأهداف التنظيمية. أنها تسهل المناقشات المستمرة بين المديرين وفرقهم. تدعم برامج إدارة الأداء، التي يتم نشرها عادةً بواسطة أقسام الموارد البشرية، المديرين عبر الأقسام. فهي تمكنهم من إجراء مراجعات الأداء، وتوثيق نقاط المناقشة، وتحديد أهداف الموظفين، وجمع ردود الفعل على نطاق 360 درجة. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه الأدوات ميزات التخطيط التنظيمي التي تساعد أقسام الموارد البشرية على ضمان توفر المهارات اللازمة والاستعداد لتخطيط التعاقب في حالة دوران الموظفين. يمكن أن يعمل برنامج إدارة الأداء بشكل مستقل أو كجزء من مجموعة متكاملة لإدارة الموارد البشرية. وغالبًا ما يتكامل مع برامج إدارة التعويضات، مما يضمن أن تقييمات الأداء تؤثر بشكل مباشر على قرارات التعويضات.
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Dayforce
dayforce.com
Dayforce هي منصة الأشخاص العالمية للقوى العاملة الحديثة. يجمع Dayforce، وهو أحد حلول إدارة رأس المال البشري للمؤسسات، بين كشوف المرتبات والموارد البشرية والمزايا وإدارة المواهب وإدارة القوى العاملة والمزيد في تطبيق سحابي واحد لتشغيل القوى العاملة التي لا حدود لها في يومنا هذا. تساعد Dayforce في تقدي...
Zoho People
zoho.com
صُنعت لبناء قوة عاملة أكثر سعادة. نحن نعتني بعمليات الموارد البشرية لديك بينما تعتني أنت بموظفيك. بدءًا من التوظيف والتأهيل وإدارة الحضور وحتى تتبع الوقت والتقييمات، قمنا بتغطية كل ذلك.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now هي مجموعة الموارد البشرية الوحيدة القائمة على السحابة والتي تتكيف مع طريقة عملك. تم بناء ADP Workforce الآن على قاعدة بيانات واحدة، وهو يتميز بإدارة الموارد البشرية، وكشوف المرتبات، والمزايا، وإدارة المواهب، وإدارة الوقت والعمل، والتعلم والتحليلات، وقدرات العودة إلى المكتب. إدارة م...
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وب...
Keka
keka.com
لا يعد التوظيف مجرد إنجاز من خطوة واحدة، لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة المناسبة هو نقطة الانطلاق نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. ومن ثم، ستزودك Keka بميزات رائعة مثل تحديد مصادر المرشحين متعددة المنصات، والتقييمات التقنية، وبطاقات الأداء، وما إلى ذلك، والتي ستساعدك على تقديم ت...
Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعدا...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هي شركة تكنولوجيا أمريكية تقدم برامج الموارد البشرية كخدمة. تأسست الشركة في عام 2008 على يد بن بيترسون ورايان ساندرز، ويقع مقر الشركة في ليندون بولاية يوتا. تتضمن خدمات BambooHR نظام تتبع مقدمي الطلبات ومتتبع مزايا الموظفين. في عام 2019، جادجو سي إشبيلية و كتب Brian T. Horowitz في مجلة PC...
Darwinbox
darwinbox.com
تم الاعتراف بـ Darwinbox من قبل Gartner كأحد منصات HCM الأكثر تفضيلاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو نظام إدارة موارد بشرية قائم على السحابة في العصر الجديد. بدعم من Sequoia وLightspeed وEndiya Partners، تعمل Darwinbox على تعزيز تجربة تكنولوجيا الموارد البشرية لأكثر من 900 ألف موظف في أكثر من 350...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® هو حل شامل للموارد البشرية مصمم مع مراعاة البساطة. مع التكنولوجيا التي تنمو وتتغير مع عملك، تمتلك Paychex المزيج الصحيح من حلول الأعمال المبتكرة والدعم المخصص لمساعدتك في تحقيق أهدافك، أينما كان عملك.• قم بتعيين الموظفين ودفع أجورهم وإدارتهم والاحتفاظ بهم بثقة احصل على دعم من ذوي الخ...
