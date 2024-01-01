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برامج الدفع - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر فارو
تشير برامج الدفع إلى الأدوات والأنظمة الرقمية المصممة لتسهيل وإدارة المعاملات المالية عبر الإنترنت. يضمن هذا البرنامج عمليات دفع آمنة وفعالة ومبسطة للشركات والمستهلكين. تتضمن الوظائف الرئيسية عادةً معالجة طرق الدفع المختلفة، وإدارة الفواتير والفواتير، والحماية من الاحتيال.
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. هي شركة أمريكية تدير نظامًا عالميًا للمدفوعات عبر الإنترنت يدعم تحويلات الأموال عبر الإنترنت ويعمل كبديل إلكتروني للطرق الورقية التقليدية مثل الشيكات والحوالات المالية. تعمل الشركة كمعالج دفع للبائعين عبر الإنترنت ومواقع المزادات والعديد من المستخدمين التجاريين الآخرين، حيث تفر...
Venmo
venmo.com
يدفع. الحصول على أموال. محل. يشارك. Venmo هي محفظة رقمية تجعل الأموال أسهل للجميع بدءًا من الطلاب وحتى الشركات الصغيرة. يستخدم أكثر من 60 مليون شخص تطبيق Venmo للحصول على مدفوعات اجتماعية سريعة وآمنة.
Payoneer
payoneer.com
Payoneer هي شركة التكنولوجيا المالية التي تعمل على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في العالم من إجراء المعاملات والقيام بالأعمال التجارية والنمو عالميًا. تأسست Payoneer في عام 2005 مع الإيمان بأن المواهب يتم توزيعها بالتساوي، ولكن الفرص ليست كذلك. إن مهمتنا هي تمكين أي رجل أعمال أو شركة في أي ...
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Afterpay
afterpay.com
كانت Afterpay رائدة في طريقة أفضل للدفع. يتسوق العملاء الآن، ويدفعون على مدى 6 أسابيع، ولا يدفعون أي فائدة أبدًا. يصل التجار الذين يتشاركون مع Afterpay إلى أكبر المتسوقين وأكثرهم ولاءً في العالم. لقد قام أكثر من 19 مليون عميل نشط بالتسوق باستخدام Afterpay على مستوى العالم ويتم تصنيفه باستمرار ضمن أف...
Klarna
klarna.com
قم بتقسيم أي عملية شراء إلى 4 دفعات بدون فوائد. عبر الإنترنت أو في المتجر، الأمر سهل مع تطبيق Klarna.
Skrill
skrill.com
إجراء عمليات دفع وتحويلات مالية دولية سريعة وآمنة. من المراهنة والتداول إلى التسوق والألعاب، يجعل Skrill إدارة أموالك أمرًا بسيطًا.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks عبارة عن نظام أساسي للمحاسبة والفواتير عبر الإنترنت يوفر لك الوقت، ويعمل على تشغيل المشرف تلقائيًا، ويحافظ على تنظيم كتبك ويجعل عملك يبدو احترافيًا. تعتقد FreshBooks أن حفظ السجلات المالية يجب أن يكون سهلاً وسريعًا، ولكنه لا يزال مفصلاً بما يكفي لإرضاء المحاسب الخاص بك. جرب FreshBooks مجا...
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook هي منصة إدارة تدفق العملاء المركزية التي تمكن الشركات المستقلة من تقديم تجارب عملاء رائعة والعمل بثقة. الميزات الأساسية: - الفواتير - المقترحات - المدفوعات عبر الإنترنت - الجدولة - نموذج الاتصال وإدارة العملاء المحتملين - الكتيبات ذات العلامات التجارية - مسك الدفاتر - تكامل Quickbooks - تذ...
Affirm
affirm.com
تتمثل مهمة Affirm في تقديم منتجات مالية صادقة تعمل على تحسين الحياة. ومن خلال بناء نوع جديد من شبكة الدفع - شبكة تقوم على الثقة والشفافية ووضع الأشخاص في المقام الأول - فإننا نمكن الملايين من المستهلكين من الإنفاق والادخار بشكل مسؤول، ونمنح الآلاف من الشركات الأدوات اللازمة لدعم النمو. على عكس معظم ...
