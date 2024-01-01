متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج معالجة الدفع - التطبيقات الأكثر شعبية - الكونغو - برازافيل
يتيح برنامج معالجة الدفع للشركات التعامل مع أنواع مختلفة من المدفوعات بين الشركات (B2B) بكفاءة. تستخدم الشركات هذا البرنامج لإدارة المدفوعات الواردة من عملاء الأعمال والمدفوعات الصادرة للموردين. يمكن لأي شركة تقبل المدفوعات غير النقدية الاستفادة من استخدام برنامج معالجة الدفع. يتم استخدامه بشكل أساسي من قبل فرق المحاسبة لضمان الدفع في الوقت المناسب وتقليل الأخطاء. يتكامل هذا البرنامج مع بوابات الدفع وأنظمة المحاسبة وبرامج أتمتة الحسابات الدائنة (AP). بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتم إقران برامج معالجة الدفع بمنصات التجارة الإلكترونية وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة (POS).
إرسال تطبيق جديد
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. هي شركة أمريكية تدير نظامًا عالميًا للمدفوعات عبر الإنترنت يدعم تحويلات الأموال عبر الإنترنت ويعمل كبديل إلكتروني للطرق الورقية التقليدية مثل الشيكات والحوالات المالية. تعمل الشركة كمعالج دفع للبائعين عبر الإنترنت ومواقع المزادات والعديد من المستخدمين التجاريين الآخرين، حيث تفر...
Venmo
venmo.com
يدفع. الحصول على أموال. محل. يشارك. Venmo هي محفظة رقمية تجعل الأموال أسهل للجميع بدءًا من الطلاب وحتى الشركات الصغيرة. يستخدم أكثر من 60 مليون شخص تطبيق Venmo للحصول على مدفوعات اجتماعية سريعة وآمنة.
Payoneer
payoneer.com
Payoneer هي شركة خدمات مالية أمريكية توفر تحويل الأموال عبر الإنترنت وخدمات الدفع الرقمية وتوفر للعملاء رأس المال العامل.
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks هو برنامج محاسبة تديره شركة 2ndSite Inc. بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة. إنه برنامج قائم على الويب كنموذج خدمة (SaaS)، ويمكن الوصول إليه من خلال جهاز سطح المكتب أو الجهاز المحمول. تأسست الشركة في عام 2003 ويقع مقرها في تورونتو، كندا.
HoneyBook
honeybook.com
تم التصويت عليه كأفضل برنامج لإدارة العملاء للشركات الصغيرة. قم بتأمين العملاء بشكل أسرع باستخدام أداة إدارة المشروعات والفواتير والمدفوعات الشاملة لدينا. نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام.
Karbon
karbonhq.com
كيف تدير شركة المحاسبة الخاصة بك. العمل والعملاء والتخطيط والتواصل في مكان واحد. سواء كان فريقك في المكتب أو عن بعد، فأنت مع Karbon.
Melio
meliopayments.com
ادفع واحصل على الفواتير بسرعة وبساطة ودون أي تكاليف عادية. قم بزيادة التدفق النقدي وتقليل المتاعب مع Melio Payments.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
Airwallex
airwallex.com
امنح أعمالك القدرة على إجراء دفعات دولية سريعة وسهلة ومنخفضة الرسوم بعملات متعددة. سجل و اشترك للحصول على حساب مجاني اليوم.
Thryv
thryv.com
يمكنك إدارة العملاء في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام برامج الأعمال الصغيرة من Thryv: إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمزيد.
GoCardless
gocardless.com
لوحة تحكم GoCardless هي المكان الذي يمكنك من خلاله إدارة العملاء وإعداد الخطط وتلقي مدفوعات الخصم المباشر.
Clover
clover.com
تتيح لك أنظمة نقاط البيع ومعالجة بطاقات الائتمان الخاصة بنا قبول المدفوعات وإدارة أعمالك.
Paystack
paystack.com
المدفوعات الحديثة عبر الإنترنت وخارجها لأفريقيا. يساعد Paystack الشركات في أفريقيا على الحصول على أموال من أي شخص في أي مكان في العالم.
