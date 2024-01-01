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برامج الدفع - التطبيقات الأكثر شعبية - البحرين

تشير برامج الدفع إلى الأدوات والأنظمة الرقمية المصممة لتسهيل وإدارة المعاملات المالية عبر الإنترنت. يضمن هذا البرنامج عمليات دفع آمنة وفعالة ومبسطة للشركات والمستهلكين. تتضمن الوظائف الرئيسية عادةً معالجة طرق الدفع المختلفة، وإدارة الفواتير والفواتير، والحماية من الاحتيال.

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PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc. هي شركة أمريكية تدير نظامًا عالميًا للمدفوعات عبر الإنترنت يدعم تحويلات الأموال عبر الإنترنت ويعمل كبديل إلكتروني للطرق الورقية التقليدية مثل الشيكات والحوالات المالية. تعمل الشركة كمعالج دفع للبائعين عبر الإنترنت ومواقع المزادات والعديد من المستخدمين التجاريين الآخرين، حيث تفر...

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer هي شركة خدمات مالية أمريكية توفر تحويل الأموال عبر الإنترنت وخدمات الدفع الرقمية وتوفر للعملاء رأس المال العامل.

Venmo

Venmo

venmo.com

يدفع. الحصول على أموال. محل. يشارك. Venmo هي محفظة رقمية تجعل الأموال أسهل للجميع بدءًا من الطلاب وحتى الشركات الصغيرة. يستخدم أكثر من 60 مليون شخص تطبيق Venmo للحصول على مدفوعات اجتماعية سريعة وآمنة.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.

Square

Square

squareup.com

Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

تم دمج Afterpay بالكامل مع جميع المتاجر المفضلة لديك. تسوق كالمعتاد، ثم اختر Afterpay كطريقة الدفع الخاصة بك عند الخروج. يقوم العملاء لأول مرة بإكمال التسجيل السريع، ويقوم العملاء العائدون ببساطة بتسجيل الدخول.

Klarna

Klarna

klarna.com

قم بتقسيم أي عملية شراء إلى 4 دفعات بدون فوائد. عبر الإنترنت أو في المتجر، الأمر سهل مع تطبيق Klarna.

Skrill

Skrill

skrill.com

إجراء عمليات دفع وتحويلات مالية دولية سريعة وآمنة. من المراهنة والتداول إلى التسوق والألعاب، يجعل Skrill إدارة أموالك أمرًا بسيطًا.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks هو برنامج محاسبة تديره شركة 2ndSite Inc. بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة. إنه برنامج قائم على الويب كنموذج خدمة (SaaS)، ويمكن الوصول إليه من خلال جهاز سطح المكتب أو الجهاز المحمول. تأسست الشركة في عام 2003 ويقع مقرها في تورونتو، كندا.

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

تم التصويت عليه كأفضل برنامج لإدارة العملاء للشركات الصغيرة. قم بتأمين العملاء بشكل أسرع باستخدام أداة إدارة المشروعات والفواتير والمدفوعات الشاملة لدينا. نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام.

Affirm

Affirm

affirm.com

ادفع بالسرعة التي تناسبك. عند الشراء باستخدام Affirm، فإنك تعرف دائمًا بالضبط ما ستدين به ومتى ستنتهي من الدفع. لا توجد رسوم مخفية، ولا حتى رسوم متأخرة.

Zip

Zip

zip.co

ادفع على 4 أقساط وتسوق عبر الإنترنت أو في المتجر في كل مكان يقبل Visa وApple Pay وGoogle. تسوق بشكل أكثر ذكاءً!

Karbon

Karbon

karbonhq.com

كيف تدير شركة المحاسبة الخاصة بك. العمل والعملاء والتخطيط والتواصل في مكان واحد. سواء كان فريقك في المكتب أو عن بعد، فأنت مع Karbon.

Razorpay

Razorpay

razorpay.com

بوابة الدفع عبر الإنترنت للهند مع واجهة برمجة التطبيقات الأفضل في فئتها وإجراءات التكامل والأمان القوي ولوحة التحكم القوية

Sezzle

Sezzle

sezzle.com

تعمل Sezzle على تمكين المتسوقين من الشراء اليوم وإجراء 4 دفعات بدون فوائد على مدى 6 أسابيع! قم بزيادة التحويلات وقيمة الطلب (AOV) ورضا العملاء.