Zip
zip.co
Zip (Quadpay سابقًا) هي شركة رائدة في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا، حيث تقدم حلولاً عادلة وسلسة تعمل على تبسيط كيفية قيام الأشخاص بالدفع. ومع تواجدنا المتزايد في جميع أنحاء العالم، فإن مهمتنا هي أن نكون خيار الدفع الأول، في كل مكان وكل يوم. نحن موجودون لخلق عالم حيث يمكن للناس أن يعيشوا اليوم بلا ...
Karbon
karbonhq.com
Karbon عبارة عن منصة لإدارة الممارسات لشركات المحاسبة. إنه يوفر منصة تعاونية حقًا لإدارة سير العمل والتواصل مع الفرق وتقديم عمل استثنائي للعملاء. من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والمناقشات والمهام وسير العمل القوي، يعمل Karbon على مواءمة فريقك في مكان واحد للتواصل والتعاون، مما يزيد من القدرة عل...
Sezzle
sezzle.com
تعمل Sezzle على تمكين المتسوقين من الشراء اليوم وإجراء 4 دفعات بدون فوائد على مدى 6 أسابيع! قم بزيادة التحويلات وقيمة الطلب (AOV) ورضا العملاء.
Razorpay
razorpay.com
بوابة الدفع عبر الإنترنت للهند مع واجهة برمجة التطبيقات الأفضل في فئتها وإجراءات التكامل والأمان القوي ولوحة التحكم القوية
Pleo
pleo.io
تعرف على Pleo، حل الإنفاق الرائد في أوروبا والذي يعمل على تبسيط النفقات لكل فرد في الشركة. امنح موظفيك بطاقة شركة ذكية لشراء الأشياء التي يحتاجون إليها ونسيان مطاردة الإيصالات المفقودة. احصل على رؤية للنفقات في الوقت الفعلي، واشعر بالتحكم في إنفاقك وخفض تكلفة المشرف لديك بفضل إدارة النفقات الآلية وا...
Neteller
neteller.com
قم بالتسجيل للحصول على حساب NETELLER مجاني للحصول على طريقة أسرع وأكثر أمانًا لإرسال الأموال واستلامها عبر الإنترنت. اكتشف محفظتنا الإلكترونية الحائزة على جوائز اليوم.
Melio
meliopayments.com
Melio هي أداة مجانية لدفع البائع/الفواتير تعمل على زيادة التدفق النقدي وتقليل العمل المزدحم. ادفع فواتير البائعين باستخدام التحويل المصرفي أو بطاقة الخصم مجانًا حتى لو كانوا يقبلون الشيكات فقط! يمكنك أيضًا استخدام بطاقتك الائتمانية حيث لا يتم قبول البطاقات للاحتفاظ بأموالك لفترة أطول وكسب مكافآت الب...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye هي منصة إدارة السمعة وتجربة العملاء الرقمية الأعلى تقييمًا للعلامات التجارية المحلية والشركات متعددة المواقع. تستفيد أكثر من 100000 شركة من منصة Birdeye المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعامل بسلاسة مع العملاء وتعزيز الولاء والتفوق في أسواقهم المحلية.
Clover
clover.com
يستبدل Clover ماكينة تسجيل النقد ومحطة الدفع وطابعة الإيصالات وماسح الباركود بمجموعة متكاملة من المنتجات. اقبل بطاقات الائتمان وEMV وApple Pay.
Airwallex
airwallex.com
تم تصميم النظام الأساسي السحابي الأصلي لشركة Airwallex للتخلص من الاحتكاك الناتج عن مدفوعاتك العالمية وعملياتك المالية. سواء كنت شركة عالمية تتطلع إلى توفير الوقت والمال أثناء التوسع، أو مؤسسة ذات تفكير تقدمي ومستعدة لبناء منتجاتك المالية الخاصة، يمكن لتقنية Airwallex الرائدة أن تدعم نموك. على عكس ا...
GoCardless
gocardless.com
GoCardless في مهمة لتصبح شبكة الدفع المصرفية في العالم. تخليص الأفراد والشركات من الإحباطات وتكلفة طرق الدفع القديمة، من خلال حلول دفع مصرفية مباشرة بسيطة وآمنة. اجمع مدفوعات فورية لمرة واحدة. أو المدفوعات المتكررة الآلية. واستخدم إضافاتنا لاسترداد الدفعات الفاشلة تلقائيًا (استرداد 70% في المتوسط)، ...
