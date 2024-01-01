متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج الدفع - التطبيقات الأكثر شعبية - برمودا
تشير برامج الدفع إلى الأدوات والأنظمة الرقمية المصممة لتسهيل وإدارة المعاملات المالية عبر الإنترنت. يضمن هذا البرنامج عمليات دفع آمنة وفعالة ومبسطة للشركات والمستهلكين. تتضمن الوظائف الرئيسية عادةً معالجة طرق الدفع المختلفة، وإدارة الفواتير والفواتير، والحماية من الاحتيال.
إرسال تطبيق جديد
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. هي شركة أمريكية تدير نظامًا عالميًا للمدفوعات عبر الإنترنت يدعم تحويلات الأموال عبر الإنترنت ويعمل كبديل إلكتروني للطرق الورقية التقليدية مثل الشيكات والحوالات المالية. تعمل الشركة كمعالج دفع للبائعين عبر الإنترنت ومواقع المزادات والعديد من المستخدمين التجاريين الآخرين، حيث تفر...
Venmo
venmo.com
يدفع. الحصول على أموال. محل. يشارك. Venmo هي محفظة رقمية تجعل الأموال أسهل للجميع بدءًا من الطلاب وحتى الشركات الصغيرة. يستخدم أكثر من 60 مليون شخص تطبيق Venmo للحصول على مدفوعات اجتماعية سريعة وآمنة.
Payoneer
payoneer.com
Payoneer هي شركة خدمات مالية أمريكية توفر تحويل الأموال عبر الإنترنت وخدمات الدفع الرقمية وتوفر للعملاء رأس المال العامل.
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Afterpay
afterpay.com
تم دمج Afterpay بالكامل مع جميع المتاجر المفضلة لديك. تسوق كالمعتاد، ثم اختر Afterpay كطريقة الدفع الخاصة بك عند الخروج. يقوم العملاء لأول مرة بإكمال التسجيل السريع، ويقوم العملاء العائدون ببساطة بتسجيل الدخول.
Klarna
klarna.com
قم بتقسيم أي عملية شراء إلى 4 دفعات بدون فوائد. عبر الإنترنت أو في المتجر، الأمر سهل مع تطبيق Klarna.
Skrill
skrill.com
إجراء عمليات دفع وتحويلات مالية دولية سريعة وآمنة. من المراهنة والتداول إلى التسوق والألعاب، يجعل Skrill إدارة أموالك أمرًا بسيطًا.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks هو برنامج محاسبة تديره شركة 2ndSite Inc. بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة. إنه برنامج قائم على الويب كنموذج خدمة (SaaS)، ويمكن الوصول إليه من خلال جهاز سطح المكتب أو الجهاز المحمول. تأسست الشركة في عام 2003 ويقع مقرها في تورونتو، كندا.
HoneyBook
honeybook.com
تم التصويت عليه كأفضل برنامج لإدارة العملاء للشركات الصغيرة. قم بتأمين العملاء بشكل أسرع باستخدام أداة إدارة المشروعات والفواتير والمدفوعات الشاملة لدينا. نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام.
Affirm
affirm.com
ادفع بالسرعة التي تناسبك. عند الشراء باستخدام Affirm، فإنك تعرف دائمًا بالضبط ما ستدين به ومتى ستنتهي من الدفع. لا توجد رسوم مخفية، ولا حتى رسوم متأخرة.
Zip
zip.co
ادفع على 4 أقساط وتسوق عبر الإنترنت أو في المتجر في كل مكان يقبل Visa وApple Pay وGoogle. تسوق بشكل أكثر ذكاءً!
Karbon
karbonhq.com
كيف تدير شركة المحاسبة الخاصة بك. العمل والعملاء والتخطيط والتواصل في مكان واحد. سواء كان فريقك في المكتب أو عن بعد، فأنت مع Karbon.
Razorpay
razorpay.com
بوابة الدفع عبر الإنترنت للهند مع واجهة برمجة التطبيقات الأفضل في فئتها وإجراءات التكامل والأمان القوي ولوحة التحكم القوية
Sezzle
sezzle.com
تعمل Sezzle على تمكين المتسوقين من الشراء اليوم وإجراء 4 دفعات بدون فوائد على مدى 6 أسابيع! قم بزيادة التحويلات وقيمة الطلب (AOV) ورضا العملاء.