Pleo

Pleo

pleo.io

حل نفقات الأعمال الذي يمكّن موظفيك من بذل المزيد من الجهد. انضم إلى آلاف الشركات التي تثق في Pleo لجعل الدفع مقابل الأشياء في العمل أسهل

Melio

Melio

meliopayments.com

ادفع واحصل على الفواتير بسرعة وبساطة ودون أي تكاليف عادية. قم بزيادة التدفق النقدي وتقليل المتاعب مع Melio Payments.

Neteller

Neteller

neteller.com

قم بالتسجيل للحصول على حساب NETELLER مجاني للحصول على طريقة أسرع وأكثر أمانًا لإرسال الأموال واستلامها عبر الإنترنت. اكتشف محفظتنا الإلكترونية الحائزة على جوائز اليوم.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

امنح أعمالك القدرة على إجراء دفعات دولية سريعة وسهلة ومنخفضة الرسوم بعملات متعددة. سجل و اشترك للحصول على حساب مجاني اليوم.

Thryv

Thryv

thryv.com

يمكنك إدارة العملاء في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام برامج الأعمال الصغيرة من Thryv: إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمزيد.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

لوحة تحكم GoCardless هي المكان الذي يمكنك من خلاله إدارة العملاء وإعداد الخطط وتلقي مدفوعات الخصم المباشر.

Databox

Databox

databox.com

منصة تحليلات الأعمال مصممة لمساعدتك على فهم ما يحدث في عملك. مؤشرات الأداء الرئيسية من الخدمات السحابية وجداول البيانات وقاعدة البيانات في مكان واحد.

Clover

Clover

clover.com

تتيح لك أنظمة نقاط البيع ومعالجة بطاقات الائتمان الخاصة بنا قبول المدفوعات وإدارة أعمالك.

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

اشتري الآن وادفع أكثر من 6 أقساط أسبوعية بدون فوائد مع طريقة واحدة للدفع مع Laybuy. تتم إضافة علامات تجارية جديدة يوميًا، لذا تحقق مرة أخرى!

Mollie

Mollie

mollie.com

ابدأ في تنمية أعمالك باستخدام Mollie Payments: ✓ قبول المدفوعات خلال 15 دقيقة ✓ التسعير الصادق ✓ جميع طرق الدفع الرائدة. احصل على أموالك الآن »

Paystack

Paystack

paystack.com

المدفوعات الحديثة عبر الإنترنت وخارجها لأفريقيا. يساعد Paystack الشركات في أفريقيا على الحصول على أموال من أي شخص في أي مكان في العالم.

Tamara

Tamara

tamara.co

Shopping should be all fun, no stress. With Tamara, you can split your payments – totally interest-free. وسيلة دفع ولا بالخيال؛ اختر تمارا عند الدفع وقسّم فاتورتك على دفعات بدون فوائد

Xendit

Xendit

xendit.co

قبول وإرسال المدفوعات بسهولة. Xendit هي بوابة دفع رائدة في إندونيسيا والفلبين وجنوب شرق آسيا. من خلال عملية تكامل واحدة، يمكنك تمكين شركتك من قبول المدفوعات في إندونيسيا والفلبين. بطاقات الائتمان والخصم والمحافظ الإلكترونية والتحويل المصرفي والمزيد.

Zilch

Zilch

zilch.com

اشترِ الآن وادفع لاحقًا باستخدام Zilch. تسوق في أي مكان عبر الإنترنت وسدد قيمة مشترياتك على مدار 6 أسابيع على 4 أقساط.

WePay

WePay

wepay.com

WePay هو مزود خدمة دفع عبر الإنترنت مقره في الولايات المتحدة ويوفر حل دفع متكامل وقابل للتخصيص من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة به إلى منصات الأعمال مثل مواقع التمويل الجماعي والأسواق وشركات برمجيات الأعمال الصغيرة. وهو يوفر للشركاء الحماية من الاحتيال والمخاطر.

PaySimple

PaySimple

paysimple.com

قم بتسجيل الدخول إلى حساب PaySimple الخاص بك. ليس لديك حساب؟ قم بالتسجيل لبدء قبول المدفوعات عبر الإنترنت، وأتمتة إعداد الفواتير والفواتير، وإنشاء قاعدة بيانات آمنة للعملاء.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

قم بتعزيز علامتك التجارية باستخدام منصة التسويق رقم 1 للشركات الصغيرة.

