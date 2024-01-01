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برامج إدارة الشركاء - التطبيقات الأكثر شعبية - بليز
يقوم برنامج إدارة الشركاء، والذي يشار إليه أحيانًا باسم إدارة علاقات الشركاء (PRM)، بتزويد الشركات بالموارد اللازمة لمراقبة شركاء المبيعات والشركات التابعة. إنه يسهل التواصل بين الشركاء ويسمح لهم بتلقي الدعم من الشركة. يقوم هذا البرنامج بإنشاء بوابات خاصة فردية لكل شريك، مما يتيح الوصول إلى المستندات ومواد الحملة وصناديق تنمية السوق (MDF) والفرص والصفقات.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - يقوم حل أتمتة الشراكة الرائد عالميًا باكتشاف جميع قنوات الشراكة وإدارتها وحمايتها وتحسينها للوصول إلى نمو هائل حقيقي.
PartnerStack
partnerstack.com
برنامج لإدارة علاقات الشركاء لتوسيع نطاق أي برنامج: التابع، والموزع، والتسويق، والمزيد. تعرف على سبب نمو شركات SaaS مع PartnerStack PRM.
ClientPoint
clientpoint.net
تساعدك منصة مؤسستنا على إدارة مساحات عمل علاقات العمل بسهولة لكل من العملاء المحتملين والعملاء والشركاء، حيث يمكنك جدولة المواد والالتقاء بها ومشاركتها، كل ذلك في مكان واحد. رعاية القيادة بشكل أكثر فعالية، واقتراح الصفقات وإتمامها بشكل أسرع، وضم العملاء وخدمتهم بشكل أفضل. بدءًا من التسويق (المشاركة ...
AppDirect
appdirect.com
AppDirect هو تطبيق مجاني قائم على الويب. فهو يتيح لك استخدام تطبيقات الأعمال وإدارتها في موقع واحد بسيط وآمن، ومن أي مكان.
Builtfirst
builtfirst.com
Buildfirst هي منصة سوق شريكة. يمكن لأي شركة إنشاء سوق امتيازات أو سوق تكامل أو سوق موزع أو سوق خدمات في دقائق. نحن نبني أكبر نظام بيئي للأسواق يمكن لكل شركة B2B الدخول إلى السوق من خلاله.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch هو برنامج إحالة وتسويق متطور يعمل على جذب عملائك أينما كانوا - سواء داخل أو خارج تطبيق الهاتف المحمول أو الويب الخاص بك. تستخدم بعض العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا وشهرة في العالم SaaSquatch لمكافأة مؤيديها، وبناء مجتمعات مخلصة، وتسريع نمو الإيرادات. بفضل المرونة في التعامل حتى مع برامج...
Partnerize
partnerize.com
Partnerize هو الحل الوحيد لإدارة الشراكة الذي يعزز النمو المربح للمسوقين من خلال التكنولوجيا الشاملة والخدمة الشاملة.
Partnered
partnered.com
يقوم Partnered بربط فريق المبيعات الخاص بك مع النظام البيئي الشريك الخاص بك لتبادل مقدمات العملاء. ابحث على الفور عن البائعين باستخدام ورقة الغش لكل صفقة.
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap عبارة عن منصة اكتشاف تعتمد على البيانات لتحقيق إيرادات الشركاء. يوفر PartnerTap للشركاء والقنوات وفرق المبيعات كل ما يحتاجونه لأتمتة تعيين الحساب ومشاركة خط أنابيب الشركاء في الوقت الفعلي وتحديد فرص مبيعات المسافات البيضاء الجديدة وبدء البيع المشترك مع الشركاء. يستخدم عملاء المؤسسات برنام...
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan هي المنصة رقم 1 لإدارة الأعمال في النظام البيئي. نحن نساعد فريق الشراكة والتحالفات على زيادة الإيرادات من الشركاء بمعدلات فوز أعلى وتكلفة مبيعات أقل. اليوم، يقضي مديرو الشركاء لديك أكثر من 20 ساعة أسبوعيًا في البحث عن بيانات الشركاء عندما تكون المعلومات متناثرة أو مفقودة في الصوامع. يعمل Wo...
Reveal
reveal.co
تعمل منصة Reveal على ربط إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك مع الشركات الشريكة بشكل آمن، مما يوفر رؤى متداخلة للحسابات وعملاء محتملين وفرص تسويق مشترك لدفع نمو الإيرادات.
Reditus
getreditus.com
قم بتنمية MRR الخاص بك دون تكاليف مسبقة. منصة برنامج الشراكة لـ B2B SaaS، قم بتنمية برنامج الشراكة الخاص بك إلى آفاق جديدة.
Crossbeam
crossbeam.com
يساعدك Crossbeam على جذب علاقات العملاء الهادفة وتحويلها وتنميتها باستخدام أقوى أدوات النمو على هذا الكوكب: النظام البيئي الشريك الخاص بك.
Kiflo
kiflo.com
أكثر من مجرد PRM، Kiflo هي منصة نجاح شريك بديهية تنمو معك. يضمن منتجنا سهل الاستخدام وفريق الخبراء العملي ومكتبتنا الواسعة من الموارد إقامة شراكات أقوى وأنظمة بيئية مزدهرة.
MeasureMatch
web.measurematch.com
مذهلة فقط البرامج والبيانات السحابية خدمات احترافية على الطلب MeasureMatch هو سوق للخدمات الاستشارية والمهنية. يتم مطابقة قادة الأعمال على مستوى العالم مع أفضل المستشارين والهيئات الاستشارية والوكالات ومتكاملي الأنظمة، الذين تم فحصهم جميعًا وفحصهم وموثوقهم لحل البرامج السحابية ذات الأهمية البالغ...
Impartner
impartner.com
تقدم شركة Impartner أقوى حلول إدارة علاقات الشركاء وأتمتة التسويق (MAP) القائمة على SaaS في الصناعة.
Mindmatrix
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تقدم Mindmatrix برنامج PRM وبرامج تمكين المبيعات وبرامج أتمتة التسويق وتمكين القنوات - على منصة واحدة.
Magentrix
magentrix.com
أفضل مشاركة للشركاء وتمكينهم في منصة PRM. تعاون مع الشركاء وقم بزيادة مبيعات القنوات باستخدام برنامج بوابة الشريك PX-first.