HiBob
hibob.com
bob HRIS عبارة عن منصة لإدارة الأفراد تساعد الشركات الديناميكية على إبراز الأفضل في موظفيها. برنامج الموارد البشرية لدينا فريد من نوعه، وبديهي، وذكي
Paycor
paycor.com
تعمل Paycor على تمكين القادة من تحديث كل جانب من جوانب إدارة الأفراد حتى يتمكنوا من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الفرق الفائزة. يضمن حل HCM الموحد وجود بيانات الموظفين في مكان واحد، لذلك لن تضطر أبدًا إلى تبديل الأنظمة الأساسية أو الوصول إلى أنظمة متعددة أو إعادة إدخال المعلومات. قم بأتمتة العمل ال...
Lattice
lattice.com
Lattice هي منصة إدارة الأفراد التي تجمع كل الأدوات وسير العمل والرؤى لمساعدة المؤسسات على تطوير موظفين مشاركين وذوي أداء عالٍ ضمن ثقافة الفوز. من خلال الجمع بين إدارة الأداء المستمر، واستطلاعات مشاركة الموظفين، وإدارة التعويضات، وأدوات التطوير الوظيفي في حل واحد متصل، يمكن لـ Lattice تقديم تحليلات ق...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo عبارة عن منصة واسعة النطاق لتكنولوجيا الموارد البشرية تعمل على حل تحديات الموارد البشرية المعقدة مع تبسيط وأتمتة عمليات الموارد البشرية اليومية. تحظى Zimyo بثقة المنظمات الحديثة مثل Bajaj Capital، وYashraj Films، وTVF، وApollo Tyres، وCapital Motion، وSOHO House، وQatar Wire Products، و2000 شر...
Goalscape
goalscape.com
Goalscape هو برنامج إعداد الأهداف المرئية الذي يساعد الفرق والأفراد على تحديد الأهداف وإدارتها وتحقيقها. مشاركة الأهداف ✓ إدارة المهام ✓ تتبع التقدم ✓
Factorial HR
factorialhr.com
فاكتوريال هو برنامج الكل في واحد يساعدك على إدارة الوقت والمواهب والمستندات في نظام مركزي واحد مما يوفر لك الوقت، ويزيل الأخطاء، ويقودك إلى النجاح. تم تصميم برنامج الموارد البشرية المستند إلى السحابة العاملية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB)، وسوف تنسى جداول البيانات عن طريق حل المشكلات من خلال واجهة...
Sage HR
sage.hr
شركة تكنولوجيا موارد بشرية حائزة على جوائز توفر إدارة الحضور والأداء والتوظيف للعملاء في جميع أنحاء العالم. تجربة مجانية لمدة 14 يوما! إعداد سهل! إلغاء في أي وقت!
15Five
15five.com
تعمل منصة إدارة الأداء الإستراتيجية لشركة 15Five على تحفيز العمل والتأثير، مما يساعد الشركات وأفرادها على الازدهار. من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي المولد والتحليلات المخصصة والمبادئ التي تركز على الإنسان، يمكن لقادة الموارد البشرية تسريع المشاركة والأداء والاحتفاظ من خلال مراجعات الأداء الشاملة ...
Profit.co
profit.co
يساعد برنامج OKR الخاص بـ Profit.co مؤسستك في تنفيذ استراتيجياتك باستخدام منهج OKR المركزي. يتيح لك Profit.co التكرار بشكل أسرع باستخدام دورة التخطيط والتنفيذ والمشاركة والتعلم كل ثلاثة أشهر. يمكنك تخطيط الأهداف والأهداف الرئيسية ومواءمتها في بداية ربع السنة، وتتبع التنفيذ من خلال عمليات تسجيل الوصو...
Leapsome
leapsome.com
يستخدم الرؤساء التنفيذيون وفرق الموارد البشرية في الشركات ذات التفكير التقدمي (بما في ذلك Spotify وmonday.com وUnity) منصة Leapsome لإغلاق الحلقة بين إدارة الأداء وإشراك الموظفين والتعلم. باعتبارها منصة لتمكين الأفراد، تجمع Leapsome بين أدوات إدارة الأهداف والأهداف والأهداف الرئيسية، ومراجعات الأداء...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits هي شركة مقرها في الولايات المتحدة تقدم برمجيات سحابية كخدمة للشركات لإدارة مواردها البشرية، مع التركيز بشكل خاص على مساعدتهم في تغطية التأمين الصحي. تأسست Zenefits في عام 2013. ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. .
Namely
namely.com
وهي المنصة الوحيدة لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات والمزايا وإدارة المواهب التي سيحبها موظفوك. إنه أكثر من مجرد برنامج للموارد البشرية: إنه استشارات الامتثال والفوائد التي تحتاجها.
