برامج الدفع - التطبيقات الأكثر شعبية - سويسرا

Trustly Personal

trustly.com

مدفوعات بنكية خالية من المتاعب. طريقة أسهل وأكثر أمانا للدفع. قم بإجراء أو تلقي المدفوعات عبر الإنترنت مباشرة من حسابك المصرفي. ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى البنك الذي تتعامل معه من موقع/تطبيق التاجر في لمح البصر. لا يوجد تطبيق للتنزيل، ولا إدخالات يدوية، ولا يوجد حساب لإنشاءه.