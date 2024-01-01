متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الفئات

مدراء كلمة المرور - التطبيقات الأكثر شعبية - غيانا

تعد برامج إدارة كلمات المرور أدوات رقمية آمنة مصممة لتخزين وتنظيم معلومات تسجيل الدخول الحساسة، مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور، لحسابات مختلفة عبر الإنترنت. إنها تعزز الأمان عبر الإنترنت من خلال إنشاء كلمات مرور معقدة وفريدة من نوعها، مما يقلل من مخاطر اختراق البيانات والوصول غير المصرح به. يقدم مديرو كلمات المرور أيضًا ميزات مثل التخزين المشفر وملء النماذج تلقائيًا والمشاركة الآمنة لكلمات المرور، مما يؤدي إلى تبسيط تجربة المستخدم مع إعطاء الأولوية لحماية المعلومات الشخصية والسرية.

إرسال تطبيق جديد


Google Password Manager

Google Password Manager

passwords.google

إدارة كلمات المرور المحفوظة في Android أو Chrome. ويتم تخزينها بشكل آمن في حسابك على Google وتكون متاحة عبر جميع أجهزتك.

LastPass

LastPass

lastpass.com

LastPass هو مدير كلمات مرور مجاني يقوم بتخزين كلمات المرور المشفرة عبر الإنترنت. يأتي الإصدار القياسي من LastPass مزودًا بواجهة ويب، ولكنه يتضمن أيضًا مكونات إضافية لمتصفحات الويب المختلفة وتطبيقات للعديد من الهواتف الذكية. ويتضمن أيضًا دعمًا للعلامات المرجعية. استحوذت شركة LogMeIn, Inc. على LastPas...

1Password

1Password

1password.com

1Password هو مدير كلمات مرور تم تطويره بواسطة شركة AgileBits Inc. وهو يوفر مكانًا للمستخدمين لتخزين كلمات المرور المختلفة وتراخيص البرامج والمعلومات الحساسة الأخرى في قبو افتراضي مقفل بكلمة مرور رئيسية محمية بواسطة PBKDF2. افتراضيًا، يتم تخزين هذا المخزن المشفر على خوادم الشركة مقابل رسوم شهرية.

Bitwarden

Bitwarden

bitwarden.com

Bitwarden هي خدمة مجانية ومفتوحة المصدر لإدارة كلمات المرور تقوم بتخزين المعلومات الحساسة مثل بيانات اعتماد موقع الويب في قبو مشفر. توفر منصة Bitwarden مجموعة متنوعة من تطبيقات العميل بما في ذلك واجهة الويب وتطبيقات سطح المكتب وملحقات المتصفح وتطبيقات الهاتف المحمول وCLI. تقدم Bitwarden خدمة مستضافة...

Dashlane

Dashlane

dashlane.com

Dashlane هو مدير كلمات مرور قائم على الاشتراك عبر الأنظمة الأساسية وتطبيق محفظة رقمية متوفر على أنظمة التشغيل macOS وWindows وiOS وAndroid. يستخدم Dashlane نموذج تسعير Freemium الذي يتضمن كلاً من الطبقة المجانية والاشتراك المتميز.

NordPass

NordPass

nordpass.com

NordPass هو مدير كلمات مرور خاص تم إطلاقه في عام 2019. ويهدف إلى مساعدة مستخدميه على تنظيم كلمات المرور الخاصة بهم وتأمين الملاحظات، والاحتفاظ بها في مكان واحد - قبو كلمات مرور مشفر. تأتي هذه الخدمة في كلا الإصدارين المجاني والمتميز، على الرغم من أن الإصدار المجاني يفتقر إلى الكثير من الوظائف المدفو...

Proton Pass

Proton Pass

proton.me

مدير كلمات المرور مفتوح المصدر ومشفر. يقوم Proton Pass بتأمين كلمات المرور والهوية الخاصة بك من خلال التشفير الشامل. احصل على مدير كلمات المرور الذي أنشأه العلماء الذين التقوا في CERN خلف Proton Mail، أكبر مزود للبريد الإلكتروني المشفر في العالم. يعد Proton Pass مفتوح المصدر، ومشفرًا من طرف إلى طرف...

Keeper

Keeper

keepersecurity.com

يعتمد الملايين من الأشخاص والآلاف من الشركات على منصة إدارة وأمان كلمة المرور الخاصة بـ Keeper لإدارة وتأمين وتنفيذ كلمات مرور قوية عبر جميع عمليات تسجيل دخول الموظفين والتطبيقات والمواقع. يمكن للموظفين الوصول إلى Keeper محليًا على جميع أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمتصفح...

SecureSafe

SecureSafe

securesafe.com

SecureSafe – التخزين السحابي الآمن ومدير كلمات المرور للشركات. أقصى قدر من الحماية - تخزين المستندات وتحريرها ومشاركتها بشكل آمن.

hide.me Password Generator

hide.me Password Generator

hide.me

مولد كلمة المرور العشوائية. قم بإنشاء كلمات مرور معقدة وقوية وعشوائية، باستخدام مولد كلمات المرور الآمن للغاية الخاص بنا.

KeeWeb

KeeWeb

keeweb.info

KeeWeb هو مدير كلمات مرور مجاني ومفتوح المصدر ومتوافق مع KeePass، وهو متاح كإصدار ويب وتطبيقات لسطح المكتب. تنسيق الملف الأساسي هو KDBX (ملف قاعدة بيانات KeePass).

Avira Password Manager

Avira Password Manager

avira.com

Avira Password Manager ✓ ينشئ كلمات مرور آمنة ويخزنها ✓ يقوم بتسجيل دخولك تلقائيًا إذا كنت تريد ►اكتشف الآن!

Password Crypt

Password Crypt

pcrypt.com

الأمان عالي التقنية الخاص بك لا فائدة منه إذا كانت كلمات المرور الخاصة بك ضعيفة. يقوم برنامج "Password Crypt" بحماية كلمات المرور الخاصة بك باستخدام أعلى معايير التشفير بينما يوفر لك نظرة عامة كاملة والتحكم وأمن كلمة المرور.

Passpack

Passpack

passpack.com

مدير كلمات المرور للفريق، ميزات قوية لإدارة كلمات المرور، نموذج "معرفة صفرية" آمن للغاية، أفضل قيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أهمية إدارة كلمات المرور الجماعية للشركات، يعد الوصول المشترك الآمن إلى المشاريع والبيانات والتطبيقات أمرًا بالغ الأهمية لتمكين التعاون، خاصة بين الشركات. أعضاء الفريق...

Clipperz

Clipperz

clipperz.is

مدير كلمات المرور عبر الإنترنت والخزينة الرقمية التي لا تعرف شيئًا عنك وعن بياناتك. يتم تشفير كل ما ترسله بواسطة متصفحك قبل أن يتم...

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية