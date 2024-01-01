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بوابات الدفع - التطبيقات الأكثر شعبية - جمهورية الدومينيكان
تعمل بوابات الدفع على تبسيط عملية معاملات الدفع بين المتسوقين والتجار، ونقل تفاصيل المعاملات بشكل آمن إلى البنوك. تعتمد شركات التجارة الإلكترونية على بوابات الدفع لضمان النقل الآمن لمعلومات الدفع من العملاء إلى التجار ومعالجي الدفع. يستخدم مديرو التجارة الإلكترونية هذا البرنامج لقبول المدفوعات عبر قنوات متعددة، بينما يستخدمه المتخصصون الماليون لتتبع أداء الدفع. من المهم التمييز بين بوابات الدفع وبرامج معالجة الدفع، المصممة للمعاملات بين الشركات (B2B). تتكامل بوابات الدفع مع منصات التجارة الإلكترونية وبرامج سلة التسوق وبرامج إدارة الاشتراكات لتسهيل عمليات الدفع مقابل السلع والخدمات المباعة من خلال هذه الأنظمة.
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Skrill
skrill.com
إجراء عمليات دفع وتحويلات مالية دولية سريعة وآمنة. من المراهنة والتداول إلى التسوق والألعاب، يجعل Skrill إدارة أموالك أمرًا بسيطًا.
Neteller
neteller.com
قم بالتسجيل للحصول على حساب NETELLER مجاني للحصول على طريقة أسرع وأكثر أمانًا لإرسال الأموال واستلامها عبر الإنترنت. اكتشف محفظتنا الإلكترونية الحائزة على جوائز اليوم.
Payoneer
payoneer.com
Payoneer هي شركة التكنولوجيا المالية التي تعمل على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في العالم من إجراء المعاملات والقيام بالأعمال التجارية والنمو عالميًا. تأسست Payoneer في عام 2005 مع الإيمان بأن المواهب يتم توزيعها بالتساوي، ولكن الفرص ليست كذلك. إن مهمتنا هي تمكين أي رجل أعمال أو شركة في أي ...
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Razorpay
razorpay.com
بوابة الدفع عبر الإنترنت للهند مع واجهة برمجة التطبيقات الأفضل في فئتها وإجراءات التكامل والأمان القوي ولوحة التحكم القوية
GoCardless
gocardless.com
GoCardless في مهمة لتصبح شبكة الدفع المصرفية في العالم. تخليص الأفراد والشركات من الإحباطات وتكلفة طرق الدفع القديمة، من خلال حلول دفع مصرفية مباشرة بسيطة وآمنة. اجمع مدفوعات فورية لمرة واحدة. أو المدفوعات المتكررة الآلية. واستخدم إضافاتنا لاسترداد الدفعات الفاشلة تلقائيًا (استرداد 70% في المتوسط)، ...
Mollie
mollie.com
تعمل Mollie على إزالة الحواجز أمام الشركات من جميع الأحجام للتنافس بشروط أفضل في التجارة الإلكترونية. نقوم بذلك من خلال تقديم عمليات دفع مريحة وموثوقة عبر الإنترنت. تقدم Mollie طرق دفع متنوعة يمكن دمجها بسهولة مع واجهة برمجة التطبيقات (API) أو مكون إضافي لجميع متاجر الويب المهمة. تقبل Mollie جميع طر...
Xendit
xendit.co
قبول وإرسال المدفوعات بسهولة. Xendit هي بوابة دفع رائدة في إندونيسيا والفلبين وجنوب شرق آسيا. من خلال عملية تكامل واحدة، يمكنك تمكين شركتك من قبول المدفوعات في إندونيسيا والفلبين. بطاقات الائتمان والخصم والمحافظ الإلكترونية والتحويل المصرفي والمزيد.
WePay
wepay.com
WePay هو مزود خدمة دفع عبر الإنترنت مقره في الولايات المتحدة ويوفر حل دفع متكامل وقابل للتخصيص من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة به إلى منصات الأعمال مثل مواقع التمويل الجماعي والأسواق وشركات برمجيات الأعمال الصغيرة. وهو يوفر للشركاء الحماية من الاحتيال والمخاطر.
Poynt
poynt.com
Poynt by GoDaddy: حل الدفع الشامل من Omnicommerce. Poynt عبارة عن منصة للتجارة المتصلة، بما في ذلك الأجهزة والبرامج والتطبيقات، مما يمكّن التجار من خلال التكنولوجيا لتحويل أعمالهم.
