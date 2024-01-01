برامج معالجة الدفع - التطبيقات الأكثر شعبية - غينيا بيساو

Spreedly

spreedly.com

Spreedly عبارة عن منصة لتنسيق المدفوعات. غالبًا ما تجد المؤسسات التي تنمو بسرعة، وتدخل أسواقًا جديدة، وتسعى إلى الحد من عبء الامتثال، أو خفض تكاليف المدفوعات، أنها غير قادرة على تكييف بنيتها التحتية لقبول المدفوعات بالطريقة التي تتطلبها أعمالها. تتيح منصة تنسيق المدفوعات لدينا مرونة المدفوعات والتكر...