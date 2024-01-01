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برامج منصات النظام البيئي الشريكة - التطبيقات الأكثر شعبية - الإمارات العربية المتحدة

"هل يثبت المنتج أنه حليف تجاري قيم؟ ما هو العائد المتوقع لمؤسستك على الاستثمار للمنتج، والذي يتم قياسه بأشهر الاسترداد؟ تكامل برامج التسويق القائمة على الحساب وتكامل مستودع البيانات، إلى جانب مراعاة "هل هل كان المنتج شريكًا جيدًا في ممارسة الأعمال التجارية؟ تم تحديدها على أنها العوامل الأساسية التي تعزز بشكل كبير رضا المستخدم عن منتجات منصات النظام البيئي للشركاء. ويتم إجراء هذه التحديدات من خلال خوارزمية تحدد السمات التي من المرجح أن تتنبأ برضا المستخدم ضمن هذه الفئة.

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Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ - يقوم حل أتمتة الشراكة الرائد عالميًا باكتشاف جميع قنوات الشراكة وإدارتها وحمايتها وتحسينها للوصول إلى نمو هائل حقيقي.

WorkSpan

WorkSpan

workspan.com

WorkSpan هي المنصة رقم 1 لإدارة الأعمال في النظام البيئي. نحن نساعد فريق الشراكة والتحالفات على زيادة الإيرادات من الشركاء بمعدلات فوز أعلى وتكلفة مبيعات أقل. اليوم، يقضي مديرو الشركاء لديك أكثر من 20 ساعة أسبوعيًا في البحث عن بيانات الشركاء عندما تكون المعلومات متناثرة أو مفقودة في الصوامع. يعمل Wo...

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

برنامج لإدارة علاقات الشركاء لتوسيع نطاق أي برنامج: التابع، والموزع، والتسويق، والمزيد. تعرف على سبب نمو شركات SaaS مع PartnerStack PRM.

Partnered

Partnered

partnered.com

يقوم Partnered بربط فريق المبيعات الخاص بك مع النظام البيئي الشريك الخاص بك لتبادل مقدمات العملاء. ابحث على الفور عن البائعين باستخدام ورقة الغش لكل صفقة.

PartnerTap

PartnerTap

partnertap.com

PartnerTap عبارة عن منصة اكتشاف تعتمد على البيانات لتحقيق إيرادات الشركاء. يوفر PartnerTap للشركاء والقنوات وفرق المبيعات كل ما يحتاجونه لأتمتة تعيين الحساب ومشاركة خط أنابيب الشركاء في الوقت الفعلي وتحديد فرص مبيعات المسافات البيضاء الجديدة وبدء البيع المشترك مع الشركاء. يستخدم عملاء المؤسسات برنام...

Reveal

Reveal

reveal.co

تعمل منصة Reveal على ربط إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك مع الشركات الشريكة بشكل آمن، مما يوفر رؤى متداخلة للحسابات وعملاء محتملين وفرص تسويق مشترك لدفع نمو الإيرادات.

Partnerize

Partnerize

partnerize.com

Partnerize هو الحل الوحيد لإدارة الشراكة الذي يعزز النمو المربح للمسوقين من خلال التكنولوجيا الشاملة والخدمة الشاملة.

Crossbeam

Crossbeam

crossbeam.com

يساعدك Crossbeam على جذب علاقات العملاء الهادفة وتحويلها وتنميتها باستخدام أقوى أدوات النمو على هذا الكوكب: النظام البيئي الشريك الخاص بك.

Kiflo

Kiflo

kiflo.com

أكثر من مجرد PRM، Kiflo هي منصة نجاح شريك بديهية تنمو معك. يضمن منتجنا سهل الاستخدام وفريق الخبراء العملي ومكتبتنا الواسعة من الموارد إقامة شراكات أقوى وأنظمة بيئية مزدهرة.

MeasureMatch

MeasureMatch

web.measurematch.com

مذهلة فقط البرامج والبيانات السحابية خدمات احترافية على الطلب MeasureMatch هو سوق للخدمات الاستشارية والمهنية. يتم مطابقة قادة الأعمال على مستوى العالم مع أفضل المستشارين والهيئات الاستشارية والوكالات ومتكاملي الأنظمة، الذين تم فحصهم جميعًا وفحصهم وموثوقهم لحل البرامج السحابية ذات الأهمية البالغ...

Impartner

Impartner

impartner.com

تقدم شركة Impartner أقوى حلول إدارة علاقات الشركاء وأتمتة التسويق (MAP) القائمة على SaaS في الصناعة.

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