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com عبارة عن منصة مدفوعات قائمة على السحابة - وتتمثل مهمتها في تمكين الشركات ومجتمعاتها من الازدهار في الاقتصاد الرقمي. تسمح تقنية Checkout.com المعيارية للشركات بإضافة ميزات وإدارة المخاطر مع حماية التحويل - وإضافة طرق دفع جديدة لتعزيز النمو في الأسواق الجديدة. تقدم فرقهم المحلية في العديد...
Cashfree
cashfree.com
منصة دفع قوية وقابلة للتطوير مصممة لتلبية احتياجات عملك - جمع المدفوعات وإرسال الدفعات وإدارة المدفوعات الدولية والقيام بالمزيد. تم تصميم Cashfree Payments لجميع أنواع الشركات بدءًا من الشركات الناشئة إلى المؤسسات لقبول المدفوعات على موقع الويب أو تطبيق الهاتف المحمول أو القنوات الأخرى مثل Whatsapp ...
PaySimple
paysimple.com
تأتي الشركات إلى PaySimple لحاجة بسيطة ولكنها مهمة – وهي طريقة أفضل لقبول المدفوعات. تم تطوير PaySimple لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات القائمة على الخدمات، وهو يوفر حلول دفع وفواتير مرنة يفضلها أكثر من 20000 شركة يوميًا. على عكس منافسينا، تلتزم PaySimple بالخدمة الشخصية. يتلقى عملاؤنا دعمًا شخصيً...
LEDGERS
ledgers.cloud
"تعد بوابة الدفع جزءًا مهمًا من عملية الدفع الإلكتروني. إنها التكنولوجيا الأمامية المسؤولة عن نقل معلومات العميل إلى البنك التاجر، حيث تتم معالجة المعاملة. ومع تقدم التكنولوجيا، تتطور تكنولوجيا بوابة الدفع باستمرار لتلبية احتياجات العملاء لتفضيلات العملاء الجدد والقدرات التقنية، باستخدام LEDGERS، يم...
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, Inc. هي شركة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية تعمل على تعزيز الابتكارات من خلال حلول الدفع المتطورة من حساب إلى حساب. تعمل منصة Dwolla القوية وواجهة برمجة التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة ونظام الشراكة البيئي على تبسيط العملية المعقدة للتكامل مع شبكات الدفع المختلفة لإنشاء حل واحد ش...
Monnify
monnify.com
Monnify هي بوابة دفع للشركات لقبول المدفوعات من العملاء، إما على أساس متكرر أو لمرة واحدة. تقدم Monnify طريقة أسهل وأسرع وأرخص للشركات للحصول على أموالها على تطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بها باستخدام طرق دفع مريحة للعملاء الذين يتمتعون بأعلى معدلات النجاح التي يمكن الحصول عليها في نيجيريا. ي...
EBizCharge
ebizcharge.com
الشركة الرائدة في مجال المدفوعات المتكاملة B2B. بوابة الدفع قادرة على معالجة المدفوعات داخل CRM/ERP أو نظام المحاسبة أو عربات التسوق عبر الإنترنت مثل QuickBooks وMicrosoft Dynamics وSAP وAcumatica وOracle وNetsuite وEpicor وSage وMagento وWooCommerce والمزيد. تقدم EBizCharge أيضًا حلول الأجهزة المحم...
BlueSnap
bluesnap.com
تعمل منصة Armatic على تعزيز قوة برنامج المحاسبة/تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الموجود لديك ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالي الخاص بك من خلال أتمتة سير العمل وذكاء الأعمال القوي ووظائف الاتصالات المتكاملة عبر الأقسام لأتمتة المهام في مجالات التمويل والمبيعات والدعم والموارد البشرية والعمليات. 1. ...
Adyen
adyen.com
Adyen هي منصة الدفع المفضلة للعديد من الشركات الرائدة في العالم، حيث توفر بنية تحتية حديثة شاملة تتصل مباشرة بـ Visa وMastercard وطرق الدفع المفضلة لدى المستهلكين عالميًا. تقدم Adyen مدفوعات سلسة عبر القنوات عبر الإنترنت والهاتف المحمول وداخل المتجر. من خلال مكاتبها في جميع أنحاء العالم، تخدم Adyen ...
Trustly Personal
trustly.com
تأسست شركة Trustly عام 2008، وهي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات المصرفية عبر الإنترنت. تتجاوز شبكتنا من حساب إلى حساب شبكات البطاقات، مما يتيح للمستهلكين إجراء دفعات سريعة وبسيطة وآمنة للتجار مباشرة من حساباتهم المصرفية عبر الإنترنت. ومن خلال دعم أكثر من 6000 بنك، يستطيع حوالي 600 مليون مس...
