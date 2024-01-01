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برامج معالجة الدفع - التطبيقات الأكثر شعبية - جيبوتي
يتيح برنامج معالجة الدفع للشركات التعامل مع أنواع مختلفة من المدفوعات بين الشركات (B2B) بكفاءة. تستخدم الشركات هذا البرنامج لإدارة المدفوعات الواردة من عملاء الأعمال والمدفوعات الصادرة للموردين. يمكن لأي شركة تقبل المدفوعات غير النقدية الاستفادة من استخدام برنامج معالجة الدفع. يتم استخدامه بشكل أساسي من قبل فرق المحاسبة لضمان الدفع في الوقت المناسب وتقليل الأخطاء. يتكامل هذا البرنامج مع بوابات الدفع وأنظمة المحاسبة وبرامج أتمتة الحسابات الدائنة (AP). بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتم إقران برامج معالجة الدفع بمنصات التجارة الإلكترونية وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة (POS).
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. هي شركة أمريكية تدير نظامًا عالميًا للمدفوعات عبر الإنترنت يدعم تحويلات الأموال عبر الإنترنت ويعمل كبديل إلكتروني للطرق الورقية التقليدية مثل الشيكات والحوالات المالية. تعمل الشركة كمعالج دفع للبائعين عبر الإنترنت ومواقع المزادات والعديد من المستخدمين التجاريين الآخرين، حيث تفر...
Venmo
venmo.com
يدفع. الحصول على أموال. محل. يشارك. Venmo هي محفظة رقمية تجعل الأموال أسهل للجميع بدءًا من الطلاب وحتى الشركات الصغيرة. يستخدم أكثر من 60 مليون شخص تطبيق Venmo للحصول على مدفوعات اجتماعية سريعة وآمنة.
Payoneer
payoneer.com
Payoneer هي شركة التكنولوجيا المالية التي تعمل على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في العالم من إجراء المعاملات والقيام بالأعمال التجارية والنمو عالميًا. تأسست Payoneer في عام 2005 مع الإيمان بأن المواهب يتم توزيعها بالتساوي، ولكن الفرص ليست كذلك. إن مهمتنا هي تمكين أي رجل أعمال أو شركة في أي ...
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks عبارة عن نظام أساسي للمحاسبة والفواتير عبر الإنترنت يوفر لك الوقت، ويعمل على تشغيل المشرف تلقائيًا، ويحافظ على تنظيم كتبك ويجعل عملك يبدو احترافيًا. تعتقد FreshBooks أن حفظ السجلات المالية يجب أن يكون سهلاً وسريعًا، ولكنه لا يزال مفصلاً بما يكفي لإرضاء المحاسب الخاص بك. جرب FreshBooks مجا...
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook هي منصة إدارة تدفق العملاء المركزية التي تمكن الشركات المستقلة من تقديم تجارب عملاء رائعة والعمل بثقة. الميزات الأساسية: - الفواتير - المقترحات - المدفوعات عبر الإنترنت - الجدولة - نموذج الاتصال وإدارة العملاء المحتملين - الكتيبات ذات العلامات التجارية - مسك الدفاتر - تكامل Quickbooks - تذ...
Karbon
karbonhq.com
Karbon عبارة عن منصة لإدارة الممارسات لشركات المحاسبة. إنه يوفر منصة تعاونية حقًا لإدارة سير العمل والتواصل مع الفرق وتقديم عمل استثنائي للعملاء. من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والمناقشات والمهام وسير العمل القوي، يعمل Karbon على مواءمة فريقك في مكان واحد للتواصل والتعاون، مما يزيد من القدرة عل...
