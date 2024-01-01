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بوابات الدفع - التطبيقات الأكثر شعبية - الكونغو - كينشاسا
تعمل بوابات الدفع على تبسيط عملية معاملات الدفع بين المتسوقين والتجار، ونقل تفاصيل المعاملات بشكل آمن إلى البنوك. تعتمد شركات التجارة الإلكترونية على بوابات الدفع لضمان النقل الآمن لمعلومات الدفع من العملاء إلى التجار ومعالجي الدفع. يستخدم مديرو التجارة الإلكترونية هذا البرنامج لقبول المدفوعات عبر قنوات متعددة، بينما يستخدمه المتخصصون الماليون لتتبع أداء الدفع. من المهم التمييز بين بوابات الدفع وبرامج معالجة الدفع، المصممة للمعاملات بين الشركات (B2B). تتكامل بوابات الدفع مع منصات التجارة الإلكترونية وبرامج سلة التسوق وبرامج إدارة الاشتراكات لتسهيل عمليات الدفع مقابل السلع والخدمات المباعة من خلال هذه الأنظمة.
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Payoneer
payoneer.com
Payoneer هي شركة خدمات مالية أمريكية توفر تحويل الأموال عبر الإنترنت وخدمات الدفع الرقمية وتوفر للعملاء رأس المال العامل.
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Skrill
skrill.com
إجراء عمليات دفع وتحويلات مالية دولية سريعة وآمنة. من المراهنة والتداول إلى التسوق والألعاب، يجعل Skrill إدارة أموالك أمرًا بسيطًا.
Razorpay
razorpay.com
بوابة الدفع عبر الإنترنت للهند مع واجهة برمجة التطبيقات الأفضل في فئتها وإجراءات التكامل والأمان القوي ولوحة التحكم القوية
Neteller
neteller.com
قم بالتسجيل للحصول على حساب NETELLER مجاني للحصول على طريقة أسرع وأكثر أمانًا لإرسال الأموال واستلامها عبر الإنترنت. اكتشف محفظتنا الإلكترونية الحائزة على جوائز اليوم.
GoCardless
gocardless.com
لوحة تحكم GoCardless هي المكان الذي يمكنك من خلاله إدارة العملاء وإعداد الخطط وتلقي مدفوعات الخصم المباشر.
Mollie
mollie.com
ابدأ في تنمية أعمالك باستخدام Mollie Payments: ✓ قبول المدفوعات خلال 15 دقيقة ✓ التسعير الصادق ✓ جميع طرق الدفع الرائدة. احصل على أموالك الآن »
Xendit
xendit.co
قبول وإرسال المدفوعات بسهولة. Xendit هي بوابة دفع رائدة في إندونيسيا والفلبين وجنوب شرق آسيا. من خلال عملية تكامل واحدة، يمكنك تمكين شركتك من قبول المدفوعات في إندونيسيا والفلبين. بطاقات الائتمان والخصم والمحافظ الإلكترونية والتحويل المصرفي والمزيد.
WePay
wepay.com
WePay هو مزود خدمة دفع عبر الإنترنت مقره في الولايات المتحدة ويوفر حل دفع متكامل وقابل للتخصيص من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة به إلى منصات الأعمال مثل مواقع التمويل الجماعي والأسواق وشركات برمجيات الأعمال الصغيرة. وهو يوفر للشركاء الحماية من الاحتيال والمخاطر.
Cashfree
cashfree.com
المدفوعات للهند الرقمية. الطريقة الأسرع والأسهل لتحصيل المدفوعات وتسديد الدفعات للشركات المتنامية
PaySimple
paysimple.com
قم بتسجيل الدخول إلى حساب PaySimple الخاص بك. ليس لديك حساب؟ قم بالتسجيل لبدء قبول المدفوعات عبر الإنترنت، وأتمتة إعداد الفواتير والفواتير، وإنشاء قاعدة بيانات آمنة للعملاء.
Checkout.com
checkout.com
يساعد موقع Checkout.com أعمالك على تقديم المزيد من طرق الدفع والعملات لمزيد من العملاء. بطاقة الائتمان وبوابة الدفع البديلة الأفضل في فئتها.
Poynt
poynt.com
Poynt by GoDaddy: حل الدفع الشامل من Omnicommerce. Poynt عبارة عن منصة للتجارة المتصلة، بما في ذلك الأجهزة والبرامج والتطبيقات، مما يمكّن التجار من خلال التكنولوجيا لتحويل أعمالهم.
LEDGERS
ledgers.cloud
ابق على اتصال مع الأعمال أدوات الفواتير والحضور والامتثال لضريبة السلع والخدمات والمحاسبة وأدوات تقديم الضرائب لمساعدتك في إدارة أعمالك من أي مكان وفي أي وقت.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla هي شركة تجارة إلكترونية في الولايات المتحدة فقط توفر نظام دفع عبر الإنترنت وشبكة دفع عبر الهاتف المحمول.
