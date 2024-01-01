خدمات الرواتب - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تتعامل شركات خدمات الرواتب مع الاستعانة بمصادر خارجية لعملية تعويض الموظفين. إنهم يتعاملون مع مهام مثل حساب أجور الموظفين، وصرف المدفوعات للموظفين، وإنتاج نماذج ضريبية مثل W-2s. يوفر عدد كبير من هذه الشركات واجهات الخدمة الذاتية للموظفين، مما يسمح لهم بإدخال ساعات العمل، وتحديث المعلومات الشخصية، والوصول إلى التفاصيل المتعلقة بالضرائب. علاوة على ذلك، فإنها عادة ما تزود أصحاب العمل بتقارير شاملة عن تعويضات الموظفين والعمل. عادة، تتعاون هذه الشركات مع أقسام الموارد البشرية أو المحاسبة داخل الشركة. ومع ذلك، قد تختار بعض الشركات اتباع نهج أكثر مشاركة والإشراف على عملية كشوف المرتبات الخاصة بها باستخدام برامج متخصصة.