Melio
meliopayments.com
Melio هي أداة مجانية لدفع البائع/الفواتير تعمل على زيادة التدفق النقدي وتقليل العمل المزدحم. ادفع فواتير البائعين باستخدام التحويل المصرفي أو بطاقة الخصم مجانًا حتى لو كانوا يقبلون الشيكات فقط! يمكنك أيضًا استخدام بطاقتك الائتمانية حيث لا يتم قبول البطاقات للاحتفاظ بأموالك لفترة أطول وكسب مكافآت الب...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye هي منصة إدارة السمعة وتجربة العملاء الرقمية الأعلى تقييمًا للعلامات التجارية المحلية والشركات متعددة المواقع. تستفيد أكثر من 100000 شركة من منصة Birdeye المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعامل بسلاسة مع العملاء وتعزيز الولاء والتفوق في أسواقهم المحلية.
Airwallex
airwallex.com
تم تصميم النظام الأساسي السحابي الأصلي لشركة Airwallex للتخلص من الاحتكاك الناتج عن مدفوعاتك العالمية وعملياتك المالية. سواء كنت شركة عالمية تتطلع إلى توفير الوقت والمال أثناء التوسع، أو مؤسسة ذات تفكير تقدمي ومستعدة لبناء منتجاتك المالية الخاصة، يمكن لتقنية Airwallex الرائدة أن تدعم نموك. على عكس ا...
Clover
clover.com
يستبدل Clover ماكينة تسجيل النقد ومحطة الدفع وطابعة الإيصالات وماسح الباركود بمجموعة متكاملة من المنتجات. اقبل بطاقات الائتمان وEMV وApple Pay.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless في مهمة لتصبح شبكة الدفع المصرفية في العالم. تخليص الأفراد والشركات من الإحباطات وتكلفة طرق الدفع القديمة، من خلال حلول دفع مصرفية مباشرة بسيطة وآمنة. اجمع مدفوعات فورية لمرة واحدة. أو المدفوعات المتكررة الآلية. واستخدم إضافاتنا لاسترداد الدفعات الفاشلة تلقائيًا (استرداد 70% في المتوسط)، ...
Thryv
thryv.com
Thryv هو برنامج شامل لإدارة الأعمال الصغيرة يساعدك على تبسيط أعمالك حتى تتمكن من العودة إلى الأشياء التي تحبها. يتواصل أصحاب الأعمال الصغيرة بشكل أفضل ويحلون المزيد من تحديات الأعمال ويصبحون أكثر تنظيماً مع Thryv. كن شريكًا مع Thryv لتجاوز توقعات عملائك وتعزيز تواجدك عبر الإنترنت، كل ذلك من خلال تسج...
Paystack
paystack.com
المدفوعات الحديثة عبر الإنترنت وخارجها لأفريقيا. يساعد Paystack الشركات في أفريقيا على الحصول على أموال من أي شخص في أي مكان في العالم.
Mollie
mollie.com
تعمل Mollie على إزالة الحواجز أمام الشركات من جميع الأحجام للتنافس بشروط أفضل في التجارة الإلكترونية. نقوم بذلك من خلال تقديم عمليات دفع مريحة وموثوقة عبر الإنترنت. تقدم Mollie طرق دفع متنوعة يمكن دمجها بسهولة مع واجهة برمجة التطبيقات (API) أو مكون إضافي لجميع متاجر الويب المهمة. تقبل Mollie جميع طر...
WePay
wepay.com
WePay هو مزود خدمة دفع عبر الإنترنت مقره في الولايات المتحدة ويوفر حل دفع متكامل وقابل للتخصيص من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة به إلى منصات الأعمال مثل مواقع التمويل الجماعي والأسواق وشركات برمجيات الأعمال الصغيرة. وهو يوفر للشركاء الحماية من الاحتيال والمخاطر.
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com عبارة عن منصة مدفوعات قائمة على السحابة - وتتمثل مهمتها في تمكين الشركات ومجتمعاتها من الازدهار في الاقتصاد الرقمي. تسمح تقنية Checkout.com المعيارية للشركات بإضافة ميزات وإدارة المخاطر مع حماية التحويل - وإضافة طرق دفع جديدة لتعزيز النمو في الأسواق الجديدة. تقدم فرقهم المحلية في العديد...
