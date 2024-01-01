برامج الدفع - التطبيقات الأكثر شعبية - غامبيا

Zip

zip.co

Zip (Quadpay سابقًا) هي شركة رائدة في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا، حيث تقدم حلولاً عادلة وسلسة تعمل على تبسيط كيفية قيام الأشخاص بالدفع. ومع تواجدنا المتزايد في جميع أنحاء العالم، فإن مهمتنا هي أن نكون خيار الدفع الأول، في كل مكان وكل يوم. نحن موجودون لخلق عالم حيث يمكن للناس أن يعيشوا اليوم بلا ...