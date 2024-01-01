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برامج الوسائط المملوكة - التطبيقات الأكثر شعبية - جزيرة بوفيه
تعمل منصات الوسائط المملوكة على تمكين الشركات والمبدعين من مشاركة المحتوى لبناء الجمهور والمشاركة وتحقيق الدخل. توفر هذه الأدوات مجموعة من الميزات المصممة لاستضافة أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك المقالات ومقاطع الفيديو والبودكاست والبث المباشر وتنسيقات التحرير الأخرى، على خاصية مخصصة. عند إنشاء الخاصية، يمكن للمستخدمين الاستفادة من منصات الوسائط المملوكة لتعيين المحتوى على أنه حصري للمشتركين، وإقامة علاقة مباشرة مع جمهورهم وجمع عناوين البريد الإلكتروني في هذه العملية. لتعزيز إدارة المحتوى والجمهور، تقوم أدوات الوسائط المملوكة بدمج وظائف برامج توزيع المحتوى ومنصات تجربة المحتوى، مع دمج ميزات من برامج إنشاء المحتوى وأدوات CMS أيضًا.
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Kajabi
kajabi.com
Kajabi عبارة عن منصة أعمال شاملة لإنشاء أعمالك المعرفية وتوسيع نطاقها. جرب Kajabi مجانًا مع نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا اليوم.
Patreon
patreon.com
Patreon عبارة عن منصة عضوية تسهل على الفنانين والمبدعين الحصول على الأموال. انضم إلى أكثر من 200000 منشئ يتقاضون رواتب من أكثر من 4 ملايين مستفيد شهريًا.
beehiiv
beehiiv.com
يمكنك الوصول إلى أفضل الأدوات المتاحة في البريد الإلكتروني، مما يساعد على توسيع نطاق رسالتك الإخبارية وتحقيق الدخل منها بشكل لم يسبق له مثيل.
Podia
podia.com
Podia هي واجهة متجرك الرقمية الشاملة. أسهل طريقة لبيع الدورات التدريبية والتنزيلات والندوات عبر الإنترنت والعضويات عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى مهارات فنية. جربها مجانا!
MemberSpace
memberspace.com
بيع العضويات والمنتجات الرقمية من موقع الويب الخاص بك. شارك علمك واكسب الدخل. أضف حق الوصول للأعضاء فقط إلى أي جزء من موقع الويب الخاص بك واقبل المدفوعات. تعمل أي منصة: Squarespace وWordPress وWix وNotion والمزيد.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown هي أسهل طريقة لإنشاء رسالتك الإخبارية وتشغيلها. Buttondown هي أداة صغيرة وأنيقة لإنتاج الرسائل الإخبارية. تسهل عليك الواجهة البسيطة كتابة رسائل بريد إلكتروني رائعة؛ تعمل الأتمتة مثل مساعد التحرير الذي ترغب في الحصول عليه، عن طريق التحقق من الأخطاء المطبعية أو الروابط المعطلة أو الصور الم...