Marketing 360
marketing360.com
تأسست شركة Marketing 360® في عام 2009 على يد الأب والابن، جو وجي بي كيلوج، بهدف إحداث فرق من خلال مساعدة الشركات الصغيرة على النمو وتنمية مجتمعاتها المحلية. الآن، يقع موقع Marketing 360 في فورت كولينز، كولورادو وأوستن، تكساس، ويعمل به أكثر من 550 عضوًا في الفريق ولديه أكثر من 20000 عميل نشط من الشرك...
Fiskl
fiskl.com
اكتشف Fiskl: تطبيق الإدارة المالية والمحاسبة الشامل والمدعوم بالذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة، لا يجب أن تكون إدارة الشؤون المالية لشركتك الصغيرة مؤلمة وتستغرق وقتًا طويلاً. تعمل Fiskl على تسهيل الأمر من خلال مجموعة شاملة من أدوات المحاسبة والفواتير وإعداد التقارير والأدوات المالية المصممة خصيصًا ل...
PingPong Global
usa.pingpongx.com
PingPong هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية تعمل على ابتكار مساحة خدمات الدفع لبائعي التجارة الإلكترونية عبر الحدود حول العالم. ومن خلال الاستفادة من بصمتنا العالمية، تتمثل مهمتنا في تمكين عملائنا من البيع في أي مكان في جميع أنحاء العالم. نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا ومساعدتهم على...
Veem
veem.com
Veem هي منصة دفع عالمية عبر الإنترنت مقرها سان فرانسيسكو، تأسست في عام 2014 على يد مروان فورزلي وألدو كاراسكوسو. كانت تُعرف سابقًا باسم Align Commerce، ثم غيرت اسمها إلى Veem في 8 مارس 2017. تقدم الشركة خدماتها إلى 100 دولة و70 عملة بما في ذلك الدولار الأمريكي والدولار الكندي والجنيه الإسترليني والي...
Service Fusion
servicefusion.com
يعد Service Fusion برنامجًا بسيطًا وقويًا لإدارة الخدمة الميدانية، ويقدم مجموعة متنوعة من الميزات مثل إدارة العملاء، والفواتير والمدفوعات، وإدارة المخزون، وتتبع الوقت، وإعداد التقارير. البرنامج متاح على تطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول لربط موظفي المكاتب والفنيين والعملاء.
Sertifi
sertifi.net
تقدم Sertifi الطريقة الأسرع والأكثر أمانًا لإغلاق الأعمال، بدءًا من التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا وحتى التقاط الدفع الآمن عبر الإنترنت والتقاط آمن لترخيص بطاقة الائتمان عبر الإنترنت. تثق آلاف الشركات حول العالم في Sertifi لإتمام أعمالها بشكل أسرع، وتحديد الإيرادات بسرعة، وتعزيز الأمان والامت...
EBizCharge
ebizcharge.com
الشركة الرائدة في مجال المدفوعات المتكاملة B2B. بوابة الدفع قادرة على معالجة المدفوعات داخل CRM/ERP أو نظام المحاسبة أو عربات التسوق عبر الإنترنت مثل QuickBooks وMicrosoft Dynamics وSAP وAcumatica وOracle وNetsuite وEpicor وSage وMagento وWooCommerce والمزيد. تقدم EBizCharge أيضًا حلول الأجهزة المحم...
BlueSnap
bluesnap.com
تعمل منصة Armatic على تعزيز قوة برنامج المحاسبة/تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الموجود لديك ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالي الخاص بك من خلال أتمتة سير العمل وذكاء الأعمال القوي ووظائف الاتصالات المتكاملة عبر الأقسام لأتمتة المهام في مجالات التمويل والمبيعات والدعم والموارد البشرية والعمليات. 1. ...