Thryv
thryv.com
Thryv هو برنامج شامل لإدارة الأعمال الصغيرة يساعدك على تبسيط أعمالك حتى تتمكن من العودة إلى الأشياء التي تحبها. يتواصل أصحاب الأعمال الصغيرة بشكل أفضل ويحلون المزيد من تحديات الأعمال ويصبحون أكثر تنظيماً مع Thryv. كن شريكًا مع Thryv لتجاوز توقعات عملائك وتعزيز تواجدك عبر الإنترنت، كل ذلك من خلال تسج...
Databox
databox.com
Databox عبارة عن منصة تحليلات أعمال سهلة الاستخدام للشركات المتنامية. فهو يتيح لك مركزية بياناتك بسهولة حتى تتمكن من عرض صحة شركتك بالكامل في مكان واحد. ومن ثم تساعدك على استخدام بياناتك لاتخاذ قرارات أفضل وتحسين أداء شركتك. لقد أخذنا جميع ميزات التحليلات القوية الموجودة عادةً في أدوات المؤسسات المع...
Laybuy Personal
laybuy.com
اشتري الآن وادفع أكثر من 6 أقساط أسبوعية بدون فوائد مع طريقة واحدة للدفع مع Laybuy. تتم إضافة علامات تجارية جديدة يوميًا، لذا تحقق مرة أخرى!
Paystack
paystack.com
المدفوعات الحديثة عبر الإنترنت وخارجها لأفريقيا. يساعد Paystack الشركات في أفريقيا على الحصول على أموال من أي شخص في أي مكان في العالم.
Tamara
tamara.co
Shopping should be all fun, no stress. With Tamara, you can split your payments – totally interest-free. وسيلة دفع ولا بالخيال؛ اختر تمارا عند الدفع وقسّم فاتورتك على دفعات بدون فوائد
Mollie
mollie.com
تعمل Mollie على إزالة الحواجز أمام الشركات من جميع الأحجام للتنافس بشروط أفضل في التجارة الإلكترونية. نقوم بذلك من خلال تقديم عمليات دفع مريحة وموثوقة عبر الإنترنت. تقدم Mollie طرق دفع متنوعة يمكن دمجها بسهولة مع واجهة برمجة التطبيقات (API) أو مكون إضافي لجميع متاجر الويب المهمة. تقبل Mollie جميع طر...
Xendit
xendit.co
قبول وإرسال المدفوعات بسهولة. Xendit هي بوابة دفع رائدة في إندونيسيا والفلبين وجنوب شرق آسيا. من خلال عملية تكامل واحدة، يمكنك تمكين شركتك من قبول المدفوعات في إندونيسيا والفلبين. بطاقات الائتمان والخصم والمحافظ الإلكترونية والتحويل المصرفي والمزيد.
Zilch
zilch.com
اشترِ الآن وادفع لاحقًا باستخدام Zilch. تسوق في أي مكان عبر الإنترنت وسدد قيمة مشترياتك على مدار 6 أسابيع على 4 أقساط.
WePay
wepay.com
WePay هو مزود خدمة دفع عبر الإنترنت مقره في الولايات المتحدة ويوفر حل دفع متكامل وقابل للتخصيص من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة به إلى منصات الأعمال مثل مواقع التمويل الجماعي والأسواق وشركات برمجيات الأعمال الصغيرة. وهو يوفر للشركاء الحماية من الاحتيال والمخاطر.
Poynt
poynt.com
Poynt by GoDaddy: حل الدفع الشامل من Omnicommerce. Poynt عبارة عن منصة للتجارة المتصلة، بما في ذلك الأجهزة والبرامج والتطبيقات، مما يمكّن التجار من خلال التكنولوجيا لتحويل أعمالهم.