Officevibe
officevibe.com
يقدم Workleap Officevibe أدوات بسيطة للمشاركة والتقدير وإدارة الأداء. فهو يمكّن قادة الموارد البشرية من التعاون مع مديريهم لتحويل التعليقات بسرعة إلى إجراءات ملموسة، وبناء ثقافة التقدير الهادف، ودفع إدارة الأداء المستمر. إنه يمكّن الجميع في الشركة من إحداث تأثير ملموس على الاحتفاظ بأفضل المواهب وأدا...
ZenHR
zenhr.com
في ZenHR، كل ما يهمنا هو منح مستخدمينا راحة البال. ZenHR ليس مجرد برنامج آخر للموارد البشرية؛ إنها تجربة تحويلية للموارد البشرية تم إنشاؤها لمساعدة أقسام الموارد البشرية والموظفين على الوصول إلى حالة Zen. بفضل ميزاتنا وواجهتنا المحلية، بما في ذلك قوانين العمل ولوائح المغتربين والتأمين الاجتماعي وقوا...
Small Improvements
small-improvements.com
التحسينات الصغيرة عبارة عن مجموعة أدوات مرنة لإدارة الأداء تساعد الموظفين في أكثر من 700 شركة على النمو والنجاح. إنه قابل للتكوين بشكل كبير - يمكنك تغيير العناصر الأساسية ودمجها لتناسب احتياجات مؤسستك، وضبط الشكل والمظهر أيضًا. تستخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مثل Zapier وDuolingo وSoundcloud ...
factoHR
factohr.com
ارفع مستوى إدارة الموارد البشرية لديك باستخدام FactoHR، وهي منصة HCM متقدمة تتمحور حول الهاتف المحمول وتعمل على أتمتة كل وظائف الموارد البشرية بدءًا من التعيين وحتى التقاعد. توفر منصتنا الذكية رؤى قابلة للتنفيذ، مما يمكّنك من تحقيق أهداف عملك بشكل أسرع. انضم إلى أكثر من 3500 شركة وقوة عاملة يبلغ عدد...
WebHR
web.hr
WebHR هو برنامج موارد بشرية اجتماعي شامل يغطي كل شيء بدءًا من "التوظيف" إلى "التقاعد" لأهم الأصول في شركتك - موظفيك. سيسهل WebHR على فريق الموارد البشرية لديك البدء في إدارة الموارد البشرية لديك بفعالية وكفاءة. يعد WebHR أداة لا غنى عنها ليس فقط للموارد البشرية ولكن للشركة بأكملها. يعتمد WebHR على ا...
Inspire Software
inspiresoftware.com
Inspire عبارة عن منصة برمجية قوية تستخدم الذكاء الاصطناعي المتطور لتبسيط استراتيجية الشركة وتعزيز تعاون الموظفين وتعزيز الأداء. باستخدام Inspire AI، يقوم الموظفون بإنشاء أهداف SMART والأهداف والأهداف الرئيسية في مساحة عمل ديناميكية، مما يعزز المساءلة ويؤدي إلى نتائج أعمال واضحة. لقد ثبت أن Inspire ي...
ChartHop
charthop.com
تتمثل مهمة ChartHop في خلق شفافية صحية داخل المؤسسات، حتى يزدهر الموظفون والمنظمات. يقوم ChartHop، وهو نظام أساسي ديناميكي لعمليات الأفراد، بتوصيل بيانات الأشخاص وتصورها لتمكين المؤسسات من خلال الرؤى والمواءمة والعمل. من خلال تقديم نهج جديد للموارد البشرية، تعد منصة عمليات الأفراد في ChartHop المصدر...
Kenjo
kenjo.io
Kenjo عبارة عن منصة موارد بشرية كاملة وقابلة للتخصيص، مصممة لمساعدة أقسام الموارد البشرية على أساس يومي. يتيح Kenjo للمستخدمين إدارة المستندات وإدارة الإجازات وحالات الغياب وإجراء مراجعات الأداء واختيار مواهب جديدة. كما يقدم تقارير الرواتب. يعد Kenjo مثاليًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتطل...