Mollie
mollie.com
ابدأ في تنمية أعمالك باستخدام Mollie Payments: ✓ قبول المدفوعات خلال 15 دقيقة ✓ التسعير الصادق ✓ جميع طرق الدفع الرائدة. احصل على أموالك الآن »
WePay
wepay.com
WePay هو مزود خدمة دفع عبر الإنترنت مقره في الولايات المتحدة ويوفر حل دفع متكامل وقابل للتخصيص من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة به إلى منصات الأعمال مثل مواقع التمويل الجماعي والأسواق وشركات برمجيات الأعمال الصغيرة. وهو يوفر للشركاء الحماية من الاحتيال والمخاطر.
Checkout.com
checkout.com
يساعد موقع Checkout.com أعمالك على تقديم المزيد من طرق الدفع والعملات لمزيد من العملاء. بطاقة الائتمان وبوابة الدفع البديلة الأفضل في فئتها.
Marketing 360
marketing360.com
قم بتعزيز علامتك التجارية باستخدام منصة التسويق رقم 1 للشركات الصغيرة.
Fiskl
fiskl.com
فواتير الهاتف المحمول (وأكثر من ذلك بكثير) لأي شركة صغيرة. إدارة الشؤون المالية اليومية لعملك مثل المحترفين! حساب مجاني متاح.
Veem
veem.com
Veem هي منصة دفع عالمية عبر الإنترنت مقرها سان فرانسيسكو، تأسست في عام 2014 على يد مروان فورزلي وألدو كاراسكوسو. كانت تُعرف سابقًا باسم Align Commerce، ثم غيرت اسمها إلى Veem في 8 مارس 2017. تقدم الشركة خدماتها إلى 100 دولة و70 عملة بما في ذلك الدولار الأمريكي والدولار الكندي والجنيه الإسترليني والي...
PingPong Global
usa.pingpongx.com
PingPong هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية تعمل على ابتكار مساحة خدمات الدفع لبائعي التجارة الإلكترونية عبر الحدود حول العالم. ومن خلال الاستفادة من بصمتنا العالمية، تتمثل مهمتنا في تمكين عملائنا من البيع في أي مكان في جميع أنحاء العالم. نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا ومساعدتهم على...
Service Fusion
servicefusion.com
يعد Service Fusion برنامجًا بسيطًا وقويًا لإدارة الخدمة الميدانية، ويقدم مجموعة متنوعة من الميزات مثل إدارة العملاء، والفواتير والمدفوعات، وإدارة المخزون، وتتبع الوقت، وإعداد التقارير. البرنامج متاح على تطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول لربط موظفي المكاتب والفنيين والعملاء.
Sertifi
sertifi.net
تقدم Sertifi الطريقة الأسرع والأكثر أمانًا لإغلاق الأعمال، بدءًا من التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا وحتى التقاط الدفع الآمن عبر الإنترنت والتقاط آمن لترخيص بطاقة الائتمان عبر الإنترنت. تثق آلاف الشركات حول العالم في Sertifi لإتمام أعمالها بشكل أسرع، وتحديد الإيرادات بسرعة، وتعزيز الأمان والامت...
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge عبارة عن مجموعة من أدوات تحصيل المدفوعات التي تعمل مباشرة داخل الأنظمة التي يستخدمها عملك بالفعل.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap هو حل للدفع عبر الإنترنت لشركات التجارة الإلكترونية، وB2B، وSaaS، وهو متخصص في معالجة الدفع العالمية وحلول بوابة الدفع للشركات عبر الإنترنت.
Introwise
introwise.com
جدولة سهلة لك ولعملائك. وقتك ثمين جدًا، استخدمه لتوسيع عملك. سوف نتأكد من أن الأمور اليومية تسير بسلاسة. نحن نطلق العنان لطاقاتك الإبداعية حتى تتمكن من التفكير في الصورة الكبيرة: الحصول على أموال مقابل القيام بما تحب. الآن لديك أخيرًا الوقت للتعمق في جميع المشاريع التي كنت تؤجلها: استبيانات ما بعد...