Cashfree
cashfree.com
منصة دفع قوية وقابلة للتطوير مصممة لتلبية احتياجات عملك - جمع المدفوعات وإرسال الدفعات وإدارة المدفوعات الدولية والقيام بالمزيد. تم تصميم Cashfree Payments لجميع أنواع الشركات بدءًا من الشركات الناشئة إلى المؤسسات لقبول المدفوعات على موقع الويب أو تطبيق الهاتف المحمول أو القنوات الأخرى مثل Whatsapp ...
Blackсatсard
blackcatcard.com
نقدم لكم Blackcatcard، وهي خدمة مالية دولية مقرها أوروبا تأسست عام 2019. وهي تقدم بطاقات افتراضية وبلاستيكية مقبولة في جميع أنحاء العالم، بدون رسوم لإنشاء الحساب وإصدار البطاقة الافتراضية والصيانة. توفر Blackcatcard، المرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في مالطا، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيق...
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com عبارة عن منصة مدفوعات قائمة على السحابة - وتتمثل مهمتها في تمكين الشركات ومجتمعاتها من الازدهار في الاقتصاد الرقمي. تسمح تقنية Checkout.com المعيارية للشركات بإضافة ميزات وإدارة المخاطر مع حماية التحويل - وإضافة طرق دفع جديدة لتعزيز النمو في الأسواق الجديدة. تقدم فرقهم المحلية في العديد...
PaySimple
paysimple.com
تأتي الشركات إلى PaySimple لحاجة بسيطة ولكنها مهمة – وهي طريقة أفضل لقبول المدفوعات. تم تطوير PaySimple لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات القائمة على الخدمات، وهو يوفر حلول دفع وفواتير مرنة يفضلها أكثر من 20000 شركة يوميًا. على عكس منافسينا، تلتزم PaySimple بالخدمة الشخصية. يتلقى عملاؤنا دعمًا شخصيً...
PingPong Global
usa.pingpongx.com
PingPong هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية تعمل على ابتكار مساحة خدمات الدفع لبائعي التجارة الإلكترونية عبر الحدود حول العالم. ومن خلال الاستفادة من بصمتنا العالمية، تتمثل مهمتنا في تمكين عملائنا من البيع في أي مكان في جميع أنحاء العالم. نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا ومساعدتهم على...
Marketing 360
marketing360.com
تأسست شركة Marketing 360® في عام 2009 على يد الأب والابن، جو وجي بي كيلوج، بهدف إحداث فرق من خلال مساعدة الشركات الصغيرة على النمو وتنمية مجتمعاتها المحلية. الآن، يقع موقع Marketing 360 في فورت كولينز، كولورادو وأوستن، تكساس، ويعمل به أكثر من 550 عضوًا في الفريق ولديه أكثر من 20000 عميل نشط من الشرك...
Fiskl
fiskl.com
اكتشف Fiskl: تطبيق الإدارة المالية والمحاسبة الشامل والمدعوم بالذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة، لا يجب أن تكون إدارة الشؤون المالية لشركتك الصغيرة مؤلمة وتستغرق وقتًا طويلاً. تعمل Fiskl على تسهيل الأمر من خلال مجموعة شاملة من أدوات المحاسبة والفواتير وإعداد التقارير والأدوات المالية المصممة خصيصًا ل...
Veem
veem.com
Veem هي منصة دفع عالمية عبر الإنترنت مقرها سان فرانسيسكو، تأسست في عام 2014 على يد مروان فورزلي وألدو كاراسكوسو. كانت تُعرف سابقًا باسم Align Commerce، ثم غيرت اسمها إلى Veem في 8 مارس 2017. تقدم الشركة خدماتها إلى 100 دولة و70 عملة بما في ذلك الدولار الأمريكي والدولار الكندي والجنيه الإسترليني والي...
LEDGERS
ledgers.cloud
"تعد بوابة الدفع جزءًا مهمًا من عملية الدفع الإلكتروني. إنها التكنولوجيا الأمامية المسؤولة عن نقل معلومات العميل إلى البنك التاجر، حيث تتم معالجة المعاملة. ومع تقدم التكنولوجيا، تتطور تكنولوجيا بوابة الدفع باستمرار لتلبية احتياجات العملاء لتفضيلات العملاء الجدد والقدرات التقنية، باستخدام LEDGERS، يم...