Fiskl

Fiskl

fiskl.com

فواتير الهاتف المحمول (وأكثر من ذلك بكثير) لأي شركة صغيرة. إدارة الشؤون المالية اليومية لعملك مثل المحترفين! حساب مجاني متاح.

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

المدفوعات للهند الرقمية. الطريقة الأسرع والأسهل لتحصيل المدفوعات وتسديد الدفعات للشركات المتنامية

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

يساعد موقع Checkout.com أعمالك على تقديم المزيد من طرق الدفع والعملات لمزيد من العملاء. بطاقة الائتمان وبوابة الدفع البديلة الأفضل في فئتها.

Veem

Veem

veem.com

Veem هي منصة دفع عالمية عبر الإنترنت مقرها سان فرانسيسكو، تأسست في عام 2014 على يد مروان فورزلي وألدو كاراسكوسو. كانت تُعرف سابقًا باسم Align Commerce، ثم غيرت اسمها إلى Veem في 8 مارس 2017. تقدم الشركة خدماتها إلى 100 دولة و70 عملة بما في ذلك الدولار الأمريكي والدولار الكندي والجنيه الإسترليني والي...

Poynt

Poynt

poynt.com

Poynt by GoDaddy: حل الدفع الشامل من Omnicommerce. Poynt عبارة عن منصة للتجارة المتصلة، بما في ذلك الأجهزة والبرامج والتطبيقات، مما يمكّن التجار من خلال التكنولوجيا لتحويل أعمالهم.

Blackсatсard

Blackсatсard

blackcatcard.com

افتح حساب IBAN في أوروبا مجانًا. احصل على بطاقة دفع واسترداد نقدي يصل إلى 5% وخدمة تشفير متكاملة وغير ذلك الكثير مقابل 0 يورو شهريًا.

LEDGERS

LEDGERS

ledgers.cloud

ابق على اتصال مع الأعمال أدوات الفواتير والحضور والامتثال لضريبة السلع والخدمات والمحاسبة وأدوات تقديم الضرائب لمساعدتك في إدارة أعمالك من أي مكان وفي أي وقت.

PingPong Global

PingPong Global

usa.pingpongx.com

PingPong هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية تعمل على ابتكار مساحة خدمات الدفع لبائعي التجارة الإلكترونية عبر الحدود حول العالم. ومن خلال الاستفادة من بصمتنا العالمية، تتمثل مهمتنا في تمكين عملائنا من البيع في أي مكان في جميع أنحاء العالم. نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا ومساعدتهم على...

Dwolla

Dwolla

dwolla.com

Dwolla هي شركة تجارة إلكترونية في الولايات المتحدة فقط توفر نظام دفع عبر الإنترنت وشبكة دفع عبر الهاتف المحمول.

Equals Money

Equals Money

equalsmoney.com

أصبحت المدفوعات والبطاقات والنفقات بسيطة. حساب Equals Money موجود هنا لإحداث ثورة في الطريقة التي تدير بها الفرق المالية مدفوعات الشركة ونفقاتها وميزانياتها وكشوف المرتبات والمزيد، مما يعيد الوقت إلى الساعة والمال إلى الميزانية العمومية.

Sertifi

Sertifi

sertifi.net

تقدم Sertifi الطريقة الأسرع والأكثر أمانًا لإغلاق الأعمال، بدءًا من التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا وحتى التقاط الدفع الآمن عبر الإنترنت والتقاط آمن لترخيص بطاقة الائتمان عبر الإنترنت. تثق آلاف الشركات حول العالم في Sertifi لإتمام أعمالها بشكل أسرع، وتحديد الإيرادات بسرعة، وتعزيز الأمان والامت...

Service Fusion

Service Fusion

servicefusion.com

يعد Service Fusion برنامجًا بسيطًا وقويًا لإدارة الخدمة الميدانية، ويقدم مجموعة متنوعة من الميزات مثل إدارة العملاء، والفواتير والمدفوعات، وإدارة المخزون، وتتبع الوقت، وإعداد التقارير. البرنامج متاح على تطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول لربط موظفي المكاتب والفنيين والعملاء.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap هو حل للدفع عبر الإنترنت لشركات التجارة الإلكترونية، وB2B، وSaaS، وهو متخصص في معالجة الدفع العالمية وحلول بوابة الدفع للشركات عبر الإنترنت.

