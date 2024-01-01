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برامج منصات النظام البيئي الشريكة - التطبيقات الأكثر شعبية - فرنسا
"هل يثبت المنتج أنه حليف تجاري قيم؟ ما هو العائد المتوقع لمؤسستك على الاستثمار للمنتج، والذي يتم قياسه بأشهر الاسترداد؟ تكامل برامج التسويق القائمة على الحساب وتكامل مستودع البيانات، إلى جانب مراعاة "هل هل كان المنتج شريكًا جيدًا في ممارسة الأعمال التجارية؟ يتم تحديدها على أنها العوامل الأساسية التي تعزز بشكل كبير رضا المستخدم عن منتجات منصات النظام البيئي للشركاء. ويتم إجراء هذه التحديدات من خلال خوارزمية تحدد السمات التي من المرجح أن تتنبأ برضا المستخدم ضمن هذه الفئة."
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Impact
impact.com
تعمل Impact.com، المنصة العالمية الرائدة لإدارة الشراكات، على تغيير الطريقة التي تكتشف بها المؤسسات جميع أنواع الشراكات وتديرها - بما في ذلك الشركات التابعة، وأصحاب النفوذ، وناشري المحتوى التجاري، والأعمال التجارية بين الشركات، والمزيد - منذ تأسيسها في عام 2008. يساعد النظام الأساسي المبني الشركات -...
PartnerStack
partnerstack.com
برنامج لإدارة علاقات الشركاء لتوسيع نطاق أي برنامج: التابع والموزع والتسويق والمزيد. تعرف على سبب نمو شركات SaaS مع PartnerStack PRM.
Partnered
partnered.com
يقوم Partnered بربط فريق المبيعات الخاص بك مع النظام البيئي الشريك الخاص بك لتبادل مقدمات العملاء. ابحث على الفور عن البائعين باستخدام ورقة الغش لكل صفقة.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize هي الشركة الرائدة في مجال أتمتة الشراكة. تعد منصة Partnerize هي الوحيدة من نوعها التي تقدم مجموعة متكاملة وشاملة من إمكانيات الاكتشاف والتوظيف والتحسين والدفع وسلامة العلامة التجارية ومنع الاحتيال للمسوقين الذين يبحثون عن شفافية عالية ودعم قابل للتطوير لتخفيف الضغط على اقتصاديات وحدتهم با...
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap عبارة عن منصة اكتشاف تعتمد على البيانات لتحقيق إيرادات الشركاء. يوفر PartnerTap للشركاء والقنوات وفرق المبيعات كل ما يحتاجونه لأتمتة تعيين الحساب ومشاركة خط أنابيب الشركاء في الوقت الفعلي وتحديد فرص مبيعات المسافات البيضاء الجديدة وبدء البيع المشترك مع الشركاء. يستخدم عملاء المؤسسات برنام...
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan هي المنصة رقم 1 لإدارة الأعمال في النظام البيئي. نحن نساعد فريق الشراكة والتحالفات على زيادة الإيرادات من الشركاء بمعدلات فوز أعلى وتكلفة مبيعات أقل. اليوم، يقضي مديرو الشركاء لديك أكثر من 20 ساعة أسبوعيًا في البحث عن بيانات الشركاء عندما تكون المعلومات متناثرة أو مفقودة في الصوامع. يعمل Wo...
Reveal
reveal.co
تعمل منصة Reveal على ربط نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك بالشركات الشريكة بشكل آمن، مما يوفر رؤى متداخلة للحسابات وعملاء محتملين وفرص تسويق مشترك لدفع نمو الإيرادات.
Crossbeam
crossbeam.com
يراقب Crossbeam النظام البيئي الشريك الخاص بك ويعرض بشكل آمن البيانات والأشخاص والشركات في شبكتك مما سيؤدي إلى تسريع وإتمام صفقتك التالية. احصل على المزيد من الإيرادات مع الأشخاص والشركاء الموجودين لديك بالفعل، وتأكد من أن فرق GTM لديك تركز على الشراكات المناسبة
Kiflo
kiflo.com
أكثر من مجرد PRM، Kiflo هي منصة نجاح شريك بديهية تنمو معك. يضمن منتجنا سهل الاستخدام وفريق الخبراء العملي ومكتبتنا الواسعة من الموارد إقامة شراكات أقوى وأنظمة بيئية مزدهرة.
MeasureMatch
web.measurematch.com
يعد MeasureMatch Partner Exchange مجموعة قوية من الأدوات في سوق الخدمات الاحترافية MeasureMatch لـ SaaS وبائعي برامج المؤسسات لتحقيق أقصى قدر من نجاح العملاء ونمو الشركاء والمبيعات والمزيد. يستخدم قادة نجاح العملاء والشراكات برنامج MeasureMatch Partner Exchange من أجل: 1. تنمية العلاقات مع مقدمي الخ...
Impartner
impartner.com
تعد شركة Impartner المزود الأسرع نموًا والحائز على جوائز لتقنيات إدارة شركاء القنوات - بما في ذلك حلولها الرائدة في مجال إدارة علاقات الشركاء (PRM) وأتمتة التسويق عبر القنوات (TCMA)، والتي تساعد الشركات في جميع أنحاء العالم على إدارة علاقات الشركاء، وزيادة الطلب من خلال الشركاء. ، وتسريع الإيرادات و...