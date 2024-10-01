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برنامج إصدار بطاقة الدفع - التطبيقات الأكثر شعبية - آيسلندا
يمكّن برنامج إصدار بطاقات الدفع الشركات والمؤسسات المالية من إنتاج بطاقات دفع فعلية وافتراضية. وتستخدم البنوك هذا البرنامج لإصدار بطاقات الدفع لعملائها، بينما تستخدمه الشركات لإصدار بطاقات لموظفيها. تساعد بطاقات الدفع الخاصة بالشركات الشركات على مراقبة النفقات المتعلقة بالعمل ومساعدة الموظفين في الحفاظ على تميز الأعمال والمالية الشخصية. يختلف هذا البرنامج عن البرامج المصممة لإنشاء بطاقات الهوية والوصول أو بطاقات الهدايا. يتكامل برنامج إصدار بطاقات الدفع مع برامج المحاسبة وإدارة النفقات للشركات، ومع البرامج المصرفية الأساسية للمؤسسات المالية.
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Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Pleo
pleo.io
تعرف على Pleo، حل الإنفاق الرائد في أوروبا والذي يعمل على تبسيط النفقات لكل فرد في الشركة. امنح موظفيك بطاقة شركة ذكية لشراء الأشياء التي يحتاجون إليها ونسيان مطاردة الإيصالات المفقودة. احصل على رؤية للنفقات في الوقت الفعلي، واشعر بالتحكم في إنفاقك وخفض تكلفة المشرف لديك بفضل إدارة النفقات الآلية وا...
Blackсatсard
blackcatcard.com
نقدم لكم Blackcatcard، وهي خدمة مالية دولية مقرها أوروبا تأسست عام 2019. وهي تقدم بطاقات افتراضية وبلاستيكية مقبولة في جميع أنحاء العالم، بدون رسوم لإنشاء الحساب وإصدار البطاقة الافتراضية والصيانة. توفر Blackcatcard، المرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في مالطا، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيق...
Equals Money
equalsmoney.com
انضم إلى أكثر من 20000 شركة ساعدناها في التحكم في نفقات أعمالها. تمنحك بطاقاتنا وتطبيقاتنا ومنصتنا عبر الإنترنت تحكمًا كاملاً ورؤية واضحة حتى تتمكن من قضاء وقت أقل في إدارة أموالك ومزيد من الوقت في تنمية أعمالك. العمل في جميع أنحاء العالم - يمكن استخدام بطاقاتنا* في أكثر من 190 دولة حيث يتم قبول Mas...
Circula
circula.com
Circula عبارة عن منصة نفقات لأية مدفوعات يقوم بها الموظفون: نفقات السفر وبطاقات الائتمان واستحقاقات الموظفين. تتمثل مهمتنا في تبسيط إدارة الشؤون المالية وكشوف المرتبات، مع ضمان الامتثال من خلال عمليات التشغيل الآلي الذكية - حتى يتمكن الموظفون من أداء عملهم على أفضل وجه. مع Circula، يمكنك ✔️ توفير ما...
Payowire
payowire.com
حل دفع عالمي مع مزود البطاقات الافتراضية والمادية. يتوفر حساب مصرفي بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني وتعبئة رصيد الهاتف المحمول. قم بإنشاء حساب: https://payowire.com/register Easybanking للعاملين المستقلين ورجال الأعمال. جميع الحلول في منصة واحدة. توفر Payowire تأشيرة افتراضية وبطاقة Mas...
Capital on Tap
capitalontap.com
في Capital on Tap، مهمتنا هي جعل إدارة الأعمال التجارية الصغيرة سهلة قدر الإمكان. نحن ندرك أن العمليات اليومية للشركة يمكن أن تكون صعبة، ولهذا السبب قمنا بتطوير الأدوات والموارد التي تمكن أصحاب الأعمال من تبسيط عملياتهم، والحصول على تمويل سريع، وكسب المكافآت. لذا، إذا كنت تبحث عن طريقة أفضل لإدارة أ...
Rapyd
rapyd.net
تقدم Rapidy للتكنولوجيا المالية ما فعلته السحابة لتكنولوجيا المعلومات. لقد قمنا ببناء أكبر شبكة مدفوعات محلية في العالم لدعم التجارة العالمية السلسة. تستخدم شركات التجارة الإلكترونية المبتكرة وشركات التكنولوجيا والأسواق وغيرها منصات التكنولوجيا المالية الخاصة بنا كخدمة لدمج إمكانات التكنولوجيا المال...
Viva.com
viva.com
مجموعة Viva.com، المعروفة سابقًا باسم Viva Wallet، هي بنك أوروبي رائد في مجال التكنولوجيا للمدفوعات عبر 24 سوقًا. نعمل بـ 17 لغة و9 عملات، وندعم أكثر من 30 طريقة دفع على مستوى العالم. التطبيق المجاني، viva.com | يمكن إعداد الوحدة الطرفية بسهولة على الهواتف الذكية أو غيرها من أنواع الأجهزة المدعومة ا...
OmniCard
omnicard.in
تقدم OmniCard مدفوعات مضمنة باعتبارها قدرتها الأساسية لمساعدة الشركات على حل احتياجات الإنفاق التجاري وتدفقات الدفع. تشمل عروض الدفع المضمنة في OmniCard إدارة الإنفاق وحلول المكافآت والمشاركة وبطاقات الشركات؛ تم تصميمه خصيصًا لتلبية احتياجات الأعمال المخصصة.