FasterPay
fasterpay.com
FasterPay - الكل في منصة واحدة لإدارة الأموال الإضافية والأموال الخارجة والمدفوعات.
Rapyd
rapyd.net
تقدم Rapidy للتكنولوجيا المالية ما فعلته السحابة لتكنولوجيا المعلومات. لقد قمنا ببناء أكبر شبكة مدفوعات محلية في العالم لدعم التجارة العالمية السلسة. تستخدم شركات التجارة الإلكترونية المبتكرة وشركات التكنولوجيا والأسواق وغيرها منصات التكنولوجيا المالية الخاصة بنا كخدمة لدمج إمكانات التكنولوجيا المال...
PayNearMe
home.paynearme.com
PayNearMe هي منصة دفع حديثة وموثوقة تتيح لعملائك الدفع كيف ومتى وأينما يريدون. اقبل النقد والخصم والائتمان وACH وطرق الدفع عبر الهاتف المحمول بما في ذلك Apple Pay وGoogle Pay - كل ذلك من خلال نظام أساسي واحد. تقوم PayNearMe ببناء تقنية مبتكرة مع التركيز على تجربة المستخدم ورضا العملاء والموثوقية حتى...
Tranzzo
tranzzo.com
لقد ذهبنا إلى أبعد من ذلك لضمان عمليات دفع موثوقة عبر الإنترنت حتى تتمكن الشركات من التركيز على أشياء أكثر أهمية. نقوم بتطوير الحلول والتقنيات للسماح للمستخدمين بالدفع عبر الإنترنت أينما يريدون.
Teya
teya.com
نحن نبني أدوات لفتح مدفوعات خالية من المتاعب، وإدارة أعمال أفضل، وعملاء جدد وعائدين، كل ذلك بشروط عادلة. تم تصميم عرضنا المتكامل لتبسيط الحياة اليومية وإطلاق العنان لإمكانات النمو، لتحريرهم من الأشياء التي تحرمهم من متعة ممارسة الأعمال. نحن نبني مجموعة من الحلول المتصلة التي تشمل قبول الدفع، وخدمات ...
Maxpay
maxpay.com
Maxpay عبارة عن منصة دفع دولية تساعد في تحقيق الدخل من السوق وواجهة المتجر عبر الإنترنت وخدمة الاشتراك ببضع نقرات
Tazapay
tazapay.com
نحن Tazapay، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية مقرها سنغافورة، تمكن الشركات من إجراء المدفوعات عبر الحدود بسلاسة. نحن نقدم حلول الدفع ورابط الدفع والضمان لتبسيط المعاملات الدولية والمساعدة في تقليل المخاطر لكل من المشترين والبائعين عبر الإنترنت. إن المدفوعات عبر الحدود معقدة ومكلفة وصعبة. غ...
PayU
payu.in
PayU هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات الدفع عبر الإنترنت، وتعمل في أكثر من 50 سوقًا عالية النمو، وهي مكرسة لإنشاء خدمات مالية متطورة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أكثر من 300000 تاجر وملايين المستهلكين. تركز على تمكين الأفراد والشركات من خلال الخدمات المالية وخلق عالم بلا حدود مالية حيث يمكن للجميع ...
Truevo
truevo.com
Truevo هي شركة مستحوذة مرخصة وشركة للتكنولوجيا المالية تخدم الشركات في جميع أنحاء أوروبا. نحن نركز على توفير حلول دفع شاملة توفر معدلات قبول أعلى وسرعات أسرع للمعاملات وأمانًا مثاليًا. نحن ندرك أن كل عمل تجاري فريد من نوعه، وأن مجموعتنا المتنوعة من المنتجات، بما في ذلك الاستحواذ والمدفوعات عبر الإنت...
PayAdmit
payadmit.com
Payadmit هو متجرك الشامل لجميع عمليات الدفع عبر الإنترنت. فهو يتعامل مع خيارات دفع مختلفة، ويوفر اتصالاً فوريًا ويحتوي على ميزات ذكية قوية لتمكين المعاملات السلسة. ستجد الأمر سهلاً وبديهيًا بغض النظر عن نوع الجهاز الذي تستخدمه - ليس فقط سطح المكتب ولكن أيضًا الجهاز اللوحي. يمكنك مراقبة كل معاملة من ...