Introwise
introwise.com
جدولة سهلة لك ولعملائك. وقتك ثمين جدًا، استخدمه لتوسيع عملك. سوف نتأكد من أن الأمور اليومية تسير بسلاسة. نحن نطلق العنان لطاقاتك الإبداعية حتى تتمكن من التفكير في الصورة الكبيرة: الحصول على أموال مقابل القيام بما تحب. الآن لديك الوقت أخيرًا للتعمق في جميع المشاريع التي كنت تؤجلها: استبيانات ما بعد...
PingPong 中国
pingpongx.com
تخدم PingPong البائعين الصينيين عبر الحدود. توفر PingPong للبائعين الصينيين عبر الحدود خدمات تحصيل عبر الحدود أسرع وأكثر ملاءمة وأكثر أمانًا، مع التركيز على الاحتياجات الشاملة للتجار عبر الحدود والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المتوجهة إلى الخارج، وقد أنشأت PingPong حاليًا خدمة تحصيل عبر الحدود، وأ...
Adyen
adyen.com
Adyen هي منصة الدفع المفضلة للعديد من الشركات الرائدة في العالم، حيث توفر بنية تحتية حديثة شاملة تتصل مباشرة بـ Visa وMastercard وطرق الدفع المفضلة لدى المستهلكين عالميًا. تقدم Adyen مدفوعات سلسة عبر القنوات عبر الإنترنت والهاتف المحمول وداخل المتجر. من خلال مكاتبها في جميع أنحاء العالم، تخدم Adyen ...
Cushion
cushion.ai
Cushion هو تطبيقك المفضل لتنظيم ودفع وبناء الائتمان باستخدام فواتيرك الحالية وشراء الآن وادفع لاحقًا. تبسيط الفواتير الخاصة بك. بناء الائتمان.
VersaPay
versapay.com
بالنسبة للشركات المتنامية التي تحتاج إلى إنجاز المزيد بموارد أقل، تعمل مجموعة كفاءة حسابات القبض من Versapay على تبسيط عملية تحويل الفاتورة إلى نقد من خلال أتمتة الفواتير، وتسهيل مدفوعات B2B، وتبسيط تطبيقات النقد باستخدام الذكاء الاصطناعي. تمتد قاعدة موظفي Versapay، المملوكة لشركة Great Hill Partner...
Rapyd
rapyd.net
تقدم Rapidy للتكنولوجيا المالية ما فعلته السحابة لتكنولوجيا المعلومات. لقد قمنا ببناء أكبر شبكة مدفوعات محلية في العالم لدعم التجارة العالمية السلسة. تستخدم شركات التجارة الإلكترونية المبتكرة وشركات التكنولوجيا والأسواق وغيرها منصات التكنولوجيا المالية الخاصة بنا كخدمة لدمج إمكانات التكنولوجيا المال...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell هي شركة رائدة في ابتكارات المراسلة عبر الهاتف المحمول والدردشة التجارية. تتيح منصة التجارة Clickatell Chat Commerce للعلامات التجارية التواصل والتفاعل والتعامل مع المستهلكين من خلال توفير رحلات تجارية تحادثية مبتكرة وبديهية من خلال سهولة المراسلة، بشكل آمن وعلى نطاق واسع. تستخدم العلامات ...
Alternative Payments
alternativepayments.io
تعد "المدفوعات البديلة" عبارة عن منصة مدفوعات B2B متكاملة الخدمات تعمل على تبسيط المدفوعات وأتمتتها لك ولعملائك. قدم لعملائك منصة آمنة ذات علامة بيضاء لدفع الفواتير باستخدام العديد من طرق الدفع (ACH، وبطاقات الائتمان، والدفع بالتقسيط). يمكنك التكامل مع حلول برامج المحاسبة وPSA الرائدة لمزامنة الفوات...