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge عبارة عن مجموعة من أدوات تحصيل المدفوعات التي تعمل مباشرة داخل الأنظمة التي يستخدمها عملك بالفعل.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap هو حل للدفع عبر الإنترنت لشركات التجارة الإلكترونية، وB2B، وSaaS، وهو متخصص في معالجة الدفع العالمية وحلول بوابة الدفع للشركات عبر الإنترنت.
Monnify
monnify.com
Monnify هي بوابة دفع للشركات لقبول المدفوعات من العملاء، إما على أساس متكرر أو لمرة واحدة. تقدم Monnify طريقة أسهل وأسرع وأرخص للشركات للحصول على أموالها على تطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بها باستخدام طرق دفع مريحة للعملاء الذين يتمتعون بأعلى معدلات النجاح التي يمكن الحصول عليها في نيجيريا. ي...
Adyen
adyen.com
المدفوعات والبيانات والإدارة المالية الشاملة في حل واحد. تعرف على منصة التكنولوجيا المالية التي تساعدك على تحقيق طموحاتك بشكل أسرع.
Trustly Personal
trustly.com
مدفوعات بنكية خالية من المتاعب. طريقة أسهل وأكثر أمانا للدفع. قم بإجراء أو تلقي المدفوعات عبر الإنترنت مباشرة من حسابك المصرفي. ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى البنك الذي تتعامل معه من موقع/تطبيق التاجر في لمح البصر. لا يوجد تطبيق للتنزيل، ولا إدخالات يدوية، ولا يوجد حساب لإنشاءه.
PayNearMe
home.paynearme.com
PayNearMe هي منصة دفع حديثة وموثوقة تتيح لعملائك الدفع كيف ومتى وأينما يريدون. اقبل النقد والخصم والائتمان وACH وطرق الدفع عبر الهاتف المحمول بما في ذلك Apple Pay وGoogle Pay - كل ذلك من خلال نظام أساسي واحد. تقوم PayNearMe ببناء تقنية مبتكرة مع التركيز على تجربة المستخدم ورضا العملاء والموثوقية حتى...
Rapyd
rapyd.net
قامت Rapidd، وهي منظمة عالمية للتكنولوجيا المالية، بإنشاء شبكة دفع عالمية رائدة على مستوى العالم تسمح للشركات بدمج طرق الدفع المحلية من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
Tazapay
tazapay.com
نحن Tazapay، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية مقرها سنغافورة، تمكن الشركات من إجراء المدفوعات عبر الحدود بسلاسة. نحن نقدم حلول الدفع ورابط الدفع والضمان لتبسيط المعاملات الدولية والمساعدة في تقليل المخاطر لكل من المشترين والبائعين عبر الإنترنت. إن المدفوعات عبر الحدود معقدة ومكلفة وصعبة. غ...
FasterPay
fasterpay.com
FasterPay - الكل في منصة واحدة لإدارة الأموال الإضافية والأموال الخارجة والمدفوعات.
PayU
payu.in
PayU هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات الدفع عبر الإنترنت، وتعمل في أكثر من 50 سوقًا عالية النمو، وهي مكرسة لإنشاء خدمات مالية متطورة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أكثر من 300000 تاجر وملايين المستهلكين. تركز على تمكين الأفراد والشركات من خلال الخدمات المالية وخلق عالم بلا حدود مالية حيث يمكن للجميع ...
Truevo
truevo.com
Truevo هي شركة مستحوذة مرخصة وشركة للتكنولوجيا المالية تخدم الشركات في جميع أنحاء أوروبا. نحن نركز على توفير حلول دفع شاملة توفر معدلات قبول أعلى وسرعات أسرع للمعاملات وأمانًا مثاليًا. نحن ندرك أن كل عمل تجاري فريد من نوعه، وأن مجموعتنا المتنوعة من المنتجات، بما في ذلك الاستحواذ والمدفوعات عبر الإنت...
Tranzzo
tranzzo.com
لقد ذهبنا إلى أبعد من ذلك لضمان عمليات دفع موثوقة عبر الإنترنت حتى تتمكن الشركات من التركيز على أشياء أكثر أهمية. نقوم بتطوير الحلول والتقنيات للسماح للمستخدمين بالدفع عبر الإنترنت أينما يريدون.
Teya
teya.com
نحن نبني أدوات لفتح مدفوعات خالية من المتاعب، وإدارة أعمال أفضل، وعملاء جدد وعائدين، كل ذلك بشروط عادلة. تم تصميم عرضنا المتكامل لتبسيط الحياة اليومية وإطلاق العنان لإمكانات النمو، لتحريرهم من الأشياء التي تحرمهم من متعة ممارسة الأعمال. نحن نبني مجموعة من الحلول المتصلة التي تشمل قبول الدفع، وخدمات ...