Equals Money
equalsmoney.com
انضم إلى أكثر من 20000 شركة ساعدناها في التحكم في نفقات أعمالها. تمنحك بطاقاتنا وتطبيقاتنا ومنصتنا عبر الإنترنت تحكمًا كاملاً ورؤية واضحة حتى تتمكن من قضاء وقت أقل في إدارة أموالك ومزيد من الوقت في تنمية أعمالك. العمل في جميع أنحاء العالم - يمكن استخدام بطاقاتنا* في أكثر من 190 دولة حيث يتم قبول Mas...
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, Inc. هي شركة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية تعمل على تعزيز الابتكارات من خلال حلول الدفع المتطورة من حساب إلى حساب. تعمل منصة Dwolla القوية وواجهة برمجة التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة ونظام الشراكة البيئي على تبسيط العملية المعقدة للتكامل مع شبكات الدفع المختلفة لإنشاء حل واحد ش...
Service Fusion
servicefusion.com
يعد Service Fusion برنامجًا بسيطًا وقويًا لإدارة الخدمة الميدانية، ويقدم مجموعة متنوعة من الميزات مثل إدارة العملاء، والفواتير والمدفوعات، وإدارة المخزون، وتتبع الوقت، وإعداد التقارير. البرنامج متاح على تطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول لربط موظفي المكاتب والفنيين والعملاء.
PingPong 中国
pingpongx.com
تخدم PingPong البائعين الصينيين عبر الحدود. توفر PingPong للبائعين الصينيين عبر الحدود خدمات تحصيل عبر الحدود أسرع وأكثر ملاءمة وأكثر أمانًا، مع التركيز على الاحتياجات الشاملة للتجار عبر الحدود والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المتوجهة إلى الخارج، وقد أنشأت PingPong حاليًا خدمة تحصيل عبر الحدود، وأ...
Sertifi
sertifi.net
تقدم Sertifi الطريقة الأسرع والأكثر أمانًا لإغلاق الأعمال، بدءًا من التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا وحتى التقاط الدفع الآمن عبر الإنترنت والتقاط آمن لترخيص بطاقة الائتمان عبر الإنترنت. تثق آلاف الشركات حول العالم في Sertifi لإتمام أعمالها بشكل أسرع، وتحديد الإيرادات بسرعة، وتعزيز الأمان والامت...
Monnify
monnify.com
Monnify هي بوابة دفع للشركات لقبول المدفوعات من العملاء، إما على أساس متكرر أو لمرة واحدة. تقدم Monnify طريقة أسهل وأسرع وأرخص للشركات للحصول على أموالها على تطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بها باستخدام طرق دفع مريحة للعملاء الذين يتمتعون بأعلى معدلات النجاح التي يمكن الحصول عليها في نيجيريا. ي...
EBizCharge
ebizcharge.com
الشركة الرائدة في مجال المدفوعات المتكاملة B2B. بوابة الدفع قادرة على معالجة المدفوعات داخل CRM/ERP أو نظام المحاسبة أو عربات التسوق عبر الإنترنت مثل QuickBooks وMicrosoft Dynamics وSAP وAcumatica وOracle وNetsuite وEpicor وSage وMagento وWooCommerce والمزيد. تقدم EBizCharge أيضًا حلول الأجهزة المحم...
BlueSnap
bluesnap.com
تعمل منصة Armatic على تعزيز قوة برنامج المحاسبة/تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الموجود لديك ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالي الخاص بك من خلال أتمتة سير العمل وذكاء الأعمال القوي ووظائف الاتصالات المتكاملة عبر الأقسام لأتمتة المهام في مجالات التمويل والمبيعات والدعم والموارد البشرية والعمليات. 1. ...
Introwise
introwise.com
جدولة سهلة لك ولعملائك. وقتك ثمين جدًا، استخدمه لتوسيع عملك. سوف نتأكد من أن الأمور اليومية تسير بسلاسة. نحن نطلق العنان لطاقاتك الإبداعية حتى تتمكن من التفكير في الصورة الكبيرة: الحصول على أموال مقابل القيام بما تحب. الآن لديك الوقت أخيرًا للتعمق في جميع المشاريع التي كنت تؤجلها: استبيانات ما بعد...
