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برامج إدارة الشركاء - التطبيقات الأكثر شعبية - الصين
يقوم برنامج إدارة الشركاء، والذي يشار إليه أحيانًا باسم إدارة علاقات الشركاء (PRM)، بتزويد الشركات بالموارد اللازمة لمراقبة شركاء المبيعات والشركات التابعة. فهو يسهل التواصل بين الشركاء ويسمح لهم بتلقي الدعم من الشركة. يقوم هذا البرنامج بإنشاء بوابات خاصة فردية لكل شريك، مما يتيح الوصول إلى المستندات ومواد الحملة وصناديق تنمية السوق (MDF) والفرص والصفقات.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Impact
impact.com
تعمل Impact.com، المنصة العالمية الرائدة لإدارة الشراكات، على تغيير الطريقة التي تكتشف بها المؤسسات جميع أنواع الشراكات وتديرها - بما في ذلك الشركات التابعة، وأصحاب النفوذ، وناشري المحتوى التجاري، والأعمال التجارية بين الشركات، والمزيد - منذ تأسيسها في عام 2008. يساعد النظام الأساسي المبني الشركات -...
PartnerStack
partnerstack.com
برنامج لإدارة علاقات الشركاء لتوسيع نطاق أي برنامج: التابع والموزع والتسويق والمزيد. تعرف على سبب نمو شركات SaaS مع PartnerStack PRM.
ClientPoint
clientpoint.net
تساعدك منصة مؤسستنا على إدارة مساحات عمل علاقات العمل بسهولة لكل من العملاء المحتملين والعملاء والشركاء، حيث يمكنك جدولة المواد والالتقاء بها ومشاركتها، كل ذلك في مكان واحد. رعاية القيادة بشكل أكثر فعالية، واقتراح الصفقات وإتمامها بشكل أسرع، وضم العملاء وخدمتهم بشكل أفضل. بدءًا من التسويق (المشاركة ...
AppDirect
appdirect.com
AppDirect هو تطبيق مجاني قائم على الويب. فهو يتيح لك استخدام تطبيقات الأعمال وإدارتها في موقع واحد بسيط وآمن، ومن أي مكان.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize هي الشركة الرائدة في مجال أتمتة الشراكة. تعد منصة Partnerize هي الوحيدة من نوعها التي تقدم مجموعة متكاملة وشاملة من إمكانيات الاكتشاف والتوظيف والتحسين والدفع وسلامة العلامة التجارية ومنع الاحتيال للمسوقين الذين يبحثون عن شفافية عالية ودعم قابل للتطوير لتخفيف الضغط على اقتصاديات وحدتهم با...
Builtfirst
builtfirst.com
Buildfirst هي منصة سوق شريكة. يمكن لأي شركة إنشاء سوق الامتيازات أو سوق التكامل أو سوق الموزعين أو سوق الخدمات في دقائق. نحن نبني أكبر نظام بيئي للأسواق يمكن لكل شركة B2B الدخول إلى السوق من خلاله.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch هو برنامج إحالة وتسويق متطور يعمل على جذب عملائك أينما كانوا - سواء داخل أو خارج تطبيق الهاتف المحمول أو الويب الخاص بك. تستخدم بعض العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا وشهرة في العالم SaaSquatch لمكافأة مناصريها، وبناء مجتمعات مخلصة، وتسريع نمو الإيرادات. بفضل المرونة في التعامل حتى مع برام...
Partnered
partnered.com
يقوم Partnered بربط فريق المبيعات الخاص بك مع النظام البيئي الشريك الخاص بك لتبادل مقدمات العملاء. ابحث على الفور عن البائعين باستخدام ورقة الغش لكل صفقة.
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap عبارة عن منصة اكتشاف تعتمد على البيانات لتحقيق إيرادات الشركاء. يوفر PartnerTap للشركاء والقنوات وفرق المبيعات كل ما يحتاجونه لأتمتة تعيين الحساب ومشاركة خط أنابيب الشركاء في الوقت الفعلي وتحديد فرص مبيعات المسافات البيضاء الجديدة وبدء البيع المشترك مع الشركاء. يستخدم عملاء المؤسسات برنام...
