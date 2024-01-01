برامج تحليل الدفع - التطبيقات الأكثر شعبية - برمودا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تم تصميم برنامج تحليلات الدفع لتتبع المدفوعات عبر الإنترنت للتجارة الإلكترونية والشركات القائمة على الاشتراك. يقوم بدمج بيانات الدفع من مصادر مختلفة (مثل PayPal وStripe) لمراقبة معاملات العملاء. في المقام الأول، يستخدم محترفو المحاسبة هذا البرنامج لإدارة الإيرادات، بينما يستخدمه مديرو المبيعات لتقييم فعالية استراتيجيات المبيعات الخاصة بهم. يمكن تقديم هذا البرنامج كحل مستقل أو دمجه في برنامج بوابة الدفع. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتضمن برامج إدارة الاشتراك ومنصات التجارة الإلكترونية ميزات تحليلات الدفع.