Mamo Pay
mamopay.com
نحن شركة FinTech مقرها في الإمارات العربية المتحدة ودبي، وهي أول شركة تخضع للتنظيم الكامل من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ("DFSA")🇦🇪 والتي أسسها اثنان من الموظفين السابقين في Google. Mamo Pay for Business عبارة عن منصة دفع متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة (الإمارات العربية المتحدة فقط). سواء كنت ...
PayU
payu.in
PayU هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات الدفع عبر الإنترنت، وتعمل في أكثر من 50 سوقًا عالية النمو، وهي مكرسة لإنشاء خدمات مالية متطورة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أكثر من 300000 تاجر وملايين المستهلكين. تركز على تمكين الأفراد والشركات من خلال الخدمات المالية وخلق عالم بلا حدود مالية حيث يمكن للجميع ...
Fyorin
fyorin.com
Fyorin عبارة عن منصة شاملة للعمليات المالية تجمع بين شبكة من المؤسسات المالية العالمية التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى أكثر من 220 عملة لتبسيط المدفوعات عبر الحدود وتقديم حلول خزانة موحدة. نحن نقدم للشركات العالمية منصة واحدة للعمليات المالية العالمية، والوصول إلى مؤسسات مالية متعددة وتسريع المدفوعات...
Wallester
business.wallester.com
Wallester هي شركة تكنولوجيا مالية تساعد الشركات على اتباع نهج جديد تمامًا لإدارة نفقات الشركات وتحسينها. كوننا شريكًا رسميًا لشركة Visa، فإن Wallester Business هو الحل الأمثل لإصدار بطاقات الشركات لمختلف الاحتياجات بالإضافة إلى منصة داخلية سهلة الاستخدام لمراقبة وإدارة النفقات. يقدم Wallester عملية ...
Connectpay
connectpay.com
تعد ConnectPay واحدة من أسرع مؤسسات الأموال الإلكترونية (EMI) نموًا في ليتوانيا - المركز الرائد للتكنولوجيا المالية في أوروبا القارية - حيث تقدم الخدمات المصرفية للشركات القائمة على الإنترنت. من خلال تقديم حل One Stop Shop لجميع تسهيلات الدفع تحت سقف واحد، توفر ConnectPay تجربة تأهيل مصرفية سلسة وبو...
Global Payments
globalpayments.com
تعد شركة Global Payments Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: GPN) شركة رائدة عالميًا في مجال توفير تكنولوجيا الدفع وحلول البرامج التي تقدم خدمات مبتكرة لعملائنا على مستوى العالم.
Helcim
helcim.com
Helcim هي شركة مدفوعات تتيح للشركات قبول بطاقات الائتمان بسهولة. تركز Helcim على تقديم خدمة دفع أفضل من خلال تسهيل عملية الاشتراك، وتوفير أدوات دفع أكثر ذكاءً، وجعل الحصول على الأموال في متناول الجميع. نحن نعلم أن الحصول على الأموال أمر أساسي لأعمالك، ولهذا السبب نحن ملتزمون بتقديم تجربة أفضل لمعالج...
Zil Money
zilmoney.com
تتيح لك ميزة كشوف المرتبات عن طريق بطاقة الائتمان من Zil Money دفع أجور الموظفين في الوقت المحدد وكسب استرداد نقدي. قم أيضًا بشطب تمويل الرواتب عن طريق رسوم بطاقات الائتمان كنفقات تجارية. قم بتحسين التدفق النقدي ورضا الموظفين مع هذا الحل المرن. تم تصميم Zil Money لمساعدة المستخدمين على جعل إدارة الد...
NMI
nmi.com
يتيح لك NMI إنشاء عرض التجارة المثالي والكامل، سواء كنت موردًا مستقلًا يتطلع إلى بناء حلول أفضل، أو ISO يرغب في زيادة القيمة في خدماتك، أو بنكًا يوفر أدوات معالجة الدفع. وعلى الرغم من أننا لا نعمل بشكل مباشر مع التجار، فإننا نمكنك من تزويد التجار لديك بالقدرة على قبول المدفوعات في جميع نقاط المشاركة...
