برنامج إصدار بطاقة الدفع - التطبيقات الأكثر شعبية - بنين

Viva.com

viva.com

مجموعة Viva.com، المعروفة سابقًا باسم Viva Wallet، هي بنك أوروبي رائد في مجال التكنولوجيا للمدفوعات عبر 24 سوقًا. نعمل بـ 17 لغة و9 عملات، وندعم أكثر من 30 طريقة دفع على مستوى العالم. التطبيق المجاني، viva.com | يمكن إعداد الوحدة الطرفية بسهولة على الهواتف الذكية أو غيرها من أنواع الأجهزة المدعومة ا...