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برامج تحليل الدفع - التطبيقات الأكثر شعبية - كوستاريكا
تم تصميم برنامج تحليلات الدفع لتتبع المدفوعات عبر الإنترنت للتجارة الإلكترونية والشركات القائمة على الاشتراك. يقوم بدمج بيانات الدفع من مصادر مختلفة (مثل PayPal وStripe) لمراقبة معاملات العملاء. في المقام الأول، يستخدم متخصصو المحاسبة هذا البرنامج لإدارة الإيرادات، بينما يستخدمه مديرو المبيعات لتقييم فعالية استراتيجيات المبيعات الخاصة بهم. يمكن تقديم هذا البرنامج كحل مستقل أو دمجه في برنامج بوابة الدفع. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتضمن برامج إدارة الاشتراك ومنصات التجارة الإلكترونية ميزات تحليلات الدفع.
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Databox
databox.com
Databox عبارة عن منصة تحليلات أعمال سهلة الاستخدام للشركات المتنامية. فهو يتيح لك مركزية بياناتك بسهولة حتى تتمكن من عرض صحة شركتك بالكامل في مكان واحد. ومن ثم تساعدك على استخدام بياناتك لاتخاذ قرارات أفضل وتحسين أداء شركتك. لقد أخذنا جميع ميزات التحليلات القوية الموجودة عادةً في أدوات المؤسسات المع...
BlueSnap
bluesnap.com
تعمل منصة Armatic على تعزيز قوة برنامج المحاسبة/تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الموجود لديك ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالي الخاص بك من خلال أتمتة سير العمل وذكاء الأعمال القوي ووظائف الاتصالات المتكاملة عبر الأقسام لأتمتة المهام في مجالات التمويل والمبيعات والدعم والموارد البشرية والعمليات. 1. ...
MRR.io
mrr.io
تتبع إيراداتك الشهرية المتكررة، بغض النظر عن معالج الدفع الذي تستخدمه.
HiPay
hipay.com
HiPay هو مزود دفع عالمي. استخدم قوة بيانات الدفع الخاصة بك للعثور على فرص جديدة، ومتابعة دورة حياة المعاملة، وتحديد المشكلات وإصلاحها، وقياس تأثير قواعد الاحتيال الخاصة بك.
IXOPAY
ixopay.com
IXOPAY عبارة عن منصة لإدارة الدفع قابلة للتطوير بدرجة كبيرة ومعتمدة من PCI لعملاء White Label وتجار المؤسسات. تتيح البنية الحديثة القابلة للتوسيع بسهولة تنسيق المدفوعات، وتوفر وظائف التوجيه والتتالي الذكية بالإضافة إلى إدارة المخاطر الحديثة والتسوية والتسويات الآلية جنبًا إلى جنب مع التكامل القائم ع...
Payfirma
payfirma.com
Payfirma هي شركة دفع حائزة على جوائز تساعد الشركات على قبول بطاقات الائتمان والخصم عبر الإنترنت وفي المتاجر وعلى الأجهزة المحمولة. تستخدم أكثر من 8000 شركة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية أدوات الدفع الخاصة بـ Payfirma للحصول على الأموال بسهولة والاحتفاظ بجميع بيانات المعاملات في مكان واحد بسيط. عندما...