Maxpay
maxpay.com
Maxpay عبارة عن منصة دفع دولية تساعد في تحقيق الدخل من السوق وواجهة المتجر عبر الإنترنت وخدمة الاشتراك ببضع نقرات
PayJunction
payjunction.com
PayJunction هو المكان الذي يلتقي فيه الأشخاص والتكنولوجيا لإجراء المعاملات. تأسست الشركة في عام 2000، وكثيرًا ما أحدثت ثورة في صناعة معالجة الدفع من خلال نهج يجمع بين الابتكار المستمر ودعم العملاء والتسعير الشفاف والأخلاقي. تقوم PayJunction بمعالجة أكثر من 9 مليارات دولار سنويًا من خلال حلول تسهل عل...
HitPay
hitpayapp.com
منصة الدفع الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد HitPay أكثر من 15000 شركة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وحول العالم في معالجة المدفوعات بكفاءة وأمان. نقوم بتوحيد المدفوعات عبر الإنترنت ونقاط البيع والمدفوعات بين الشركات في نظام معالجة دفع واحد متكامل.
Bolt Merchant
bolt.com
تعزيز إيرادات التجارة الإلكترونية، مضمونة. أكثر من 80 مليون متسوق. الدفع والمنصة المحايدة. أفضل عملية دفع لعلامتك التجارية بدون زر إضافي.
Finix
finix.com
المدفوعات مصممة لتوسيع نطاق عملك. قم بإنشاء تجربة دفع سلسة تعزز مشاركة العملاء، باستخدام حلنا الشامل. يمكنك التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الموثوقة والبديهية والميزات المريحة الجاهزة. قم بإدارة عمليات الدفع باستخدام أدوات تحسين الإنتاجية فيما يتعلق بالرسوم والامتثال وغير ذلك الكثير.
Tegro
tegro.money
المدفوعات عبر الإنترنت للأعمال قبول المدفوعات من الخارج بأي عملة اتصال سريع وتحويل عالي للمدفوعات بديل مجاني لصناديق النقد الشائعة عبر الإنترنت أكثر من 40 وحدة جاهزة لنظام إدارة المحتوى (CMS) وإدارة علاقات العملاء (CRM) سحب الأموال إلى الحساب الجاري في اليوم التالي دفعات جماعية دفع PCI DSS حل الأمن ...
PayAdmit
payadmit.com
Payadmit هو متجرك الشامل لجميع عمليات الدفع عبر الإنترنت. فهو يتعامل مع خيارات دفع مختلفة، ويوفر اتصالاً فوريًا ويحتوي على ميزات ذكية قوية لتمكين المعاملات السلسة. ستجد الأمر سهلاً وبديهيًا بغض النظر عن نوع الجهاز الذي تستخدمه - ليس فقط سطح المكتب ولكن أيضًا الجهاز اللوحي. يمكنك مراقبة كل معاملة من ...
Jumbula
jumbula.com
Jumbula هو مزود مبتكر للتسجيل عبر الإنترنت، والدفع، وأنظمة إدارة الفصل/المخيم المصممة لتبسيط المهام الإدارية للبرامج التي تتراوح من أنشطة ما بعد المدرسة إلى المعسكرات الرياضية وما بعدها. تم إنشاء Jumbula لتبسيط وتعزيز الكفاءة التشغيلية للبرامج التعليمية والترفيهية، ويقدم مجموعة شاملة من الأدوات التي...
PayDo
paydo.com
PayDo هي شركة EMI خاضعة للتنظيم في المملكة المتحدة وMSB مرخصة من كندا. نحن نقدم رقم IBAN متعدد العملات، ومعالجة عالمية، وحلول التاجر، والمدفوعات الجماعية وإصدار بطاقات الشركات في حساب أعمال واحد، ولوحة تحكم واحدة، واتفاقية واحدة، وواجهة برمجة تطبيقات واحدة. يمكنك الوصول إلى إمكانات الدفع العالمية با...
Ezidebit
ezidebit.com
Ezidebit يجعل الحياة أسهل لآلاف الشركات في جميع أنحاء أستراليا ونيوزيلندا. يمكن دمج حلول الدفع المبسطة لدينا بسرعة وسهولة مع برامج الأعمال الرائدة لضمان حصولك على أموالك في الوقت المحدد وتحسين التدفق النقدي الخاص بك.
EBANX
ebanx.com
EBANX هو مزود دفع يركز على أمريكا اللاتينية. تقدم الشركة طرق الدفع المحلية الأكثر شعبية وذات الصلة لثمانية دول للشركات العابرة للحدود التي تمكنت من البيع مثل التجارة الإلكترونية المحلية.
