بوابات الدفع - التطبيقات الأكثر شعبية - غيانا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تعمل بوابات الدفع على تبسيط عملية معاملات الدفع بين المتسوقين والتجار، ونقل تفاصيل المعاملات بشكل آمن إلى البنوك. تعتمد شركات التجارة الإلكترونية على بوابات الدفع لضمان النقل الآمن لمعلومات الدفع من العملاء إلى التجار ومعالجي الدفع. يستخدم مديرو التجارة الإلكترونية هذا البرنامج لقبول المدفوعات عبر قنوات متعددة، بينما يستخدمه المتخصصون الماليون لتتبع أداء الدفع. من المهم التمييز بين بوابات الدفع وبرامج معالجة الدفع، المصممة للمعاملات بين الشركات (B2B). تتكامل بوابات الدفع مع منصات التجارة الإلكترونية وبرامج سلة التسوق وبرامج إدارة الاشتراكات لتسهيل عمليات الدفع مقابل السلع والخدمات المباعة من خلال هذه الأنظمة.