Adyen
adyen.com
المدفوعات والبيانات والإدارة المالية الشاملة في حل واحد. تعرف على منصة التكنولوجيا المالية التي تساعدك على تحقيق طموحاتك بشكل أسرع.
PingPong 中国
pingpongx.com
تخدم PingPong البائعين الصينيين عبر الحدود. توفر PingPong للبائعين الصينيين عبر الحدود خدمات تحصيل عبر الحدود أسرع وأكثر ملاءمة وأكثر أمانًا، مع التركيز على الاحتياجات الشاملة للتجار عبر الحدود والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المتوجهة إلى الخارج، أنشأت PingPong حاليًا عمليات تحصيل عبر الحدود، وأسو...
VersaPay
versapay.com
قم بزيادة الأتمتة والمركزية والرؤية لعملية الواقع المعزز الخاصة بك مع تزويد العملاء بتجربة رائدة في الصناعة
Cushion
cushion.ai
ادفع فواتيرك في الوقت المحدد وتجنب رسوم السحب على المكشوف. الدفع التلقائي دون السحب على المكشوف.
Clickatell
clickatell.com
يمنح Clickatell المستهلكين القدرة على إدارة حياتهم اليومية والتعامل مع الشركات عبر الدردشة.
Alternative Payments
alternativepayments.io
تعد "المدفوعات البديلة" عبارة عن منصة مدفوعات B2B متكاملة الخدمات تعمل على تبسيط المدفوعات وأتمتتها لك ولعملائك. قدم لعملائك منصة آمنة ذات علامة بيضاء لدفع الفواتير من خلال العديد من طرق الدفع (ACH، وبطاقات الائتمان، والدفع بالتقسيط). يمكنك التكامل مع حلول برامج المحاسبة وPSA الرائدة لمزامنة الفواتي...
Rapyd
rapyd.net
قامت Rapidd، وهي منظمة عالمية للتكنولوجيا المالية، بإنشاء شبكة دفع عالمية رائدة على مستوى العالم تسمح للشركات بدمج طرق الدفع المحلية من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
PayU
payu.in
PayU هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات الدفع عبر الإنترنت، وتعمل في أكثر من 50 سوقًا عالية النمو، وهي مكرسة لإنشاء خدمات مالية متطورة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أكثر من 300000 تاجر وملايين المستهلكين. تركز على تمكين الأفراد والشركات من خلال الخدمات المالية وخلق عالم بلا حدود مالية حيث يمكن للجميع ...
Fyorin
fyorin.com
Fyorin عبارة عن منصة شاملة للعمليات المالية تجمع بين شبكة من المؤسسات المالية العالمية التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى أكثر من 220 عملة لتبسيط المدفوعات عبر الحدود وتقديم حلول خزانة موحدة. نحن نقدم للشركات العالمية منصة واحدة للعمليات المالية العالمية، والوصول إلى مؤسسات مالية متعددة وتسريع المدفوعات...
Wallester
business.wallester.com
ابدأ بإصدار بطاقات عمل افتراضية أو فعلية مجانية، وقم بإدارة إنفاق الشركة في مكان واحد. سجل الآن واحصل على حساب VISA IBAN خلال يوم واحد مجانًا!
Connectpay
connectpay.com
تعد ConnectPay واحدة من أسرع مؤسسات الأموال الإلكترونية (EMI) نموًا في ليتوانيا - المركز الرائد للتكنولوجيا المالية في أوروبا القارية - حيث تقدم الخدمات المصرفية للشركات القائمة على الإنترنت. من خلال تقديم حل One Stop Shop لجميع تسهيلات الدفع تحت سقف واحد، توفر ConnectPay تجربة تأهيل مصرفية سلسة وبو...
Mamo Pay
mamopay.com
نحن شركة FinTech مقرها في الإمارات العربية المتحدة ودبي، وهي أول شركة تخضع للتنظيم الكامل من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ("DFSA")🇦🇪 والتي أسسها اثنان من الموظفين السابقين في Google. Mamo Pay for Business عبارة عن منصة دفع متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة (الإمارات العربية المتحدة فقط). سواء كنت ...