Cardknox
cardknox.com
Cardknox هي بوابة دفع رائدة متعددة القنوات للمطورين والتي يمكن دمجها بسلاسة مع أنظمة نقاط البيع وبرامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة غير المراقبة ومنصات الأجهزة المحمولة. نحن نقدم حلول دفع مرنة، ومشاركة سخية للإيرادات، ودعم العملاء المتميز، وأقل أسعار التبادل - نخدم ...
Trustpair
trustpair.com
Trustpair هي المنصة الرائدة لمنع الاحتيال في الدفع للشركات الكبيرة في جميع أنحاء العالم. منذ عام 2017، تساعد Trustpair الفرق المالية في تأمين عملية P2P بالكامل، وذلك بفضل الأتمتة. يوفر الحل إدارة بديهية للمخاطر ويتكامل مباشرة مع الأدوات الموجودة لمزيد من الكفاءة. جمعت Trustpair 20 مليون يورو في أكتو...
PayTrace
paytrace.net
نحن خبراء الدفع B2B. متخصصة في خفض النفقات وأتمتة الدفع والكفاءة، تجعل PayTrace قبول المدفوعات أمرًا سهلاً. نحن نقدم حلولاً لمعالجة الدفعات، والحسابات المستحقة القبض، وتحسين التبادل، وأتمتة الدفع، وكلها مبنية على أساس متين لبوابة الدفع الخاصة بنا والتي تحظى بثقة 40.000 شركة تجارية. تعمل منصتنا على أ...
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) هي شركة التكنولوجيا المالية الكندية التي تعمل على تسريع أعمال العملاء في جميع أنحاء العالم. تسمح تقنية Nuvei المعيارية والمرنة والقابلة للتطوير للشركات الرائدة بقبول مدفوعات الجيل التالي وتقديم جميع خيارات الدفع والاستفادة من خدمات إصدار البطاقات والخدمات المصرفية وإ...
Cardinity
cardinity.com
Cardinity هو معالج دفع للشركات في جميع أنحاء أوروبا. قم بتحسين عملك من خلال قبول الدفع ببطاقات الائتمان والخصم من جميع أنحاء العالم. نحن مؤسسة دفع مرخصة نشطة في الاتحاد الأوروبي. مسجلة في VISA Europe وهي العضو الرئيسي في MasterCard International من أجل توفير خدمات معالجة بطاقات الائتمان للشركات عبر ...
Shift4
shift4.com
تعمل شركة Shift4 (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: FOUR) على إعادة تعريف التجارة بجرأة من خلال تبسيط أنظمة المدفوعات المعقدة في جميع أنحاء العالم. بصفتها الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا تمكين التجارة، تعمل Shift4 على تشغيل مليارات المعاملات سنويًا لمئات الآلاف من الشركات في كل صناعة تقريبًا...
MONEI
monei.com
يعد حل بوابة الدفع الخاص بشركة MONEI خيارًا للعديد من شركات التجارة الإلكترونية الموجودة في أوروبا. فازت هندستها المعمارية بجائزة برنامج AWS Startup Architecture of the Year من أمازون (منطقة أيبيريا). تعمل MONEI على تبسيط المدفوعات الرقمية حتى تتمكن الشركات عبر الإنترنت من قبول جميع طرق الدفع الرئيس...
Spreedly
spreedly.com
Spreedly عبارة عن منصة لتنسيق المدفوعات. غالبًا ما تجد المؤسسات التي تنمو بسرعة، وتدخل أسواقًا جديدة، وتسعى إلى الحد من عبء الامتثال، أو خفض تكاليف المدفوعات، أنها غير قادرة على تكييف بنيتها التحتية لقبول المدفوعات بالطريقة التي تتطلبها أعمالها. تتيح منصة تنسيق المدفوعات لدينا مرونة المدفوعات والتكر...
Borderless AI
hireborderless.com
يعد Borderless AI حلاً عالميًا فريدًا لكشوف المرتبات يستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة وتسريع عملية تأهيل أعضاء الفريق الدولي وإدارتهم ودفع أجورهم. لماذا فريدة من نوعها؟ لقد قمنا بدمج التكنولوجيا البديهية مع الخدمة عالية اللمس حتى تتمكن المؤسسات من إشراك الموظفين ودفع أجورهم في جميع أنح...
TSYS
tsys.com
تعمل TSYS على بناء مستقبل المدفوعات من خلال مجموعة من حلول جهات الإصدار القابلة للتطوير. مهما كانت صناعتك أو حجم عملك، سنساعدك على تكوين الحل الأمثل.
Trustly Business
trustly.com
قم بتحسين عمليات الدفع وخفض التكاليف وتبسيط الخدمات المالية للمستهلكين من خلال تسخير قوة تكنولوجيا الخدمات المصرفية المفتوحة.