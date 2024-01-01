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برامج الوسائط المملوكة - التطبيقات الأكثر شعبية - ميكرونيزيا
تعمل منصات الوسائط المملوكة على تمكين الشركات والمبدعين من مشاركة المحتوى لبناء الجمهور والمشاركة وتحقيق الدخل. توفر هذه الأدوات مجموعة من الميزات المصممة لاستضافة أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك المقالات ومقاطع الفيديو والبودكاست والبث المباشر وتنسيقات التحرير الأخرى، على خاصية مخصصة. عند إنشاء الخاصية، يمكن للمستخدمين الاستفادة من منصات الوسائط المملوكة لتعيين المحتوى على أنه حصري للمشتركين، وإقامة علاقة مباشرة مع جمهورهم وجمع عناوين البريد الإلكتروني في هذه العملية. لتعزيز إدارة المحتوى والجمهور، تقوم أدوات الوسائط المملوكة بدمج وظائف برامج توزيع المحتوى ومنصات تجربة المحتوى، مع دمج ميزات من برامج إنشاء المحتوى وأدوات CMS أيضًا.
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Kajabi
kajabi.com
Kajabi عبارة عن منصة شاملة تساعد المبدعين ورجال الأعمال على بناء أعمال تجارية ناجحة عبر الإنترنت من خلال توفير حلول بسيطة لتحويل شغفهم ومهاراتهم وخبراتهم إلى مصادر إيرادات متنوعة. مع Kajabi، يمكن لأي شخص إنشاء دورات تدريبية غنية عبر الإنترنت، وتقديم عضويات حصرية، وتنمية مجتمع مزدهر، وإنشاء ملفات صوت...
Patreon
patreon.com
Patreon عبارة عن منصة عضوية تسهل على الفنانين والمبدعين الحصول على الأموال. يتقاضى الآلاف من الموسيقيين ومقدمي البودكاست ومطوري ألعاب الفيديو ومبدعي القصص المصورة وغيرهم رواتبًا على Patreon. ومن خلال التمويل المستمر، يمكنهم قضاء المزيد من الوقت في إشراك قاعدة المعجبين بهم بطريقة تفاعلية والاستمرار ف...
beehiiv
beehiiv.com
يمكنك الوصول إلى أفضل الأدوات المتاحة في البريد الإلكتروني، مما يساعد على توسيع نطاق رسالتك الإخبارية وتحقيق الدخل منها بشكل لم يسبق له مثيل.
Podia
podia.com
موقع الويب الخاص بك والتسويق عبر البريد الإلكتروني والمنتجات. كل ذلك تحت سقف واحد. يستخدم الآلاف من الأشخاص مثلك Podia لجلب أعمالهم بالكامل إلى منصة واحدة. بوديا مجانية. ومع نموك، فهو يحتوي على كل الأدوات التي ستحتاجها لمواصلة النمو.
MemberSpace
memberspace.com
بيع العضويات والمنتجات الرقمية على موقع الويب الخاص بك. أنشئ عضويات لأي منتج تريده مثل مكتبات المحتوى والمجتمعات ومقاطع الفيديو والدورات التدريبية عبر الإنترنت والمزيد مع التحكم بنسبة 100% في الشكل والمظهر. تعمل أي منصة: Squarespace، وWordPress، وWebflow، وNotion، والمزيد.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown هي أسهل طريقة لإنشاء رسالتك الإخبارية وتشغيلها. Buttondown هي أداة صغيرة وأنيقة لإنتاج الرسائل الإخبارية. تسهل عليك الواجهة البسيطة كتابة رسائل بريد إلكتروني رائعة؛ تعمل الأتمتة مثل مساعد التحرير الذي ترغب في الحصول عليه، عن طريق التحقق من الأخطاء المطبعية أو الروابط المعطلة أو الصور الم...