Very Good Security
verygoodsecurity.com
يتيح لك برنامج Very Good Security (VGS) العمل على البيانات الحساسة دون تحمل تكلفة أو مسؤولية تأمين البيانات. تساعدك VGS أيضًا على الحصول على شهادات PCI وSOC2 وشهادات الامتثال الأخرى. VGS هي جهة حفظ البيانات الحساسة التي توفر أمانًا جاهزًا دون إجراء أي تغييرات على المنتجات أو الأنظمة الحالية. نحن نعم...
Recurly
recurly.com
تعتمد الآلاف من الشركات المبتكرة عبر الوسائط الرقمية والبث والنشر وإدارة البرامج كخدمة والتعليم والسلع الاستهلاكية وصناعات الخدمات المهنية على Recurly لإطلاق العنان للنمو التحويلي باستخدام الاشتراكات. تزيل منصة Recurly المتكاملة والشاملة تعقيدات أتمتة فوترة الاشتراك على نطاق واسع من خلال تمكين الفرق...
Adyen
adyen.com
Adyen هي منصة الدفع المفضلة للعديد من الشركات الرائدة في العالم، حيث توفر بنية تحتية حديثة شاملة تتصل مباشرة بـ Visa وMastercard وطرق الدفع المفضلة لدى المستهلكين عالميًا. تقدم Adyen مدفوعات سلسة عبر القنوات عبر الإنترنت والهاتف المحمول وداخل المتجر. من خلال مكاتبها في جميع أنحاء العالم، تخدم Adyen ...
VersaPay
versapay.com
بالنسبة للشركات المتنامية التي تحتاج إلى إنجاز المزيد بموارد أقل، تعمل مجموعة كفاءة حسابات القبض من Versapay على تبسيط عملية تحويل الفاتورة إلى نقد من خلال أتمتة الفواتير، وتسهيل مدفوعات B2B، وتبسيط تطبيقات النقد باستخدام الذكاء الاصطناعي. تمتد قاعدة موظفي Versapay، المملوكة لشركة Great Hill Partner...
Circula
circula.com
Circula عبارة عن منصة نفقات لأية مدفوعات يقوم بها الموظفون: نفقات السفر وبطاقات الائتمان واستحقاقات الموظفين. تتمثل مهمتنا في تبسيط إدارة الشؤون المالية وكشوف المرتبات، مع ضمان الامتثال من خلال عمليات التشغيل الآلي الذكية - حتى يتمكن الموظفون من أداء عملهم على أفضل وجه. مع Circula، يمكنك ✔️ توفير ما...
Cushion
cushion.ai
Cushion هو تطبيقك المفضل لتنظيم ودفع وبناء الائتمان باستخدام فواتيرك الحالية وشراء الآن وادفع لاحقًا. تبسيط الفواتير الخاصة بك. بناء الائتمان.
Simpl
getsimpl.com
Simpl هي شبكة الدفع الرائدة في الهند بنقرة واحدة والتي تهدف إلى جعل المدفوعات غير مرئية وذكية للأموال. وهي ملتزمة بتبسيط وإضفاء الطابع الديمقراطي على التحول الرقمي في مجال المدفوعات. باعتبارها منصة تجربة المستهلك الأولى في الهند، فإن Simpl تقوم بمهمة تمكين التجار من بناء علاقات موثوقة مع العملاء، م...
Trustly Personal
trustly.com
تأسست شركة Trustly عام 2008، وهي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات المصرفية عبر الإنترنت. تتجاوز شبكتنا من حساب إلى حساب شبكات البطاقات، مما يتيح للمستهلكين إجراء دفعات سريعة وبسيطة وآمنة للتجار مباشرة من حساباتهم المصرفية عبر الإنترنت. ومن خلال دعم أكثر من 6000 بنك، يستطيع حوالي 600 مليون مس...
Laybuy Merchant
laybuy.com
النمو اللانهائي منصة واحدة. كيف نعمل للتجار. قدم لعملائك طريقة أسهل للدفع. اسمح لهم بالدفع على 6 أقساط أسبوعية بدون فوائد مع استلام دفعتك على الفور. تعني نقاط السعر المنخفضة دورات دفع أقصر وبالتالي تكرار العملاء لعلامتك التجارية.