برامج معالجة الدفع - التطبيقات الأكثر شعبية - أرمينيا

NMI

nmi.com

يتيح لك NMI إنشاء عرض التجارة المثالي والكامل، سواء كنت موردًا مستقلًا يتطلع إلى بناء حلول أفضل، أو ISO يرغب في زيادة القيمة في خدماتك، أو بنكًا يوفر أدوات معالجة الدفع. وعلى الرغم من أننا لا نعمل بشكل مباشر مع التجار، فإننا نمكنك من تزويد التجار لديك بالقدرة على قبول المدفوعات في جميع نقاط المشاركة...