Viva.com
viva.com
مجموعة Viva.com، المعروفة سابقًا باسم Viva Wallet، هي بنك أوروبي رائد في مجال التكنولوجيا للمدفوعات عبر 24 سوقًا. نعمل بـ 17 لغة و9 عملات، وندعم أكثر من 30 طريقة دفع على مستوى العالم. التطبيق المجاني، viva.com | يمكن إعداد الوحدة الطرفية بسهولة على الهواتف الذكية أو غيرها من أنواع الأجهزة المدعومة ا...
Modulr
modulrfinance.com
نحن منصة رقمية تلغي الحاجة إلى استخدام البنك الذي تتعامل معه للحسابات المصرفية والمدفوعات. نقوم بأتمتة تدفقات الدفع الخاصة بك، ودمج المدفوعات داخل النظام الأساسي الخاص بك، وتمكينك من إنشاء منتجات وخدمات دفع جديدة. كل ذلك من واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة.
PayAdmit
payadmit.com
Payadmit هو متجرك الشامل لجميع عمليات الدفع عبر الإنترنت. فهو يتعامل مع خيارات دفع مختلفة، ويوفر اتصالاً فوريًا ويحتوي على ميزات ذكية قوية لتمكين المعاملات السلسة. ستجد الأمر سهلاً وبديهيًا بغض النظر عن نوع الجهاز الذي تستخدمه - ليس فقط سطح المكتب ولكن أيضًا الجهاز اللوحي. يمكنك مراقبة كل معاملة من ...
PayJunction
payjunction.com
PayJunction هو المكان الذي يلتقي فيه الأشخاص والتكنولوجيا لإجراء المعاملات. تأسست الشركة في عام 2000، وكثيرًا ما أحدثت ثورة في صناعة معالجة الدفع من خلال نهج يجمع بين الابتكار المستمر ودعم العملاء والتسعير الشفاف والأخلاقي. تقوم PayJunction بمعالجة أكثر من 9 مليارات دولار سنويًا من خلال حلول تسهل عل...
Spreedly
spreedly.com
Spreedly عبارة عن منصة لتنسيق المدفوعات. غالبًا ما تجد المؤسسات التي تنمو بسرعة، وتدخل أسواقًا جديدة، وتسعى إلى الحد من عبء الامتثال، أو خفض تكاليف المدفوعات، أنها غير قادرة على تكييف بنيتها التحتية لقبول المدفوعات بالطريقة التي تتطلبها أعمالها. تتيح منصة تنسيق المدفوعات لدينا مرونة المدفوعات والتكر...
Digital River
digitalriver.com
يعد Digital River حلاً خلفيًا للتوسع العالمي والمدفوعات والضرائب والاحتيال والامتثال. تسهل واجهات برمجة التطبيقات المرنة دمج عملية الدفع القابلة للتخصيص مع أي منصة تجارية موجودة. تخلص من المخاطر والتعقيد من خلال نموذج أعمال السجل التجاري الخاص بنا، حيث نقدم تجارب الدفع المحلية، ونقوم بأتمتة الضرائب ...
Ignition
ignitionapp.com
Ignition عبارة عن منصة شاملة للخدمات المهنية التي تمكن الشركات من الحصول على أموال بشكل أسرع وتشغيلها بشكل أكثر ذكاءً. يقوم Ignition بأتمتة وتحسين المقترحات واتفاقيات العملاء والفواتير وتحصيل المدفوعات لوضع حد للمدفوعات المتأخرة والعمل غير المفوتر والإدارة المتكررة الدنيوية. يتكامل Ignition أيضًا مع...
ezyCollect
ezycollect.io
تقوم إيزي كوليكت بأتمتة حسابات القبض الخاصة بالأعمال التجارية بين الشركات - حيث يشهد عملاؤنا عادةً انخفاضًا بنسبة 40% في المبالغ المستحقة المتأخرة خلال أول 12 شهرًا. أتمتة الواقع المعزز مع 1. رؤى ائتمانية تعتمد على بيانات العملاء المباشرة وبيانات من مليون مما يساعدك على تحديد أفضل العملاء والقضاء عل...