Pleo
pleo.io
حل نفقات الأعمال الذي يمكّن موظفيك من بذل المزيد من الجهد. انضم إلى آلاف الشركات التي تثق في Pleo لجعل الدفع مقابل الأشياء في العمل أسهل
Melio
meliopayments.com
ادفع واحصل على الفواتير بسرعة وبساطة ودون أي تكاليف عادية. قم بزيادة التدفق النقدي وتقليل المتاعب مع Melio Payments.
Neteller
neteller.com
قم بالتسجيل للحصول على حساب NETELLER مجاني للحصول على طريقة أسرع وأكثر أمانًا لإرسال الأموال واستلامها عبر الإنترنت. اكتشف محفظتنا الإلكترونية الحائزة على جوائز اليوم.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
Airwallex
airwallex.com
امنح أعمالك القدرة على إجراء دفعات دولية سريعة وسهلة ومنخفضة الرسوم بعملات متعددة. سجل و اشترك للحصول على حساب مجاني اليوم.
Thryv
thryv.com
يمكنك إدارة العملاء في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام برامج الأعمال الصغيرة من Thryv: إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمزيد.
GoCardless
gocardless.com
لوحة تحكم GoCardless هي المكان الذي يمكنك من خلاله إدارة العملاء وإعداد الخطط وتلقي مدفوعات الخصم المباشر.
Clover
clover.com
تتيح لك أنظمة نقاط البيع ومعالجة بطاقات الائتمان الخاصة بنا قبول المدفوعات وإدارة أعمالك.
Databox
databox.com
منصة تحليلات الأعمال مصممة لمساعدتك على فهم ما يحدث في عملك. مؤشرات الأداء الرئيسية من الخدمات السحابية وجداول البيانات وقاعدة البيانات في مكان واحد.
Laybuy Personal
laybuy.com
اشتري الآن وادفع أكثر من 6 أقساط أسبوعية بدون فوائد مع طريقة واحدة للدفع مع Laybuy. تتم إضافة علامات تجارية جديدة يوميًا، لذا تحقق مرة أخرى!
Mollie
mollie.com
ابدأ في تنمية أعمالك باستخدام Mollie Payments: ✓ قبول المدفوعات خلال 15 دقيقة ✓ التسعير الصادق ✓ جميع طرق الدفع الرائدة. احصل على أموالك الآن »
Paystack
paystack.com
المدفوعات الحديثة عبر الإنترنت وخارجها لأفريقيا. يساعد Paystack الشركات في أفريقيا على الحصول على أموال من أي شخص في أي مكان في العالم.
Tamara
tamara.co
Shopping should be all fun, no stress. With Tamara, you can split your payments – totally interest-free. وسيلة دفع ولا بالخيال؛ اختر تمارا عند الدفع وقسّم فاتورتك على دفعات بدون فوائد
Xendit
xendit.co
قبول وإرسال المدفوعات بسهولة. Xendit هي بوابة دفع رائدة في إندونيسيا والفلبين وجنوب شرق آسيا. من خلال عملية تكامل واحدة، يمكنك تمكين شركتك من قبول المدفوعات في إندونيسيا والفلبين. بطاقات الائتمان والخصم والمحافظ الإلكترونية والتحويل المصرفي والمزيد.
Zilch
zilch.com
اشترِ الآن وادفع لاحقًا باستخدام Zilch. تسوق في أي مكان عبر الإنترنت وسدد قيمة مشترياتك على مدار 6 أسابيع على 4 أقساط.
WePay
wepay.com
WePay هو مزود خدمة دفع عبر الإنترنت مقره في الولايات المتحدة ويوفر حل دفع متكامل وقابل للتخصيص من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة به إلى منصات الأعمال مثل مواقع التمويل الجماعي والأسواق وشركات برمجيات الأعمال الصغيرة. وهو يوفر للشركاء الحماية من الاحتيال والمخاطر.
PaySimple
paysimple.com
قم بتسجيل الدخول إلى حساب PaySimple الخاص بك. ليس لديك حساب؟ قم بالتسجيل لبدء قبول المدفوعات عبر الإنترنت، وأتمتة إعداد الفواتير والفواتير، وإنشاء قاعدة بيانات آمنة للعملاء.