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan هي المنصة رقم 1 لإدارة الأعمال في النظام البيئي. نحن نساعد فريق الشراكة والتحالفات على زيادة الإيرادات من الشركاء بمعدلات فوز أعلى وتكلفة مبيعات أقل. اليوم، يقضي مديرو الشركاء لديك أكثر من 20 ساعة أسبوعيًا في البحث عن بيانات الشركاء عندما تكون المعلومات متناثرة أو مفقودة في الصوامع. يعمل Wo...
Reveal
reveal.co
تعمل منصة Reveal على ربط نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك بالشركات الشريكة بشكل آمن، مما يوفر رؤى متداخلة للحسابات وعملاء محتملين وفرص تسويق مشترك لدفع نمو الإيرادات.
Reditus
getreditus.com
Reditus هي أداة لإدارة الشركات التابعة لشركات B2B SaaS. فهو يساعد الشركات على توظيف شركات تابعة جديدة عبر أسواقها، مما يساعدها على النمو خارج شبكتها الخاصة. USP الخاص بهم هو واجهة المستخدم النظيفة، ودعم الدردشة المباشرة، وطريقتهم في تلقي تعليقات العملاء. تم بناء الشركة من قبل رئيس سابق لنجاح العملاء...
Crossbeam
crossbeam.com
يراقب Crossbeam النظام البيئي الشريك الخاص بك ويعرض بشكل آمن البيانات والأشخاص والشركات في شبكتك مما سيؤدي إلى تسريع وإتمام صفقتك التالية. احصل على المزيد من الإيرادات مع الأشخاص والشركاء الموجودين لديك بالفعل، وتأكد من أن فرق GTM لديك تركز على الشراكات المناسبة
Kiflo
kiflo.com
أكثر من مجرد PRM، Kiflo هي منصة نجاح شريك بديهية تنمو معك. يضمن منتجنا سهل الاستخدام وفريق الخبراء العملي ومكتبتنا الواسعة من الموارد إقامة شراكات أقوى وأنظمة بيئية مزدهرة.
MeasureMatch
web.measurematch.com
يعد MeasureMatch Partner Exchange مجموعة قوية من الأدوات في سوق الخدمات الاحترافية MeasureMatch لـ SaaS وبائعي برامج المؤسسات لتحقيق أقصى قدر من نجاح العملاء ونمو الشركاء والمبيعات والمزيد. يستخدم قادة نجاح العملاء والشراكات برنامج MeasureMatch Partner Exchange من أجل: 1. تنمية العلاقات مع مقدمي الخ...
Impartner
impartner.com
تعد شركة Impartner المزود الأسرع نموًا والحائز على جوائز لتقنيات إدارة شركاء القنوات - بما في ذلك حلولها الرائدة في مجال إدارة علاقات الشركاء (PRM) وأتمتة التسويق عبر القنوات (TCMA)، والتي تساعد الشركات في جميع أنحاء العالم على إدارة علاقات الشركاء، وزيادة الطلب من خلال الشركاء. ، وتسريع الإيرادات و...
Mindmatrix
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منذ إنشائها في عام 1998، ركزت Mindmatrix على مساعدة الشركات على بيع المزيد وبشكل أسرع. تعد Mindmatrix، الرائدة في مجال المبيعات (المباشرة وغير المباشرة) وتكنولوجيا تمكين التسويق، اليوم الشركة الوحيدة التي تقدم منصة تمكين الشركاء الموحدة بالكامل (Bridge ™) التي تربط وتمكن المبيعات (المباشرة وغير المب...
Magentrix
magentrix.com
أفضل مشاركة للشركاء وتمكينهم في منصة PRM. تعاون مع الشركاء وقم بزيادة مبيعات القنوات باستخدام برنامج بوابة الشريك PX-first.