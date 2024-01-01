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برامج تنظيم المدفوعات - التطبيقات الأكثر شعبية - إثيوبيا
يوفر برنامج تنسيق المدفوعات طبقة موحدة تدمج وتدير المعاملات عبر مختلف مقدمي خدمات الدفع والمؤسسات المالية. يمكّن هذا البرنامج الشركات من التعامل مع مدفوعات B2C وB2B ومراقبتها من خلال التبديل بسلاسة بين بوابات الدفع المختلفة وحلول المعالجة، مما يقلل الأخطاء ويتجنب المعاملات الفاشلة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يضمن الامتثال المدمج للوائح الخصوصية والأمان. وهذا يجعلها مفيدة بشكل خاص لشركات B2B المتوسطة والكبيرة في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة وSaaS. من المهم التمييز بين برامج تنسيق المدفوعات وبوابات الدفع وبرامج معالجة الدفع، حيث أنها تتكامل مع هذه الحلول بدلاً من استبدالها. كما أنه يتصل أيضًا بمنصات التجارة الإلكترونية، مما يسهل التجارة عبر الحدود والتجارة العالمية.
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. هي شركة أمريكية تدير نظامًا عالميًا للمدفوعات عبر الإنترنت يدعم تحويلات الأموال عبر الإنترنت ويعمل كبديل إلكتروني للطرق الورقية التقليدية مثل الشيكات والحوالات المالية. تعمل الشركة كمعالج دفع للبائعين عبر الإنترنت ومواقع المزادات والعديد من المستخدمين التجاريين الآخرين، حيث تفر...
Payoneer
payoneer.com
Payoneer هي شركة التكنولوجيا المالية التي تعمل على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في العالم من إجراء المعاملات والقيام بالأعمال التجارية والنمو عالميًا. تأسست Payoneer في عام 2005 مع الإيمان بأن المواهب يتم توزيعها بالتساوي، ولكن الفرص ليست كذلك. إن مهمتنا هي تمكين أي رجل أعمال أو شركة في أي ...
BlueSnap
bluesnap.com
تعمل منصة Armatic على تعزيز قوة برنامج المحاسبة/تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الموجود لديك ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالي الخاص بك من خلال أتمتة سير العمل وذكاء الأعمال القوي ووظائف الاتصالات المتكاملة عبر الأقسام لأتمتة المهام في مجالات التمويل والمبيعات والدعم والموارد البشرية والعمليات. 1. ...
Very Good Security
verygoodsecurity.com
يتيح لك برنامج Very Good Security (VGS) العمل على البيانات الحساسة دون تحمل تكلفة أو مسؤولية تأمين البيانات. تساعدك VGS أيضًا على الحصول على شهادات PCI وSOC2 وشهادات الامتثال الأخرى. VGS هي جهة حفظ بيانات حساسة توفر أمانًا جاهزًا دون إجراء أي تغييرات على المنتجات أو الأنظمة الحالية. نحن نعمل على تسر...
Recurly
recurly.com
تعتمد الآلاف من الشركات المبتكرة عبر الوسائط الرقمية والبث والنشر وإدارة البرامج كخدمة والتعليم والسلع الاستهلاكية وصناعات الخدمات المهنية على Recurly لإطلاق العنان للنمو التحويلي باستخدام الاشتراكات. تزيل منصة Recurly المتكاملة والشاملة تعقيدات أتمتة فوترة الاشتراك على نطاق واسع من خلال تمكين الفرق...
Rapyd
rapyd.net
تقدم Rapidy للتكنولوجيا المالية ما فعلته السحابة لتكنولوجيا المعلومات. لقد قمنا ببناء أكبر شبكة مدفوعات محلية في العالم لدعم التجارة العالمية السلسة. تستخدم شركات التجارة الإلكترونية المبتكرة وشركات التكنولوجيا والأسواق وغيرها منصات التكنولوجيا المالية الخاصة بنا كخدمة لدمج إمكانات التكنولوجيا المال...
GPayments
gpayments.com
لقد أثبتت GPayments نفسها كشركة رائدة في السوق لأكثر من 3 عقود، حيث تقدم حلول منع الاحتيال بمساعدة الذكاء الاصطناعي. إن استخدامنا للمصادقة القوية للعملاء (SCA) يغرس الثقة في عملية منع الاحتيال. نحن نفخر ببناء وتنفيذ حلولنا بناءً على معايير معترف بها عالميًا مثل EMVCo، والتي تشمل المصادقة الآمنة ثلاث...
Spreedly
spreedly.com
Spreedly عبارة عن منصة لتنسيق المدفوعات. غالبًا ما تجد المؤسسات التي تنمو بسرعة، وتدخل أسواقًا جديدة، وتسعى إلى الحد من عبء الامتثال، أو خفض تكاليف المدفوعات، أنها غير قادرة على تكييف بنيتها التحتية لقبول المدفوعات بالطريقة التي تتطلبها أعمالها. تتيح منصة تنسيق المدفوعات لدينا مرونة المدفوعات والتكر...
Solidgate
solidgate.com
قبول المدفوعات عبر الإنترنت. تضمن منصة معالجة الدفع الشاملة لدينا إجراء عمليات شراء سلسة عبر الإنترنت وبنية تحتية مبسطة للدفع. تمكين الحصول على البطاقة وطرق الدفع المحلية في جميع أنحاء العالم: على سطح المكتب والهاتف المحمول وداخل التطبيق.
Zooz
zooz.com
Zooz هي شركة تكنولوجيا توفر منصة مدفوعات مصممة لمساعدة التجار على زيادة أداء مدفوعاتهم إلى أقصى حد.
BridgerPay
bridgerpay.com
BridgerPay هي أول منصة لعمليات الدفع في العالم، تم تصميمها لأتمتة جميع تدفقات الدفع باستخدام واجهة تشبه Lego، وتمكين أي شركة من توسيع نطاق مدفوعاتها ورؤىها وإيراداتها باستخدام برنامج بدون رموز وموحد ومحايد.
IXOPAY
ixopay.com
IXOPAY عبارة عن منصة لإدارة الدفع قابلة للتطوير بدرجة كبيرة ومعتمدة من PCI لعملاء White Label وتجار المؤسسات. تتيح البنية الحديثة القابلة للتوسيع بسهولة تنسيق المدفوعات، وتوفر وظائف التوجيه والتتالي الذكية بالإضافة إلى إدارة المخاطر الحديثة والتسوية والتسويات الآلية جنبًا إلى جنب مع التكامل القائم ع...
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) هي شركة التكنولوجيا المالية الكندية التي تعمل على تسريع أعمال العملاء في جميع أنحاء العالم. تسمح تقنية Nuvei المعيارية والمرنة والقابلة للتطوير للشركات الرائدة بقبول مدفوعات الجيل التالي وتقديم جميع خيارات الدفع والاستفادة من خدمات إصدار البطاقات والخدمات المصرفية وإ...
MONEI
monei.com
يعد حل بوابة الدفع الخاص بشركة MONEI خيارًا للعديد من شركات التجارة الإلكترونية الموجودة في أوروبا. فازت هندستها المعمارية بجائزة برنامج AWS Startup Architecture of the Year من أمازون (منطقة أيبيريا). تعمل MONEI على تبسيط المدفوعات الرقمية حتى تتمكن الشركات عبر الإنترنت من قبول جميع طرق الدفع الرئيس...