Workhuman
workhuman.com
Workhuman هي شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في فرامنغهام وماساتشوستس ودبلن، وتوفر حلولاً برمجية قائمة على السحابة (البرمجيات كخدمة) وإدارة رأس المال البشري (HCM). تم تصميم حلول الاعتراف الاجتماعي الخاصة بها للموظفين لتقدير ومكافأة بعضهم البعض كحافز للأداء والسلوكيات التي تتوافق مع قيم الشرك...
Hirebook
hirebook.com
Hirebook عبارة عن منصة تركز على الأشخاص وتساعد الشركات على تمكين فرقها من خلال عمليات تسجيل الوصول والأهداف والنتائج الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية وعناصر العمل، وكلها مرتبطة بأداة اجتماع شاملة. فهو يسمح للمديرين بمراجعة الموظفين، ويوفر مساحة مخصصة لمشاركة التقدم ومناقشة تطوير الموظفين، ويدمج الأه...
Perdoo
perdoo.com
Perdoo هو نظام إدارة الأداء رقم 1 الذي يساعد في إنشاء أعمال تجارية عالية الأداء. مواءمة الجميع مع استراتيجية شركتك. ركز الفرق على الأهداف والنتائج الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية الأكثر أهمية. وقم بإشراك موظفيك ليشعروا ويبذلوا قصارى جهدهم في العمل.
Culture Amp
cultureamp.com
باعتبارها الشركة الرائدة عالميًا في مجال تجربة الموظفين، أحدثت شركة Culture Amp ثورة في كيفية قيام أكثر من 25 مليون موظف في 6500 شركة بإنشاء عالم عمل أفضل. تعمل منصة Culture Amp سهلة الاستخدام والمتكاملة على تمكين الشركات من جميع الأحجام والصناعات من تحويل مشاركة الموظفين، وتطوير فرق عالية الأداء، و...
SkillsBoard
skillsboarding.com
أول منصة للتعلم وإدارة المواهب قائمة على المهارات والتي تشرك الأشخاص من خلال جواز سفر شخصي ومعتمد
Peoplebox
peoplebox.ai
فهو يوفر منصة واحدة لمراجعات الأداء، والمراجعات الشاملة، والأهداف المتوافقة (OKRs)، و1:1، والاستبيانات، ومؤشرات الأداء الرئيسية، وإدارة المهام/المشروعات، والاجتماعات الإستراتيجية، وتحليلات الأشخاص. على عكس الأدوات الأخرى، فإن تكامله مع Slack/Teams يتجاوز الإشعارات ويتيح لك إجراء مراجعات الأداء بالكا...
ClearCompany
clearcompany.com
مساعدة ما يقرب من 3000 مؤسسة في توظيف الموظفين وتكثيفهم والتعرف عليهم والاحتفاظ بهم. منذ عام 2004، مكّنت منصة ClearCompany لإدارة المواهب الشاملة آلاف الشركات من تعظيم المواهب من خلال تمكين الأشخاص في كل مرحلة من رحلة الموظف. تدمج ClearCompany أفضل الممارسات المستندة إلى البيانات، والمحتوى المستنير ...
Verint
verint.com
Verint Messaging™ هو حل مصمم خصيصًا لدمج المراسلة في رحلة العميل الرقمية وتسهيل المحادثات مع العملاء عبر قنوات المراسلة والتواصل الاجتماعي على نطاق واسع. من خلال توفير حل مشاركة العملاء الرقمي لقنوات المراسلة، تجمع Verint بين استجابة الوكيل والمساعد الافتراضي جنبًا إلى جنب مع أتمتة القوى العاملة وإد...
The Predictive Index
predictiveindex.com
يعتقد المؤشر التنبؤي أن كل مشكلة في العمل هي مشكلة تتعلق بالأفراد. يجب أن توجه بيانات الأشخاص كل خطوة من رحلة الموظف، بدءًا من المقابلة الأولى وحتى الترقية الكبيرة، كما يجب أن توجه استراتيجية عملك أيضًا. نحن نسمي هذا "تحسين المواهب"، وكل جزء من نظامنا الأساسي المعياري مصمم لدعمه. PI HIRE: قم بتعيين ...
Betterworks
betterworks.com
Betterworks هي الشركة الرائدة في حلول برامج إدارة الأداء الذكية. تساعد منصة SaaS المرنة والجاهزة للمؤسسات القوى العاملة والمؤسسات على تحقيق أعلى إمكاناتها باستخدام الأدوات التي تعزز فعالية المديرين وأداء الموظفين بشكل أكبر، مما يؤدي إلى زيادة المشاركة والاحتفاظ، وفي النهاية، نتائج أعمال أفضل. يجمع ح...