Checkout.com
checkout.com
يساعد موقع Checkout.com أعمالك على تقديم المزيد من طرق الدفع والعملات لمزيد من العملاء. بطاقة الائتمان وبوابة الدفع البديلة الأفضل في فئتها.
Marketing 360
marketing360.com
قم بتعزيز علامتك التجارية باستخدام منصة التسويق رقم 1 للشركات الصغيرة.
Fiskl
fiskl.com
فواتير الهاتف المحمول (وأكثر من ذلك بكثير) لأي شركة صغيرة. إدارة الشؤون المالية اليومية لعملك مثل المحترفين! حساب مجاني متاح.
Cashfree
cashfree.com
المدفوعات للهند الرقمية. الطريقة الأسرع والأسهل لتحصيل المدفوعات وتسديد الدفعات للشركات المتنامية
Veem
veem.com
Veem هي منصة دفع عالمية عبر الإنترنت مقرها سان فرانسيسكو، تأسست في عام 2014 على يد مروان فورزلي وألدو كاراسكوسو. كانت تُعرف سابقًا باسم Align Commerce، ثم غيرت اسمها إلى Veem في 8 مارس 2017. تقدم الشركة خدماتها إلى 100 دولة و70 عملة بما في ذلك الدولار الأمريكي والدولار الكندي والجنيه الإسترليني والي...
Poynt
poynt.com
Poynt by GoDaddy: حل الدفع الشامل من Omnicommerce. Poynt عبارة عن منصة للتجارة المتصلة، بما في ذلك الأجهزة والبرامج والتطبيقات، مما يمكّن التجار من خلال التكنولوجيا لتحويل أعمالهم.
Blackсatсard
blackcatcard.com
افتح حساب IBAN في أوروبا مجانًا. احصل على بطاقة دفع واسترداد نقدي يصل إلى 5% وخدمة تشفير متكاملة وغير ذلك الكثير مقابل 0 يورو شهريًا.
PingPong Global
usa.pingpongx.com
PingPong هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية تعمل على ابتكار مساحة خدمات الدفع لبائعي التجارة الإلكترونية عبر الحدود حول العالم. ومن خلال الاستفادة من بصمتنا العالمية، تتمثل مهمتنا في تمكين عملائنا من البيع في أي مكان في جميع أنحاء العالم. نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا ومساعدتهم على...
LEDGERS
ledgers.cloud
ابق على اتصال مع الأعمال أدوات الفواتير والحضور والامتثال لضريبة السلع والخدمات والمحاسبة وأدوات تقديم الضرائب لمساعدتك في إدارة أعمالك من أي مكان وفي أي وقت.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla هي شركة تجارة إلكترونية في الولايات المتحدة فقط توفر نظام دفع عبر الإنترنت وشبكة دفع عبر الهاتف المحمول.
Equals Money
equalsmoney.com
أصبحت المدفوعات والبطاقات والنفقات بسيطة. حساب Equals Money موجود هنا لإحداث ثورة في الطريقة التي تدير بها الفرق المالية مدفوعات الشركة ونفقاتها وميزانياتها وكشوف المرتبات والمزيد، مما يعيد الوقت إلى الساعة والمال إلى الميزانية العمومية.
Sertifi
sertifi.net
تقدم Sertifi الطريقة الأسرع والأكثر أمانًا لإغلاق الأعمال، بدءًا من التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا وحتى التقاط الدفع الآمن عبر الإنترنت والتقاط آمن لترخيص بطاقة الائتمان عبر الإنترنت. تثق آلاف الشركات حول العالم في Sertifi لإتمام أعمالها بشكل أسرع، وتحديد الإيرادات بسرعة، وتعزيز الأمان والامت...
Service Fusion
servicefusion.com
يعد Service Fusion برنامجًا بسيطًا وقويًا لإدارة الخدمة الميدانية، ويقدم مجموعة متنوعة من الميزات مثل إدارة العملاء، والفواتير والمدفوعات، وإدارة المخزون، وتتبع الوقت، وإعداد التقارير. البرنامج متاح على تطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول لربط موظفي المكاتب والفنيين والعملاء.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap هو حل للدفع عبر الإنترنت لشركات التجارة الإلكترونية، وB2B، وSaaS، وهو متخصص في معالجة الدفع العالمية وحلول بوابة الدفع للشركات عبر الإنترنت.