Global Payments
globalpayments.com
تعد شركة Global Payments Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: GPN) شركة رائدة عالميًا في مجال توفير تكنولوجيا الدفع وحلول البرامج التي تقدم خدمات مبتكرة لعملائنا على مستوى العالم.
Helcim
helcim.com
Helcim هي شركة مدفوعات تتيح للشركات قبول بطاقات الائتمان بسهولة. تركز Helcim على تقديم خدمة دفع أفضل من خلال تسهيل عملية الاشتراك، وتوفير أدوات دفع أكثر ذكاءً، وجعل الحصول على الأموال في متناول الجميع. نحن نعلم أن الحصول على الأموال أمر أساسي لأعمالك، ولهذا السبب نحن ملتزمون بتقديم تجربة أفضل لمعالج...
Zil Money
zilmoney.com
تتيح لك ميزة كشوف المرتبات عن طريق بطاقة الائتمان من Zil Money دفع أجور الموظفين في الوقت المحدد وكسب استرداد نقدي. قم أيضًا بشطب تمويل الرواتب عن طريق رسوم بطاقات الائتمان كنفقات تجارية. قم بتحسين التدفق النقدي ورضا الموظفين مع هذا الحل المرن. تم تصميم Zil Money لمساعدة المستخدمين على جعل إدارة الد...
NMI
nmi.com
يتيح لك NMI إنشاء عرض التجارة المثالي والكامل، سواء كنت موردًا مستقلًا يتطلع إلى بناء حلول أفضل، أو ISO يرغب في زيادة القيمة في خدماتك، أو بنكًا يوفر أدوات معالجة الدفع. وعلى الرغم من أننا لا نعمل بشكل مباشر مع التجار، فإننا نمكنك من تزويد التجار لديك بالقدرة على قبول المدفوعات في جميع نقاط المشاركة...
Modulr
modulrfinance.com
نحن منصة رقمية تلغي الحاجة إلى استخدام البنك الذي تتعامل معه للحسابات المصرفية والمدفوعات. نقوم بأتمتة تدفقات الدفع الخاصة بك، ودمج المدفوعات داخل النظام الأساسي الخاص بك، وتمكينك من إنشاء منتجات وخدمات دفع جديدة. كل ذلك من واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة.
PayJunction
payjunction.com
PayJunction هو المكان الذي يلتقي فيه الأشخاص والتكنولوجيا لإجراء المعاملات. تأسست الشركة في عام 2000، وكثيرًا ما أحدثت ثورة في صناعة معالجة الدفع من خلال نهج يجمع بين الابتكار المستمر ودعم العملاء والتسعير الشفاف والأخلاقي. تقوم PayJunction بمعالجة أكثر من 9 مليارات دولار سنويًا من خلال حلول تسهل عل...
Digital River
digitalriver.com
يعد Digital River حلاً خلفيًا للتوسع العالمي والمدفوعات والضرائب والاحتيال والامتثال. تسهل واجهات برمجة التطبيقات المرنة دمج عملية الدفع القابلة للتخصيص مع أي منصة تجارية موجودة. تخلص من المخاطر والتعقيد من خلال نموذج أعمال السجل التجاري الخاص بنا، حيث نقدم تجارب الدفع المحلية، ونقوم بأتمتة الضرائب ...
Ignition
ignitionapp.com
Ignition عبارة عن منصة شاملة للخدمات المهنية التي تمكن الشركات من الحصول على أموال بشكل أسرع وتشغيلها بشكل أكثر ذكاءً. يقوم Ignition بأتمتة وتحسين المقترحات واتفاقيات العملاء وإعداد الفواتير وتحصيل المدفوعات لوضع حد للمدفوعات المتأخرة والعمل غير المفوتر والإدارة المتكررة. يتكامل Ignition أيضًا مع ال...
ezyCollect
ezycollect.io
يساعد برنامج حسابات القبض ezyCollect الشركات على تبسيط وأتمتة وإدارة أنشطة ائتمان العملاء والتحصيل بشكل أفضل. جربه الان مجانا!