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
يساعد Quantum Workplace على تحسين العمل كل يوم. نحن نمكّن المؤسسات من تحسين تجربة الموظفين، وإلهام التأثير، وإنشاء ثقافة مغناطيسية لنجاح الموظفين والتي تجذب أفضل المواهب وتحتفظ بها. تعمل منصة نجاح الموظفين الشاملة لدينا على تحفيز المشاركة والأداء من خلال الرؤية والعمل المستمرين. تساعد مجموعة المشارك...
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce عبارة عن منصة متكاملة للموارد البشرية للحصول على أفضل تجربة للموظفين. إنه حل مركزي لتبسيط عمليات الموارد البشرية في كل مرحلة من دورة حياة الموظف. مهمتنا هي مساعدة الشركات على: - تبسيط عمليات الموارد البشرية. - بناء ثقافة عالية الأداء. - تسهيل عملية التوظيف والتأهيل وإشراك الموظفين وتتبع ...
PerformYard
performyard.com
مراجعات غير مؤلمة 360 - يعد برنامج PerformanceYard بسيطًا ومرنًا بالنسبة للموارد البشرية ومفاجئًا للموظفين. يمكنك تبسيط عملية المراجعة 360 الحالية لديك أو إنشاء إستراتيجية 360 جديدة. يدعم PerformanceYard أيضًا التعليقات المستمرة، والمراجعات 360، والمراجعات السنوية، والمراجعات المستندة إلى المشروع، و...
Javelo
javelo.io
إعادة اختراع مراقبة فرقك! تساعدك Javelo على رقمنة عمليات الموارد البشرية لديك وهيكلتها، وتطوير ثقافة ردود فعل قوية لبناء فرق ملتزمة.
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • التخطيط الاستراتيجي • الأهداف والأهداف الرئيسية • مؤشرات الأداء الرئيسية • المهام (بما في ذلك كانبان) • المشاريع (بما في ذلك جانت) • ألواح المعلومات • التقارير • العملاء المتوقعون • العملاء • المشاركة • التذاكر • النماذج والاستطلاعات • مراجعة 360 درجة • المكافآت • الحضور • الإجازة • ...
Effy.ai
effy.ai
برنامج ردود الفعل ومراجعة الأداء 360 درجة المدعوم بالذكاء الاصطناعي. فهو يوفر أسرع تجربة في إجراء مراجعات الموظفين باستخدام قوالب جاهزة للاستخدام وتقارير يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. إنه يناسب أفضل الشركات التي بدأت للتو في إنشاء عمليات المراجعة وتلك التي تجري المراجعات من حين لآخر. ابدأ مجا...
PatPat360
patpat360.com
PatPat360 عبارة عن منصة لإدارة الأداء تدعم الفرق والقادة ومديري الموارد البشرية. # مصممة لتحسين مشاركة الموظفين والأداء والإنتاجية. # يبتكر أنظمة إدارة الأداء التقليدية مع أدوات للتغذية الراجعة المستمرة وتحديد أهداف OKR. # يتضمن ميزات نموذجية لشبكة اجتماعية، وحوافز صغيرة واسعة النطاق، واللعب. # البر...
Fuel50
fuel50careerdrive.com
تدعم ردود الفعل 360 من Fuel50 النمو الوظيفي المعتمد من قبل الأقران في الوقت الفعلي. ادعم النمو الوظيفي غير المحدود لموظفيك داخل مؤسستك. تسمح تقنية 360 Feedback للموظفين والقادة والموجهين والمدربين بطلب الملاحظات وتلقيها وتقديمها لبعضهم البعض. ادعم التطوير الوظيفي الذاتي للقوى العاملة لديك. امنح موظف...
Cinode
cinode.com
من يعرف ماذا، من هو متاح، ماذا يمكنني أن أبيع؟ نحن نقدم رؤى مهمة حول المبيعات والتسليم والمهارات التي تفتقدها حاليًا. Cinode هي منصة الكل في واحد لتعزيز نمو الاستشارات الخاصة بك. نحن الخيار الأفضل في بلدان الشمال الأوروبي لسبب ما.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly هو برنامج لمراجعة الأداء يتضمن عناصر مشاركة الموظفين. إنها بسيطة ولكنها مرنة وقوية بما يكفي للعمل مع الشركات سريعة النمو من جميع الأحجام. طلب العرض التوضيحي!