Cardknox
cardknox.com
Cardknox هي بوابة دفع رائدة متعددة القنوات للمطورين والتي يمكن دمجها بسلاسة مع أنظمة نقاط البيع وبرامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة غير المراقبة ومنصات الأجهزة المحمولة. نحن نقدم حلول دفع مرنة، ومشاركة سخية للإيرادات، ودعم العملاء المتميز، وأقل أسعار التبادل - نخدم ...
PayJunction
payjunction.com
PayJunction هو المكان الذي يلتقي فيه الأشخاص والتكنولوجيا لإجراء المعاملات. تأسست الشركة في عام 2000، وكثيرًا ما أحدثت ثورة في صناعة معالجة الدفع من خلال نهج يجمع بين الابتكار المستمر ودعم العملاء والتسعير الشفاف والأخلاقي. تقوم PayJunction بمعالجة أكثر من 9 مليارات دولار سنويًا من خلال حلول تسهل عل...
Spreedly
spreedly.com
Spreedly عبارة عن منصة لتنسيق المدفوعات. غالبًا ما تجد المؤسسات التي تنمو بسرعة، وتدخل أسواقًا جديدة، وتسعى إلى الحد من عبء الامتثال، أو خفض تكاليف المدفوعات، أنها غير قادرة على تكييف بنيتها التحتية لقبول المدفوعات بالطريقة التي تتطلبها أعمالها. تتيح منصة تنسيق المدفوعات لدينا مرونة المدفوعات والتكر...
HitPay
hitpayapp.com
منصة الدفع الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد HitPay أكثر من 15000 شركة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وحول العالم في معالجة المدفوعات بكفاءة وأمان. نقوم بتوحيد المدفوعات عبر الإنترنت ونقاط البيع والمدفوعات بين الشركات في نظام معالجة دفع واحد متكامل.
Bolt Merchant
bolt.com
يمكنك تحويل المزيد من العملاء بنسبة 50% وزيادة المبيعات من خلال إتمام عملية الدفع بنقرة واحدة في Bolt. قم بترقية عملية الدفع الخاصة بك من خلال الدفع بنقرة واحدة، وضمان استرداد المبالغ المدفوعة للاحتيال بنسبة 100٪، والوصول إلى عشرات الملايين من المتسوقين على شبكة Bolt، والمزيد. بولت مرن وسهل التنفيذ ...
Finix
finix.com
من الشركات الناشئة إلى الشركات المتداولة علنًا، تزودك منصة Finix الشاملة بجميع الأدوات التي تحتاجها لمعالجة المدفوعات عبر الإنترنت والشخصية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول. مع توفر الآلاف من تكوينات الدفع الممكنة، ووقت تشغيل بنسبة 99.999%، تعيد Finix كتابة واجهة برمجة تطبيقات واحدة لصناعة المدفوعات في...
Tegro
tegro.money
المدفوعات عبر الإنترنت للأعمال قبول المدفوعات من الخارج بأي عملة اتصال سريع وتحويل عالي للمدفوعات بديل مجاني لصناديق النقد الشائعة عبر الإنترنت أكثر من 40 وحدة جاهزة لنظام إدارة المحتوى (CMS) وإدارة علاقات العملاء (CRM) سحب الأموال إلى الحساب الجاري في اليوم التالي دفعات جماعية دفع PCI DSS حل الأمن ...
Jumbula
jumbula.com
Jumbula هو مزود مبتكر للتسجيل عبر الإنترنت، والدفع، وأنظمة إدارة الفصل/المخيم المصممة لتبسيط المهام الإدارية للبرامج التي تتراوح من أنشطة ما بعد المدرسة إلى المعسكرات الرياضية وما بعدها. تم إنشاء Jumbula لتبسيط وتعزيز الكفاءة التشغيلية للبرامج التعليمية والترفيهية، ويقدم مجموعة شاملة من الأدوات التي...
PayDo
paydo.com
PayDo هي شركة EMI خاضعة للتنظيم في المملكة المتحدة وMSB مرخصة من كندا. نحن نقدم رقم IBAN متعدد العملات، ومعالجة عالمية، وحلول التاجر، والمدفوعات الجماعية وإصدار بطاقات الشركات في حساب أعمال واحد، ولوحة تحكم واحدة، واتفاقية واحدة، وواجهة برمجة تطبيقات واحدة. يمكنك الوصول إلى إمكانيات الدفع العالمية ب...
Ezidebit
ezidebit.com
Ezidebit يجعل الحياة أسهل لآلاف الشركات في جميع أنحاء أستراليا ونيوزيلندا. يمكن دمج حلول الدفع المبسطة لدينا بسرعة وسهولة مع برامج الأعمال الرائدة لضمان حصولك على أموالك في الوقت المحدد وتحسين التدفق النقدي الخاص بك.