Solidgate
solidgate.com
قبول المدفوعات عبر الإنترنت. تضمن منصة معالجة الدفع الشاملة لدينا إجراء عمليات شراء سلسة عبر الإنترنت وبنية تحتية مبسطة للدفع. تمكين الحصول على البطاقة وطرق الدفع المحلية في جميع أنحاء العالم: على سطح المكتب والهاتف المحمول وداخل التطبيق.
Forwardly
forwardai.com
الوصول إلى بيانات المحاسبة التجارية ومراقبتها وإدارتها. التدفق النقدي هو العنصر الأكثر أهمية في الصحة المالية للشركة. نحن نجعل الحصول على المعرفة المالية والتحكم أمرًا سهلاً من خلال مجموعة كاملة من حلول البيانات المحاسبية للبنوك والمقرضين وشركات التكنولوجيا المالية والمحاسبين والشركات الصغيرة.
Libeo
libeo.io
Libeo في مهمة لتبسيط معالجة ودفع الحسابات المستحقة الدفع للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Paylivre
paylivre.com
Paylivre هي شركة للتكنولوجيا المالية للمدفوعات، مقرها في البرازيل، توفر حلولاً عبر الحدود، وتنقل أكثر من 8 ملايين دولار شهريًا وتربط شركائنا بجمهورهم البرازيلي من خلال واجهات برمجة التطبيقات للدفع الخاصة بنا.
PayDock
paydock.com
Paydock عبارة عن منصة لتنسيق المدفوعات، تقود الطريق في حل العديد من المشكلات المكلفة للتجار الذين يتنقلون بين مقدمي خدمات الدفع المتباينين والسريعين والمجزأين (وذوي الصلة). تعمل تقنيتنا المبتكرة API-first على تنسيق عمليات الدفع والاحتيال والهوية والموردين الآخرين (مثل PayPal، وما إلى ذلك) من خلال ...
Leatherback
leatherback.co
نحن ملتزمون بجعل التجارة عبر الحدود أسهل للأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم. يقوم Leatherback بنقل أموالك حيث يجب أن تعمل دون مشاكل. في أي وقت وفي أي مكان وفي كل مكان تقريبًا نحن نبني منتجات لنمنحك كل ما تحتاجه لعرض سلعك وخدماتك في بلدان مختلفة بالخارج دون رسوم معاملات باهظة - بغض النظر عن مكان ع...
eDebit Direct
edebitdirect.com
بطاقات الائتمان باهظة الثمن، ويصعب الحصول عليها في بعض الأحيان، خاصة بالنسبة للصناعات عالية المخاطر. نظامنا الآمن يسمح لك بالخصم
Ecommpay
ecommpay.com
ECOMMPAY هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات الدفع ومشتري مباشر للبطاقات المصرفية. نقوم بإنشاء تقنيات مصممة خصيصًا تعتمد على البيانات لعملاء التجارة الإلكترونية لإجراء عمليات الدفع عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم. ECOMMPAY يضمن حركة الأموال بنقرة واحدة. تسهل بوابة الدفع الخاصة بنا عملية دفع متعددة ا...
BizPayO
bizpayo.com
يتيح BizPayO للمحترفين قبول مدفوعات بطاقات الائتمان وACH عبر الإنترنت مع استرداد رسوم المعالجة. متوافق بنسبة 100% وآمن للغاية.
Billment
billment.com
Billment™ هي أداة فعالة لإدارة الفواتير تتكامل مع QuickBooks لتوفير الوقت والمال. تتعمق مجموعة ميزات Billment™، بما في ذلك ميزات مثل مدفوعات المعالجة المجمعة، وأتمتة العملاء المجمعة، ومعالجة الدفع المجدولة، وغير ذلك الكثير. تجربة المستخدم سهلة، ودعم العملاء هو الأعلى تقييمًا.
Reap Global
reap.global
Reap هي عبارة عن منصة مالية تتيح الوصول والاتصال المالي من خلال الابتكار للشركات من جميع الأحجام. تجمع Reap بين برامج إدارة الإنفاق ومجموعة من منتجات الدفع المبتكرة - بما في ذلك بطاقة Reap Visa Corporate الائتمانية الرائدة. تلتزم Reap بمساعدة الشركات على تنسيق النجاح من خلال توفير أفضل الأدوات المال...