برامج الدفع - التطبيقات الأكثر شعبية - سان بارتليمي

Simpl

getsimpl.com

Simpl هي شبكة الدفع الرائدة في الهند بنقرة واحدة والتي تهدف إلى جعل المدفوعات غير مرئية وذكية للأموال. وهي ملتزمة بتبسيط وإضفاء الطابع الديمقراطي على التحول الرقمي في مجال المدفوعات. باعتبارها منصة تجربة المستهلك الأولى في الهند، فإن Simpl تقوم بمهمة تمكين التجار من بناء علاقات موثوقة مع العملاء، م...