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge عبارة عن مجموعة من أدوات تحصيل المدفوعات التي تعمل مباشرة داخل الأنظمة التي يستخدمها عملك بالفعل.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
يتيح لك برنامج Very Good Security (VGS) العمل على البيانات الحساسة دون تحمل تكلفة أو مسؤولية تأمين البيانات. تساعدك VGS أيضًا على الحصول على شهادات PCI وSOC2 وشهادات الامتثال الأخرى. VGS هي جهة حفظ البيانات الحساسة التي توفر أمانًا جاهزًا دون إجراء أي تغييرات على المنتجات أو الأنظمة الحالية. نحن نعم...
Recurly
recurly.com
يوفر Recurly إدارة فواتير الاشتراك على مستوى المؤسسات لآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم.
Introwise
introwise.com
جدولة سهلة لك ولعملائك. وقتك ثمين جدًا، استخدمه لتوسيع عملك. سوف نتأكد من أن الأمور اليومية تسير بسلاسة. نحن نطلق العنان لطاقاتك الإبداعية حتى تتمكن من التفكير في الصورة الكبيرة: الحصول على أموال مقابل القيام بما تحب. الآن لديك أخيرًا الوقت للتعمق في جميع المشاريع التي كنت تؤجلها: استبيانات ما بعد...
Monnify
monnify.com
Monnify هي بوابة دفع للشركات لقبول المدفوعات من العملاء، إما على أساس متكرر أو لمرة واحدة. تقدم Monnify طريقة أسهل وأسرع وأرخص للشركات للحصول على أموالها على تطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بها باستخدام طرق دفع مريحة للعملاء الذين يتمتعون بأعلى معدلات النجاح التي يمكن الحصول عليها في نيجيريا. ي...
Adyen
adyen.com
المدفوعات والبيانات والإدارة المالية الشاملة في حل واحد. تعرف على منصة التكنولوجيا المالية التي تساعدك على تحقيق طموحاتك بشكل أسرع.
VersaPay
versapay.com
قم بزيادة الأتمتة والمركزية والرؤية لعملية الواقع المعزز الخاصة بك مع تزويد العملاء بتجربة رائدة في الصناعة
Laybuy Merchant
laybuy.com
النمو اللانهائي منصة واحدة. كيف نعمل للتجار. قدم لعملائك طريقة أسهل للدفع. اسمح لهم بالدفع على 6 أقساط أسبوعية بدون فوائد مع استلام دفعتك على الفور. تعني نقاط السعر المنخفضة دورات دفع أقصر وبالتالي تكرار العملاء لعلامتك التجارية.
PingPong 中国
pingpongx.com
تخدم PingPong البائعين الصينيين عبر الحدود. توفر PingPong للبائعين الصينيين عبر الحدود خدمات تحصيل عبر الحدود أسرع وأكثر ملاءمة وأكثر أمانًا، مع التركيز على الاحتياجات الشاملة للتجار عبر الحدود والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المتوجهة إلى الخارج، أنشأت PingPong حاليًا عمليات تحصيل عبر الحدود، وأسو...
MRR.io
mrr.io
تتبع إيراداتك الشهرية المتكررة، بغض النظر عن معالج الدفع الذي تستخدمه.
Simpl
getsimpl.com
Simpl هي شبكة الدفع الرائدة في الهند بنقرة واحدة والتي تهدف إلى جعل المدفوعات غير مرئية وذكية للأموال. وهي ملتزمة بتبسيط وإضفاء الطابع الديمقراطي على التحول الرقمي في مجال المدفوعات. باعتبارها منصة تجربة المستهلك الأولى في الهند، فإن Simpl تقوم بمهمة تمكين التجار من بناء علاقات موثوقة مع العملاء، م...
Kodo
kodo.com
أنفق بشكل أكثر ذكاءً مع حل الدفع الشامل للشركات الخاص بنا أبسط منصة لمدفوعات الشركات تساعدك على التحكم في نفقات الشركة وأتمتتها وتفويضها بينما تركز على تنمية أعمالك!
Cushion
cushion.ai
ادفع فواتيرك في الوقت المحدد وتجنب رسوم السحب على المكشوف. الدفع التلقائي دون السحب على المكشوف.