EBANX
ebanx.com
EBANX هو مزود دفع يركز على أمريكا اللاتينية. تقدم الشركة طرق الدفع المحلية الأكثر شعبية وذات الصلة لثمانية دول للشركات العابرة للحدود التي تمكنت من البيع مثل التجارة الإلكترونية المحلية.
Trustpair
trustpair.com
Trustpair هي المنصة الرائدة لمنع الاحتيال في الدفع للشركات الكبيرة في جميع أنحاء العالم. منذ عام 2017، تساعد Trustpair الفرق المالية في تأمين عملية P2P بالكامل، وذلك بفضل الأتمتة. يوفر الحل إدارة بديهية للمخاطر ويتكامل مباشرة مع الأدوات الموجودة لمزيد من الكفاءة. جمعت Trustpair 20 مليون يورو في أكتو...
PayTrace
paytrace.net
نحن خبراء الدفع B2B. متخصصة في خفض النفقات وأتمتة الدفع والكفاءة، تجعل PayTrace قبول المدفوعات أمرًا سهلاً. نحن نقدم حلولاً لمعالجة الدفعات، والحسابات المستحقة القبض، وتحسين التبادل، وأتمتة الدفع، وكلها مبنية على أساس متين لبوابة الدفع الخاصة بنا والتي تحظى بثقة 40.000 شركة تجارية. تعمل منصتنا على أ...
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) هي شركة التكنولوجيا المالية الكندية التي تعمل على تسريع أعمال العملاء في جميع أنحاء العالم. تسمح تقنية Nuvei المعيارية والمرنة والقابلة للتطوير للشركات الرائدة بقبول مدفوعات الجيل التالي وتقديم جميع خيارات الدفع والاستفادة من خدمات إصدار البطاقات والخدمات المصرفية وإ...
Cardinity
cardinity.com
Cardinity هو معالج دفع للشركات في جميع أنحاء أوروبا. قم بتحسين عملك من خلال قبول الدفع ببطاقات الائتمان والخصم من جميع أنحاء العالم. نحن مؤسسة دفع مرخصة نشطة في الاتحاد الأوروبي. مسجلة في VISA Europe وهي العضو الرئيسي في MasterCard International من أجل توفير خدمات معالجة بطاقات الائتمان للشركات عبر ...
Shift4
shift4.com
تعمل شركة Shift4 (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: FOUR) على إعادة تعريف التجارة بجرأة من خلال تبسيط أنظمة المدفوعات المعقدة في جميع أنحاء العالم. بصفتها الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا تمكين التجارة، تعمل Shift4 على تشغيل مليارات المعاملات سنويًا لمئات الآلاف من الشركات في كل صناعة تقريبًا...
MONEI
monei.com
يعد حل بوابة الدفع الخاص بشركة MONEI خيارًا للعديد من شركات التجارة الإلكترونية الموجودة في أوروبا. فازت هندستها المعمارية بجائزة برنامج AWS Startup Architecture of the Year من أمازون (منطقة أيبيريا). تعمل MONEI على تبسيط المدفوعات الرقمية حتى تتمكن الشركات عبر الإنترنت من قبول جميع طرق الدفع الرئيس...
Borderless AI
hireborderless.com
يعد Borderless AI حلاً عالميًا فريدًا لكشوف المرتبات يستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة وتسريع عملية تأهيل أعضاء الفريق الدولي وإدارتهم ودفع أجورهم. لماذا فريدة من نوعها؟ لقد قمنا بدمج التكنولوجيا البديهية مع الخدمة عالية اللمس حتى تتمكن المؤسسات من إشراك العاملين ودفع أجورهم في جميع أنح...
TSYS
tsys.com
تعمل TSYS على بناء مستقبل المدفوعات من خلال مجموعة من حلول جهات الإصدار القابلة للتطوير. مهما كانت صناعتك أو حجم عملك، سنساعدك على تكوين الحل المثالي.
Trustly Business
trustly.com
تأسست شركة Trustly عام 2008، وهي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات المصرفية عبر الإنترنت. تتجاوز شبكتنا من حساب إلى حساب شبكات البطاقات، مما يتيح للمستهلكين إجراء دفعات سريعة وبسيطة وآمنة للتجار مباشرة من حساباتهم المصرفية عبر الإنترنت. ومن خلال دعم أكثر من 6000 بنك، يستطيع حوالي 600 مليون مس...