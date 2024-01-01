برامج إدارة الشركاء - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر كوكوس (كيلينغ)

WorkSpan

workspan.com

WorkSpan هي المنصة رقم 1 لإدارة الأعمال في النظام البيئي. نحن نساعد فريق الشراكة والتحالفات على زيادة الإيرادات من الشركاء بمعدلات فوز أعلى وتكلفة مبيعات أقل. اليوم، يقضي مديرو الشركاء لديك أكثر من 20 ساعة أسبوعيًا في البحث عن بيانات الشركاء عندما تكون المعلومات متناثرة أو مفقودة في الصوامع. يعمل Wo...