Payhawk
payhawk.com
Payhawk هو الحل الرائد لإدارة الإنفاق للشركات المحلية والدولية في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. من خلال الجمع بين بطاقات الشركة، والنفقات القابلة للسداد، والحسابات الدائنة، والتكامل السلس لبرامج المحاسبة في منتج واحد، يجعل Payhawk مدفوعات الأعمال سهلة - للجميع. تساعد Payhawk ...
Kodo
kodo.com
أنفق بشكل أكثر ذكاءً مع حل الدفع الشامل للشركات الخاص بنا أبسط منصة لمدفوعات الشركات تساعدك على التحكم في نفقات الشركة وأتمتتها وتفويضها بينما تركز على تنمية أعمالك!
Wallester
business.wallester.com
Wallester هي شركة تكنولوجيا مالية تساعد الشركات على اتباع نهج جديد تمامًا لإدارة نفقات الشركات وتحسينها. كوننا شريكًا رسميًا لشركة Visa، فإن Wallester Business هو الحل الأمثل لإصدار بطاقات الشركات لمختلف الاحتياجات بالإضافة إلى منصة داخلية سهلة الاستخدام لمراقبة وإدارة النفقات. يقدم Wallester عملية ...
Cheqly
cheqly.com
Cheqly هو بنك جديد متكامل للشركات الناشئة - افتح حسابًا تجاريًا مباشرة من الكمبيوتر المحمول أو الهاتف المحمول الخاص بك عن بعد وبشكل كامل عبر الإنترنت! حقق نموًا أسرع مع حسابات Cheqly Business وبطاقة الخصم Visa Business. استمتع بتجربة مصرفية بدون رسوم مخفية، ودعم عملاء عالي الجودة ولمسة شخصية.
Alaan
alaan.com
الآن هو أكبر وأشمل منصة لإدارة بطاقات الشركات والإنفاق في الشرق الأوسط، وهو موثوق به من أمثال البراري، ريفولي، أرادا وغيرها. يتيح لك Alaan: 1. أتمتة إدارة النفقات 2. تتبع إنفاق الشركة في الوقت الفعلي 3. تحسين ميزانيات الشركة 4. التحكم في أموالك بدعم من Y Combinator والعديد من المستثمرين العالميين، A...
KlearCard
getkleercard.com
الحل رقم 1 لإنفاق الأعمال: إدارة النفقات ودفع الفواتير وبطاقات P المرنة والحلول الائتمانية.
Jeeves
tryjeeves.com
Jeeves عبارة عن منصة عالمية لإدارة الإنفاق التجاري مصممة للشركات التي لها عمليات في أمريكا اللاتينية وخارجها. افتح حسابات أعمال عالمية، وأصدر بطاقات الشركة لفريقك بأكمله، وأرسل مدفوعات الموردين والبائعين حول العالم، وقم بإدارة النفقات بسلاسة في مكان واحد. بفضل برامج إدارة الإنفاق المجانية وعمليات ال...
NUMARQE
numarqe.com
NUMARQE هي عبارة عن منصة لإقراض الشركات تعمل على تحويل إدارة رأس المال العامل لشركات السوق المتوسطة.
dtcpay
dtcpay.com
dtcpay هو مزود خدمة دفع منظم يقدم حلولاً موثوقة للتجار لتنمية إيراداتهم مع معدلات قبول أعلى لمعاملات العملات الورقية والعملات المشفرة. يستفيد عملاء عملائنا من تجارب الدفع السلسة سواء كانوا يستخدمون محطة POS+ الحائزة على جوائز في المتجر أو يستخدمون خدمة الدفع عبر الإنترنت. تأسست dtcpay في عام 2019 في...
Bento for Business
bentoforbusiness.com
Bento عبارة عن منصة لإدارة الإنفاق تعتمد على البطاقة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يوفر التحكم التشغيلي والرؤية والرؤى حول نفقات الأعمال. تتيح منصة التشغيل المالي لشركة Bento للشركات إصدار بيانات اعتماد الدفع المادية والافتراضية للأشخاص والأنظمة دون التعرض للمخاطر، مع توفير تحكم غير مسبوق للشركات و...
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) هي شركة التكنولوجيا المالية الكندية التي تعمل على تسريع أعمال العملاء في جميع أنحاء العالم. تسمح تقنية Nuvei المعيارية والمرنة والقابلة للتطوير للشركات الرائدة بقبول مدفوعات الجيل التالي وتقديم جميع خيارات الدفع والاستفادة من خدمات إصدار البطاقات والخدمات المصرفية وإ...
Lithic
lithic.com
Lithic يجعل من السهل إنشاء بطاقات الدفع لتمكين الإنفاق والتحكم فيه. تم تصميم العناصر الأساسية التي يمكن الوصول إليها من Lithic للمطورين، مما يقلل من الوقت اللازم للوصول إلى السوق، ويطلق العنان لتدفقات إيرادات جديدة ويتوسع مع أعمالك المتطورة. سواء كنت تقوم بإنشاء بطاقات دفع لعملائك، أو تحسين عمليات ا...
Marqeta
marqeta.com
Marqeta هي منصة حديثة لإصدار البطاقات تمكن البناة من تقديم المنتجات الأكثر ابتكارًا إلى العالم. توفر Marqeta للمطورين بنية تحتية وأدوات متقدمة لبناء بطاقات دفع قابلة للتكوين بدرجة عالية. بفضل واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، تم تصميم منصة Marqeta للشركات التي ترغب في إنشاء حلول دفع مخصصة بسهولة لإنش...