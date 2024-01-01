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برامج منصات النظام البيئي الشريكة - التطبيقات الأكثر شعبية
"هل يثبت المنتج أنه حليف تجاري قيم؟ ما هو العائد المتوقع لمؤسستك على الاستثمار للمنتج، والذي يتم قياسه بأشهر الاسترداد؟ تكامل برامج التسويق القائمة على الحساب وتكامل مستودع البيانات، إلى جانب مراعاة "هل هل كان المنتج شريكًا جيدًا في ممارسة الأعمال التجارية؟ تم تحديدها على أنها العوامل الأساسية التي تعزز بشكل كبير رضا المستخدم عن منتجات منصات النظام البيئي للشركاء. ويتم إجراء هذه التحديدات من خلال خوارزمية تحدد السمات التي من المرجح أن تتنبأ برضا المستخدم ضمن هذه الفئة.
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Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - يقوم حل أتمتة الشراكة الرائد عالميًا باكتشاف جميع قنوات الشراكة وإدارتها وحمايتها وتحسينها للوصول إلى نمو هائل حقيقي.
PartnerStack
partnerstack.com
برنامج لإدارة علاقات الشركاء لتوسيع نطاق أي برنامج: التابع، والموزع، والتسويق، والمزيد. تعرف على سبب نمو شركات SaaS مع PartnerStack PRM.
Partnered
partnered.com
يقوم Partnered بربط فريق المبيعات الخاص بك مع النظام البيئي الشريك الخاص بك لتبادل مقدمات العملاء. ابحث على الفور عن البائعين باستخدام ورقة الغش لكل صفقة.
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap عبارة عن منصة اكتشاف تعتمد على البيانات لتحقيق إيرادات الشركاء. يوفر PartnerTap للشركاء والقنوات وفرق المبيعات كل ما يحتاجونه لأتمتة تعيين الحساب ومشاركة خط أنابيب الشركاء في الوقت الفعلي وتحديد فرص مبيعات المسافات البيضاء الجديدة وبدء البيع المشترك مع الشركاء. يستخدم عملاء المؤسسات برنام...
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan هي المنصة رقم 1 لإدارة الأعمال في النظام البيئي. نحن نساعد فريق الشراكة والتحالفات على زيادة الإيرادات من الشركاء بمعدلات فوز أعلى وتكلفة مبيعات أقل. اليوم، يقضي مديرو الشركاء لديك أكثر من 20 ساعة أسبوعيًا في البحث عن بيانات الشركاء عندما تكون المعلومات متناثرة أو مفقودة في الصوامع. يعمل Wo...
Reveal
reveal.co
تعمل منصة Reveal على ربط إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك مع الشركات الشريكة بشكل آمن، مما يوفر رؤى متداخلة للحسابات وعملاء محتملين وفرص تسويق مشترك لدفع نمو الإيرادات.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize هو الحل الوحيد لإدارة الشراكة الذي يعزز النمو المربح للمسوقين من خلال التكنولوجيا الشاملة والخدمة الشاملة.
Crossbeam
crossbeam.com
يساعدك Crossbeam على جذب علاقات العملاء الهادفة وتحويلها وتنميتها باستخدام أقوى أدوات النمو على هذا الكوكب: النظام البيئي الشريك الخاص بك.
Kiflo
kiflo.com
أكثر من مجرد PRM، Kiflo هي منصة نجاح شريك بديهية تنمو معك. يضمن منتجنا سهل الاستخدام وفريق الخبراء العملي ومكتبتنا الواسعة من الموارد إقامة شراكات أقوى وأنظمة بيئية مزدهرة.
MeasureMatch
web.measurematch.com
مذهلة فقط البرامج والبيانات السحابية خدمات احترافية على الطلب MeasureMatch هو سوق للخدمات الاستشارية والمهنية. يتم مطابقة قادة الأعمال على مستوى العالم مع أفضل المستشارين والهيئات الاستشارية والوكالات ومتكاملي الأنظمة، الذين تم فحصهم جميعًا وفحصهم وموثوقهم لحل البرامج السحابية ذات الأهمية البالغ...
Impartner
impartner.com
تقدم شركة Impartner أقوى حلول إدارة علاقات الشركاء وأتمتة التسويق (MAP) القائمة على SaaS في الصناعة.