EBizCharge

EBizCharge

ebizcharge.com

EBizCharge عبارة عن مجموعة من أدوات تحصيل المدفوعات التي تعمل مباشرة داخل الأنظمة التي يستخدمها عملك بالفعل.

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

يتيح لك برنامج Very Good Security (VGS) العمل على البيانات الحساسة دون تحمل تكلفة أو مسؤولية تأمين البيانات. تساعدك VGS أيضًا على الحصول على شهادات PCI وSOC2 وشهادات الامتثال الأخرى. VGS هي جهة حفظ البيانات الحساسة التي توفر أمانًا جاهزًا دون إجراء أي تغييرات على المنتجات أو الأنظمة الحالية. نحن نعم...

Recurly

Recurly

recurly.com

يوفر Recurly إدارة فواتير الاشتراك على مستوى المؤسسات لآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم.

Introwise

Introwise

introwise.com

جدولة سهلة لك ولعملائك. وقتك ثمين جدًا، استخدمه لتوسيع عملك. سوف نتأكد من أن الأمور اليومية تسير بسلاسة. نحن نطلق العنان لطاقاتك الإبداعية حتى تتمكن من التفكير في الصورة الكبيرة: الحصول على أموال مقابل القيام بما تحب. الآن لديك أخيرًا الوقت للتعمق في جميع المشاريع التي كنت تؤجلها: استبيانات ما بعد...

Monnify

Monnify

monnify.com

Monnify هي بوابة دفع للشركات لقبول المدفوعات من العملاء، إما على أساس متكرر أو لمرة واحدة. تقدم Monnify طريقة أسهل وأسرع وأرخص للشركات للحصول على أموالها على تطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بها باستخدام طرق دفع مريحة للعملاء الذين يتمتعون بأعلى معدلات النجاح التي يمكن الحصول عليها في نيجيريا. ي...

Adyen

Adyen

adyen.com

المدفوعات والبيانات والإدارة المالية الشاملة في حل واحد. تعرف على منصة التكنولوجيا المالية التي تساعدك على تحقيق طموحاتك بشكل أسرع.

VersaPay

VersaPay

versapay.com

قم بزيادة الأتمتة والمركزية والرؤية لعملية الواقع المعزز الخاصة بك مع تزويد العملاء بتجربة رائدة في الصناعة

Laybuy Merchant

Laybuy Merchant

laybuy.com

النمو اللانهائي منصة واحدة. كيف نعمل للتجار. قدم لعملائك طريقة أسهل للدفع. اسمح لهم بالدفع على 6 أقساط أسبوعية بدون فوائد مع استلام دفعتك على الفور. تعني نقاط السعر المنخفضة دورات دفع أقصر وبالتالي تكرار العملاء لعلامتك التجارية.

MRR.io

MRR.io

mrr.io

تتبع إيراداتك الشهرية المتكررة، بغض النظر عن معالج الدفع الذي تستخدمه.

Kodo

Kodo

kodo.com

أنفق بشكل أكثر ذكاءً مع حل الدفع الشامل للشركات الخاص بنا أبسط منصة لمدفوعات الشركات تساعدك على التحكم في نفقات الشركة وأتمتتها وتفويضها بينما تركز على تنمية أعمالك!

Cushion

Cushion

cushion.ai

ادفع فواتيرك في الوقت المحدد وتجنب رسوم السحب على المكشوف. الدفع التلقائي دون السحب على المكشوف.

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

يمنح Clickatell المستهلكين القدرة على إدارة حياتهم اليومية والتعامل مع الشركات عبر الدردشة.

Payowire

Payowire

payowire.com

حل دفع عالمي مع مزود البطاقات الافتراضية والمادية. يتوفر حساب مصرفي بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني وتعبئة رصيد الهاتف المحمول. قم بإنشاء حساب: https://payowire.com/register Easybanking للعاملين المستقلين ورجال الأعمال. جميع الحلول في منصة واحدة. توفر Payowire تأشيرة افتراضية وبطاقة Mas...

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