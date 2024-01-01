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مدراء كلمة المرور - التطبيقات الأكثر شعبية - الكونغو - برازافيل
تعد برامج إدارة كلمات المرور أدوات رقمية آمنة مصممة لتخزين وتنظيم معلومات تسجيل الدخول الحساسة، مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور، لحسابات مختلفة عبر الإنترنت. إنها تعزز الأمان عبر الإنترنت من خلال إنشاء كلمات مرور معقدة وفريدة من نوعها، مما يقلل من مخاطر اختراق البيانات والوصول غير المصرح به. يقدم مديرو كلمات المرور أيضًا ميزات مثل التخزين المشفر وملء النماذج تلقائيًا والمشاركة الآمنة لكلمات المرور، مما يؤدي إلى تبسيط تجربة المستخدم مع إعطاء الأولوية لحماية المعلومات الشخصية والسرية.
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LastPass
lastpass.com
LastPass هو مدير كلمات مرور مجاني يقوم بتخزين كلمات المرور المشفرة عبر الإنترنت. يأتي الإصدار القياسي من LastPass مزودًا بواجهة ويب، ولكنه يتضمن أيضًا مكونات إضافية لمتصفحات الويب المختلفة وتطبيقات للعديد من الهواتف الذكية. ويتضمن أيضًا دعمًا للعلامات المرجعية. استحوذت شركة LogMeIn, Inc. على LastPas...
Google Password Manager
passwords.google
إدارة كلمات المرور المحفوظة في Android أو Chrome. ويتم تخزينها بشكل آمن في حساب Google الخاص بك وهي متاحة عبر جميع أجهزتك.
Bitwarden
bitwarden.com
Bitwarden هي خدمة مجانية ومفتوحة المصدر لإدارة كلمات المرور تقوم بتخزين المعلومات الحساسة مثل بيانات اعتماد موقع الويب في قبو مشفر. توفر منصة Bitwarden مجموعة متنوعة من تطبيقات العميل بما في ذلك واجهة الويب وتطبيقات سطح المكتب وملحقات المتصفح وتطبيقات الهاتف المحمول وCLI. تقدم Bitwarden خدمة مستضافة...
1Password
1password.com
1Password هو مدير كلمات مرور تم تطويره بواسطة شركة AgileBits Inc. وهو يوفر مكانًا للمستخدمين لتخزين كلمات المرور المختلفة وتراخيص البرامج والمعلومات الحساسة الأخرى في قبو افتراضي مقفل بكلمة مرور رئيسية محمية بواسطة PBKDF2. افتراضيًا، يتم تخزين هذا المخزن المشفر على خوادم الشركة مقابل رسوم شهرية.
Dashlane
dashlane.com
Dashlane هو مدير كلمات مرور قائم على الاشتراك عبر الأنظمة الأساسية وتطبيق محفظة رقمية متوفر على أنظمة التشغيل macOS وWindows وiOS وAndroid. يستخدم Dashlane نموذج تسعير Freemium الذي يتضمن كلاً من الطبقة المجانية والاشتراك المميز.
NordPass
nordpass.com
NordPass هو مدير كلمات مرور خاص تم إطلاقه في عام 2019. ويهدف إلى مساعدة مستخدميه على تنظيم كلمات المرور الخاصة بهم وتأمين الملاحظات، والاحتفاظ بها في مكان واحد - قبو كلمات مرور مشفر. تأتي هذه الخدمة في كلا الإصدارين المجاني والمتميز، على الرغم من أن الإصدار المجاني يفتقر إلى الكثير من الوظائف المدفو...
Keeper
keepersecurity.com
Keeper هو مدير كلمات المرور الشخصية والتجارية الأعلى تقييمًا للحماية من اختراقات البيانات المتعلقة بكلمات المرور والتهديدات الإلكترونية. جرب مجانًا الآن!
Proton Pass
proton.me
مدير كلمات المرور مفتوح المصدر ومشفر. يقوم Proton Pass بتأمين كلمات المرور والهوية الخاصة بك من خلال التشفير الشامل. احصل على مدير كلمات المرور الذي أنشأه العلماء الذين التقوا في CERN خلف Proton Mail، أكبر مزود للبريد الإلكتروني المشفر في العالم. يعد Proton Pass مفتوح المصدر، ومشفرًا من طرف إلى طرف...
SecureSafe
securesafe.com
SecureSafe – التخزين السحابي الآمن ومدير كلمات المرور للشركات. أقصى قدر من الحماية - تخزين المستندات وتحريرها ومشاركتها بشكل آمن.
hide.me Password Generator
hide.me
مولد كلمة المرور العشوائية. قم بإنشاء كلمات مرور معقدة وقوية وعشوائية، باستخدام مولد كلمات المرور الآمن للغاية الخاص بنا.
KeeWeb
keeweb.info
KeeWeb هو مدير كلمات مرور مجاني ومفتوح المصدر ومتوافق مع KeePass، وهو متاح كإصدار ويب وتطبيقات لسطح المكتب. تنسيق الملف الأساسي هو KDBX (ملف قاعدة بيانات KeePass).
Avira Password Manager
avira.com
Avira Password Manager ✓ ينشئ ويخزن كلمات مرور آمنة ✓ يقوم بتسجيل دخولك تلقائيًا إذا كنت تريد ►اكتشف الآن!
Password Crypt
pcrypt.com
الأمان عالي التقنية الخاص بك لا فائدة منه إذا كانت كلمات المرور الخاصة بك ضعيفة. يقوم برنامج "Password Crypt" بحماية كلمات المرور الخاصة بك باستخدام أعلى معايير التشفير بينما يوفر لك نظرة عامة كاملة والتحكم وأمن كلمة المرور.
Passpack
passpack.com
مدير كلمات المرور للفريق، ميزات قوية لإدارة كلمات المرور، نموذج "معرفة صفرية" آمن للغاية، أفضل قيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أهمية إدارة كلمات المرور الجماعية للشركات، يعد الوصول المشترك الآمن إلى المشاريع والبيانات والتطبيقات أمرًا بالغ الأهمية لتمكين التعاون، خاصة بين الشركات. أعضاء الفريق...
Clipperz
clipperz.is
مدير كلمات المرور عبر الإنترنت والخزينة الرقمية التي لا تعرف شيئًا عنك وعن بياناتك. يتم تشفير كل ما ترسله بواسطة متصفحك قبل أن يتم...