Arcoro
arcoro.com
لدى شركات البناء والمقاولين احتياجات خاصة لإدارة القوى العاملة، وتقدم Arcoro مجموعة من برامج الموارد البشرية المعيارية الخاصة بالبناء والتي تمكن الشركات من معالجتها بنجاح. Arcoro هي شركة تكنولوجيا الموارد البشرية الوحيدة التي تركز على صناعة البناء والتشييد، وتقدم حلولًا لمساعدة الشركات على توظيف وإد...
Eletive
eletive.com
Eletive عبارة عن منصة لنجاح الأشخاص تجمع استطلاعات مشاركة الموظفين في الوقت الفعلي، وإدارة الأداء، وتحديد أهداف OKR، وردود الفعل 360، و1:1 في أداة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام. يقوم Eletive بأتمتة وتبسيط المهام الإدارية الشاقة، بحيث يمكن للموارد البشرية والمديرين وأعضاء الفريق التركيز على أهداف العم...
HROne
hrone.cloud
HROne عبارة عن مجموعة HCM جاهزة للمستقبل تعمل على أتمتة عمليات الموارد البشرية وتبسيط التفاعلات البشرية وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لبناء أماكن عمل أفضل. في سعينا لضبط كل شيء يتعلق بالموارد البشرية على أساس آلي، نجحنا في تبسيط وظائف الموارد البشرية عبر دورة حياة الموظف بأكملها، مما يوفر ملايين الساعات ...
Appward
appward.com
شركات البرمجيات لا تفهم عملك. من مجموعة واحدة تحصل على حل صارم يتطلب تنفيذًا مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً. من جهة أخرى تحصل على خليط من التطبيقات غير المتصلة. نشعر بألمك. يقدم Appward مجموعة ذكية تضم أكثر من 80 تطبيقًا في مساحة عمل خاصة فائقة السرعة تساعدك على إدارة وتحسين كل وظيفة في مؤسستك، بما في ...
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TriNet (رمزها في بورصة نيويورك: TNET) هي منظمة أصحاب عمل محترفة (PEO) توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs) حلول موارد بشرية متكاملة الخدمات مصممة حسب الصناعة. لتحرير الشركات الصغيرة والمتوسطة من تعقيدات الموارد البشرية التي تستغرق وقتًا طويلاً، توفر TriNet إمكانية الوصول إلى خبرات رأس المال ا...
Frankli
frankli.io
نظام إدارة الأداء ومنصة المشاركة للمؤسسات عالية الأداء. ربط الأشخاص بالشركة والاستراتيجية وبعضهم البعض. متكاملة بسهولة.
Macorva
macorva.com
تُحدث منصة Macorva المدعومة بالذكاء الاصطناعي ثورة في الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع إدارة الأداء والتعليقات ورضا العملاء. تجمع حلولنا بين التعليقات السلسة والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحويل الرؤى إلى موارد مستهدفة وخطط استجابة تساعد المؤسسات على تحقيق أقصى استفادة من بيانات تجربتها. ب...
CezanneHR
cezannehr.com
يقع المقر الرئيسي لشركة Cezanne HR في المملكة المتحدة ويحظى بثقة الآلاف من متخصصي الموارد البشرية في جميع أنحاء العالم، وهو نظام موارد بشرية حديث ومتكامل للمؤسسات متوسطة الحجم التي تضم 100 إلى 3000 موظف. مليئة بالميزات الذكية لتوفير الوقت، تمتلك Cezanne HR كل ما يلزم لإدارة الموظفين وإشراكهم وتواصله...
Armano
armano.io
Armano هو حل شامل للموارد البشرية يقدم ميزات مثل تتبع الوقت وإدارة المواهب وإدارة الملفات والمستندات وإدارة النفقات والاتصالات الداخلية وإدارة المشاريع. إنه يقدم خدماته للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بأسعار تنافسية ومنصة سهلة الاستخدام.
Omni HR
omnihr.co
Omni هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يعيد تعريف الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع إدارة الموظفين. مهمتهم واضحة: تمكين الشركات الحديثة في رحلتها لتنمية فرق مشاركة وعالية الأداء. تم تصميم Omni لدعم دورة حياة الموظف بالكامل بشكل شامل، ويساعد Omni فرق الموارد البشرية على توظيف موظفيك وتأهيلهم وإد...