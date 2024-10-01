برامج الوسائط المملوكة - التطبيقات الأكثر شعبية - آيسلندا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تعمل منصات الوسائط المملوكة على تمكين الشركات والمبدعين من مشاركة المحتوى لبناء الجمهور والمشاركة وتحقيق الدخل. توفر هذه الأدوات مجموعة من الميزات المصممة لاستضافة أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك المقالات ومقاطع الفيديو والبودكاست والبث المباشر وتنسيقات التحرير الأخرى، على خاصية مخصصة. عند إنشاء الخاصية، يمكن للمستخدمين الاستفادة من منصات الوسائط المملوكة لتعيين المحتوى على أنه حصري للمشتركين، وإقامة علاقة مباشرة مع جمهورهم وجمع عناوين البريد الإلكتروني في هذه العملية. لتعزيز إدارة المحتوى والجمهور، تقوم أدوات الوسائط المملوكة بدمج وظائف برامج توزيع المحتوى ومنصات تجربة المحتوى، مع دمج ميزات من برامج إنشاء المحتوى وأدوات CMS أيضًا.