Solidgate
solidgate.com
قبول المدفوعات عبر الإنترنت. تضمن منصة معالجة الدفع الشاملة لدينا إجراء عمليات شراء سلسة عبر الإنترنت وبنية تحتية مبسطة للدفع. تمكين الحصول على البطاقة وطرق الدفع المحلية في جميع أنحاء العالم: على سطح المكتب والهاتف المحمول وداخل التطبيق.
Forwardly
forwardai.com
الوصول إلى بيانات المحاسبة التجارية ومراقبتها وإدارتها. التدفق النقدي هو العنصر الأكثر أهمية في الصحة المالية للشركة. نحن نجعل اكتساب المعرفة المالية والتحكم أمرًا سهلاً من خلال مجموعة كاملة من حلول البيانات المحاسبية للبنوك والمقرضين وشركات التكنولوجيا المالية والمحاسبين والشركات الصغيرة.
Libeo
libeo.io
يمكّن Libeo أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة والمديرين الماليين والمحاسبين في جميع أنحاء أوروبا من مركزية ودفع فواتير الموردين الخاصة بهم بنقرة واحدة، بدون رقم IBAN ودون الحاجة إلى الاتصال بالبنك الخاص بهم. تسمح المنصة بالإدارة الشاملة لدورة الشراء: - منصة واحدة لإدارة ودفع جميع فواتير الموردين الخاص...
Paylivre
paylivre.com
Paylivre هي شركة للتكنولوجيا المالية للمدفوعات، مقرها في البرازيل، توفر حلولاً عبر الحدود، وتنقل أكثر من 8 ملايين دولار شهريًا وتربط شركائنا بجمهورهم البرازيلي من خلال واجهات برمجة التطبيقات للدفع الخاصة بنا.
PayDock
paydock.com
Paydock عبارة عن منصة لتنسيق المدفوعات، تقود الطريق في حل العديد من المشكلات المكلفة للتجار الذين يتنقلون بين مقدمي خدمات الدفع المتباينين والسريعين والمجزأين (وذوي الصلة). تعمل تقنيتنا المبتكرة API-first على تنسيق عمليات الدفع والاحتيال والهوية والموردين الآخرين (مثل PayPal، وما إلى ذلك) من خلال ...
Leatherback
leatherback.co
نحن ملتزمون بجعل التجارة عبر الحدود أسهل للأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم. يقوم Leatherback بنقل أموالك حيث يجب أن تعمل دون مشاكل. في أي وقت وفي أي مكان وفي كل مكان تقريبًا نحن نبني منتجات لنمنحك كل ما تحتاجه لعرض سلعك وخدماتك في بلدان مختلفة بالخارج دون رسوم معاملات باهظة - بغض النظر عن مكان ع...
eDebit Direct
edebitdirect.com
بطاقات الائتمان باهظة الثمن، ويصعب الحصول عليها في بعض الأحيان، خاصة بالنسبة للصناعات عالية المخاطر. نظامنا الآمن يسمح لك بالخصم
Ecommpay
ecommpay.com
ECOMMPAY هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات الدفع ومشتري مباشر للبطاقات المصرفية. نقوم بإنشاء تقنيات مصممة خصيصًا تعتمد على البيانات لعملاء التجارة الإلكترونية لإجراء عمليات الدفع عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم. ECOMMPAY يضمن حركة الأموال بنقرة واحدة. تسهل بوابة الدفع الخاصة بنا عملية دفع متعددة ا...