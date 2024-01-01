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خدمات الرواتب - التطبيقات الأكثر شعبية - كرواتيا
تتعامل شركات خدمات الرواتب مع الاستعانة بمصادر خارجية لعملية تعويض الموظفين. إنهم يتعاملون مع مهام مثل حساب أجور الموظفين، وصرف المدفوعات للموظفين، وإنتاج نماذج ضريبية مثل W-2s. يوفر عدد كبير من هذه الشركات واجهات الخدمة الذاتية للموظفين، مما يسمح لهم بإدخال ساعات العمل، وتحديث المعلومات الشخصية، والوصول إلى التفاصيل المتعلقة بالضرائب. علاوة على ذلك، فإنها عادة ما تزود أصحاب العمل بتقارير شاملة عن تعويضات الموظفين والعمل. عادة، تتعاون هذه الشركات مع أقسام الموارد البشرية أو المحاسبة داخل الشركة. ومع ذلك، قد تختار بعض الشركات اتباع نهج أكثر مشاركة والإشراف على عملية كشوف المرتبات الخاصة بها باستخدام برامج متخصصة.
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ADP
adp.com
تقدم ADP حلول الرواتب والموارد البشرية الرائدة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الضرائب والامتثال وإدارة المزايا والمزيد. احصل على الأفضل مع ADP.
Kwork
kwork.com
Kwork هو سوق عالمي مستقل يقدم خدمات بأسعار ثابتة تبدأ من 10 دولارات. بدءًا من تطوير وتصميم الويب وحتى إنشاء الموسيقى وSMM وتحسين محركات البحث وتحرير الفيديو والمزيد - هناك خدمة تلبي جميع الاحتياجات!
Zenefits
zenefits.com
Zenefits هي شركة مقرها في الولايات المتحدة تقدم برمجيات سحابية كخدمة للشركات لإدارة مواردها البشرية، مع التركيز بشكل خاص على مساعدتهم في تغطية التأمين الصحي. تأسست Zenefits في عام 2013. ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. .
Alight
alight.com
بدءًا من التوظيف وحتى التقاعد وما بعده، يعتمد موظفوك عليك للحصول على الموارد التي من شأنها تعزيز صحتهم وثرواتهم ورفاهيتهم. ضع القوة في أيديهم من خلال البيانات والتكنولوجيا التي توفر الوضوح من خلال رؤى متصلة واسعة النطاق وفي الوقت المناسب. حقق نتائج أفضل لموظفيك ولعملك.
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire هي أداة توظيف سحابية بسيطة وقوية تجعل النشر على لوحات الوظائف وإدارة المرشحين أمرًا سهلاً. أنشئ منشورات وظائف جديدة بسهولة وانشرها على لوحات الوظائف المهمة. قم بالترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعة السير الذاتية وتنزيل الملفات المقدمة وإرفاق التعليقات والتقييمات والكلمات الرئيسية ...
Allevity
allevity.com
تمنح Allevity عملائها الحرية في العودة إلى فعل ما يحبونه. لأكثر من 45 عامًا، فقد وفروا راحة البال من خلال مجموعة شاملة من حلول أصحاب العمل. يثق العملاء في Allevity للتعامل بخبرة مع مواردهم البشرية وكشوف المرتبات والتوظيف والتوظيف. مهمة Allevity هي أن تكون أفضل قرار تجاري لك. الموارد البشرية تساعدك ش...
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors هي شركة تقدم خدمات الإعداد والتخطيط الضريبي لمساعدة الأفراد والشركات في أي موقف ضريبي معقد.
Insperity
insperity.com
توفر Insperity حلول الموارد البشرية والأعمال التي تساعد أفضل الشركات الأمريكية على الازدهار منذ عام 1986.
Fairtme
fairtime.com.au
أصبح الامتثال لكشوف المرتبات أمرًا سهلاً. نحن نساعد الشركات الأسترالية على إدارة التزاماتها المتعلقة بالامتثال لكشوف المرتبات. يضمن برنامج Fairtime حصول موظفيك على أجورهم بالمعدل المناسب، في كل دورة دفع.
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR هي منصة توظيف عالمية رائدة تسهل على الشركات توظيف فرق على المستوى الدولي. تعتني ChaadHR بكشوف المرتبات الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في عشرات البلدان. تمنحك حماية الملكية الفكرية الصارمة وضمان الأمان الرائد في الصناعة راحة البال في جميع أنحاء العالم. نحن نفرض رسومًا ثابت...
PayEntry
payentry.com
تقدم Payentry التكنولوجيا التي تجعل خدمات كشوف المرتبات بسيطة - محرك معالجة قوي، وسير العمل الأكثر سهولة وتجربة المستخدم. أحدث إصدار لدينا، NextGen، يجعل منصة برنامج Payentry لكشوف المرتبات عبر الإنترنت أسرع وأكثر تكاملاً وأسهل في الاستخدام. شاهد الفرق بين منصة كشوف المرتبات التي تم إنشاؤها مع عملائ...
Nexeo HR
nexeohr.com
تساعد Nexeo الباحثين عن عمل في العثور على أدوار في مركز الاتصال والتصنيع والشحن وغيرها من الصناعات الصناعية الخفيفة
G&A Partners
gnapartners.com
من خلال توفير الحلول والتكنولوجيا التي أثبتت جدواها في مجالات الموارد البشرية واستحقاقات الموظفين وإدارة الرواتب والسلامة في مكان العمل، تخفف G&A Partners من عبء المهام الإدارية الشاقة وتسمح لأصحاب الأعمال بتركيز وقتهم ومواهبهم وطاقتهم على تنمية شركاتهم. باعتبارنا مزود الاستعانة بمصادر خارجية للموار...
FrankCrum
frankcrum.com
تقدم FrankCrum موارد بشرية بالاستعانة بمصادر خارجية، وإدارة كشوف المرتبات والمرتبات، واستحقاقات الموظفين وإدارة المزايا، و401(ك)، وتعويضات العمال، وحلول الموارد البشرية.