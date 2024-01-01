برامج معالجة الدفع - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يتيح برنامج معالجة الدفع للشركات التعامل مع أنواع مختلفة من المدفوعات بين الشركات (B2B) بكفاءة. تستخدم الشركات هذا البرنامج لإدارة المدفوعات الواردة من عملاء الأعمال والمدفوعات الصادرة للموردين. يمكن لأي شركة تقبل المدفوعات غير النقدية الاستفادة من استخدام برنامج معالجة الدفع. يتم استخدامه بشكل أساسي من قبل فرق المحاسبة لضمان الدفع في الوقت المناسب وتقليل الأخطاء. يتكامل هذا البرنامج مع بوابات الدفع وأنظمة المحاسبة وبرامج أتمتة الحسابات الدائنة (AP). بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتم إقران برامج معالجة الدفع بمنصات التجارة الإلكترونية وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة (POS).